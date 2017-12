BULGARIA

Fiica \"regelui cocainei\", răpită

Fiica de 10 ani a lui Evelin Banev, presupusul şef al unei reţele de trafic de cocaină din America de Sud către Europa, a fost răpită ieri dimineaţă, la Sofia, a anunţat poliţia. Trei bărbaţi mascaţi au atacat cu focuri de armă, la Boiana, suburbie de lux din Sofia, maşina care transporta copilul la şcoală. Şoferul a fost spitalizat şi prezintă două răni. Răpirea fetei este primul caz de acest fel din Bulgaria, din 2009, după o serie de 14 răpiri întrerupte de anihilarea unei reţele de zece persoane. Răpirea fetei celui supranumit ”regele cocainei” reprezintă primul caz de răpire a unui copil atât de mic în Bulgaria. În vârstă de 47 de ani şi supranumit Brendo, Evelin Banev a fost condamnat la Sofia, la 15 februarie, la şapte ani şi jumătate de închisoare, pentru spălarea a aproximativ 11,86 milioane de euro. Banev a fost transferat în Italia, pentru a fi judecat, în luna martie, sub acuzaţia de import de droguri din America de Sud, în numele mafiei calabreze N\'drangheta. Alături de cinci alţi membri ai unei grupări de crimă organizată, Banev ar fi participat la o reţea internaţională care a asigurat transferul ilegal a peste 40 de tone de droguri din America de Sud către Europa, între 2004 şi 2007.

SUEDIA

Tarte Ikea cu materii fecale?

Gigantul suedez de mobilă Ikea a anunţat ieri că va retrage din restaurantele sale cu autoservire din 23 de ţări tarte în care autorităţile sanitare chineze au descoperit bacterii care sunt în general dovada unei contaminări cu fecale. Ikea a precizat că a luat această decizie după distrugerea de către autorităţile vamale chineze a 1.800 de prăjituri denumite chokladkrokant (o tartă cu migdale, ciocolată, cremă de unt şi caramel), interceptate în noiembrie, în portul Shanghai. Testele au stabilit faptul că aceste tarte conţin un nivel excesiv de bacterii coliforme. Aceste bacterii, în mod normal puţin periculoase pentru consumatori, sunt în general un indiciu al contaminării cu fecale, chiar dacă nu este întotdeauna cazul. Tartele retrase au fost produse de un furnizor suedez, Almondy. O purtătoare de cuvânt a Ikea a subliniat că nivelul de concentrare cu aceste bacterii nu reprezintă un pericol grav pentru sănătatea publică. La sfârşitul lui februarie şi începutul lui martie, Ikea a retras de la vânzare chifteluţele comercializate în 25 de ţări, după descoperirea de carne de cal care nu era menţionată pe etichetă. Produsele alimentare au reprezentat, în timpul exerciţiului financiar 2011-2012 (încheiat la sfârşitul lui august), 4,7% din cifra de afaceri a Ikea, cu vânzări de 1,3 miliarde de euro.

BELGIA

Ministru demisionar

Ministrul belgian de Finanţe, creştin-democratul flamand Steven Vanackere, şi-a anunţat ieri demisia şi i-a cerut partidului său să îi găsească un înlocuitor în cadrul Guvernului. Steven Vanackere a respins orice eroare într-o polemică legată de cumpărarea a unor părţi din Mişcarea Muncitorească Creştină Flamandă (ACW), un organism de care este apropiat, de către banca Belfius, dar a apreciat că atacurile împotriva lui îi subminează capacitatea de a se apăra, în timp ce Belgia se pregăteşte de noi măsuri de austeritate pentru a reduce deficitul public.

BULGARIA

Parlament dizolvat

Preşedintele bulgar, Rosen Plevneliev, a înmânat ieri Mişcării pentru drepturi şi libertăţi (a minorităţii turce) un mandat pentru formarea unui guvern. Formaţiunea a refuzat însă mandatul şi l-a returnat, aşa cum au procedat deja partidul GERB (de centru-dreapta) şi Partidul Socialist Bulgar. Plevneliev a declarat că după returnarea şi a celui de-al treilea mandat, Constituţia bulgară nu prevede alte posibilităţi pentru formarea unui guvern în cadrul acestui Parlament, singura opţiune fiind dizolvarea Parlamentului, numirea unui guvern de tranziţie şi organizarea de alegeri parlamentare. Aşa cum fusese anunţat, scrutinul va avea lor pe 12 mai, ceea ce în opinia lui Rosen Plevneliev înseamnă că guvernul demisionar va continua să existe până la 13 martie, când va fi numit un cabinet de tranziţie şi va fi dizolvat Parlamentul. Plevneliev a anunţat că în guvernul de tranziţie vor fi trei viceprim-miniştri - primul va fi responsabil pentru domeniul economic, al doilea va fi şi ministru al muncii, în timp ce al treilea va avea misiunea gestionării fondurilor europene. Pe lângă guvernul de tranziţie va funcţiona şi un consiliu cetăţenesc, a mai spus şeful statului bulgar.

