FETISLEAM, ÎN SEMIFINALE LA “AKADEMIK CUP 2013”

Tenismanul constănţean Edris Fetisleam, s-a calificat în semifinalele turneului internaţional de categoria a II-a “Akademik Cup 2013”, rezervat juniorilor sub 14 ani, care are loc în această săptămână în oraşul slovac Kosice. Cap de serie nr. 1, sportivul legitimat la CS Ştiinţa Constanţa şi pregătit de antrenorul Dorin Ochiuleţ a trecut în sferturile de finală de austriacul Gabriel Huber, cap de serie nr. 6, cu 3-6, 6-2, 7-5 şi va lupta pentru prezenţa în finală cu slovacul Dominik Hruncak, cap de serie nr. 12. Fetisleam este prezent şi în semifinalele probei de dublu, alături de Ioan Vidan, cei doi fiind desemnaţi favoriţi nr. 2.

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL

Programul echipelor româneşti în cupele europene la handbal - Liga Campionilor, feminin, Grupa Principală 2: Oltchim Rm. Vîlcea - Krim Ljubliana (duminică, ora 18.00, în direct la Digi Sport 1); Cupa EHF, masculin, Grupa Principală D: HBC Nantes (Franţa) - Ştiinţa Bacău (duminică, ora 18.00); Challenge Cup, masculin, sferturi de finală, manşa tur: BB Ankara Spor (Turcia) - CSU Suceava (sâmbătă, ora 18.00).

“STEJARII” ÎNFRUNTĂ GEORGIA

Reprezentativele de rugby ale României şi Georgiei se vor confrunta, sâmbătă, de la ora 15.00 (în direct la TVR 1), pe Stadionul Naţional “Arcul de Triumf” din Bucureşti, în etapa a 5-a Cupei Europene a Naţiunilor. Va fi a 17-a întâlnire directă dintre cele două echipe, scorul partidelor fiind egal, 8-8. Tot sâmbătă, pe lângă trofeul din acest an al CEN, cele două reprezentative vor juca şi pentru Cupa “Antim Ivireanu”, competiţie ajunsă la cea de-a 12-a ediţie şi în care georgienii conduc la victorii cu 6-5. În CEN, România şi Georgia s-au înfruntat de 13 ori, scorul fiind favorabil tot georgienilor, 7-6. România nu a mai câştigat de trei meciuri împotriva Georgiei, după cele două înfrângeri din CEN şi după eşecul de la Cupa Mondială din 2011. Echipa de start a României: Fercu, Adrian Apostol (Rugby Club Judeţean Farul Constanţa), Dascălu, Vlaicu, Matei, Dimofte, Surugiu, Lazăr, Rădoi, Ion, Ursache, Sârbe, Lucaci, Macovei (cpt.), Carpo.

NOVAK, NOUL PREŞEDINTE AL FR DE CICLISM

Eduard-Carol Novak, campion paralimpic la Londra, a fost ales în funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Ciclism, el învingându-l la vot cu 14-13 pe fostul conducător al forului, Ion Badea, care ocupa acest post din 2009. Badea a mai deţinut postul de preşedinte în perioada 1997-2005, iar din 2005 până în 2009 a fost vicepreşedinte. Eduard Novak, în vârstă de 36 de ani, a anunţat înaintea alegerilor că, şi în cazul în care va deveni preşedinte al federaţiei, îşi va continua activitatea sportivă. Pe lângă titlul paralimpic de la Londra, Novak mai are două medalii de argint, una la Beijing 2008 şi una la Londra 2012, precum şi trei medalii mondiale de aur.

ICIM ARAD FACE APEL LA FANI SĂ AJUTE CLUBUL CU DONAŢII

Formaţia de baschet feminin ICIM Arad, recent câştigătoare a Ligii Europei Centrale şi multiplă campioană a României, trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar şi face apel la suporteri să contribuie cu donaţii la salvarea echipei. Fanii ICIM-ului vor avea ocazia să facă donaţii sâmbătă, înaintea şi după încheierea partidei cu Danzio Timişoara, iar operaţiunea va fi extinsă şi în timpul săptămânii viitoare, la sală. Clubul arădean a deschis şi două conturi, iar numele celor care fac donaţii vor fi făcute publice, pentru a asigura transparenţa demersului. După 22 ani neîntrerupţi în prima divizie, perioadă în care a disputat 18 finale, dintre care a câştigat 11 (o Cupă a României, 8 titluri de campioană a României şi două trofee ale Ligii Europei Centrale), echipa traversează clipe extrem de dificile, jucătoarele nefiind plătite de trei luni.

