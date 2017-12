COPIL, MECI DIFICIL ÎN CALIFICĂRI LA AUSTRALIAN OPEN

Tenismanul Marius Copil, locul 161 ATP, va evolua împotriva americanului James Blake, locul 124 ATP, în primul tur al calificărilor pentru tabloul principal al primului turneu de Mare Şlem din 2013, Australian Open. Meciul pe care Copil îl va juca împotriva fostului nr. 4 mondial va avea loc astăzi. Alţi doi tenismeni români, Victor Hănescu, locul 61 ATP, şi Adrian Ungur, locul 98 ATP, vor evolua direct pe tabloul principal al competiţiei.

“STEJARII”, DEBUT CU PORTUGALIA ÎN CEN LA RUGBY

Echipa naţională de rugby a României va începe sezonul competiţional cu participarea în Cupa Europeană a Naţiunilor (CEN), primul meci urmând să aibă loc la Lisabona, împotriva Portugaliei, pe 2 februarie, iar pe 9 februarie, pe stadionul “Arcul de Triumf” din Bucureşti, va înfrunta Rusia. Pe 23 februarie, la Gijon, “stejarii” vor întâlni Spania, iar pe 9 martie, la Bruxelles, Belgia. Utimul meci din CEN va avea loc la Bucureşti, pe 16 martie, împotriva Georgiei. Pe 1 iunie, echipa naţională se va reuni pentru a disputa un meci de pregătire cu England Counties, la Bucureşti, iar în perioada 7-22 iunie va participa la Turneul Internaţional IRB, care se va defăşura la Bucureşti. Între 7 şi 23 noiembrie, “stejarii” vor disputa două sau trei meciuri test. De asemenea, selecţionata de rugby a Bucureştiului, intitulată Lupii, va juca duminică, în deplasare, cu echipa Calvisano (Italia), iar pe 19 ianuarie va evolua în Anglia cu formaţia Bath, ambele meciuri contând pentru grupa a patra în AMLIN Challenge Cup, unde românii ocupă locul 3.

CSM PLOIEŞTI A RENUNŢAT LA ANDREEA DOSPIN

Ocupanta ultimului loc în Liga Naţională de handbal feminin, CSM Ploieşti, a decis să renunţe la serviciile căpitanului Andreea Dospin, antrenorul Simona Gogîrlă afirmând că această hotărâre a avut la bază motive disciplinare. „Andreea Dospin nu s-a prezentat la programul echipei, absentând de la turneul efectuat în 29 şi 30 decembrie la Brăila, iar acest act de indisciplină nu putea fi trecut cu vederea. Nu poţi avea încredere în cineva care nu-şi respectă colegele şi pe tine ca antrenor. Nu accept conflicte în lot şi, cu atât mai mult, acte de indisciplină. Un lider se impune în teren, nu la dat din gură. Pentru mine, profesionismul însemană altceva, sacrificiu şi disciplină”, a spus Gogîrlă. Dospin a sosit la CSM Ploieşti în vara anului 2008 şi este cea mai veche jucătoare din lot. Coordonatoarea de joc în vârstă de 27 ani a fost, timp de patru sezoane, principala marcatoare a formaţiei prahovene.

NARCISSE ŞI DO NASCIMENTO, HANDBALIŞTII ANULUI 2012

Francezul Daniel Narcisse şi brazilianca Alexandra do Nascimento au fost desemnaţi cei mai buni handbalişti ai anului 2012, a anunţat Federaţia Internaţională de Handbal. Narcisse, în vârstă de 33 de ani, a obţinut 25% din voturi şi îi succede în palmares danezului Mikkel Hansen, clasat al doilea în acest an, cu 21% din voturi. Handbalistul francez, dublu campion olimpic şi mondial, va primi trofeul pe 27 ianuarie, la Barcelona, în ziua finalei Campionatului Mondial. Pe locul 3 s-au situat la egalitate, cu 18% din voturi, polonezul Filip Jicha, suedezul Kim Andersson şi spaniolul Julen Aguinagalde. Jucătoarea echipei Hypo Niederosterreich, Alexandra do Nascimento, a fost cea mai bună marcatoare la Campionatul Mondial din 2011 şi a devenit prima handbalistă din Brazilia care câştigă acest trofeu. Alexandra do Nascimento a primit 28% din voturi şi le-a devansat pe Heidi Loke (Norvegia) şi Bojana Popovic (Muntenegru), ambele cu câte 24% din voturi, şi pe Andrea Penezic (Croaţia) şi Katarina Bulatovic (Muntenegru), ambele cu câte 12% din voturi.

DOROFTEI S-A ANTRENAT CU FETELE DE LA LOTUL NAŢIONAL DE BOX

Preşedintele Federaţiei Române de Box, Leonard Doroftei, a facut o vizită surprinzătoare lotului naţional feminin de box, aflat în cantonament la Complexul Sportiv Naţional “Lia Manoliu” din Bucureşti, apoi s-a antrenat alături de pugiliste timp de o oră şi jumătate. „Am vrut să văd de unde pleacă aceaste fete şi unde vor ajunge înaintea marilor competiţii din acest an. Lotul naţional feminin este cel care în ultimii ani ne-a adus multe medalii şi cred că şi în acest an va duce greul boxului românesc. Am rămas plăcut surprins de dorinţa fetelor de a se antrena, de a progresa. Ele trebuie să înveţe şi sunt convins că sub îndrumarea maestrului Lăcătuş vor arăta faptul că boxul este o artă şi nu o simplă bătaie”, a declarat Doroftei, care a făcut gimnastică alături de fete, a făcut box cu umbra şi le-a arătat sportivelor cum trebuie să lovească.