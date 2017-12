CAMERUN

Marinar român răpit de piraţi

Un marinar român care face parte din echipajul unei nave sub pavilion britanic capturată în largul coastelor Camerunului şi Nigeriei a fost răpit de piraţi, a anunţat, vineri, armatorul navei. Piraţii au capturat, miercuri, o navă sub pavilion britanic, în largul Camerunului, iar membrii echipajului, printre care doi ruşi, au fost luaţi ostatici, a anunţat, vineri, Ministerul rus de Externe. ”La 6 februarie seara, în apele teritoriale ale Camerunului, între porturile camerunez Douala şi Malabo din Guineea Ecuatorială, nava ESTER-C sub pavilion britanic a fost capturată de bărbaţi înarmaţi”, a anunţat Ministerul rus de Externe într-un comunicat. ”Doi membri ai echipajului sunt cetăţeni ruşi”, se adaugă în comunicat, fără să se precizeze numărul total al persoanelor prezente la bordul navei. Ambasada Rusiei din Camerun încearcă să-i identifice pe cei doi cetăţeni ruşi, a continuat ministerul.

IRAK

Atentate sângeroase

Cel puţin 29 de persoane au fost ucise şi alte 69 rănite vineri, într-o serie de atentate cu maşină-capcană vizând zone şiite din Bagdad şi dintr-un oraş de la sud de capitală, potrivit unui bilanţ furnizat de serviciile de securitate şi surse medicale. Două atentate au avut loc într-o piaţă pentru păsări, la Kazimiya, un cartier situat în nordul Bagdadului, cu populaţie majoritar şiită, iar alte două la Shomali, un oraş din provincia cu populaţie majoritar şiită Babylon.

SUA

Furtuna de zăpadă Nemo

Furtuna de zăpadă Nemo, care s-a abătut asupra nord-estului SUA, a dus la anularea a aproximativ 1.500 de zboruri, a transmis, vineri, Associated Press. Căderi masive de zăpadă erau prevăzute la New York, Boston şi Chicago, unde, potrivit meteorologilor, nivelul zăpezii va depăşi 30 de centimetri, iar în unele regiuni, inclusiv la New York, ar putea să cadă până la 50 cm de precipitaţii. Ninsoarea abundentă va fi însoţită de rafale de vânt de până la 65 km/h şi de o scădere semnificativă a temperaturii aerului. În aşteptarea intemperiilor, localnicii s-au grăbit joi să-şi facă provizii de produse de primă necesitate, cozi lungi putând fi văzute în faţa multor supermarketuri. Americanii şi-au făcut provizii de apă, lanterne, lumânări şi baterii. Primarul Bostonului, Thomas Menino, a ordonat închiderea tuturor şcolilor, interzicând parcarea maşinilor pe străzile principale ale oraşului. Tuturor locuitorilor metropolei le-a recomandat să stea în casă şi să îşi părăsească domiciliul doar în caz de urgenţă majoră. Ultima oară, căderi masive de zăpadă s-au înregistrat în statele din New England acum 35 de ani, în februarie 1978.

BULGARIA

Zăpadă la Sofia

Primarul capitalei bulgare Sofia, Yordanka Fandakova, a anunţat vineri că şosele capitalei sunt accesibile în condiţii de iarnă şi a îndemnat şoferii să conducă prudent, din cauza unor porţiuni cu polei, după ce capitala a fost acoperită de un strat de zăpadă în noaptea de joi spre vineri. Vineri ningea în aproape toate regiunile ţării. Vehiculele cu remorci au interdicţia de a circula prin trecătorile montane. De asemenea, toate vehiculele sunt obligate să se doteze cu lanţuri antiderapante. În cinci districte din centrul, nordul şi sudul ţării a fost declarat un cod galben de zăpadă, a anunţat Institutul Naţional bulgar de Hidrologie şi Meteorologie. La nivelul ţării, temperaturile au valori cuprinse între 3 şi 8 grade Celsius. În zona de coastă a Mării Negre era înnorat, iar vântul bătea cu putere.

FRANŢA

Ajutor menţinut

Ministrul francez delegat pentru Afaceri Europene, Bernard Cazeneuve, a dat asigurări vineri că ajutorul oferit săracilor de către UE, contestat de către Germania, un ajutor ce permite distribuirea de mese unui număr de 18 milioane de europeni, va fi menţinut. Întrebat de posturile RMC/BFMTV, la Bruxelles, unde acest punct s-a aflat pe ordinea de zi a Consiliului European consacrat bugetului, Cazeneuve a răspuns că ”în privinţa fondului social european, vom ajunge la o înţelegere cu privire la menţinerea ajutoarelor destinate celor mai săraci”. Programul european de ajutorare a persoanelor sărace este suspendat, deoarece mai multe ţări, inclusiv Germania, cer încetarea finanţării acestuia cu fonduri comunitare. Berlinul, considerând că aceste plăţi nu au o bază legală, le-a atacat cu succes la Curtea de Justiţie a UE. În opinia lui Cazeneuve, ”nu este posibil să îţi imaginezi o Europă care nu întinde mâna celor care se confruntă cu dificultăţile crizei şi sunt respinşi la marginea societăţii. Ne-am exprimat dorinţa ca acest program să continue iar în acest sens, este necesar să obţină o anvelopă înscrisă în bugetul UE la titlul de politici comunitare, care să nu poată fi pusă în discuţie la Curtea de Justuiţie. Acum este necesar să facem astfel încât nivelul anvelopei acestei politici să fie convenabil, pentru a putea susţine asociaţiile, eventual să o completăm cu mijloace la nivelul politicii naţionale”, a adăugat ministrul.

