CONDUCEREA FC RAPID A SOLICITAT INSOLVENŢA CLUBULUI

Tribunalul Bucureşti a înregistrat, luni, dosarul privind procedura de insolvenţă a SC Fotbal Club Rapid SA, instanţa stabilind ca prim termen de judecată data de 7 decembrie. Acţionarul majoritar al FC Rapid, George Copos, declara, pe 7 noiembrie, că nu intenţionează să demareze procedurile pentru intrarea în insolvenţă şi nici să falimenteze clubul, precizând că soluţia este cedarea grupării giuleştene unei alte persoane. Ieri, George Copos a anunţat că a deschis procedura de insolvenţă special pentru a salva clubul şi pentru a obţine licenţa pentru sezonul 2013-2014. Rapid se confruntă cu mari probleme financiare, jucătorii şi angajaţii clubului fiind neplătiţi de mai multe luni. De asemenea, FC Rapid are datorii şi faţă de alte societăţi. Vineri, UEFA a anunţat că situaţia echipei Rapid şi a altor grupări europene va fi analizată de a doua cameră a Instanţei de Control Financiar, din cauza datoriilor acumulate. Tot din acest motiv, forul european a blocat premiile pe care trebuie să le acorde clubului din Şoseaua cel Mare, în urma participării în UEFA Europa. Ieri, fundaşul Cristian Oros, a depus memoriu la Comisia pentru Soluţionarea Litigiilor din cadrul LPF prin care solicită grupării giuleştene plata restanţelor salariale pe mai multe luni. Oros nu a solicitat să devină jucător liber de contract. Ovidiu Burcă, Ovidiu Herea şi Ştefan Grigorie intenţionează şi ei să depună memorii.

DINAMO, ÎN ACEEAŞI SITUAŢIE CU RAPID

Acţionarul FC Dinamo Bucureşti, Ionuţ Negoiţă, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că gruparea “alb-roşie” se află în aceeaşi situaţie financiară precară ca Rapid, dar planul propus celorlalţi doi acţionari dinamovişti ar putea salva clubul de la intrarea în insolvenţă. „Dinamo este în acelaşi pericol ca Rapid, dar cel puţin există o speranţă. Există o şansă, o soluţie, poate mai apar şi altele. Sunt şanse de 50 la 50, sper să nu fie cazul... Soluţia valorează vreo 10 milioane de euro, dar nu e imposibil. Este o sumă accesibilă, există o propunere a mea. Dacă sunt propuneri mai bune de atât nu pot decât să mă bucur. De joi într-o săptămână se împlineşte termenul pe care eu l-am cerut în scris la acea propunere pe care mi-am asumat-o. Probabil, pe final de săptămână, voi avea o întâlnire cu ceilalţi doi acţionari să vedem cum stăm. Nu se pune problema ca eu să plec de la Dinamo. Eu am venit, ştiam situaţia, încerc să fac tot ce pot şi voi face aşa până în ultimul moment. Nu pot lăsa Dinamo”, a declarat Negoiţă. Oficialul dinamovist a precizat faptul că propunerea consta într-o infuzie de capital în valoare de 10 milioane de euro, în urma căreia clubul să scape de datorii şi el să devină acţionar majoritar.

ZICU, AUDIAT LA DIICOT

Fotbalistul Ianis Zicu a fost, ieri dimineaţă, la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), pentru a fi audiat ca martor în dosarul privind reţeaua de prostituţie coordonată de Andreea Marta, soţia fostului şef de cabinet al lui Sorin Blejnar. Fostul mijlocaş dinamovist a refuzat să facă declaraţii. În acelaşi dosar a mai fost audiat şi Gabriel Torje. Andreea Marta a fost pusă sub acuzare în acest caz de prostituţie în urma plângerilor unor femei care lucrau pentru ea, acestea fiind nemulţumite de sumele primite după prestarea servicilor sexuale. Potrivit anchetatorilor, de serviciile tinerelor coordonate de Andreea Marta ar fi beneficiat politicieni, fotbalişti şi oameni de afaceri.

