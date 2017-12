ROMÂNIA, GAZDA GRUPEI A 4-A DE CALIFICARE LA CE DE HANDBAL FEMININ TINERET

Federaţia Europeană de Handbal (EHF) a anunţat, ieri, că România va găzdui meciurile contând pentru Grupa a 4-a de calificare la Campionatul European de tineret rezervat echipelor feminine din 2013. Celelalte gazde ale grupelor de calificare sunt Cehia (Grupa 1), Franţa (Grupa a 2-a), Austria (Grupa a 5-a), Croaţia (Grupa a 6-a) şi Slovacia (Grupa a 7-a). Gazda Grupei a 3-a nu a fost încă desemnată de către EHF. În Grupa a 4-a de calificare, reprezentativa tricoloră va înfrunta Polonia, Slovenia şi Marea Britanie, meciurile fiind programate în perioada 29-31 martie 2013. Partidele din celelalte grupe se vor juca între 17 şi 19 mai 2013. Cele 28 de echipe angrenate în grupele de calificare se vor lupta pentru cele 13 locuri disponibile de calificare la turneul final din Danemarca. La acesta sunt calificate deja Danemarca (ţara gazdă), Norvegia (câştigătoarea CE under 17) şi Rusia (medaliată cu bronz la CE under 17).

19 HALTEROFILI ROMÂNI LA CE DE JUNIORI ŞI TINERET

România va fi reprezentată de 19 sportivi la Campionatele Europene de haltere pentru juniori şi tineret, care se vor desfăşura în perioada 2-8 decembrie, la Eilat (Israel). La juniori vor concura opt băieţi şi şase fete: Daniel Florin Vizitiu, Marian Daniel Albu (ambii la categoria 56 kg), Florin Ionuţ Croitoru, Daniel Aurelian Chirlejan (ambii la 62 kg), Teodor Valentin Bilegan (69 kg), Florin Cătălin Bejenariu, Paul Daniel Pop (ambii la 77 kg), Valentin Dobrea (85 kg), respectiv Mădălina Bianca Molie, Georgiana Andreea Titeş (ambele la 58 kg), Irina Lăcrămioara Lepşa, Loredana Elena Toma (ambele la 63 kg), Bianca Mihaela Ioniţă (69 kg), Andreea Aanei (+75 kg). La tineret, patru români vor concura la masculin, Răzvan Nicoară (62 kg), Adrian Ghişoiu, Paul Cătălin Stoichiţă (ambii la 77 kg), Marius Danciu (94 kg), iar la feminin doar Dana Alexandra Berchi (58 kg).

POLOIŞTII ROMÂNI VOR PARTICIPA LA CM DE TINERET

Naţionala under 94 a României a plecat spre Australia, pentru a participa la prima ediţie a Campionatului Mondial de polo pentru tineret, ce se va desfăşura în perioada 1-9 decembrie la Perth. Tricolorii, antrenaţi de Viorel Rus şi Ionuţ Cismaru, vor evolua în Grupa C a competiţiei, alături de Grecia, Iran, Uzbekistan şi Trinidad & Tobago. Câştigătoarele grupelor se califică direct în sferturile de finală, în timp ce echipele de pe locurile 2 şi 3 vor juca în optimi.

HĂNESCU, ÎNVINGĂTOR ÎN PRIMUL MECI LA CHALLENGE TOUR FINALS

Tenismanul Victor Hănescu (locul 64 ATP) a câştigat, ieri, primul meci disputat în Grupa B a Challenge Tour Finals, de la Sao Paulo (Brazilia), după ce a trecut de slovenul Aljaz Bedene (98 ATP), scor 7-6 (5), 7-6 (5), după două ore şi 17 de minute de joc. Din Grupa B a Challenge Tour Finals mai fac parte Paolo Lorenzi (Italia, 63 ATP) şi Gastao Elias (Portugalia, 144 ATP). Aseară, după închiderea ediţiei, în Grupa A, Adrian Ungur (112 ATP) l-a întâlnit pe Ruben Ramirez Hidalgo (Spania, 96 ATP). Din Grupa A mai fac parte Thomaz Bellucci (Argentina, 33 ATP) şi Guido Pella (Argentina, 124 ATP).

VETTEL A PLÂNS DUPĂ CE A CÂŞTIGAT TITLUL MONDIAL

Pilotul Sebastian Vettel a declarat cotidianului Bild că a plâns, duminică, la Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei, după ce a câştigat pentru a treia oară consecutiv titlul mondial. „Da, am plâns sub cască. Din fericire, comunicaţia radio nu funcţiona, aşa că nu m-aţi putut auzi plângând ca în 2010”, a spus Vettel, care a adăugat că scene din copilăria sa i-au trecut prin faţa ochilor, înainte de a urca pe cea mai înaltă treaptă a podimului mondial. „A fost o nebunie. Imagini de demult, de pe vremea când eram copil şi stăteam într-un kart”, a precizat pilotul german. „Sunt încă departe să mă compar cu Michael Schumacher”, a mai spus Vettel, care a devenit campion mondial pentru a treia oară consecutiv, după ce a ocupat locul 6 în ultima etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, Marele Premiu al Braziliei, disputată duminică, cursa fiind câştigată de britanicul Jenson Button de la McLaren-Mercedes. Vettel a devenit, astfel, cel mai tânăr triplu campion mondial, la 25 de ani, 4 luni şi 22 de zile, depăşind performanţa care îi aparţinea lui Ayrton Senna (31 de ani).

