BRAZILIA

Morţi în club

Cel puţin 245 de persoane au murit într-un incendiu care a izbucnit în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, într-un club din oraşul brazilian Santa Maria. Conform ziarului ”Estado de S.Paulo”, incendiul a izbucnit de la focuri de artificii, într-un club de noapte în care erau aproximativ 2.000 de persoane. Corpurile neînsufleţite a 245 de persoane au fost scoase din club, a declarat şeful serviciilor de intervenţie. Incidentul a avut loc în clubul de noapte Kiss din oraşul Santa Maria, în statul brazilian Rio Grande do Sul. Un grup muzical a utilizat focuri de artificii în timpul unui spectacol, dar sistemul de izolare acustică a luat foc, iar mulţi oameni s-au asfixiat.

PORTUGALIA

Tragedie rutieră

Cel puţin zece persoane au murit, iar alte 33 au fost rănite după ce un autocar a căzut într-o prăpastie, în centrul Portugaliei, anunţă autorităţile portugheze. Accidentul a avut loc ieri, la ora locală 8.45, pe drumul expres IC8, în apropierea localităţii Carvalhal, în districtul Castelo Branco din centrul Portugaliei. La locul accidentului au fost mobilizaţi 249 de pompieri cu 88 de vehicule de intervenţie şi un elicopter. Conform presei, pasagerii autocarului participau la o excursie. Autocarul transporta 43 de persoane între localităţile Portalegre şi Santa Maria da Feira. Accidentul a fost favorizat de lucrările care aveau loc pe acel sector de drum şi de condiţiile meteo.

RUSIA

Incendiu la Moscova

Nouă muncitori au murit într-un incendiu izbucnit sâmbătă, la subsolul unei clădiri din Moscova, anunţă poliţia rusă. Conform unei surse din cadrul Ministerului, din motive încă necunoscute, materiale de construcţie au luat foc într-o parcare subterană, iar focul a cuprins aproximativ 200 de metri pătraţi.

SUA

Viitură în Arizona

Aproximativ 40 de excursionişti au fost salvaţi de o viitură, sâmbătă seara, într-un canion din statul american Arizona, anunţă autorităţile americane. Excursioniştii au fost surprinşi de viitură în canionul Bear din Munţii Catalina, în apropierea oraşului american Tucson. Poliţia a intervenit la timp pentru a-i salva din apa care creştea vertiginos. Zece excursionişti au fost salvaţi după lăsarea nopţii, cu elicopterul. Nicio persoană nu a suferit răni grave. Viitura s-a format rapid, ca urmare a ploilor torenţiale din Munţii Catalina. Excursioniştii nu au luat în calcul formarea de viituri, ca urmare a condiţiilor meteo nefavorabile, au explicat autorităţile.

VENEZUELA

Revoltă mortală

Cel puţin 50 de persoane au murit, iar alte 90 au fost rănite în cursul unei revolte izbucnite vineri în penitenciarul Uribana din nord-estul Venezuelei. Violenţele au izbucnit după o percheziţie pentru căutarea de arme în celulele deţinuţilor din închisoarea Uribana. Ca reacţie, deţinuţii înarmaţi au atacat gardienii închisorii. Printre victime se numără atât deţinuţi, cât şi agenţi ai poliţiei penitenciarelor.

BULGARIA

Referendum... nuclear

Secţiile de vot din Bulgaria s-au deschis ieri, la ora 6.00 dimineaţa, pentru un referendum privind proiectul centralei nucleare de la Belene, abandonat de Guvernul conservator condus de Boiko Borisov, anul trecut, din lipsă de fonduri. Referendumul va fi invalidat din cauza prezenţei scăzute. Urnele s-au închis la ora 19.00 şi potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale de la Sofia, până la ora 17.00 au votat abia 17,42% dintre alegători. Referendumul ar fi fost valabil dacă numărul votanţilor ar fi fost cel puţin egal cu cel al alegătorilor care au votat la ultimele alegeri parlamentare din anul 2009, ceea ce înseamnă că la urne ar fi trebuit să se prezinte 4,3 milioane de persoane, respectiv 62% din bulgarii cu drept la vot. Marea întrebare este dacă prezenţa ar depăşi 20%, pentru că, în acest caz, Parlamentul va fi obligat să abordeze subiectul şi să ia o decizie. Potrivit datelor din sondajele la ieşirea de la urne efectuate de agenţia Alpha Research, către ora 18.00, prezenţa a fost de 20,3%. Tot potrivit exit poll-urilor, către ora 18.00, 60% dintre votanţi au răspuns afirmativ la întrebarea ”Sunteţi de acord ca Bulgaria să-şi dezvolte industria nucleară prin construirea unei noi centrale nucleare?”.