OŢELUL GALAŢI A ÎNCASAT GOLUL 1.000 ÎN LIGA 1

Echipa Oţelul Galaţi a încasat, luni seară, pe teren propriu, în partida cu CSMS Iaşi, scor 0-3, golul 1.000 în Liga 1, iar atacantul oaspeţilor Marius Onofraş a reuşit primul său hat-trick în primul eşalon, în etapa a 18-a, prima a returului, informează site-ul oficial al FRF. Steaua Bucureşti a izbutit victoria la cea mai mare diferenţă de goluri din acest sezon, 6-0 în deplasare cu formaţia Concordia Chiajna. Pentru echipa antrenată de Ilie Stan a fost cea mai drastică înfrângere de când se află în Liga 1. Formaţia Gaz Metan Mediaş a urcat pe poziţia 40 în clasamentul all-time, depăşind echipa Unirea Urziceni. Mijlocaşul stelist Andrei Prepeliţă a jucat meciul 250 în Liga 1, Gabriel Giurgiu (Oţelul Galaţi) a evoluat pentru a 150-a oară în prima divizie, iar Silviu Lung jr. (Astra Giurgiu) şi Rui Duarte (Rapid Bucureşti) au adunat câte 100 de prezenţe în primul eşalon. Atacantul dinamovist George Ţucudean a marcat al zecelea gol în Liga 1, iar Llullaku (Gaz Metan Mediaş), Diogo Valente (CFR Cluj), Chiricheş (Steaua Bucureşti) şi Jumisse (FC Vaslui) au înscris primele goluri în prima divizie.

OPT FANI AI ECHIPEI DINAMO ZAGREB, CONDAMNAŢI LA ÎNCHISOARE

Justiţia croată a condamnat, luni, opt suporteri ai echipei Dinamo Zagreb la închisoare între doi ani şi doi ani şi jumătate, deoarece au atacat un autocar care transporta fani ai formaţiei elene PAOK Salonic pentru un meci între cele două grupări din UEFA Europa League. Patru cetăţeni greci au fost răniţi în incidentul care a avut loc la Zagreb în decembrie 2010. Opt persoane cu vârste cuprinse între 18 şi 23 de ani au fost condamnate pentru că au aruncat cu pietre în autocarul ce era escortat de poliţie şi care transporta suporterii echipei PAOK Salonic de la aeroport. După ce au spart geamurile autocarului, atacatorii au aruncat cu fumigene în interiorul vehiculului şi au provocat un incendiu. Un al nouălea suporter inculpat în acest caz a fost achitat din lipsă de probe. Fanii lui Dinamo Zagreb, supranumiţi “Bad Blue Boys”, sunt cunoscuţi pentru comportamentul violent. În luna noiembrie a acestui an, 100 de suporteri ai grupării din Zagreb au fost arestaţi la Paris după ce s-au bătut pe străzi cu fanii formaţiei Paris Saint-Germain, înaintea unui meci din Liga Campionilor. După aceste incidente, trei dintre suporterii croaţi au fost condamnaţi de justiţia franceză la câte patru luni de închisoare.

NANI, PE PICIOR DE PLECARE DE LA MANCHESTER UNITED

Zilele lui Nani la Manchester United par numărate. Aflat în conflict cu managerul Sir Alex Ferguson de câteva luni, Nani a fost omis şi de pe lista jucătorilor care s-au pozat pentru calendarul oficial al clubului pe anul viitor. E semnul iminentei despărţiri dintre United şi Nani, care s-ar putea produce încă din această iarnă, susţine presa engleză. Fotbalistul de 26 de ani mai are încă un an şi jumătate de contract cu gruparea de pe Old Trafford, care îi plăteşte un salariu de peste opt milioane de euro pe sezon. AC Milan, Juventus, Zenit şi PSG sunt cluburile care s-au arătat deja interesate de serviciile jucătorului, aflat pe Old Trafford din 2007. Absent de la începutul lunii noiembrie din pricina unei accidentări, Nani va rata şi marele derby al oraşului, Manchester City - Manchester United, programat duminică. Ferguson îl va alege pe înlocuitorul portughezului dintre James Rodriguez (FC Porto) şi Wilfried Zaha (Crystal Palace).

KLOSE VA ABSENTA TREI SĂPTĂMÂNI

Lazio Roma a primit luni o veste proastă, penmtru că timp de trei săptămâni va fi privată de serviciile golgeterului său, Miroslav Klose. Atacantul german a suferit o întindere musculară la meciul cu Parma, de duminică, şi a revenit în Germania pentru a fi tratat de medicul naţionalei, celebrul Muller Wohlfart.

HOFFENHEIM L-A DEMIS PE BABBEL

Markus Babbel a fost demis din funcţia de antrenor principal al echipei TSG 1899 Hoffenheim, după înfrângerea de pe teren propriu din partida cu formaţia Werder Bremen, scor 1-4, din etapa a 15-a a campionatului Germaniei. Hoffenheim, aflată la a patra înfrângere consecutivă, ocupă locul 16 în clasament, cu 12 puncte. Babbel, în vârstă de 40 de ani, se afla pe banca tehnică a formaţiei din Hoffenheim de aproximativ zece luni şi a obţinut şapte victorii în 29 de partide. Interimatul va fi asigurat de Frank Kramer, antrenorul echipei a doua a clubului. Conform presei germane, principalii favoriţi la preluarea funcţiei deţinute de Babbel sunt fostul tehnician al formaţiei FC Kaiserslautern, Marco Kurz, şi secundul selecţionerului Joachim Low, Hansi Flick.