JO JO DAN VA BOXA ÎMPOTRIVA CUBANEZULUI DAMIAN FRIAS

Boxerul român Ionuţ Ion, alias Jo Jo Dan, va boxa pe 4 aprilie cu cubanezul Damian Frias la categoria welter, într-o gală programată la Roseland Ballroom din New York. Jo Jo Dan (31 de ani, 30 victorii şi 2 înfrângeri în palmares) a luptat ultima oară în decembrie 2012, când l-a învins pe Franklin Gonzales prin KO tehnic în repriza a 5-a. Ambele înfrângeri ale românului au avut loc în faţa turcului Selcuk Aydin, în iunie 2010 şi noiembrie 2011, pentru titlul WBC Silver. Jo Jo Dan este în prezent nr. 6 mondial în versiunile WBC şi WBA, iar în acest an aşteaptă un meci pentru titlul mondial. Damian Frias, 36 de ani, are în palmares 19 victorii, un egal şi 6 înfrângeri. Cubanezul a pierdut ambele meciuri disputate în 2012, cu Carlos Molina şi Vitali Demianenko. Meciul Jo Jo Dan - Frias este programat pe durata a 8 reprize.

TURNEUL CELOR 6 NAŢIUNI LA RUGBY

Ultima etapă a actualei ediţii a Turneului celor 6 Naţiuni la rugby propune o veritabilă finală a competiţiei, meciul de pe “Millennium Stadium” din Cardiff, unde se joacă - într-adevăr - cu trofeul pe masă! Ţara Galilor şi Anglia luptă în meci direct pentru trofeu, oaspeţii având şi avantajul unui posibil egal, după ce galezii au pierdut, în prima etapă, acasă, cu Irlanda. Campioana en titre pare uşor favorită, mai ales că evoluează pe teren propriu, acolo unde a pierdut o singură dată în faţa Angliei în ultimii zece ani. Dar asta s-a întâmplat în urmă cu doi ani, atunci când englezii au şi realizat Marele Şlem, care le este accesibil şi acum în cazul unei victorii în meciul de sâmbătă! Italia poate realiza o nouă surpriză cu Irlanda, echipă ce pare în scădere de formă după un început fulminant de turneu. Franţa trebuie neapărat să învingă Scoţia pentru a scăpa de “lingura de lemn” pe care nu a “obţinut-o” niciodată de când se joacă Six Nations. Programul ultimei etape, toate meciurile fiind programate sâmbătă: Italia - Irlanda (ora 16.30, în direct la Dolce Sport 1); Ţara Galilor - Anglia (ora 19.00, în direct la Dolce Sport 1); Franţa - Scoţia (ora 22.00, în direct la Dolce Sport 1). Clasament: 1. Anglia 8p; 2. Ţara Galilor 6p; 3. Scoţia 4p; 4. Irlanda 3p; 5. Italia 2p; 6. Franţa 1p.

LIGA CAMPIONILOR LA VOLEI MASCULIN

Sâmbătă şi duminică, la Omsk (Rusia), este programat Final Four-ul Ligii Campionilor la volei masculin. Programul partidelor - sâmbătă, ora 11.30: Zenit Kazan - Lokomotiv Novosibirsk (în direct la Digi Sport 2), ora 14.30: Bre Banca Lannutti Cuneo - Zaksa Kędzierzyn-Kozle (în direct la Digi Sport 2); duminică, ora 12.30: finala mică (în direct la Digi Sport 3), ora 15.30: finala mare (în direct la Digi Sport 3).

NADAL L-A ÎNVINS PE FEDERER

Jucătorul spaniol Rafael Nadal, locul 5 ATP, l-a învins, cu 6-4, 6-2, pe elveţianul Roger Federer, locul 2 ATP, într-un meci care a durat 85 de minute, în cadrul sferturilor de finală ale turneului de 1.000 de puncte de la Indian Wells. Aceasta a fost cea de-a 29-a partidă dintre cei doi tenismeni, scor întâlnirilor directe devenind 19-10 în favoarea lui Nadal. Sportivul spaniol îl va întâlni în semifinale pe cehul Tomas Berdych, locul 6 ATP, care a trecut în sferturi de sud-africanul Kevin Anderson, locul 37 ATP, cu 6-4, 6-4. În celalaltă semifinală vor juca învingătorii meciurilor următoare: Novak Djokovic (Sebia, locul 1 ATP) - Jo-Wilfried Tsonga (Franţa, locul 8 ATP) şi Andy Murray (Marea Britanie, locul 3 ATP) - Juan Martin del Potro (Aegentina, locul 7 ATP).

