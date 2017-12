LIGA CAMPIONILOR LA VOLEI

Confederaţia Europeană de Volei (CEV) a stabilit, ieri, la Luxembourg, meciurile din play-off şi gazdele turneelor finale din Liga Campionilor. La feminin, gazda Final Four-ului va fi Galatasaray Istanbul (9-10 martie 2013), iar la masculin Lokomotiv Novosibirsk, însă partidele se vor juca la Omsk (16-17 martie 2013). Iată partidele din play-off 12 feminin: RC Cannes - Rabita Baku (meciul 1); Dinamo Moscova - Dinamo Kazan (2); Asystel MC Carnaghi Villa Cortese - Eczacibasi VitrA Istanbul (3); Atom Trefl Sopot - Vakifbank Istanbul (4); Schweriner SC - Unendo Yamamay Busto Arsizio (5); Azerrail Baku - Lokomotiv Baku (6). În play-off 6 se vor întâlni învingătoarele din meciurile 1 şi 2, 3 şi 4, respectiv 5 şi 6, iar formaţiile calificate vor juca în Final Four. Acelaşi sistem de desfăşurare este şi la masculin. Iată partidele din play-off 12 masculin: Berlin Recycling Volleys - Zenit Kazan (1); Dinamo Moscova - Trentino Diatec (2); Zaksa Kedzierzyn-Kozle - Noliko Maaseik (3); Arkas Izmir - PGE Skra Belchatow (4); Asseco Resovia Rzeszow - Lube Banca Marche Macerata (5); ACH Volley Ljubljana - Bre Banca Lannutti Cuneo (6).

HANDBALISTELE TRICOLORE AU PIERDUT ŞI CU GERMANIA

România a părăsit pe uşa din spate Campionatul European de handbal feminin care se desfăşoară în Serbia, suferind, ieri, o nouă înfrângere, 23-25 (9-16) cu Germania. Pentru echipa noastră au marcat Vădineanu şi Nechita - câte 7 goluri, Geiger 4, Curea, Stanca, Brădeanu, Neagu şi Pintea - câte un gol.. După ce pierduseră dezamăgitor în faţa Ungariei şansa de a merge în semifinalele turneului, tricolorele au clacat total în faţa Germaniei, în disputa ce le-ar fi oferit măcar şansa de a încheia pe locul 5 această competiţie. Cele două reprezentative se întâlniseră şi în urmă cu aproximativ o lună de zile, în Germania, când România se impunea într-un prim meci de verificare şi oferea speranţe pentru un turneu final reuşit. Din păcate, la fel ca la aproape orice turneu final, România porneşte competiţia ca una din pretendentele la trofeu, dar o încheie lamentabil. Din “fericire” s-a găsit şi vinovatul: aria mică de selecţie, lipsa de...omogenitate, antrenamentele puţine... Până când, Gheorghe Tadici? Celelalte rezultate de ieri - Grupa Principală II: Spania - Muntenegru 23-27. Ungaria - Rusia s-a disputat după închiderea ediţiei. Clasament: 1. MUNTENEGRU 8p, 2. UNGARIA 6p, 3. Germania 5p, 4. Rusia 3p, 5. România 3p, 6. Spania 3p. Grupa Principală I: Cehia - Suedia 26-35, Serbia - Franţa 18-17. Norvegia - Danemarca s-a disputat după închiderea ediţiei. Clasament: 1. NORVEGIA 8p, 2. SERBIA 7p, 3. Suedia 5p, 4. Danemarca 4p, 5. Franţa 4p, 6. Cehia 0p. Semifinalele vor avea loc sâmbătă, după următorul program: Norvegia - Ungaria (ora 15.30) şi Muntenegru - Serbia (ora 18.00).

