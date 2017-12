AFRICA DE SUD

Coliziune feroviară

Două trenuri care circulă la periferie au intrat în coliziune, ieri dimineaţă, în apropiere de Pretoria, la o oră de vârf, cel puţin 20 de persoane fiind rănite. Nu este vorba despre o coliziune frontală, este vorba despre un tren care a izbit alt tren din spate, pe calea ferată, a precizat un oficial sud-african. Cele două trenuri se îndreptau spre Pretoria. Coliziunea a avut loc în apropiere de staţia Atteridgeville. Pretoria şi Johannesburg, aflate la o distanţă de aproximativ 60 de kilometri, sunt deservite de o reţea foarte veche, uneori depăşită tehnic, de trenuri care circulă la periferie, aglomerate la primele ore ale zilei dar şi seara.

SUA

Seism puternic

Un cutremur puternic, cu magnitudinea 6, s-a produs ieri în largul coastelor statului Alaska, au anunţat autorităţile americane, adăugând că nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. Epicentrul seismului este situat la 73 de kilometri de Port Alexander şi la peste 1.000 de kilometri de Vancouver, în provincia canadiană British Columbia, a precizat centrul american de geofizică USGS.

RUSIA

Judecător adormit

Un judecător din regiunea Amur din Extremul Orient rus şi-a prezentat demisia, după ce o înregistrare video în care apărea dormind în timpul unui proces a fost difuzată pe Internet, a anunţat, ieri, un tribunal local. Numită de internauţi ”Themis adormita”, înregistrarea video a fost vizionată ieri de peste 140.000 de ori la adresa https://www.youtube.com/watch?v=cDjnJxpjACs. Evgheni Mahno, vicepreşedintele Tribunalului din Blagoveşcensk, a fost filmat în timpul unei audieri din august 2012, de către bloggerul Vladislav Nikitenko, cel care a publicat înregistrarea video la mijlocul lui ianuarie. În cadrul procesului în timpul căruia judecătorul a adormit, un acuzat a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru escrocherie, iar avocatul acestuia intenţionează să facă apel, potrivit cotidianului ”Komsomolskaia Pravda”. O inspecţie a fost efectuată pentru a verifica faptele şi un juriu din regiunea Amur trebuie să decidă măsuri disciplinare la adresa judecătorului, precizează tribunalul.

GRECIA

Grevă la transporturi

Angajaţii din transportul public din capitala Greciei au intrat ieri într-o grevă de 24 de ore, îngreunând traficul în Atena şi la periferie, în timp ce spitalele funcţionau doar cu personalul de la urgenţă, după ce medicii au intrat şi ei în grevă. În Atena nu circulau autobuzele, trenurile de navetişti şi tramvaiele, în timp ce angajaţii de la docuri au început o grevă de 48 de ore, blocând transportul cu feribotul pentru două zile. Sindicatul funcţionarilor publici a chemat la o grevă de trei ore în toate serviciile publice, începând de la prânz, în semn de solidaritate. Muncitorii protestează în Grecia în legătură cu cele mai recente măsuri de austeritate, în cadrul cărora unii ar urma să-şi piardă aproximativ 25% din salariu. Ţara se află într-o criză financiară severă de la sfârşitul anului 2009 şi depinde de ajutoarele financiare internaţionale pentru a evita intrarea în insolvenţă.

MAREA BRITANIE

Concesie

Marea Britanie a lansat o consultare publică privind posibilitatea de a le permite străinilor să ajungă la conducerea poliţiei britanice, în cadrul celei mai importante reforme de recrutare a forţelor de ordine din ultimii 30 de ani. Cotidianul ”The Times” relata săptămâna trecută că Guvernul britanic se pregăteşte să-l pună la conducerea poliţiei londoneze pe ”super-poliţistul american Bill Bratton”, care a reuşit în trecut să reducă drastic criminalitatea la New York şi Los Angeles. Bill Bratton nu a putut să-şi depună candidatura în 2011, în momentul în care se căuta ocuparea postul de şef al Scotland Yard, deoarece legislaţia actuală împiedică accesul străinilor la conducerea poliţiei britanice, din motive de securitate naţională. Consultarea vizează, de asemenea, posibilitatea ca recruţi talentaţi să fie integraţi în poliţie direct într-un post de inspector, fără a efectua cei doi ani până în prezent obligatorii pentru a atinge acest grad. Un proiect separat prevede şi posibilitatea de a le permite unor personalităţi excepţionale, provenite din lumea afacerilor sau a securităţii, precum şi din rândul foştilor militari, să se alăture serviciilor de poliţie în calitate de comisari. Aceste reforme au fost puternic criticate de unul din sindicatele poliţiei, Federaţia poliţiei britanice, care reprezintă 124.000 de ofiţeri. Poliţia din Anglia şi Ţara Galilor trebuie să facă reduceri bugetare de 20% până în 2015, în cadrul programului de austeritate adoptat de Guvern pentru diminuarea deficitului.

