PRIMA MEDALIE PENTRU ROMÂNIA LA FOTE

Emil Imre a cucerit prima medalie pentru România la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) 2013, argint în proba de 500 m la short track (patinaj viteză pe pistă scurtă). Ieri, pe patinoarul din Poiana Braşov, Imre a fost cronometrat cu timpul de 44,188, fiind devansat de rusul Denis Airapetian, 44,152, în timp ce pe locul 3 s-a clasat italianul Leonard Palla, cu timpul de 44,333. Emil Imre are 17 ani şi este cel mai valoros patinator român din acest sport, la categoria sa de vârstă. El ocupase duminică locul 6 în proba de short track 1.500 m. România mai avea în palmares doar patru medalii de bronz la ediţiile de iarnă anterioare ale FOTE. Tot ieri, un spectator care asista la întrecerile de sărituri cu schiurile de la Valea Cărbunari a ajuns la spital după ce a fost muşcat de un câine aflat pe pârtie.

HALEP A COBORÂT TREI POZIŢII ÎN IERARHIA WTA

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea a urcat un loc şi se află pe poziţia 30, cu 1.565 de puncte, în clasamentul WTA dat publicităţii ieri, în care noul lider este americanca Serena Williams. Următoarea româncă din clasamentul WTA este Irina-Camelia Begu, care a urcat de pe 47 pe 45, cu 1.225p. Constănţeanca Simona Halep a coborât trei poziţii, până pe 51, cu 1.155p. Din Top 100 mai fac parte Monica Niculescu - locul 74, în coborâre de pe 60, cu 835p şi Alexandra Cadanţu - locul 96, în urcare de pe 100, cu 700p. Edina Gallovits-Hall a coborât de pe 111 pe 137, cu 498p, iar Cristina-Andreea Mitu a urcat de pe 168 pe 166, cu 392p. Serena Williams a redevenit numărul 1 mondial, la 31 de ani şi patru luni, fiind cel mai în vârstă lider de la crearea clasamentului, în 1975. Ea a detronat-o pe Victoria Azarenka, aflată pe prima poziţie din iulie 2012. Primele trei poziţii în clasamentul WTA de simplu sunt ocupate de următoarele jucătoare: 1. Serena Williams (SUA) 10.590p, 2. Victoria Azarenka (Belarus) 10.325p, 3. Maria Şarapova (Rusia) 9.715p.

TECĂU, ÎN CĂDERE TREI LOCURI ÎN CLASAMENTUL ATP

Tenismanul Marius Copil, care a câştigat, duminică, turneul challenger de la Quimper, a urcat 32 de locuri în clasamentul ATP şi se află pe poziţia 141, cu 392 de puncte. Cel mai bine clasat jucător român continuă să fie Victor Hănescu, care a urcat şase poziţii şi ocupă locul 59, cu 778p. Adrian Ungur se menţine pe locul 101, cu 528p. Constănţeanul Horia Tecău a coborât trei locuri, până pe 11, cu 5.160p, în clasamentul ATP de dublu, fiind urmat, dintre români, de Florin Mergea, pe locul 79, cu 1.013p. Primele trei locuri în clasamentul ATP de simplu sunt ocupate de următorii tenismeni: 1. Novak Djokovic (Serbia) 12.960p, 2. Roger Federer (Elveţia) 9.855p, 3. Andy Murray (Marea Britanie) 8.480p.

CÎRSTEA, ÎN TURUL SECUND LA DUBAI

Jucătoarea Sorana Cîrstea, nr. 30 mondial, s-a calificat în turul doi al turneului WTA de la Dubai, cu premii totale de două milioane de euro. Românca a trecut în runda inaugurală de americanca Sloane Stephens, locul 16 mondial, cu 5-7, 6-3, 6-2, după două ore de joc. În turul secund, Cîrstea va întâlni învingătoarea meciului dintre germanca Julia Goerges şi italianca Sara Errani, a cincea favorită. Pentru accederea în turul al doilea, Cîrstea va primi un cec în valoare de 18.382 de dolari şi 60 de puncte WTA.

LIGA CAMPIONILOR LA HANDBAL MASCULIN

Rezultate înregistrate în penultima etapă a grupelor Ligii Campionilor la handbal masculin - Grupa A: SG Flensburg-Handewitt - Reale Ademar Leon 27-22, RK Partizan - HSV Hamburg 21-42, Montpellier Agglomeration HB - Chekhovskie Medvedi 30-30. Clasament: 1. Hamburg 14p (278-239), 2. Flensburg 14p (281-250), 3. Medvedi 3p, 4. Montpellier 6p, 5. Ademar 5p, 6. Partizan 2p; Grupa B: Celje Pivovarna - HCM Constanţa 24-19, Atletico Madrid - IK Savehof 32-25, THW Kiel - MKB Veszprem 32-21. Clasament: 1. Veszprem 16p, 2. Kiel 14p, 3. Atletico 10p, 4. Celje 6p, 5. HCM 4p (209-255), 6. Savehof 4p (252-301); Grupa C: KS Vive Targi Kielce - Chambery Savoie Handball 36-32, St. Petersburg HC - HC Metalurg 14-32, Bjerringbro-Silkeborg - Gorenje Velenje 27-26. Clasament: 1. Kielce 18p, 2. Metalurg 12p (239-197), 3. Gorenje 12p (256-221), 4. Silkeborg 8p, 5. Chambery 2p (233-275), 6. St. Petersburg 2p (206-285); Grupa D: Kadetten Schaffhausen - Fuchse Berlin 35-40, Pick Szeged - HC Dinamo Minsk 26-21, FC Barcelona Intersport - HC Croaţia Osiguranje Zagreb 35-25. Clasament: 1. Barcelona 16p, Fuchse 14p, 3. Minsk 11p, 4. Szeged 6p, 5. Kadetten 4p, 6. Croaţia 3p.

