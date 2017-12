AMICALE TARI PENTRU “TRICOLORII MICI”

Naţionala de tineret a României va susţine două meciuri amicale în doar patru zile, joi, de la ora 21.00, la High Wycombe, împotriva reprezentativei Angliei, şi pe 25 martie, de la ora 22.00, împotriva Franţei, la Blois. „Ne aşteaptă două teste foarte importante şi foarte grele. Întâlnim două reprezentante de top din Europa. Jucătorii noştri sunt privilegiaţi întâlnind Franţa şi Anglia în decurs de patru zile. Cred că va fi un plus de experienţă şi nu vor avea decât de acumulat. Doar cu jocuri puternice putem câştiga experienţă”, a spus selecţionerul Emil Săndoi. “Tricolorii mici” se pregătesc în vederea partidelor din preliminariile Campionatului European din 2015, fiind repartizaţi într-o grupă cu Germania, Irlanda, Muntenegru şi Insulele Feroe. Din lotul convocat de Săndoi fac parte şi şase jucători de la FC Viitorul Constanţa: portarul Alexandru Buzbuchi, fundaşul Alin Toşca, mijlocaşii Romario Benzar, Andrei Vaştag şi Alin Cârstocea şi atacantul Cristian Gavra.

EXCURSIE LA PARTIDA OLANDA - ROMÂNIA

Fan clubul echipei naţionale de fotbal a României, filiala Dobrogea, organizează o excursie, cu autocarul, la partida Olanda - România, din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din 2014. Plecarea este programată joi, 21 martie, la ora 18.30, din Constanţa. Traseul este următorul: Constanţa - Bucureşti - Piteşti - Rm. Vîlcea - Sibiu - Deva - Arad - Nădlac - Szeged - Budapesta - Viena (unde se va viziona la televizor şi partida Ungaria - România) - Graz - Regensburg - Koln - Amsterdam (sosirea este programată sâmbătă, 23 martie, după amiază). Întoarcerea în România este prevăzută pentru joi, 28 martie. Costul total al excursiei (transport, cazare, masă şi biletul de intrare la meci) este de 220 de euro. Cei interesaţi pot afla mai multe amănunte la nr. de telefon 0786.462665, precum şi pe pagina de facebook FanClubEchipaNationalaFilialaDobrogea.

LOTUL UNGARIEI PENTRU MECIUL CU ROMÂNIA

Selecţionerul Ungariei, Sandor Egervari, a anunţat numele jucătorilor convocaţi pentru meciul cu România, programat vineri, la Budapesta, de la ora 21.30, în Grupa D de calificare la Cupa Mondială din 2014, informează site-ul oficial al federaţiei de la Budapesta. Lotul se prezintă astfel - portari: Bogdan (Bolton), Kiraly (TSV 1860 Munchen), Megyeri (Olympiacos Pireu); fundaşi: Guzmics, Halmosi (ambii Szombathelyi Haladas), Kadar (DVTK), Korcsmar (Brann), Liptak (Gyori ETO), Meszaros (DVSC-Teva), Vanczak (Sion), Varga (Greuther Furth); mijlocaşi: Dzsudzsak (Dinamo Moscova), Elek (DVTK), Gyurcsa (Videoton), Hajnal (VfB Stuttgart), Szakaly (DVSC-Teva), Koman (FK Krasznodar), Patkai (Gyori ETO), Pinter (Real Zaragoza); atacanţi: Bode (Ferencvaros), Kovacs (Videoton), Rudolf (DVTK), Szabics (Sturm Graz), Szalai (Mainz). Egervari a declarat, ieri, că echipa României nu are foarte multe puncte slabe şi dispune de jucători foarte buni, precum Mutu, Grozav sau Torje, dar şi de la Steaua, pe care i-a remarcat în UEFA Europa League.