AFGANISTAN

Atentat sângeros

Cel puţin zece agenţi de poliţie au fost ucişi, iar 18 poliţişti şi civili au fost răniţi într-un atentat sinucigaş comis sâmbătă, într-o zonă populată din oraşul Kunduz, situat în nord-estul Afganistanului. Printre morţi se numără şi şeful departamentului antiterorist provincial dar şi şefi ai poliţiei rutiere; 18 persoane au fost rănite, 13 civili şi cinci poliţişti, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei provinciale. Atentatul încă nu a fost revendicat de niciun grup insurgent.

EGIPT

Violenţe mortale

Cel puţin 30 de persoane au fost ucise şi peste 300 au fost rănite în violenţele care au izbucnit sâmbătă, în oraşul egiptean Port Said, după ce 21 de persoane implicate în incidentele produse în 2012, la un meci de fotbal, au fost condamnate la moarte. Apropiaţii condamnaţilor au luat cu asalt închisoarea unde sunt încarceraţi aceştia, imediat după anunţarea sentinţelor. Persoane neidentificate au deschis focul spre forţele de ordine, omorând cel puţin doi agenţi de poliţie. Armata a trimis vehicule blindate în jurul închisorii. Justiţia egipteană a condamnat la moarte 21 de persoane acuzate că au fost implicate în incidentele soldate cu 74 de morţi, anul trecut, după un meci de fotbal la Port Said. Verdictul a fost primit cu urale de rudele victimelor prezente în sala de judecată de la Cairo. 74 de persoane, între care şi un poliţist, au murit în Egipt şi peste 150 de oameni au fost răniţi în violenţele izbucnite după un meci de fotbal, în data de 1 februarie 2012, la Port Said. Violenţele au început după fluierul final al partidei, când sute de fani ai echipei gazdă, Al Masry, au invadat terenul şi au început să arunce cu pietre şi sticle asupra fanilor oaspeţi, susţinători ai formaţiei Al Ahly. Pe 9 martie va fi aflat verdictul în cazul altor 52 de inculpaţi, dintre care nouă poliţişti.

SUA

Răzbunare Anonymous

Hackeri din cadrul Anonymous au postat un mesaj pe site-ul unei agenţii guvernamentale americane, cerând reformarea sistemului judiciar, într-o acţiune pentru răzbunarea morţii activistului Aaron Swartz, gruparea avertizând că va dezvălui informaţii compromiţătoare despre Departamentul Justiţiei. Conform site-ului postului CBS, hackeri care pretind că fac parte din gruparea Anonymous au blocat site-ul Comisiei americane pentru Sentinţe, postând ilegal următorul mesaj: ”Cetăţeni ai lumii! Anonymous a urmărit de ceva timp, cu preocupare, direcţia justiţiei din SUA. Am asistat la devierea acestui sistem de la ideile nobile pe baza cărora a fost creat. Am văzut erodarea acestui proces, deteriorarea drepturilor constituţionale, uzurparea autorităţii legitime a instanţelor şi înlocuirea ei cu discreţia sau cu procurorii. Observăm cum legile sunt folosite tot mai puţin pentru a face dreptate şi tot mai mult pentru exercitarea controlului, autorităţii şi puterii în interesul actelor de reprimare şi câştigurilor personale”. Potrivit CNN, hackerii susţin că au pătruns în servere ale unor agenţii americane, au copiat informaţii sensibile despre Departamentul american al Justiţiei şi ameninţă că le vor publica în următoarele zile. Acţiunea este, conform hackerilor, menită să răzbune moartea activistului Internet Aaron Swartz, care s-a sinucis pe 11 ianuarie, la 26 de ani. Familia şi prietenii lui Swartz susţin că acesta s-a sinucis pentru că era persecutat de procurorii federali americani. Aaron Swartz s-a spânzurat în locuinţa sa din Brooklyn, New York. Un geniu al informaticii, Swartz a colaborat la o versiune iniţială a popularului instrument online RSS, care permite accesul automat la noi conţinuturi publicate online, iar ulterior a devenit unul dintre co-fondatorii Reddit, un site devenit un mijloc de exprimare pentru activiştii Internetului. Un susţinător pasionat al justiţiei sociale, Swartz a înfiinţat grupul Demand Progress, care a jucat un rol crucial în campania de convingere a Congresului american să retragă proiectul de lege antipiraterie online (Stop Online Piracy Act), care a suscitat o puternică opoziţie în rândul principalilor actori din domeniul Internetului. Swartz credea că publicul trebuie să aibă acces gratuit la informaţie. În iulie 2011, Swartz a fost pus sub acuzare pentru furt de date online, după ce ar fi spart sistemul de computere al Massachusetts Institute of Technology şi ar fi descărcat 4,8 milioane de documente din baza de date academice a institutului, disponibilă pe bază de abonament. Swartz risca o pedeapsă de până la 35 de ani de închisoare şi o amendă de până la un milion de dolari. A pledat nevinovat, iar procesul era programat în luna aprilie a acestui an.