TRAGEDIE LA MARATONUL DE LA TEL AVIV

Unul dintre participanţii la maratonul de la Tel Aviv, care s-a desfăşurat vineri, a decedat, iar alţi 12 sportivi sunt în stare gravă din cauza căldurii, au anunţat serviciile de urgenţă israeliene. „Unul dintre participanţi, în vârstă de 29 de ani, a decedat, iar 24 de atleţi au fost spitalizaţi, 12 fiind în stare gravă, din cauza temperaturii ridicate care a provocat stări grave de deshidratare”, a declarat purtătorul de cuvânt al serviciilor de urgenţă. Au fost înregistrate 30 de grade Celsius, vineri dimineaţă, la Tel Aviv, estimându-se că temperatura va creşte în timul zilei până la 36 de grade. În urma prognozelor meteo, organizatorii au decis încă de miercuri să anuleze proba clasică, de 42 km, dar le-au menţinut pe cele de semimaraton şi 10 km. Maratonul de la Tel Aviv s-a desfăşurat în astfel de condiţii şi în 2011. Atunci, 15 persoane au fost internate, iar un participant în vârstă de 42 de ani a decedat la câteva zile după cursă.

DUMINICĂ SE ÎNCHEIE CUPA MONDIALĂ LA SCHI ALPIN

La sfârşitul acestei săptămâni se va încheia Cupa Mondială la schi alpin, ediţia 2012-2013, odată cu disputarea ultimelor finale programate la Lenzerheide (Elveţia). Programul de sâmbătă cuprinde probele de slalom uriaş masculin şi slalom special feminin, iar cel de duminică include slalomul uriaş feminin şi slalomul special masculin. Prea multe necunoscute nu mai sunt, pentru că majoritatea globurilor de cristal îşi cunosc deja câştigătorii. La feminin, slalom uriaş, Tina Maze (Slovenia) are 700 de puncte şi nu mai poate fi ajunsă de Anna Fenninger (Austria), 435p, în timp ce la slalom special Maze are 595p şi se bate pentru glob cu americanca Mikaela Shiffrin, 588p. La masculin, slalom uriaş, Ted Ligety (SUA) şi-a asigurat deja globul, cu 620p, fiind urmat de Marcel Hirscher (Austria), cu 495p, iar Hirscher e deja câştigător la slalom special, cu 880p, al doilea clasat, Felix Neureuther (Germania), având numai 616p. De asemenea, şi în clasamentele generale situaţia este deja clară. La feminin, Maze este lider detaşat, cu 2.254p, a doua fiind Riesch, cu doar 1.065p, în timp ce la masculin Hirscher şi-a asigurat al doilea Mare Glob de Cristal consecutiv, cu 1.375p, urmat de norvegianul Aksel Lund Svindal, cu 1.226p. Svindal a pierdut lupta datorită... vremii nefavorabile, el fiind favorit la coborâre şi super-G, curse anulate miercuri şi joi. Tot miercuri, Tina Maze a ratat ocazia de a deveni prima schioare care câştigă cinci Globuri de Cristal într-un singur sezon! Ea nu a reuşit să ia şi globul coborârii, clasându-se a doua, cu 339p, după Lindsay Vonn (340p), care era accidentată şi nu putea concura.

GERMANIA A CÂŞTIGAT PROBA PE ECHIPE DIN FINALELE CUPEI MONDIALE

Echipa Germaniei, alcătuită din Viktoria Rebensburg, Veronique Hronek, Lena Durr, Fritz Dopfer şi Felix Neureuther, a câştigat concursul pe echipe din cadrul finalelor Cupei Mondiale la schi alpin, desfăşurat vineri în staţiunea elveţiană Lenzerheide. În finala concursului, la care au participat şapte echipe, Germania a învins Suedia cu 3-1. Pe locul 3 s-a clasat Italia, care a dispus de Austria cu 3-1. Fiecare naţiune a concurat cu câte patru sportivi, două fete şi doi băieţi, care au schiat în paralel la patru curse. Fiecare victorie a fost cotată cu un punct. Pentru Suedia au concurat Therese Borssen, Frida Hansdottir, Maria Pietilae-Holmner, Andre Myhrer, Mattias Hargin şi Jens Byggmark, pentru Italia Daniela Merighetti, Elena Curtoni, Denise Karbon, Cristian Deville, Stephen Gross şi Marco Simoncelli, iar pentru Austria Nicole Hosp, Michaela Kirchgasser, Carmen Thalmann, Marcel Mathis, Christoph Noesig şi Philipp Schoerghofer.