BECKHAM ARE CEL MAI MARE VENIT ÎN ACEST SEZON

David Beckham, jucătorul formaţiei Paris Saint-Germain, se află în fruntea clasamentului fotbaliştilor cu cele mai mari venituri în sezonul 2012-13, cu 36 de milioane de euro, conform publicaţiei France Football de marţi. “Becks” are un salariu anual de 1,7 milioane de euro (141.000 euro pe lună), prime de 1,3 milioane şi primeşte 33 de milioane de euro din contracte de publicitate şi alte parteneriate. Pe 31 ianuarie, când a semnat contractul cu PSG, înţelegere valabilă până la finalul sezonului, fostul căpitan al echipei naţionale a Angliei a anunţat că salariul pe care urmează să-l încaseze va fi donat în scopuri caritabile. Englezul în vârstă de 37 de ani îl devansează pe cvadruplul câştigător al Balonului de Aur, argentinianul Lionel Messi, cu 35 de milioane de euro (12,5 milioane salariu anual, adică 1,04 pe lună, 500.000 de euro prime şi 22 de milioane din contracte şi parteneriate). Locul 3 în acest clasament este ocupat de atacantul portughez Cristiano Ronaldo (Real Madrid), cu 30 de milioane de euro anual (13 milioane de euro salariu anual, adică 1,08 milioane pe lună, 500.000 de euro prime şi 16,5 milioane din contracte publicitare şi alte parteneriate). La antrenori, liderul clasamentului este portughezul Jose Mourinho (Real Madrid), cu venituri de 14 milioane de euro, urmat de Carlo Ancelotti (Paris Saint-Germain), cu 12 milioane de euro şi de Marcello Lippi (Guangzhou Evergrande), cu 11 milioane de euro.

LIDERUL CECENIEI A INSULTAT UN ARBITRU

Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a recunoscut, ieri, că a utilizat staţia de amplificare a stadionului pentru a insulta arbitrului meciului disputat de Terek Groznîi pe teren propriu cu Rubin Kazan, în campionatul Rusiei. „Arbitrul este corupt. Eşti un cretin!”, a spus Kadîrov la staţia de amplificare, în momentul în care arbitrul Mihail Vilkov l-a eliminat pe căpitanul formaţiei Terek, Rizvan Uţiev, duminică, în meciul cu Rubin, scor 0-0. „Da, eu am fost, Ramzan Kadîrov”, a declarat el agenţiei RIA Novosti, după ce vocea sa auzită la boxele arenei a provocat uralele suporterilor şi uimirea comentatorului TV. „Aveam motive solide să fac acest lucru. Problemele mele cu arbitrul nu vizează doar meciul de ieri. Acţiunile acestuia necesită o anchetă meticuloasă. Nu putem permite unui singur om să distrugă un meci”, a adăugat liderul cecen. Duminică seară, Kadîrov, prezentat drept preşedinte al Terek pe site-ul oficial, a cerut scuze “lumii fotbalului”, într-o postare pe contul de Instagram: „Cer scuze lumii fotbalului pentru ce am spus în toiul acţiunii. Dar nu cer scuze arbitrului, a meritat să-l numesc corupt”. Federaţia Rusă de Fotbal va analiza acest caz, iar Terek riscă o amendă sau o suspendare a terenului după acest incident.

PROCEDURĂ DISCIPLINARĂ ÎMPOTRIVA LUI INTER MILANO

UEFA a deschis o procedură disciplinară împotriva clubului Internazionale Milano, după meciul cu Tottenham, disputat joia trecută, în manşa retur a optimilor de finală din UEFA Europa League, acuzând comportamentul rasist al suporterilor italieni, a anunţat forul european, care a precizat că va studia cazul pe 19 aprilie. Clubul italian va fi judecat şi pentru probleme de organizare şi lansare de obiecte în teren. Tehnicianul echipei Tottenham, Andre Villas-Boas, a cerut ca UEFA să ia măsuri împotriva clubului Internazionale Milano, după ce atacantul togolez Emmanuel Adebayor a fost vizat de manifestări rasiste ale fanilor în timpul meciului. „Scandările erau uşor de auzit. Este o situaţie dificilă pentru Inter. Nu este prima dată când se întâmplă asta”, a spus Villas-Boas. Adebayor a marcat golul decisiv pentru calificarea londonezilor în sferturile de finală ale UEL. În urmă cu trei săptămâni, în timpul derby-ului oraşului Milano, mai mulţi fani ai echipei Inter au agitat banane gonflabile şi au imitat ţipetele de maimuţă, comportament întâmpinat cu fluierături de restul publicului. Inter a primit ulterior o amendă de 50.000 de euro. Tottenham Hotspur s-a calificat în sferturi UEL după ce a trecut în optimi de Internazionale Milano. Tottenham a câştigat prima manşă, pe teren propriu, scor 3-0, iar în retur a fost învinsă de Inter, cu 4-1.

