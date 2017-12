EMIL IMRE, MEDALIE DE AUR PENTRU ROMÂNIA LA FOTE

Sportivul Emil Imre a câştigat, ieri, medalia de aur în proba de patinaj viteză short-track 1.000 m, aducând astfel a doua medalie pentru delegaţia României participantă la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE), găzduit de judeţul Braşov. Tot Imre a adus şi prima medalie pentru România la FOTE, după ce a câştigat, luni, argintul în proba de short-track 500 m. Emil Imre are 17 ani şi este cel mai valoros sportiv român din acest sport la categoria sa de vârstă. El a ocupat, duminică, locul 6, în proba de short track 1.500 m.

DOUĂ RECORDURI NAŢIONALE PENTRU ATLETUL VALENTIN SCANGHEL

La începutul acestei săptămâni, la Complexul Sportiv “Lia Manoliu” din Bucureşti, a avut loc Campionatul Naţional de probe combinate, la startul căruia au fost prezenţi şi trei juniori constănţeni, George Moroşan, David Spiridon şi Valentin Scanghel. Ultimul, legitimat la CS Farul şi pregătit de Cecilia Gevat şi Alin Larion, s-a numărat printre performerii competiţiei, trecându-şi în cont titlul naţional în proba de heptatlon la juniori III. În plus, constănţeanul a stabilit şi două recorduri naţionale la categoria sa de vârstă, încheind concursul cu 4.105 puncte şi terminând proba de 60 m garduri cu timpul de 8,58 sec. În schimb, David Spiridon, antrenat tot de Cecilia Gevat şi Alin Larion, s-a clasat clasat pe ultima treaptă a podiumului în proba de heptatlon la juniori I, cu 4.224p, în care a luat startul şi George Moroşan, pregătit de aceiaşi antrenori, forţat să abandoneze din cauza unor probleme medicale.

TREI PODIUMURI ÎN CEHIA PENTRU CRISTIAN PLETEA

Constănţeanul Cristian Pletea a urcat de trei ori pe podium la Openul Cehiei la tenis de masă la cadeţi. Sportivul legitimat la LPS “Nicolae Rotaru” a ajuns până în semifinale la simplu, după ce a trecut de Irvin Bertrand (Franţa), cu 3-0, Artem Zimarin (Rusia), cu 3-2, şi Tomas Polansky (Cehia), cu 3-2, dar a pierdut în faţa lui Joe Seyfried (Franţa), cu 0-3. În schimb, în proba de dublu, Pletea şi partenerul său, Alexandru Manole, au reuşit să se impună, după ce i-au învins pe Vlastimil Buben şi Jan Vasicek (Cehia), cu 3-0, Nikolaos Antoniadis şi Andreas Tsopelas (Grecia), cu 3-1, şi Nolan Givone şi Lucas Rigault (Franţa), cu 3-0, Maksim Kiselev şi Nikita Yarushin (Rusia), cu 3-2, şi Patrik Klos şi Jiri Martinko (Cehia), cu 3-1. Constănţeanul a făcut parte şi din echipa României, care a terminat concursul pe locul al treilea, după ce a trecut de Moldova, cu 3-1, şi Polonia, cu 3-0, dar a cedat în faţa Franţei, cu 0-3.

TECĂU ŞI MIRNÎI, ELIMINAŢI ÎN PRIMUL TUR LA MEMPHIS

Perechea formată din constănţeanul Horia Tecău şi belarusul Max Mirnîi, cap de serie nr. 2, a fost învinsă, cu 6-3, 3-6, 11-9, de cuplul american James Blake / Jack Sock, în primul tur al turneului de 500 de puncte de la Memphis (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 1,2 milioane de dolari. Tecău şi Mirnîi vor primi un cec în valoare totală de 4.550 de dolari, dar nu vor acumula niciun punct în clasamentul ATP.

CADANŢU, ÎN TURUL SECUND LA BOGOTA

Jucătoarea de tenis Alexandra Cadanţu, locul 96 WTA, s-a calificat, ieri, în turul al doilea al turneului de la Bogota (Columbia), dotat cu premii în valoare totală de 235.000 de dolari. Cadanţu a învins-o, în primul tur, cu 6-0, 6-3, după o oră şi zece minute, pe Maria Joao Koehler (Portugalia), poziţia 106 în ierarhia mondială. În turul secund, Alexanda Cadanţu o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre Tereza Mrdeza (Croaţia), jucătoare venită din calificări şi locul 189 WTA, şi Pauline Parmentier (Franţa), cap de serie nr. 7 şi poziţia 76 în clasamentul mondial. Pentru calificarea în turul al doilea la Bogota, Cadanţu va primi 30 de puncte WTA şi un cec în valoare de 3.100 de dolari.

