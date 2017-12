LIGA A II-A LA FOTBAL

Sâmbătă şi duminică sunt programate meciurile din cadrul etapei a 19-a din Liga a II-a la fotbal. Programul partidelor - Seria 1, sâmbătă, ora 11.00: FC Farul Constanţa - FC Botoşani (în direct la Neptun TV şi TVR 1), CSM Unirea Slobozia - Săgeata Năvodari, Chindia Târgovişte - Sportul Studenţesc (în direct la Dolce Sport 2), ACS Buftea - CS Otopeni, Dinamo II Bucureşti - Delta Tulcea. CF Brăila, Dunărea Galaţi şi Rapid Suceava stau. Clasament: 1. FC Botoşani 28p (golaveraj: 24-13), 2. SĂGEATA NĂVODARI 28p (30-20), 3. Delta Tulcea 27p (26-14), 4. CS Otopeni 26p (21-16), 5. CF Brăila 26p (23-25), 6. Sportul Studenţesc Bucureşti 25p (23-20), 7. Unirea Slobozia 21p (24-20), 8. Dunărea Galaţi 15p (14-22), 9. Dinamo II Bucureşti 14p (20-24), 10. ACS Buftea 14p (18-29) 11. Chindia Tîrgovişte 13p (20-24), 12. Rapid CFR Suceava 13p (13-20), 13. FC FARUL CONSTANŢA 13p (17-26). Seria a II-a - sâmbătă, ora 11.00: FC Argeş Piteşti - FCM Tg. Mureş, Damila Măciuca - FC Maramureş; duminică, ora 11.00: FC Olt - FC Bihor Oradea (în direct la Dolce Sport 2); ora 13.30: Corona Braşov - UTA (în direct la Digi Sport 1). CSM Rm. Vîlcea, Luceafărul Oradea şi CS Mioveni stau. Meciul Unirea Alba Iulia - ACS Poli Timişoara, scor 0-3, s-a decis la “masa verde”. Clasament: 1. ACS Poli Timişoara 30p, 2. Corona Braşov 28p, 3. UTA 23p, 4. Damila 21p (golaveraj: 18-15), 5. FC Bihor 21p (22-20), 6. FCM Tg. Mureş 21p (17-17).

CURS PENTRU ANTRENORI DE FOTBAL LICENŢĂ UEFA C

Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) Constanţa, prin Comisia Tehnică, organizează în perioada aprilie - mai 2013 cursul pentru obţinerea licenţei de antrenor de fotbal UEFA C. Pentru înscrierea la concursul de admitere, doritorii sunt aşteptaţi zilnic, de luni până vineri, între orele 9.00 şi 13.00, la sediul AJF, din strada Ion Bănescu nr. 2. Data limită pentru înscriere este 1 aprilie 2013. Examenul de admitere la curs este planificat pentru 2 aprilie, ora 9.00. Tot pe 2 aprilie va avea loc şi acţiunea de perfecţionare pentru cei care deţin licenţa UEFA C. Acţiunile se vor desfăşura la Palatul Copiilor din Constanţa. Relaţii suplimentare pot fi obţinute la telefoanele 0241.61.35.33 (sediul AJF Constanţa), 0733.10.56.53 (prof. George Focan) şi 0723.38.30.49 (Costică Bodnar).

GIGI BECALI SPUNE CĂ VA PLĂTI DATORIA CĂTRE FCM BACĂU

Finanţatorul FC Steaua Bucureşti, Gigi Becali, a declarat, vineri, că a decis să plătească datoria de 840.000 de euro către gruparea FCM Bacău în cazul jucătorului Eugen Baciu, pentru a nu periclita participarea formaţiei bucureştene în sezonul viitor al cupelor europene. FC Steaua a deschis, pe 21 martie, trei dosare la Curtea de Apel Bucureşti, împotriva unei notificări primite de la Federaţia Română de Fotbal, în cazul jucătorului Eugen Baciu. Eugen Baciu a fost transferat de Steaua în 2004 de la FCM Bacău şi a evoluat pentru gruparea bucureşteană până în 2011. În contractul de transfer, băcăuanii au trecut o clauză potrivit căreia în cazul în care Baciu devenea jucător liber de contract, aşa cum s-a întâmplat, Steaua ar fi trebuit să achite suma de 800.000 de euro.