TOTTI, LOCUL 2 ÎN CLASAMENTUL GOLGETERILOR ALL-TIME ÎN ITALIA

Căpitanul echipei AS Roma, Francesco Totti, a urcat pe locul 2 în clasamentul celor mai buni marcatori din istoria campionatului Italiei, după ce a înscris, duminică, un gol în meciul cu FC Parma, scor 2-0. Totti a înscris al 226-lea gol al său în min. 70 al partidei contând pentru etapa a 29-a din Serie A. Totti a înscris toate golurile pentru AS Roma, grupare la care evoluează la echipa de seniori din sezonul 1992-93. Italianul l-a devansat pe legendarul suedez de la AC Milan, Gunnar Nordahl, dar se află la 48 de goluri de primul clasat, Silvio Piola. Piola, campion mondial în 1938, a înscris 274 de goluri pentru echipele Pro Vercelli, Lazio Roma, Juventus Torino şi Novara, în perioada 1929-1954. Clasamentul celor mai buni marcatori din istoria campionatului Italiei: 1. Silvio Piola (Pro Vercelli, Lazio Roma, Juventus, Novara) 274g, 2. Francesco Totti (AS Roma) 226g, 3. Gunnar Nordahl (Suedia / AC Milan, AS Roma) 225g, 4. Giuseppe Meazza (Inter Milano, AC Milan, Juventus) şi Jose Altafini (AC Milan, Napoli, Juventus) - câte 216g.

NAPOLI VREA 70 DE MILIOANE DE EURO PENTRU CAVANI

Preşedintele clubului SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, a declarat că atacantul uruguayan Edinson Cavani nu va putea pleca de la gruparea italiană pentru o sumă mai mică de 70 de milioane de euro. „Cavani este respectat la Napoli nu numai pentru golurile sale, ci şi pentru că este o persoană deosebită. Există o clauză de reziliere a contractului său. Cavani costă 70 de milioane de euro, ceea ce înseamnă 63 de milioane de euro net pentru clubul nostru. Vom lua în calcul orice ofertă de la această sumă în sus, dar ultimul cuvânt îl are jucătorul”, a spus De Laurentiis pentru Tuttosport. Presa internaţională a scris în ultima perioadă că Edinson Cavani ar putea pleca de la Napoli la finalul sezonului, el fiind dorit de Chelsea Londra, Manchester City, Real Madrid şi Juventus Torino.

KROOS ŞI FRAŢII BENDER NU VOR JUCA ÎN MECIURILE CU KAZAHSTAN

Mijlocaşul Toni Kroos şi fraţii gemeni Lars şi Sven Bender nu vor putea juca în meciurile pe care echipa naţională a Germaniei le va disputa împotriva reprezentativei Kazahstanului, pe 22 şi 26 martie, în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din 2014. Kroos (Bayern Munchen) a suferit o accidentare la genunchi, Sven (Borussia Dortmund) este gripat, iar Lars (Bayer Leverkusen) are călcâiul inflamat. Germania, liderul grupei C a preliminariilor CM 2014, va întâlni Kazahstanul la Astana şi la Nurnberg.