CSM TÎRGOVIŞTE A PIERDUT PRIMUL MECI ÎN TOP 14 AL EUROLIGII DE BASCHET FEMININ

Campioana României la baschet feminin CSM Tîrgovişte a fost învinsă, ieri, în deplasare, de formaţia rusă Spartak Moscova Region, cu 91-84 (46-46), în primul meci din cele trei programate în faza Top 14 a Euroligii. A doua partidă dintre cele două formaţii va avea loc la Tîrgovişte, vineri, 22 februarie (ora 18.00), iar a treia, dacă va mai fi nevoie, pe 27 februarie (ora 16.00), din nou pe terenul formaţiei Spartak, echipă care a câştigat de patru ori Euroliga în ultimele şase sezoane. Câştigătoarele celor şapte confruntări din Top 14, care se dispută în sistemul “cel mai bun din trei meciuri”, se vor alătura formaţiei ruse UMMC Ekaterinburg, organizatoarea Turneului Top 8 (sferturile de finală).

ÎNFRÂNGERE PENTRU GAZ METAN MEDIAŞ ÎN FIBA EUROCHALLENGE LA BASCHET MASCULIN

Echipa de baschet masculin Gaz Metan Mediaş a fost învinsă, ieri, în deplasare, de formaţia finlandeză Joensuun Kataja, cu 79-75 (26-39), în a cincea partidă din Grupa I, faza optimilor de finală ale FIBA Eurochallenge. Gaz Metan Mediaş a acumulat şapte puncte, la fel ca şi Joensuun, înaintea partidei dintre liderul Pinar Karsiaka (7p) şi BK Vetspils (6p), disputată aseară. În primele patru partide din Grupa I, formaţia antrenată de Marcel Ţenter a obţinut următoarele rezultate: 59-89 şi 77-69 cu turcii de la Pinar Karsiaka, 84-82 cu Joensuun Kataja şi 64-96 cu letonii de la BK Ventspils. Gaz Metan Mediaş mai are de jucat un singur meci, cu BK Ventspils (pe teren propriu, pe 26 februarie). Primele două clasate se vor califica în sferturile de finală ale competiţiei, care se vor derula sub formă de play-off, în sistemul “cel mai bun din trei meciuri”. Vor urma semifinalele şi finalele în cadrul Turneului Final Four.

ACORD PENTRU UN MECI BUTE - PASCAL

Promotorii Jean Bedard (Interbox) şi Yvon Michel (GYM) au ajuns la un acord pentru un meci între Lucian Bute şi canadianul Jean Pascal, acesta urmând să aibă loc, cel mai probabil, pe 25 mai. Acordul dintre cele două părţi este unul surprinzător, având în vedere rivalitatea cunoscută. Michel a fost în perioada 1997-2004 director al grupului Interbox, însă a plecat şi şi-a înfiinţat propria companie, Group Yvon Michel (GYM). În plus, Pascal, care l-a învins de două ori pe Adrian Diaconu, ar putea renunţa la un meci pentru titlul mondial WBC cu americanul Chad Dawson pentru a-l înfrunta pe Bute la data menţionată. Potrivit ESPN, meciul dintre Pascal, fost campion WBC la categoria semigrea, şi Bute, fost campion IBF la supermijlocie, ar putea fi considerat cu uşurinţă cel mai mare meci din istoria Canadei. Mai există posibilitatea ca meciul să aibă loc în toamnă, când amândoi ar putea deţine centuri mondiale interimare. În oricare dintre variante, Bute ar urma să urce în categorie, de la supermijlocie la semigrea, potrivit lui Michel. Până în prezent, cel mai mare meci din istoria Canadei este considerat cel din 1980, de pe stadionul olimpic din Montreal, unde panamezul Roberto Duran l-a învins la puncte, după 15 runde, pe americanul Ray “Sugar” Leonard. ESPN mai notează că Pascal (30 de ani, 27 de victorii, două înfrângeri şi o remiză, 16 KO), care are probleme cronice la umăr, şi Bute (32 de ani, 31 de victorii, o înfrângere, 24 KO), care anul trecut a fost făcut knock-out de Carl Froch, au fost nevoiţi să accepte această luptă, înainte ca ambele cariere să intre pe o pantă descendentă. Potrivit lui Yvon Michel, cei doi foşti campioni mondiali ar putea beneficia de cele mai mari burse din carierele lor, două milioane de dolari pentru fiecare!