ETIOPIANUL TARIKU JUFAR, ÎNVINGĂTOR ÎN MARATONUL DE LA BEIJING

Atletul etiopian Tariku Jufar a câştigat Maratonul de la Beijing, cei 42,195 km ai cursei acoperind un traseu între Piaţa Tiananmen şi instalaţiile olimpice din nordul oraşului. El a terminat cu timpul 2h09,39 şi a obţinut a zecea victorie consecutivă pentru sportivii africani în capitala Chinei. Timpul final a fost influenţat de temperatura foarte scăzută, de doar 8 grade. Al doilea a fost kenyanul Eliud Kiptanui, cu 2h10,15, în timp ce pe 3 a sosit un alt etiopian, Solomon Molla, în 2h10,20. În schimb, întrecerea feminină s-a încheiat cu victoria unei reprezentante a gazdelor, Jia Chaofeng, cronometrată în 2h27,40, urmată de compatrioatele sale Sun Lamei (2h27,55) şi Sun Weiwei (2h28,03). De altfel, primele nouă locuri la feminin au fost ocupate de atlete chineze. Maratonul de la Beijing a debutat în 1981, la masculin, din 1989 fiind deschis şi femeilor.

SCHIORUL ELVEŢIAN DANIEL ALBRECHT, ACCIDENTAT GRAV LA GENUNCHI

Schiorul elveţian Daniel Albrecht a suferit o gravă accidentare la genunchi în timpul unui antrenament pentru proba de coborâre de la Lake Louise (Canada), din cadrul Cupei Mondiale de schi alpin. Albrecht a participat foarte rar la cursele de viteză în ultimii patru ani, după ce a petrecut 16 zile în comă indusă, pentru a se reface după leziunile la creier şi plămâni suferite în urma unui grav accident petrecut în cursul antrenamentelor pentru coborârea de la Kitzbuehel (Austria). Federaţia Elveţiană de Schi a precizat că Albrecht a suferit o accidentare complexă la genunchiul stâng, însă nu are nicio leziune la cap. În vârstă de 29 ani, schiorul din Ţara Cantoanelor a fost evacuat cu elicopterul de pe pârtie, iar ulterior a fost transportat la un spital din Calgary. Daniel Abrecht a cucerit titlul mondial la super-combinată în 2007, obţinând totodată patru victorii în Cupa Mondială de schi alpin, însă nu a mai reuşit să revină la forma care l-a consacrat după accidentul de la Kitzbuehel, produs pe 22 ianuarie 2009. Atunci, el a pierdut controlul schiurilor la o viteză de 138 km/h şi a zburat prin aer înainte de a se prăbuşi pe spate.

SCHUMACHER NU SPUNE STOP

Chiar dacă Michael Schumacher nu va mai fi pilot în Formula 1, asta nu înseamnă că germanul va întrerupe orice legătură cu constructorul german, scrie cotidianul L\'Equipe. „Este evident că voi discuta cu Mercedes pentru a vedea ce vom putea face împreună. Există idei bune şi posibilităţi. Sunt convins că planning-ul meu va fi în curând plin. De-abia aştept să încep această viaţă de după F1 şi deja număr zilele. Nu am încă planuri concrete, însă am parteneri cu care am lucrat în cariera mea şi cu care de-abia aştept să continuu să colaborez. Voi petrece de asemenea mai mult timp alături de familia mea”, a declarat Schumacher după MP al Braziliei de duminică, ultima sa cursă, în care s-a clasat pe locul 7.

DJOKOVIC VA PARTICIPA LA VIITOAREA EDIŢIE A CUPEI DAVIS

Tenismanul sârb Novak Djokovic, nr. 1 mondial, a anunţat pe site-ul său oficial că va juca pentru Serbia în ediţia 2013 a Cupei Davis, după ce anul acesta a decis să nu participe la competiţie. Djokovic a câştigat Salatiera de Argint în 2010 cu echipa ţării sale, învingând cu 3-2 Franţa în finala desfăşurată la Belgrad. Anul acesta, fără Djokovic, sârbii au fost eliminaţi în sferturi de Cehia (4-1), care ulterior a câştigat trofeul. Serbia va debuta în ediţia 2013 a Cupei Davis în faţa Belgiei, întâlnirea din primul tur al Grupei Mondiale fiind programată între 1 şi 3 februarie, la arena Spiroudome din Charleroi.