RIO FERDINAND A PĂRĂSIT CANTONAMENTUL ECHIPEI ANGLIEI

Fundaşul central Rio Ferdinand a părăsit cantonamentul echipei Angliei şi nu va evolua în meciurile cu San Marino şi Muntenegru, din preliminariile Cupei Mondiale din 2014, programate pe 22 martie, respectiv 26 martie. În vârstă de 34 de ani, jucătorul formaţiei Manchester United, cu 81 de selecţii la activ, nu a mai evoluat pentru Anglia din meciul cu Elveţia, disputat în iunie 2011. Rio Ferdinand a fost înlocuit în lot de Steven Caulker, fundaşul central al formaţiei Tottenham Hotspur. Rio Ferdinand i-a transmis selecţionerului Roy Hodgson că vrea să rămână în echipă, în ciuda acestei absenţe. „Sunt dezamăgit că Rio nu este disponibil, dar din cauza antrenamentului său preplanificat şi a programului medical pe care trebuie să-l urmeze participarea sa nu este posibilă. Apreciez că Rio m-a sunat şi a dorit să mă vadă. Era important să înţeleg personal explicaţiile în privinţa modului în care trebuie să aibă grijă de el între meciuri”, a subliniat Hodgson.

DUPĂ PUYOL, FC BARCELONA A RĂMAS ŞI FĂRĂ ADRIANO

Fundaşul brazilian al echipei FC Barcelona, Adriano, care s-a accidentat la coapsa dreaptă în meciul de campionat cu Rayo Vallecano, va lipsi de pe teren între patru şi şase săptămâni. „Adriano a suferit o ruptură la bicepsul femural de la coapsa dreaptă, iar refacerea sa va dura între patru şi şase săptămâni”, se arată în comunicatul grupării catalane. Fundaşul brazilian va rata ambele întâlniri cu formaţia Paris Saint-Germain, din sferturile de finală ale Ligii Campionilor, care vor avea loc pe 2 şi 10 aprilie, şi este al doilea apărător care se accidentează în ultimele zile, după Carles Puyol, operat la genunchiul drept săptămâna trecută.

BATE BORISOV, ÎNVINGĂTOARE ÎN SUPERCUPA BELARUSULUI

Echipa BATE Borisov a câştigat pentru a treia oară în istorie Supercupa Belarusului, după ce a învins, duminică, la Minsk, cu 1-0 (Sivakov 90+3), formaţia Naftan Novopoloţk. „Toate echipele de Belarus se apără împotriva noastră cu toţi jucătorii în propriul careu. Este foarte greu să desfaci o astfel de defensivă, dar am dovedit că avem caracter şi sunt sigur că am fi putut câştiga şi la loviturile de departajare dacă se ajungea acolo”, a declarat Sivakov.

ST. MIRREN A CÂŞTIGAT CUPA LIGII SCOŢIEI

St. Mirren a cucerit Cupa Ligii scoţiene de fotbal pentru prima oară în istorie, în faţa formaţiei Hearts of Midlothian, după un meci încheiat cu scorul de 3-2, duminică, la Glasgow. Hearts, care viza al cincilea trofeu al Cupei Ligii, a deschis scorul în min. 10, prin Ryan Stevenson, dar Esmael a egalat în min. 37. St. Mirren a mai înscris două goluri în repriza a doua, prin Steven Thompson şi Connor Newton, iar în min. 85 Stevenson a făcut dubla, dar Hearts nu a mai putut restabili egalitatea. St. Mirren, care ocupă locul 11, penultimul, în campionatul Scoţiei, obţine prima sa Cupă a Ligii, după două eşecuri în finală, în 1956 şi 2010.

JORGINHO, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI FLAMENGO

Jorginho a fost numit ieri în funcţia de antrenor principal al echipei Flamengo, după demiterea lui Dorival Junior, care a refuzat să-şi micşoreze salariul. Jorginho, campion mondial cu naţionala Braziliei în 1994, a semnat un contract până la sfârşitul anului 2014 cu Flamengo. Fostul antrenor a fost demis după ce a refuzat micşorarea salariului, directorul sportiv Paulo Pelaipe afirmând că Flamengo nu mai putea menţine salariul antrenorului, după ce a decis reducerea cheltuielilor. Dorival Junior era în funcţie din iulie 2012.