SEMIFINALELE CUPEI ROMÂNIEI, MANŞA TUR

Programul partidelor contând pentru prima manşă a semifinalelor Cupei României-Timişoreana la fotbal, aprobat, vineri, de Comitetul de Urgenţă al Federaţiei Române de Fotbal, este următorul - marţi, 16 aprilie: CFR Cluj - Astra Giurgiu; joi, 18 aprilie: Oţelul Galaţi - Petrolul Ploieşti. Ambele întâlniri vor începe la ora 20.30 şi vor fi transmise în direct de Sport.ro. Partidele retur sunt programate pe 22 mai. Finala competiţiei va avea loc pe 1 iunie.

WBA NU SE GRĂBEŞTE SĂ-I PRELUNGEASCĂ ÎNŢELEGEREA LUI TAMAŞ

Managerul echipei engleze West Bromwich Albion, Steve Clarke, a declarat, vineri, că negocierile pentru prelungirea contractului internaţionalului Gabriel Tamaş vor fi amânate până la finalul sezonului, informează expressandstar.com. Fundaşul român declarase, săptămâna trecută, că doreşte să-şi încheie cariera la WBA şi că a contactat conducerea clubului în legătură cu prelungirea contractului scadent în vară. WBA are opţiune de prelungire pe un sezon a actualului contract. Gabriel Tamaş (29 de ani) se află la WBA din anul 2010. El a mai evoluat pentru FC Braşov, Tractorul Braşov, Dinamo Bucureşti, Spartak Moscova, Galatasaray Istanbul, Celta Vigo şi AJ Auxerre. „Gabi este unul dintre jucătorii a cărui situaţie va fi analizată la finalul sezonului. Nu sunt negocieri cu el. În prezent, ne aflăm în negocieri cu unul sau doi jucători, dar nu poţi vorbi cu toţi fotbaliştii în acelaşi timp. Gabi va fi contactat la finalul sezonului”, a spus Clarke. WBA le-a prelungit contractele portarilor Boaz Myhill şi Luke Daniels, iar în prezent negociază o extindere a înţelegerilor cu fundaşul Gareth McAuley şi atacantul Shane Long. McAuley mai are un an de contract, în timp ce înţelegerea lui Long expiră tot în vara viitoare, însă WBA are opţiune de prelungire pe încă un sezon în acest caz.

MESSI, LA UN PAS DE UN ALT RECORD ISTORIC

Leo Messi e la un pas să stabilească un nou record în fotbalul spaniol, sâmbătă, în meciul de la Vigo cu Celta, din etapa a 29-a. Dacă marchează pe Balaidos, argentinianul devine singurul jucător care a înscris în 19 runde consecutive din La Liga, adunând practic un tur complet de campionat în care a dat gol meci de meci. În acest moment, Messi a înscris împotriva a 18 formaţii din Primera, singura căreia nu i-a dat gol fiind... Celta. În urmă cu 18 runde, pe 11 noiembrie 2012, Messi îşi începea seria cu o dublă în victoria de la Mallorca, scor 4-2. A fost începutul unei serii de şase meciuri consecutive în care a marcat câte două goluri, în disputele cu Zaragoza, Levante, Bilbao, Betis şi Atletico. În total, în aceste ultime 18 etape de când marchează meci de meci, Messi a strâns 29 de goluri, din totalul de 42 reuşite în acest sezon în prima divizie spaniolă.

ABIDAL, ÎN LOTUL ECHIPEI FC BARCELONA, LA UN AN DUPĂ TRANSPLANT

Fotbalistul francez Eric Abidal face parte din lotul echipei FC Barcelona pentru meciul de sâmbătă cu Celta Vigo, din campionatul Spaniei, la aproximativ un an după ce a fost supus unui transplant de ficat, a anunţat clubul catalan. Abidal a evoluat ultima dată pentru FC Barcelona pe 26 februarie 2012, într-o partidă cu Atletico Madrid. Operat iniţial pe 10 aprilie 2011 pentru înlăturarea unei tumori la ficat, Abidal a fost supus în aprilie 2012 unui transplant de ficat. La sfârşitul lunii decembrie, jucătorul a revenit la antrenamente. El a mai petrecut apoi câteva zile în spital pentru noi investigaţii, iar la începutul lunii februarie a început din nou să se antreneze. Pe 21 februarie, medicii echipei catalane l-au declarat apt de joc pe Abidal. Francezul a jucat, pe 19 martie, într-un meci amical pentru echipa a doua a FC Barcelona, care a întâlnit gruparea franceză Istres.