ŞAPTE SPORTIVI CONSTĂNŢENI LA CE DESCHIS DE KUNG-FU

Vineri, sâmbătă şi duminică, la Sofia, în Bulgaria, se va desfăşura Campionatul European Deschis de Kung-Fu. Competiţia se va organiza la probele de “Taolu Tradiţional”, “Taichi Tradiţional Yang”, “Light-Fighting Sanda” şi “Sanda”, la feminin şi masculin, copii, cadeţi, juniori şi seniori, individual. Campionatul se numeşte “deschis”, deoarece mai mulţi ani a fost organizat la mai multe probe, din Kung-Fu şi Wushu, iar organizatorii au dorit să păstreze tradiţia, dar vor participa numai loturi din Kung-Fu. România va fi reprezentată de şapte sportivi de la Federaţia Română de Arte Marţiale de Contact (preşedinte Dorel Bulearcă). Lotul României este format doar din sportivi din judeţul Constanţa de la următoarele cluburi - CS Marea Neagră Constanţa (preşedinte Florin Iordănoaia): Andrei Romu Oltean - la “Taolu Tradiţional” şi “Taichi Tradiţional”, Petcu Tanislav - la “Sanda”, Cătălin Marin - la “Sanda”; CSU Neptun Constanţa (preşedinte Cornel Panait): Dan Condrat - la “Sanda”, Silviu Sanchi - la “Sanda”; CS Noua Generaţie Mangalia (preşedinte Ciprian Broască): Laura Mihaela Ocolişan - la “Taolu Tradiţional” şi “Taichi Tradiţional”; CS Panda Poarta Albă (preşedinte Mihai Cîju): Constantin Cîju - la “Taolu Tradiţional” şi “Light-Fighting Sanda”.

NORBERT TRANDAFIR A RATAT SEMIFINALELE LA CM DE ÎNOT

Înotătorul român Norbert Trandafir a ratat calificarea în semifinalele probei de 50 m liber, la Campionatele Mondiale în bazin scurt (25 metri) de la Istanbul. El a ocupat locul 24 în clasamentul general din serii, timpul său fiind mai slab cu 26 de sutimi decât al ultimului sportiv care a prins semifinalele. Norbert Trandafir va lua startul şi în seriile probei de 100 m liber, programate sâmbătă.

ARBITRI DIN ANGLIA, LA PARTIDA DINTRE AGEN ŞI LUPII BUCUREŞTI

O brigadă de arbitri din Anglia, avându-l la centru pe Ian Tempest, va conduce partida de astăzi, de la ora 18.00, de pe Stade Armandie, dintre francezii de la Agen şi Lupii Bucureşti, din Amlin Challenge Cup. Arbitri asistenţi vor fi Steve Lee şi Sean Devey. Selecţionata Bucureştiului, având în componenţă 23 de jucători, a plecat, ieri dimineaţă, spre Franţa. Lupii Bucureşti a învins echipa Agen, săptămâna trecută, pe stadionul Arcul de Triumf, scor 25-22, şi momentan ocupa locul 2 în clasamentul Grupei a 4-a.

ALINA DUMITRU S-A RETRAS DIN ACTIVITATEA COMPETIŢIONALĂ

Judoka Alina Dumitru s-a retras, miercuri, din activitate, în cadrul unei gale în care a fost lansată şi fundaţia “Judo România - mai mult decât un sport”. Vizibil emoţionată, Alina Dumitru a urcat pe scenă, unde a primit distincţii din partea Federaţiei Internaţionale de Judo, ANST şi FR Judo. Când a încercat să ia cuvântul, Alina Dumitru a început să plângă, având nevoie de mai multe pauze pentru a-şi continua discursul de mulţumire adresat tuturor persoanelor care au ajutat-o să obţină performanţele din carieră. Alina Dumitru a anunţat că în cadrul galei de retragere pe care Clubul Sportiv al Armatei Steaua i-o va organiza va susţine pentru ultima oară, ca sportivă, un meci de judo. Fundaţia Judo România îşi propune să sprijine şi să promoveze valorile acestui sport în viaţa socială şi în afaceri.