FOSTUL PATRON AL ECHIPEI ALAVES, OBLIGAT SĂ RETURNEZE 6,9 MILIOANE EURO

Un tribunal spaniol l-a obligat pe fostul patron al clubului de fotbal Deportivo Alaves, Dimitri Piterman, să returneze grupării din liga a treia spaniolă suma de aproximativ 7 milioane euro. Tribunalul provincial din Alava (nordul Ţării Bascilor) a confirmat astfel o primă decizie a justiţiei, care îl obliga pe Piterman, împreună cu soţia sa şi un alt partener de afaceri, la returnarea sumei de 6,9 milioane euro către echipa Alaves. În decizia curţii se precizează că Piterman a fost găsit vinovat de utilizarea fondurilor clubului pentru plata facturilor la hotel, deturnarea banilor către alte afaceri ale sale, fiind depistate totodată şi alte nereguli în conturile clubului. Piterman a cumpărat Alaves în 2004, dar s-a confruntat la scurt timp cu probleme financiare, fiind condamnat pentru neplata obligaţiilor financiare. La plecarea sa de la Alaves, datoriile grupării spaniole erau evaluate la peste 20 milioane euro, conform presei iberice.

JOHAN CRUYFF, DEMIS DE GUADALAJARA

Johan Cruyff, fost antrenor la FC Barcelona, a fost concediat din funcţia de consilier la clubul mexican Chivas din Guadalajara. În comunicat se precizează că s-a încheiat contractul lui Cruyff, decizia intervenind la şase luni după ce fostul mare fotbalist olandez a fost angajat. Chivas, care a ratat faza play-off-urilor în Mexic în sezonul Apertura, a mai subliniat că echipa tehnică va rămâne aceeaşi. Patronul Jorge Vergara l-a angajat personal pe Cruyff, anunţând la acel moment că tehnicianul a primit un contract pe trei ani, pentru a lucra drept consilier, cu prezenţă parţială la echipă. Atunci, Cruyff a cerut răbdare şi a precizat că nu este interesat să antreneze la acest club.

NAKAYAMA, PRIMUL MARCATOR AL JAPONIEI LA CUPA MONDIALĂ, SE RETRAGE LA 45 DE ANI

Masashi Nakayama, primul japonez care a marcat un gol la Cupa Mondială, a anunţat, ieri, că se retrage din activitate la vârsta de 45 de ani. Nakayama a marcat primul gol din istoria Japoniei la Cupa Mondială, pe 26 iunie 1998, singurul al echipei sale la competiţia din Franţa, în min. 74 al înfrângerii cu Jamaica, scor 1-2. După ce a marcat, Nakayama a suferit o accidentare la picior, dar a jucat până la fluierul final. Japonia nu a câştigat niciuna din partidele disputate la CM din 1998. „Deşi mi-ar plăcea să mai joc, organismul meu nu mai este la înălţime”, a explicat Nakayama într-o conferinţă de presă la Sapporo, unde juca la gruparea Consadole. Nakayama, care a jucat şi la Cmdin 2002, organizat în Japonia şi Coreea de Sud, este cel mai prolific golgheter al ţării sale, cu 157 de goluri. Nakayama a marcat 21 de goluri pentru echipa naţională în 53 de selecţii, şi deţine recordul mondial la “hattrick-ul” cel mai rapid într-un meci internaţional: trei goluri în trei minute şi trei secunde, cu Brunei, în preliminariile Cupei Asiei din 2000. Nakayama a fost inclus şi în Guinness Book, pentru că a reuşit să marcheze patru “triple” în patru meciuri consecutive de campionat, în Japonia, în 1998.

16 JUCĂTORI DIN NAŢIONALA ERITREEI AU DISPĂRUT ŞI AR PUTEA CERE AZIL

16 jucători din naţionala de fotbal din Eritreea au dispărut la Kampala, unde se aflau pentru un turneu, şi ar putea cere azil în Uganda, au anunţat autorităţile ugandeze. Echipa Eritreei participa în Uganda la un turneu organizat de Consiliul Asociaţiilor de Fotbal din Africa de Est şi Centrală. Poliţia ugandeză a fost alertată în legătură cu dispariţia fotbaliştilor după înfrângerea acestora într-un meci cu Rwanda, scor 0-2, şi o sesiune de cumpărături la Kampala. Aceasta nu este prima dată când sportivii din Eritreea profită de deplasările în străinătate pentru a emigra. În 2007, şase fotbalişti au cerut azil în Angola, iar în 2009 alţi 12 au rămas în Kenya. Anul trecut, 13 componenţi al naţionalei din Eritreea au fugit din cantonament în Tanzania.