TEHNOLOGIA LINIEI PORŢII, PREA SCUMPĂ PENTRU LIGA CAMPIONILOR

Într-o intervenţie recentă, Michel Platini a declarat că nu vede necesitatea introducerii tehnologiei în fotbal, el preferând să direcţioneze fondurile necesare spre fotbalul juvenil şi infrastructură. Mai mult, preşedintele UEFA s-a declarat mulţumit de sistemul cu cinci arbitri, folosit în prezent în Liga Campionilor. Această atitudine vine în opoziţie cu cea a FIFA, care sprijină implementarea tehnologiei liniei de poartă la Campionatul Mondial din Brazilia, de anul viitor. „Ar costa aproximativ 54 de milioane de euro pe durata a cinci ani pentru această tehnologie, ceea ce este foarte scump pentru o greşeală care se întâmplă o dată la 40 de ani. În Liga Campionilor, sunt foarte încântat de rezultate. Practic, nu au fost făcute greşeli, iar arbitrii văd tot ceea ce se întâmplă pe pe teren”, a spus Platini.

CHELSEA ŞI ATLETICO S-AU ÎNŢELES ÎN PRIVINŢA LUI COURTOIS

Chelsea şi Atletico Madrid au semnat un nou acord prin care Thibaut Courtois va juca încă un sezon la gruparea iberică, sub formă de împrumut. Sky Sport informează că după mai multe săptămâni de negocieri cele două cluburi au ajuns la un consens în ceea ce-l priveşte pe portarul belgian în vârstă de 20 de ani, pe care Atletico a intenţionat să-l cumpere definitiv de la Chelsea. Londonezii au vrut să-l aducă în Anglia pe Courtois şi să-l împrumute unei formaţii din Premier League, dar belgianul s-a opus şi a solicitat să fie lăsat să continue pe Vicente Calderon, dacă nu i se garantează postul de titular pe Stamford Bridge. Courtois va continua la Madrid până în 2014, mai ales că e titular incontestabil şi are şansa de a prinde turneul final al CM din Brazilia, de anul viitor, cu naţionala Belgiei. Thibaut Courtois este portarul care a primit cele mai puţine goluri în primele 28 de etape din Primera Division, 24, o medie de 0,81 pe meci, ceea ce-l face favorit în acest an la cucerirea Trofeului Zamora. Courtois a fost cumpărat de Chelsea de la Genk, în 2011, pentru 6 milioane de euro şi împrumutat apoi la Madrid, după doar două săptămâni.

RONALDO VA COMENTA MECIURILE DE LA CM 2014 PENTRU GLOBO TV

Atacantul care i-a adus ultimul trofeu mondial naţionalei Braziliei va intra în breasla jurnaliştilor sportivi. Ronaldo va comenta pentru Globo TV, un post din Ţara Cafelei, meciurile de la Campionatul Mondial din 2014. Cariera de comentator TV a fostului jucător de la Inter va începe însă mai devreme, în vara acestui an, atunci când e programată Cupa Confederaţiilor, o repetiţie generală pentru CM 2014. La Campionatul Mondial din 2006, şi Maradona a comentat pentru o televiziune argentiniană meciurile naţionalei lui Riquelme, Sorin şi Tevez.

MARIO ZAGALLO, RĂNIT UŞOR ÎNTR-UN ACCIDENT RUTIER

Fostul selecţioner brazilian Mario Zagallo a fost rănit uşor într-un accident rutier, în noaptea de joi spre vineri, a anunţat poliţia din Rio de Janeiro. Zagallo, în vârstă de 81 de ani, a pierdut controlul maşinii sale, iar aceasta a lovit un stâlp. Fostul fotbalist şi antrenor a fost transportat la spital, el suferind răni uşoare, iar după ce a primit îngrijiri a fost lăsat să plece acasă. Zagallo are un hematom la ochiul drept, dar se simte bine, conform declaraţiilor unui apropiat al său. Mario Zagallo a câştigat titlul mondial cu Brazilia ca jucător în 1958 şi 1962 şi ca selecţioner în 1970.

UN FOTBALIST DE LA NEFTCI BAKU A ACCIDENTAT MORTAL O FEMEIE

Mijlocaşul echipei Neftci Baku, Araz Abdullayev, a accidentat mortal o femeie, joi, în timp ce se deplasa la baza de pregătire a formaţiei azere, informează rsport.ru. Jucătorul în vârstă de 20 de ani a lovit cu maşina sa două măturătoare, într-o zonă foarte aglomerată a oraşului Baku. Una dintre femei a murit pe loc, iar cealaltă a fost transportată la spital în stare critică. Potrivit apasport.az, Abdullayev a fost reţinut de poliţie, el fiind chestionat şi apoi eliberat pe cauţiune. Araz Abdullayev a fost selecţionat până în prezent de trei ori în naţionala Azerbaidjanului.