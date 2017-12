SCHALKE A CONTESTAT DREPTUL DE JOC AL LUI DROGBA

Clubul german Schalke ‘04 Gelsenkirchen a solicitat oficial Uniunii Europene de Fotbal (UEFA) să stabilească dacă ivorianul Didier Drogba avea drept de joc pentru echipa turcă Galatasaray în meciul din prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor, disputat miercuri seară la Istanbul şi încheiat la egalitate, 1-1. „Am fi fost iresponsabili să nu solicităm o verificare a legitimităţii utilizării lui Drogba”, a precizat directorul sportiv al lui Schalke, Hort Heldt. Pentru ca această verificare să fie posibilă, era necesar ca Schalke să facă apel la UEFA în decurs de 24 ore de la finalul jocului, lucru care s-a întâmplat în cursul zilei de joi. Schalke a semnalat că, pentru ca Drogba să aibă drept de joc pentru Galatasaray în partida de miercuri, ar fi trebuit nu doar ca jucătorul să fie înscris la UEFA până la data de 1 februarie, ci să dispună şi de o autorizaţie pentru a evolua în Liga Campionilor. FIFA i-a acordat lui Drogba drept de joc provizoriu pentru Galatasaray, după ce africanul s-a despărţit de echipa chineză Shanghai Shenhua, cu care avea contract până în 2014, dar care nu i-a plătit, susţine fotbalistul, drepturile financiare timp de trei luni. Clubul chinez a contestat, între timp, transferul lui Drogba, susţinând că are dovezi prin care poate demonstra că africanul nu şi-a respectat contractul cu Shenhua.

FANII ÎL VOR PE MICHAEL LAUDRUP ÎN LOCUL LUI MOURINHO

Presa spaniolă a anunţat că Jose Mourinho va pleca la finalul acestui sezon de la Real Madrid. S-a scris despre o posibilă rocadă cu Ancelotti, în prezent antrenor la PSG, dar şi de Andre Villas Boas sau Jurgen Klopp ca înlocuitori ai portughezului. Vineri a apărut şi un al patrulea nume, al danezului Michael Laudrup, care conform unui sondaj din cotidianul AS în rândul fanilor este preferatul acestora, cu un procent de 73%. Curios este faptul că Rafa Benitez, antrenor care la Chelsea nu traversează cea mai bună perioadă a carierei, a obţinut 18% din voturi, în timp ce Carlo Ancelotti are doar 9% din preferinţele fanilor. În prezent, Laudrup este antrenor la echipa galeză Swansea City, care va disputa duminică, pe Wembley, cel mai important meci din istoria clubului, finala Capital One Cup (Cupa Ligii Angliei), cu Bradford City. Învingătoarea acestei partide va primi dreptul de a reprezenta Anglia în ediţia viitoare a UEFA Europa League.

BARCELONA ÎNCEARCĂ SĂ-ŞI ÎNTĂREASCĂ DEFENSIVA

Înfrângerea de pe “San Siro” a confirmat că FC Barcelona are mari probleme în apărare, iar Messi nu a mai putut-o salva şi în meciul din Liga Campionilor cu AC Milan, pierdut cu 0-2, aşa cum reuşeşte în campionatul intern. Catalanii se gândesc deja ca înaintea sezonului următor să se întărească în centrul apărării, fundaşii vizaţi fiind Vermaelen de la Arsenal şi David Luiz de la Chelsea. Însă nici belgianul, nici brazilianul nu par a fi dispuşi să meargă pe Camp Nou, ambii declarând că vor să îşi respecte contractele pe care le au cu cele două cluburi londoneze. De asemenea, conform presei engleze, fostul lyonez Hugo Lloris s-ar afla pe o listă scurtă a Barcelonei ce ar cuprinde şi alte nume grele pentru înlocuirea portarului Victor Valdes, precum Reina şi de Gea.

TREI SUPORTERI AI BORUSSIEI, ÎNJUNGHIAŢI LA ROMA

Trei suporteri ai echipei Borussia Moenchengladbach au fost răniţi cu lovituri de cuţit, la Roma, înaintea partidei pe care formaţia germană a disputat-o joi cu Lazio, în Liga Europa. Gazzetta dello Sport a notat că viaţa celor trei nu este în pericol. Un medic în vârstă de 50 de ani a fost atacat pe Ponte Milvio, un alt bărbat a fost rănit în apropiere, în timp ce al treilea fan a fost lovit în faţa unui hotel. Peste 8.000 de suporteri germani au mers la Roma pentru a-şi susţine echipa favorită, care a fost învinsă cu 2-0 de Lazio şi a părăsit competiţia, după ce meciul tur din 16-imile de finală ale UEFA Europa League s-a terminat la egalitate, scor 3-3.

DAMIEN DUFF ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU FULHAM

Mijlocaşul irlandez Damien Duff şi-a prelungit cu un an contractul cu gruparea Fulham, noua sa înţelegere fiind valabilă până în iunie 2014, a anunţat clubul londonez. Duff, care va împlini 34 de ani în luna martie, este legitimat la Fulham din 2009. „Îmi place mult aici şi sunt foarte bucuros că voi mai rămâne un an. Voi continua să dau sută la sută pentru acest club şi pentru preşedinte şi îmi pare bine că voi mai juca un an pe Craven Cottage, un stadion foarte special”, a declarat Duff, care s-a retras anul trecut din echipa naţională a Irlandei.

CORINTHIANS VA JUCA ÎN COPA LIBERTADORES FĂRĂ SPECTATORI

Echipa braziliană Corinthians va fi obligată să dispute cu porţile închise următoarele sale partide de pe teren propriu în cadrul actualei ediţii a competiţiei Copa Libertadores, după ce suporterii săi au fost acuzaţi că au ucis în mod accidental un tânăr bolivian, lovit de o petardă aruncată din tribune. Anunţul a fost făcut de presa braziliană, care precizează că sancţiunea este una provizorie, până când Confederaţia sud-americană de fotbal va lua o decizie definitivă în acest caz. Poliţia boliviană a acuzat 12 fani de omucidere, după ce un băiat în vârstă de 14 ani şi-a pierdut viaţa în cursul meciului dintre Corinthians şi San Jose (1-1), disputat miercuri seară la Oruro (Bolivia). Adolescentul a fost lovit în ochiul drept de o petardă, în momentul în care suporterii lui Corinthians sărbătoreau golul marcat de favoriţii lor. Băiatul a încetat din viaţă în drum către spital, medicii precizând că petarda i-a pătruns până în cavitatea craniană, provocându-i o pierdere de masă cerebrală şi moartea instantanee. Dacă interdicţia se va confirma, Corinthians va juca fără spectatori partidele de pe teren propriu cu Millonarios Bogota (Columbia), Tijuana (Mexic) şi San Jose, pentru care a vândut deja 83.500 de bilete. Copa Libertadores, echivalentul Ligii Campionilor din Europa, este cea mai importantă competiţie rezervată cluburilor din America Latină, iar Corinthians este deţinătoarea trofeului, pe care l-a cucerit anul trecut. Corinthians a declarat joi şapte zile de doliu în urma decesului adolescentului bolivian.