RAONIC A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA SAN JOSE

Canadianul Milos Raonic, cap de serie nr. 1, l-a învins pe germanul Tommy Haas (favorit nr. 4), reuşind să câştige pentru a treia oară consecutiv turneul de la San Jose, care va fi scos din calendarul ATP. Raonic, nr. 13 mondial, s-a impus, scor 6-4, 6-3, în 75 de minute, devenind primul jucător din era Open care câştigă de trei ori consecutiv la San Jose (California). „San Jose este un loc în care am crescut mult, unde am învăţat multe şi am făcut cele mai bune meciuri”, a declarat Raonic, în vârstă de 22 de ani, care a câştigat al patrulea titlu ATP din carieră, după ce s-a impus şi la Chennai în 2012. În vârstă de 34 de ani, Haas a jucat a 25-a finală în circuitul ATP. Turneul de la San Jose îşi va închide porţile după ce a pierdut licenţa de turneu ATP de 250 de puncte, care va fi transferată sezonul viitor la Rio de Janeiro (Brazilia).

VESTUL S-A IMPUS ÎN ALL STAR GAME

Echipa Conferinţei de Vest a învins Conferinţa de Est, scor 143-138, duminică noapte, la Houston, în cea de-a 62-a ediţie a All Star Game, partidă la care participă cei mai buni jucători din Liga Nord-Americană de Baschet (NBA). Chris Paul, jucătorul echipei Los Angeles Clippers, a fost desemnat cel mai bun jucător (MVP) al meciului, cu 20 de puncte şi 15 pase decisive. Conferinţa de Vest s-a impus pentru a treia oară consecutiv în Al Star Game.

PREŞEDINTELE SINDICATULUI DIN NBA, DEMIS DE JUCĂTORI

Preşedintele sindicatului jucătorilor din liga nord-americană de baschet (NBA), Billy Hunter, a fost demis din funcţie de jucători, ca urmare a publicării în luna ianuarie a unui audit independent, în care erau relevate angajări ale prietenilor şi membrilor de familie, ca şi cheltuieli discutabile, în special de transport. Hunter ocupa postul de 17 ani şi a condus trei negocieri ale contractelor colective, care au permis o creştere a salariului mediu pentru jucătorii din NBA de circa 5 milioane de dolari. Asociaţia jucătorilor a numit un nou comitet executiv, prezidat de Derek Fischer, toată lumea fiind prezentă la Houston (Texas), cu prilejul All Star Game. Fischer a recunoscut că această concediere a lui Hunter ar putea constitui debutul unui conflict complicat între noua conducere a sindicatului şi fosta sa administraţie.

PISTORIUS ŞI-A ANULAT PARTICIPAREA LA COMPETIŢII PÂNĂ LA 1 IUNIE

Sportivul paralimpic sud-african Oscar Pistorius, acuzat că şi-ar fi ucis prietena, Reeva Steenkamp, nu va participa la cinci competiţii programate până la finalul lunii mai, a anunţat managerul său Peer van Zyl, care a adăugat că sponsorii continuă să-şi păstreze încrederea în el. Pistorius ar fi urmat să participe între 9 martie şi 25 mai la două concursuri în Australia, apoi la Rio de Janeiro, Iowa (SUA) şi Manchester (Anglia), în timp ce Campionatele Mondiale de atletism de la Moscova, din luna august, ar fi trebuit să fie punctul culminant al sezonului.

FEDERICA PELLEGRINI SE VA ANTRENA DIN NOU CU PHILIPPE LUCAS

Înotătoarea italiană Federica Pellegrini, campioană olimpică la 200 m liber în 2008, va fi antrenată din nou de francezul Philippe Lucas, fostul său antrenor, începând cu luna septembrie a acestui an. Informaţia nu a fost confirmată de Lucas, care se ocupă la Narbonne de un grup de înotători, între care se află şi francezul Amaury Leveaux, campion olimpic la 4x100 m şi vicecampion la 4x200 m, la Londra, vara trecută. Cvadrupla campioană mondială, care ar trebui să fie însoţită de prietenul ei, înotătorul Filippo Magnini, a mai fost antrenată timp de şase luni, începând din februarie 2011, de Lucas, cu care a câştigat ultimul său titlu de campioană mondială la 400 m liber, la Shanghai. La revenirea de la Mondialele 2011, ea s-a despărţit de Lucas şi l-a luat antrenor pe italianul Federico Bonifacenti. Pellegrini (24 de ani) va rămâne la Narbonne până la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, din 2016.