JAPONIA

Amendarea Constituţiei

Premierul japonez conservator, Shinzo Abe, a anunţat ieri, la Tokyo, că intenţionează să amendeze Constituţia actuală a Japoniei, impusă de SUA, după al Doilea Război Mondial. Audiat în Parlament în legătură cu intenţiile sale privind această Cartă, care în mod special interzice Japoniei să recurgă la război, Abe a precizat că ar amenda articolul 96, un prim pas indispensabil pentru o reformă ulterioară a articolului 9, consacrat caracterului paşnic al ţării. Din punct de vedere tehnic, articolul 96 este cel care fixează regulile de urmat pentru orice amendare a Constituţiei intrate în vigoare în anul 1947. El menţionează că amendamentele trebuie să fie introduse la iniţiativa Dietei (Parlamentul bicameral) japoneze prin votul a cel puţin două treimi din membrii fiecăreia din cele două camere. Amendamentele trebuie apoi aprobate fie prin referendum cu o majoritate din toate sufragiile exprimate, fie simultan cu alegerile.

IRAN

Modernizare nucleară

Iranul intenţionează să îşi modernizeze echipamentele de la Natanz, una dintre cele mai importante instalaţii nucleare. Potrivit documentului Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Iranul a anunţat într-o scrisoare datată 23 ianuarie că centrifuge de tipul IR2m vor fi utilizate în unitatea A-22 a instalaţiei de îmobogăţire a uraniului de la Natanz. În scrisoarea de răspuns, datată 29 ianuarie, AIEA solicită mai multe informaţii cu privire la acest anunţ, care intervine în timp ce Iranul se confruntă cu numeroase sancţiuni internaţionale, vizând inclusiv programul de îmbogăţire a uraniului. Republica islamică declară că îmbogăţeşte uraniul în scopuri paşnice, până la 5% pentru producerea electricităţii sau până la 20% pentru a alimenta un reactor de cercetare şi producţie de izotopi, utilizaţi în diagnosticarea anumitor tipuri de cancer. Dar marile puteri se tem că Iranul poate îmbogăţi uraniul până la nivelul necesar fabricării unei arme nucleare, adică 90%. La Natanz, uraniul este îmbogăţit până la un grad de puritate de 5%, cu centrifuge de tipul IR-1, mai lente decât cele de tipul IR2m. Noile centrifuge vor fi, de asemenea, utilizate pentru o îmbogăţire de până la 5%, a anunţat, sub acoperirea anonimatului, un diplomat la Viena, unde se află sediul AIEA. ”Până în prezent, ei au îmbogăţit până la 5% la Natanz. Prin urmare, va fi cu adevărat o surpriză dacă Iranul ar spune acum că aceasta este destinată îmbogăţirii până la 20%”, a declarat sursa. Instalaţia de la Fordo din centrul ţării, îngropată sub un munte şi considerată la adăpost de orice atac aerian, pune o problemă mai acută comunităţii internţionale, a precizat diplomatul. Iranul a hotărât să facă din această instalaţie, a cărei existenţă a fost dezvăluită în 2009, un centru de îmbogăţire de până la 20%. AIEA s-a abţinut de la orice comentariu. Agenţia trebuie să facă o evaluare privind activităţile nucleare iraniene într-un raport trimestrial, aşteptat la sfârşitul lunii.

SUA

Iarnă grea

Ploile şi rafalele puternice de vânt care au lovit coasta de nord-est a SUA au provocat indundaţii minore în anumite zone şi căderi ale copacilor şi stâlpilor de electricitate, lăsând mii de consumatori fără energie electrică. Zona metropolitană a New York-ului a scăpat de furtuna puternică, care a provocat tornade în Tennessee şi Kentucky, la începutul sptămânii, cu toate acestea, rafalele puternice de vânt şi ploile au provocat pene de curent pe tot cuprinsul celor trei state, New York, New Jersey, Pennsylvania. Consolidated Edison a anunţat că 5.000 de consumatori nu aveau curent electric, ieri dimineaţă, NYSEG a avut 7.700 de astfel de cazuri, iar Long Island Power Authority a precizat că 28.000 de gospodării au rămas pe întuneric. Statul Connecticut a avut peste 50.000 de pene de curent, iar New Jersey aproximativ 46.000 de cazuri. Avertismentul de vânt era în vigoare, ieri, însă frontul de aer rece a trecut.

MOZAMBIC

Bilanţ tragic

Inundaţiile care au afectat Mozambicul s-au soldat cu alţi şapte morţi, ridicând numărul total la 55, de la jumătatea lunii ianuarie şi cel puţin 17.000 de persoane au fost evacuate din calea ploilor care afectează centrul şi nordul ţării. Marţi, armata mozambicană a fost chemată în ajutor pentru a face faţă inundaţiilor severe care afectează ţara. Aceste inundaţii sunt cele mai grave care au avut loc în Mozambic de la cele care s-au soldat cu 800 de morţi în 2000.