ARMENIA

Suspecţi arestaţi

Doi bărbaţi bănuiţi că ar fi rănit cu o armă de foc, în urmă cu o săptămână, un candidat la alegerile prezidenţiale din Armenia au fost reţinuţi, a informat, vineri, serviciul naţional de securitate din această fostă republică sovietică din Caucaz. Cei doi bărbaţi, Cacitur Poguissian, de 47 de ani şi Samvel Harutiunian, de 41 de ani, sunt suspectaţi că ar fi comis un atac împotriva candidatului la alegerile prezidenţiale Paruir Airikian. Cei doi şi-au recunoscut vinovăţia, au anunţat oficialii armeni, adăugând că suspecţii au fost deja condamnaţi pentru trafic de droguri. Paruir Airikian, un fost disident sovietic, liderul al partidului de opoziţie Autodeterminarea Naţională, a fost rănit prin împuşcare, în centrul Erevanului, la 31 ianuarie. O anchetă pentru tentativă de omor a unui politician se află în curs de desfăşurare. Atacul a avut loc cu puţin timp înainte de alegerile prezidenţiale din 18 februarie.

RUSIA

Crime nesoluţionate

”Aproape jumătate dintre cazurile de crimă şi infracţiuni rămân nesoluţionate în Rusia”, a declarat, vineri, Vladimir Putin, criticând ”activitatea puţin eficientă a forţelor de ordine”. ”În total, aproximativ 45% dintre cazurile de crimă şi infracţiuni din Rusia nu sunt elucidate, adică aproape unul din două cazuri. Este o dovadă evidentă a unei activităţi puţin eficiente a forţelor de ordine”, a subliniat preşedintele rus în cadrul unei reuniuni anuale la sediul Ministerului rus de Interne. Preşedintele a îndemnat la o ”ameliorare a calităţii activităţii poliţiei şi anchetatorilor la toate nivelurile” şi la o ”consolidare a măsurilor de securitate în locurile publice”. În plus, Putin a cerut ”să se pună capăt, în mod mai ferm, activităţii organizaţiilor extremiste”.

GRECIA

Intimidare neonazistă

Aproximativ 40 de neonazişti au condus o operaţiune de intimidare împotriva unui dispensar de la Atena, recunoscut pentru îngrijirile acordate migranţilor, aparţinând filialei greceşti a organizaţiei Medecins du Monde (MDM), a denunţat, vineri, preşedintele său, Nikitas Kanakis. Potrivit lui Kanakis, ”dispensarul a fost închis pe parcursul stupidei demonstraţii de forţă a grupului, ai cărui membri, îmbrăcaţi în bluze negre cu însemnele partidului neonazist Zori Aurii, s-au adunat joi după-amiază în faţa sediului de la Perama, la periferia de vest a Atenei, scandând sloganuri ostile şi xenofobe”. Dispensarul a fost vizat deoarece MDM-Grecia este recunoscută, în ultimii ani, pentru îngrijirile acordate migranţilor şi strângerea informaţiilor în legătură cu agresiunile xenofobe care s-au multiplicat în ţară, imputate, în general, celor din Zori Aurii. MDM-Grecia va informa poliţia despre incident, pentru ca autorităţile să îşi asume responsabilităţile cu privire la securitatea personalului şi unităţilor sale, a adăugat Kanakis. Comisarul Consiliului Europei (CoE) pentru Drepturile Omului, Nils Muiznieks, a denunţat ”atacul intolerabil, care pune încă o dată în lumină, autorităţilor greceşti, urgenţa de a lua măsuri hotărâte pentru a tempera persoanele violente, înainte ca acestea să nu aducă atingeri serioase la adresa democraţiei în Grecia”. Potrivit lui Kanakis, jurnalişti francezi au fost martori la incident, în timp ce filmau un reportaj în dispensar. ”Consolant este faptul că pacienţii, între care 90% greci, foşti membri ai resistenţei şi vechi militanţi de stânga, au fost pregătiţi să apere dispensarul, în care neonaziştii nu au reuşit să pătrundă”, s-a felicitat Kanakis. Muiznieks, care a efectuat o vizită în Grecia, săptămâna trecută, a presat această ţară să îşi apere democraţia în faţa ameninţării specifice venite din partea celor din Zori Aurii, partid care a obţinut, în iunie, 7% din voturi şi 18 mandate în Parlament, într-un context de gravă criză economică şi socială.