SPANIA

Zboruri anulate

Aproape 230 de zboruri au fost anulate ieri, în a doua zi a grevei de săptămâna aceasta de la Iberia, parte a celui mai amplu protest de la liniile aeriene spaniole. Postul public de televiziune a relatat că protestul angajaţilor, îndreptat în special împotriva măsurilor de restructurare care presupun concedierea a aproximativ 20% din personal, adică 3.807 persoane, a continuat fără incidente. În tot acest timp, mediatorul Gregorio Tudela, profesor de drept al muncii, acceptat ca atare de sindicate şi conducerea Iberia, deopotrivă, ar putea să-şi prezinte zilele acestea decizia arbitrală, o propunere de conciliere între părţi, prezentată pe baza discuţiilor avute şi punctelor de vedere obţinute de la toate părţile implicate în acest conflict. Liniile aeriene spaniole Iberia au anunţat că de luni, prima zi a grevei şi până vineri vor fi anulate în total 1.281 de zboruri. Luni, mii de angajaţi ai companiei aeriene spaniole s-au adunat în terminalul T4 din aeroportul madrilen Barajas. În plus, în această a doua săptămână de grevă, sindicatul piloţilor - SEPLA - a anunţat că s-a alăturat protestelor. Greva care are loc în perioada 4-8 martie este a doua parte a protestului major convocat de sindicatele de la Iberia, după o primă săptămână în care mii de angajaţi au încetat lucrul, între 18 şi 22 februarie. În plus, între 18 şi 22 martie va avea loc ultima parte a grevei.

GRECIA

Protestele agricultorilor

Aproximativ 1.000 de agricultori au manifestat ieri în centrul Atenei, la apelul partidului comunist KKE, protestatarii cerând reducerea impozitelor şi a costurilor de producţie. Mitingul a avut loc în faţa Ministerului Agriculturii, la capătul a patru săptămâni de acţiuni pentru mobilizarea fermierilor. ”Guvernul nu ne oferă nimic, nu a cedat nimic pentru a ne ajuta să fim mai competitivi”, a declarat Pantelis Moschos, preşedintele asociaţiei fermierilor din Grecia. Protestatarii denunţă tarifele mari la electricitate, accizele impuse la carburanţi şi sistemul fiscal.

ISRAEL

Autobuze incendiate

Două autobuze utilizate pe noile linii israeliene destinate muncitorilor palestinieni care se deplasează în Israel au fost, se pare, incendiate în nordul Israelului, în noaptea de luni spre marţi, a anunţat poliţia. O anchetă în legătură cu acest incident a fost deschisă în satul locuit de arabi israelieni Kfar Qassem însă niciun suspect nu a fost arestat. Vehiculele au fost incendiate în semn de protest faţă de crearea acestor linii, potrivit unor surse din poliţie citate de radioul militar israelian. Israelul a lansat, luni, un serviciu de transport cu autobuzul pentru muncitorii palestinieni, ceea ce a declanşat acuzaţii de segregare din partea organizaţiilor de apărare a drepturilor omului.

COREEA DE NORD

Ameninţare

Coreea de Nord a ameninţat ieri cu denunţarea acordului de armistiţiu semnat în 1953 pentru a pune capăt Războiului Coreei, din cauza unor tensiuni puternice provocate de manevre militare comune între sud-coreeni şi americani. În acelaşi comunicat difuzat de agenţia oficială nord-coreeană de presă, primit la Seul, Phenianul şi-a anunţat intenţia de întrerupe ”telefonul roşu” instalat în satul Panmunjom, situat pe linia de demarcaţie.

MEXIC

Gripă aviară

O epidemie de gripă aviară a determinat sacrificarea a două milioane de pui şi a 1,2 milioane de găini, a anunţat, luni, Ministerul mexican al Agriculturii. Epidemia, care a fost depistată în februarie, a contaminat până în prezent doar fermele din două state diin vestul Mexicului, Jalisco şi Guanajuato. Un episod precedent de gripă aviară, care a avut loc în iunie, a provocat sacrificarea a 22 de milioane de păsări în vestul ţării. În comunicatul său, Ministerul Agriculturii precizează că extinderea epidemiei este limitată la zona sanitară care a fost stabilită anterior şi că prezenţa virusului nu a fost depistată în altă parte.