ALGERIA

Erori

Ministrul de Externe algerian, Mourad Medelci, a admis că forţele de securitate din ţara sa au comis o serie de erori în cursul operaţiunilor efectuate săptămâna trecută, la complexul de extragere a gazelor naturale de la In Amenas, pentru eliberarea angajaţilor, printre care şi cetăţeni străini, care fuseseră sechestraţi de un comando islamic. Acţiunile s-au soldat cu moartea a 37 de ostatici străini, printre care şi doi români şi a 29 de extremişti. Prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, şeful diplomaţiei de la Alger a acordat un interviu pentru AP în care a menţionat că Algeria trece printr-un proces de evaluare a greşelilor comise şi are în vedere întărirea măsurilor de securitate în perimetrele în care operează companii multinaţionale de extragere a petrolului şi gazelor naturale. Mourad Medelci a insistat că decizia Guvernului său de a ataca în loc de a negocia cu teroriştii a fost corectă. Referindu-se la incidentele tragice de la In Amenas, Medelci a ţinut să sublinieze că ţinta atacului islamist nu a fost Algeria, ci investitorii din Algeria şi străinii care lucrează acolo.

CHINA

Exod de Anul Nou

Cea mai mare migraţie anuală de pe planetă, prilejuită de Noul An chinezesc, a început sâmbătă şi se va încheia după 40 de zile, la 6 martie, anunţă agenţia Xinhua, menţionând că se estimează că în acest interval vor avea loc peste 220 de milioane de călătorii cu trenul şi 3,2 miliarde de deplasări pe şosele, căi fluviale sau cu avionul. Autorităţile au luat măsuri speciale pentru a asigura ordinea şi securitatea, 70.000 de poliţişti fiind trimişi în gări şi în trenuri, pentru a nu permite comiterea de fapte periculoase. Pentru a preveni furturile din buzunare, poliţia a organizat 96 de echipe specializate.

IRAN

Atac punctual

SUA au un plan de urgenţă pentru un atac punctual împotriva instalaţiilor nucleare iraniene, afirmă ministrul israelian al Apărării, Ehud Barak. ”Dacă situaţia programului nuclear iranian se va înrăutăţi, trebuie să existe disponibilitatea şi capacitatea de lansare a unei operaţiuni punctuale care să întârzie în mod semnificativ eforturile nucleare şi să convingă regimul de la Teheran că restul ţărilor sunt determinate să blocheze un astfel de program”, a declarat Ehud Barak pentru ziarul ”The Daily Beast”, într-un interviu acordat cu ocazia Forumului Economic de la Davos. ”Nu se pune problema unui război major, ci, în cazul unei situaţii concrete, dacă situaţia se va înrăutăţi, poate avea loc o operaţiune punctuală. Noi am prefera ca diplomaţia să dea rezultate”, a spus el. Occidentul şi Israelul suspectează Iranul că încearcă să se doteze cu arme nucleare, sub paravanul unui program atomic civil. Regimul islamist de la Teheran respinge acuzaţiile.