GERMANIA

Legislative pe 22 septembrie

Preşedintele Germaniei, Joachim Gauck, a convocat, vineri, alegerile legislative pentru 22 septembrie 2013, a anunţat un purtător de cuvânt al preşedinţiei germane. Data alegerilor fusese propusă anterior de Guvernul condus de Angela Merkel, fiind convenită în coaliţia guvernamentală de Uniunea Creştin-Democrată (CDU), Uniunea Creştin-Socială (CSU) şi Partidul Liber-Democrat (FDP).

ITALIA

Sentinţa Mediaset, în martie

Sentinţa Curţii de Apel de la Parchetul din Milano în procesul Mediaset, în care fostul premier italian Silvio Berlusconi este acuzat de fraudă fiscală, va fi pronunţată pe data de 23 martie, a anunţat, vineri, Tribunalul din Milano. În cursul audierii de vineri, magistraţii din Milano au acceptat cererea apărării lui Berlusconi şi au decis să amâne audierile deja programate, pentru a-i permite fostului premier să participe la campania electorală în vederea desfăşurării alegerilor legislative din 24-25 februarie, ca lider al coaliţiei de centru-dreapta. Tribunalul din Milano a decis deci să fixeze pe 1 martie audierea în care va fi prezentat rechizitoriul procurorilor, apoi alte trei audieri pentru pledoariile apărării şi pentru alte eventuale replici ale Parchetului din Milano, programând sentinţa pe data de 23 martie. Pe 26 octombrie 2012, Silvio Berlusconi fusese condamnat , în primă instanţă, în dosarul Mediaset, la patru ani de închisoare cu executare, pentru fraudă fiscală, pedeapsa fiind însă imediat redusă la un an. Berlusconi a obţinut reducerea pedepsei în temeiul unei legi a amnistiei din 2006 care a fost promulgată de guvernul de stânga de la acea vreme, pentru a reduce suprapopularea în închisori. De asemenea, în primă instanţă, pedeapsa cu închisoarea fusese însoţită de interzicerea exercitării oricărei funcţii publice timp de cinci ani şi de plata a 10 milioane de euro către fiscul italian. În acest proces, fostul premier este acuzat că a mărit artificial costurile de achiziţie ale drepturilor de difuzare ale unor filme, cumpărate de la grupuri americane de societăţi fictive care îi aparţineau, pentru a le revinde imperiului său audiovizual Mediaset. Grupul Mediaset, susţine Parchetul din Milano, ar mai fi constituit fonduri negre în străinătate şi şi-ar fi redus câştigurile în Italia, pentru a plăti impozite mai mici.

INSULELE SOLOMON

Seism puternic

Un seism cu magnitudinea de 7,1 s-a produs vineri în largul Insulelor Solomon, după două zile de la cutremurul puternic urmat de un tsunami, soldate cu cel puţin 13 morţi şi care au devastat sate din zona de coastă a acestui arhipelag din Pacific, a anunţat USGS. De această dată, nu a existat un risc de formare a unui tsunami distrugător. Cutremurul a avut loc vineri, la ora 11.12 GMT, în apropiere de coastele Insulelor Santa Cruz, care fac parte din Insulele Solomon, la o adâncime de nouă kilometri, potrivit USGS. Vineri, o serie de replici au blocat intervenţia salvatorilor pe Insuelele Solomon, în urma violentului cutremur cu magnitudinea 8 urmat de un tsunami, care a afectat arhipelagul, miercuri. Până la 20 de sate au fost complet distruse de un val care a pătruns până la 500 de metri pe uscat, iar aroximativ 6.000 de persoane au rămas fără adăpost pe Ndende, una dintre numeroasele insule din acest arhipelag situate la nivelul mării, cu un relief mediu, ameninţate de creşterea nivelului oceanelor.

EGIPT

Proteste

Mii de persoane au protestat vineri în Egipt, la apelul opoziţiei, pentru demnitate şi pentru a cere preşedintelui islamist Mohamed Morsi să realizeze obiectivele revoluţiei care i-au permis accederea la putere. În ritmuri de tobe şi cu drapelul egiptean în mână, protestatarii au plecat din mai multe cartiere din Cairo, îndreptându-se spre Piaţa Tahrir şi spre palatul prezidenţial din cartierul Heliopolis. A fost lansat un apel la unitate din partea a 38 de organizaţii de opoziţie, care cer un guvern al unităţii naţionale, amendamente la Constituţia redactată de o comisie dominată de islamişti, dar şi garanţii de păstrare a independenţei puterii judecătoreşti.