FAVORIŢII FINALEI K-1 SE LUPTĂ LA BUCUREŞTI

Principalii favoriţi ai finalei K-1 de la începutul anului viitor, în care marele premiu va fi de un milion de dolari, vor lupta pe 22 decembrie în România, în marea finală Superkombat, de la Sala Polivalentă din Bucureşti. În cea mai mare gală K-1 a anului, doi români sunt implicaţi în turneul piramidal, al cărui mare premiu, pe lângă cel în bani, este un Mitsubishi Pajero în valoare de 50.000 de euro. Sebastian Ciobanu îl va înfrunta pe campionul Superkombat la categoria grea, Ismael Londt, în timp ce revelaţia K-1 din 2012, Benjamin Adegbuyi, se va întâlni cu ucraineanul Pavel Juravlev. În total, la Bucureşti vor fi nu mai puţin de şapte dintre luptătorii care s-au bătut în octombrie, în Japonia, la K-1 Final 16, printre care Hesdy Gerges şi Ismael Londt, care sunt şi principalii favoriţi la câştigarea premiului de un milion de dolari. Pe lângă învingătorul piramidei şi totodată campionul Superkombat 2012, în 22 decembrie se va hotărî şi noul campion mondial al categoriei 95 kg, unde românul Andrei Stoica îl are ca adversar pe lituanianul Arnold Oborotov, care a participat la K-1 Final 16 şi în primăvară a fost la un pas de a-l învinge pe legendarul Jerome Le Banner, duelul încheindu-se în cele din urmă nedecis. Freddy Kemayo (Franţa) - Serghei Lascenko (Ucraina) este meci de rezervă pentru piramidă, iar în super-fight-uri vor lupta Carter Williams (SUA) cu Hesdy Gerges (Egipt) şi Mighty Mo (Samoa) cu Raul Cătinaş.

ICIM ARAD, CALIFICATĂ LA TURNEUL FINAL AL CEWL

Echipa de baschet feminin ICIM Arad a obţinut miercuri, în deplasare, cea de-a patra victorie consecutivă din Grupa B a Ligii Europei Centrale (CEWL), 84-59 (49-30) cu formaţia slovacă Rucon, şi s-a calificat la turneul final. Ardelencele au acumulat opt puncte şi conduc în clasamentul Grupei B, după patru etape. ICIM Arad va continua meciurile din grupă în 2013, cu Valosun (în deplasare, 9 ianuarie) şi cu DSK Praga (pe teren propriu, 23 ianuarie).

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Astăzi sunt programate ultimele trei partide din ultima etapă a grupelor Euroligii de baschet masculin, toate cele trei meciuri urmând să se joace în Grupa C, după următorul program: Caja Laboral - Cedevita Zagreb, Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes Istanbul şi Olympiacos Pireu - EA7 Emporio Armani Milano. Caja, Cedevita şi Emporio luptă pentru ultimul loc disponibil în faza următoare a competiţiei, cea mai avantajată fiind Caja Laboral, spaniolii având nevoie de victorie acasă pentru a obţine calificarea. Rezultate din partidele jucate aseară - Grupa A: Fenerbahce Istanbul - Mapooro Cantu 77-69 şi BC Khimki - Panathinaikos Atena 78-77.

MECI DIN CHALLENGE CUP LA VOLEI MASCULIN, SUSPENDAT DIN CAUZA FANILOR

Meciul de volei dintre formaţiile masculine Levski Sofia şi Olympiacos Pireu, din Challenge Cup, a fost suspendat, miercuri, la Sofia, din cauza suporterilor bulgari, care au aruncat cu fumigene şi diverse alte obiecte, informează site-ul sportal.bg. Suporterii bulgari au aprins torţe şi au aruncat fumigene şi alte obiecte pe teren în momentul în care grecii conduceau cu 9:8, în al treilea set, iar scorul la seturi era egal, 1:1. Jucătorul formaţiei Olympiacos, Konstantinos Christofidelis, a fost rănit la cap de o sticlă şi întreaga echipă a părăsit terenul. Arbitrul rus Maxim Berdinkov a decis atunci ca jocul să fie oprit. Echipa Levski Sofia riscă să piardă la masa verde meciul din manşa retur a 16-imilor de finală Challenge Cup. În tur, Olympiacos s-a impus cu 3-1.