MĂSURI SPORITE DE SECURITATE LA TURNEUL DE LA ACAPULCO

Securitatea jucătorilor şi jucătoarelor de tenis care vor participa la turneul de la Acapulco (Mexic) va fi asigurată de circa 4.000 de poliţişti, militari şi agenţi federali, o premieră în istoria de 11 ani a competiţiei din staţiunea mexicană. „Armata, marina, poliţia municipală, cea federală şi cea statală” vor asigura securitatea, a declarat un înalt responsabil al statului Guerrero. Această desfăşurare de forţe este necesară în condiţiile escaladării vilolenţelor dintre bandele rivale de traficanţi de droguri. Rata criminalităţii în Acapulco a devenit cea mai ridicată din Mexic. Şase turiste spaniole au fost violate la începutul acestei luni în localitatea de pe coasta Pacificului. Cei 4.000 de reprezentanţi ai forţelor de ordine, un număr de trei ori mai mare decât efectivul poliţienesc obişnuit în staţiunea mexicană, vor supraveghea accesul pe arena “Mextenis”, de 7.500 de locuri şi hotelul unde vor fi cazaţi jucătorii şi antrenorii lor. Turneul masculin de 500 de puncte de la Acapulco, dotat cu premii de 1,2 milioane de dolari, şi cel feminin, dotat cu premii de 235.000 de dolari, vor începe sâmbătă, cu meciurile din calificări. Dintre jucătoarele române, vor fi prezente pe tabloul principal, potrivit site-ului oficial al turneului, Irina Camelia Begu, Alexandra Cadanţu şi Edina Gallovits-Hall.

AZARENKA A RENUNŢAT LA PARTICIPAREA LA TURNEUL DE LA DUBAI

Jucătoarea belarusă de tenis Victoria Azarenka, locul 2 WTA, a renunţat, ieri, să mai participare la turneul de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), din cauza unei accidentări la călcâi. În urma acestei decizii, Azarenka a ratat şansa să-şi recapete prima poziţie în clasamentul mondial, pierdută la sfârşitul săptămânii trecute în favoarea americancei Serena Williams. „Sunt extrem de dezamăgită, dar nu mă pot opune corpului meu”, a declarat Azarenka, care săptămâna trecută a luat calmante pentru a putea juca la turneul de la Doha pe care l-a şi câştigat. În urma retragerii sportivei din Belarus, Serena Williams şi-a asigurat primul loc în clasamentul WTA cel puţin până la turneul de la Indian Wells, care se va desfăşura în luna martie.

NADAL VREA SĂ RENUNŢE LA TURNEELE DE LA INDIAN WELLS ŞI MIAMI

Rafael Nadal l-a învins pe David Nalbandian în finala de la Sao Paulo şi a pus punct unei perioade de 251 de zile de secetă, pentru că ultimul titlu adjudecat de tenismanul iberic a fost la Roland Garros, în iunie 2012. Cu două finale jucate în tot atâtea turnee şi cu o participare care se anunţă dificilă la Acapulco, săptămâna viitoare, Nadal ia în considerare o pauză de o lună de zile. După turneul din Mexic (25 februarie - 2 martie), el ar trebui să participe la primele două turnee Masters ale anului, cele de la Indian Wells şi Miami. Ambele se desfăşoară pe ciment, cea mai dură suprafaţă pentru genunchii oricum nerefăcuţi în totalitate ai lui Nadal. Rămâne de văzut ce decizie va lua ibericul, pentru că are de apărat câte 360 de puncte la fiecare turneu, după ce anul trecut s-a oprit de fiecare dată în semifinale.

PROPRIETARUL ECHIPEI DE BASCHET LOS ANGELES LAKERS A DECEDAT

Proprietarul echipei de baschet Los Angeles Lakers, Jerry Buss, a decedat, luni, la vârsta de 80 de ani, a anunţat cotidianul Los Angeles Times. Buss, care a preluat formaţia din NBA în 1979, a fost spitalizat săptămâna trecută pentru tratament de cancer. Los Angeles Lakers a câştigat zece titluri NBA (ultimul în 2010) în perioada cât a fost patronată de Jerry Buss, iar proprietarul echipei a fost inclus în Hall of Fame în 2010.

WILLIAMS ŞI-A LANSAT NOUL MONOPOST

Echipa de Formula 1 Williams a prezentat ieri dimineaţă monopostul FW35 cu motor Renault, „nou în proporţie de peste optzeci la sută”, conform directorului tehnic Mike Coughlan, la standurile circuitului din Barcelona, înaintea debutului celei de-a doua sesiuni de teste pentru sezonul 2013. Acest monopost este o evoluţie a modelului FW34 din 2012, având ca piese noi cutia de viteze, suspensia spate, radiatoarele, planşeul, eşapamentele de tip Coandă cu efect aerodinamic, precum şi partea din faţă. De asemenea, prin eforturile inginerilor s-a reuşit reducerea semnificativă a greutăţii maşinii. Piloţi vor fi în acest sezon venezueleanul Pastor Maldonado, aflat la al treilea an cu team-ul Williams, şi finlandezul Valtteri Bottas (23 ani), pilot de rezervă în sezonul trecut, care l-a înlocuit pe brazilianul Bruno Senna.

RUSIA, PREGĂTITĂ PENTRU CURSA DE FORMULA 1 DE LA SOCI

Oraşul rus Soci, gazda Jocurilor Olimpice de iarnă din 2014, va fi pregătit să organizeze primul său Mare Premiu de Formula 1 în luna noiembrie a aceluiaşi an, a anunţat primarul Anatoli Pahomov. „După Jocurile Olimpice, Soci va găzdui Marele Premiu de Formula 1 în noiembrie. Construcţia circuitului avansează în ritm alert sub patronajul administraţiei regiunii Krasnodar şi conform calendarului prevăzut”, a adăugat primarul. Conform unui alt oficial rus, Nikolai Buturlakin, vice-guvernator regional, aproape jumătate din circuit este deja terminat. Costul total al proiectului, care va utiliza infrastructurile pentru JO de iarnă, inclusiv un tronson de drum public, se ridică la aproximativ 266 milioane dolari. Marele Premiu de Formula 1 al Rusiei se va afla în calendarul Marelui Circ între 2014 şi 2020, ca urmare a unei înţelegeri semnate în 2010 între Vladimir Putin şi Bernie Ecclestone.

DUPĂ ELIBERAREA DIN AREST, MAYWEATHER VA REVENI ÎN RING

După 87 de zile petrecute în închisoare, din cauza unor acte de violenţă domestică, celebrul Floyd Mayweather este pregătit să revină în ring. Deşi au trecut nouă luni de la ultimul său meci, boxerul american se simte pregătit pentru o nouă confruntare, care să-l aducă din nou în lumina reflectoarelor şi în centrul atenţiei. El este campion mondial la trei categorii de greutate diferite, fiind neînvins la profesionişti în cele 46 de meciuri disputate. Conform staff-ului său, Mayweather are deja programate două meciuri în acest an, pe 4 mai şi pe 14 septembrie. Primul adversar este Robert “The Ghost” (Fantoma) Guerrero, un american de 29 de ani cu 33 de meciuri la activ, dintre care 31 de victorii, un egal şi o înfrângere.

GIOVANNI MALAGO, NOUL PREŞEDINTE AL COMITETULUI OLIMPIC ITALIAN

Giovanni Malago, în vârstă de 53 de ani, a fost ales, ieri, în funcţia de preşedinte al Comitetului Olimpic Italian (CONI), succedându-i lui Gianni Petrucci. Malago a fost ales cu 40 de voturi, cu cinci mai multe decât contracandidatul său Raffaele Pagnozzi, secreterarul general al CONI de peste 20 de ani şi marele favorit al alegerilor. Giovanni Malago a fost preşedintele Comitetului de Organizare a Campionatelor Mondiale de nataţie din 2009, de la Roma.

PARCHETUL ÎL ACUZĂ PE PISTORIUS DE OMOR CU PREMEDITARE

Parchetul l-a acuzat pe campionul paralimpic Oscar Pistorius că a ucis-o cu premeditare pe prietena sa, fotomodelul Reeva Steenkamp, în timp ce avocatul apărării a susţinut, ieri, în faţa judecătorului, în cadrul audierilor legate de cererea lui Pistorius de a fi eliberat pe cauţiune, că sportivul a împuşcat-o pe femeie din greşeală. Compania Thierry Mugler a eliminat toate reclamele şi produsele promoţionale asociate imaginii campionului paralimpic Oscar Pistorius, din respect pentru victimele acestei tragedii, informează theguardian.co.uk. De asemenea, alte companii pentru care Pistorius a făcut reclamă, precum Nike şi Oakley, şi-au retras produsele asociate cu imaginea acestuia. Rudele şi prietenii fotomodelului sud-african Reeva Steenkamp, împuşcată mortal de atletul Oscar Pistorius, i-au adus, ieri, acesteia un ultim omagiu, într-o ceremonie sobră care a avut loc în oraşul ei natal, Port Elizabeth. Ceremonia, la care presa şi publicul nu au avut acces, s-a desfăşurat la crematoriul din Victoria Park, un cartier liniştit al oraşului din sudul Africii de Sud, în care a crescut Reeva. Licenţiată în drept, fotomodel şi prezentatoare de televiziune, Reeva Steenkamp, în vârstă de 30 de ani, fusese desemnată printre cele mai sexy 100 de femei din lume de revista pentru bărbaţi FHM. Pistorius a a împuşcat-o mortal pe Reeva Steenkamp, săptămâna trecută, în noaptea de miercuri spre joi. Poliţia a precizat că victima a fost atinsă la cap şi la braţ de gloanţe şi a decedat pe loc. În locuinţa sportivului a fost găsită arma crimei, un pistol cu calibrul 9 mm, înregistrat pe numele lui Pistorius.