KIM CLIJSTERS, FINAL DE CARIERĂ CU O VICTORIE ÎN FAŢA AMERICANCEI VENUS WILLIAMS

Jucătoarea belgiană de tenis Kim Clijsters, fostă nr. 1 mondial, a învins-o pe americanca Venus Williams, scor 6-3, 6-3, într-un meci demonstrativ disputat miercuri seară, la Anvers şi la care au asistat 13.000 de spectatori. Clijsters, care a jucat ultimul său meci oficial în luna august, la US Open, îşi dorea să îşi încheie cariera în faţa publicului din ţara sa, Belgia. Numeroase personalităţi, între care şi prinţul Philippe, moştenitorul tronului, au fost prezente la eveniment, pentru a saluta una din cele mai mari campioane din istoria sportului belgian. „Nu am avut niciun regret când mi-am încheiat cariera în 29 august, la US Open, şi nu am nici acum. În viaţa mea nu există doar tenisul. Îmi place să gătesc, să mă ocup de grădină, să citesc, să decorez casa, să împodobesc pomul de Crăciun, să alerg...”, a spus Clijsters. Câştigătoare a patru titluri de Grand Slam (US Open 2005, 2009, 2010, Australian Open 2011) şi a 41 de turnee WTA, Clijsters a jucat miercuri pentru scurt timp şi la dublu, alături de Amelie Mauresmo, împotriva unui cuplu format din Venus Williams şi Kirsten Flipkens.

ALONSO, CEL MAI BUN PILOT AL ANULUI

Vicecampionul mondial Fernando Alonso (Ferrari) a fost votat cel mai bun pilot al sezonului 2012 de către managerii echipelor de Formula 1, spaniolul depăşindu-l, într-o anchetă efectuată de publicaţia Autosport, pe germanul Sebastian Vettel (Red Bull), care a câştigat al treilea titlu mondial consecutiv. Alonso, care a pierdut titlul în favoarea lui Vettel pentru numai trei puncte, a câştigat detaşat în sondajul efectuat de revista britanică. Diferenţa de 71 de puncte - Alonso 269, Vettel 198 - a fost cea mai mare înregistrată în ultimii cinci ani în ancheta publicaţiei. Au urmat în clasament Lewis Hamilton 177p, Kimi Raikkonen 176p, Jenson Button 104p şi Mark Webber 66p.

USAIN BOLT ŞI SERENA WILLIAMS, SPORTIVII ANULUI PENTRU L’EQUIPE

Sprinterul jamaican Usain Bolt, care şi-a păstrat cele trei titluri olimpice la Jocurile de la Londra, a fost desemnat sportivul anului 2012 de către cotidianul francez L’Equipe, în timp ce sportiva anului a fost desemnată jucătoarea americană de tenis Serena Williams. Bolt a mai primit această distincţie din partea L’Equipe în 2008, când a câştigat probele de 100 m, 200 m şi 4x100 m la Jocurile Olimpice de la Beijing, şi în 2009. Serena Williams a obţinut în premieră această distincţie. Americanca a încheiat anul pe locul 3 în clasamentul WTA, dar a câştigat turneele de Mare Şlem de la Wimbledon şi US Open, precum şi probele de dublu şi de simplu de la JO. Cei mai buni sportivi francezi ai anului au fost desemnaţi doi campioni olimpici de la Londra, judoka Teddy Riner şi înotătoarea Camille Muffat.

BODE MILLER ŞI-A RĂNIT SOŢIA, INVOLUNTAR, LA O PARTIDĂ DE GOLF

Schiorul american Bode Miller şi-a rănit soţia, jucătoarea de volei pe plajă Morgan Beck, la o partidă de golf, lovind-o involuntar în faţă cu o minge. Morgan Beck, în vârstă de 25 de ani, a anunţat incidentul pe Twitter, unde a postat şi o fotografie în care apare cu răni serioase la faţă. Ea a fost transportată de urgenţă la spital. „Nu mă simt bine. Am fost lovită involuntar cu o minge de golf de soţul meu. Cu toate acestea, îl iubesc în continuare”, a scris pe Twitter soţia lui Bode Miller, care este şi fotomodel. Bode Miller, în vârstă de 35 de ani, şi Morgan Beck s-au căsătorit pe 7 octombrie, la San Diego, pe yacht-ul schiorului.