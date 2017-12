CSV 2004 TOMIS JOACĂ MÂINE, ÎN CUPA ROMÂNIEI

CSV 2004 Tomis Constanţa va susţine mâine, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, manşa tur din sferturile Cupei României la volei feminin, contra echipei CSU Medicina Tg. Mureş. Meciul va fi transmis în direct de Neptun TV. Tot de la ora 18.00 se mai joacă partidele CSM Bucureşti - VC Unic LPS Piatra Neamţ şi Dinamo Bucureşti - CSM Sibiu (în direct pe Digi Sport 3), în timp ce disputa Ştiinţa Bacău - CS Volei Alba-Blaj are loc de la ora 17.00. Interesant (şi tipic pentru programările făcute în voleiul românesc!) este faptul că... returul dintre Sibiu şi Dinamo va avea loc tot la Bucureşti, astăzi, de la ora 18.00. În sferturi se joacă tur-retur şi se califică mai departe formaţia care câştigă cele mai multe seturi. Dacă setaverajul este egal la capătul celor două manşe, după meciul retur se joacă “set de aur” pentru stabilirea echipei calificate. Câştigătoarele din sferturi se califică pentru Final Four, programat în perioada 26-27 aprilie 2013.

HALEP A RĂMAS ÎN TOP 50 WTA

Jucătoarea de tenis Monica Niculescu a urcat cinci locuri, până pe poziţia 58, cu 1.035 puncte, în clasamentul WTA dat publicităţii ieri, după ce săptămâna trecută a câştigat turneul ITF de la Nantes. Cel mai bine clasată româncă este în continuare Sorana Cîrstea, pe locul 27, în coborâre o poziţie, cu 1.565p, urmată de constănţeanca Simona Halep, în staţionare pe 47, cu 1.220p. În Top 100 WTA mai sunt prezente două românce, Irina-Camelia Begu pe 52, în staţionare, cu 1.140p, şi Alexandra Cadanţu, în coborâre trei poziţii până pe locul 90, cu 731p. La dublu, Niculescu este pe locul 27, cu 2.580p, iar Begu se află pe poziţia 37, cu 2.150p. Primele trei locuri din clasamentul WTA la simplu sunt ocupate de următoarele jucătoare: 1. Victoria Azarenka (Belarus) 10.595p, 2. Maria Şarapova (Rusia) 10.045p, 3. Serena Williams (SUA) 9.400p.

TECĂU, PE LOCUL 8 ÎN IERARHIA ATP DE DUBLU

Tenismanul Marius Copil continuă să urce în clasamentul ATP, ocupând în această săptămână locul 163, cu 335 de puncte, cea mai bună poziţie din cariera sa, după o ascensiune de nouă locuri. Şi Adrian Ungur a urcat cinci locuri, până pe 111 ATP, cu 515p, după ce a jucat în semifinalele turneului de la Montevideo. În schimb, Victor Hănescu a coborât trei poziţii, până pe locul 64 ATP, cu 743p. La dublu, constănţeanul Horia Tecău se menţine pe locul 8, cu 5.830 p, în timp ce Florin Mergea este pe locul 88, cel mai bun din carieră, cu 881p, după o ascensiune de patru locuri. În ceea ce priveşte vârful ierarhiei ATP, sârbul Novak Djokovic a redevenit nr. 1, detronându-l pe elveţianul Roger Federer. Primele trei poziţii sunt ocupate de următorii tenismeni: 1. Novak Djokovic (Serbia) 11.420p, 2. Roger Federer (Elveţia) 9.465p,; 3. Andy Murray (Marea Britanie) 7.600p.

NICULESCU S-A IMPUS LA NANTES

Jucătoarea de tenis Monica Niculescu, locul 63 WTA şi cap de serie nr. 2, a câştigat, duminică, turneul ITF de la Nantes (Franţa), dotat cu premii în valoare totală de 50.000 de dolari. Niculescu a învins-o, în finală, cu 6-2, 6-3, pe Iulia Putinţeva (Kazahstan), poziţia 136 în ierarhia mondială. A fost a doua victorie consecutivă pe care Niculescu a înregistrat-o faţa lui Putinţeva, după ce a învins-o şi săptămâna trecută, în sferturi, la Poitiers. Trofeul de la Nantes este primul pe care Monica Niculescu îl obţine după pauza provocată de accidentarea la mâna stângă.

PERECHEA MERGEA / MARX A PIERDUT FINALA DE LA GENEVA

Perechea Florin Mergea / Philipp Marx (România / Germania), cap de serie nr. 4, a pierdut, duminică seară, finala de dublu a turneului challenger de la Geneva, dotat cu premii în valoare totală de 64.000 de euro. Mergea şi Marx au fost învinşi în ultimul act al probei de dublu, cu 7-6 (7/2), 6-7 (5/7), 10-5, de cuplul Johan Brunstrom / Raven Klaasen (Suedia / Africa de Sud), cap de serie nr. 3. La turneul de la Geneva a participat şi Marius Copil, care a fost eliminat în semifinalele probei de simplu.

TURNEUL REGILOR LA ŞAH ÎNCEPE MÂINE, LA BUCUREŞTI

Ediţia 2012 a Turneului Regilor, competiţie tradiţională de şah găzduită de România, va avea loc în perioada 7-14 noiembrie, la Bucureşti. La start se vor alinia patru jucători: italianul Fabiano Caruna (ELO 2.786, locul 5 în clasamentul mondial), bulgarul Veselin Topalov (ELO 2.769, locul 8), ucraineanul Vasili Ivanciuk (ELO 2.763, locul 11) şi românul Liviu-Dieter Nisipeanu (ELO 2.661). Cei patru mari maeştri vor juca fiecare cu fiecare, tur-retur. Cel mai important turneu de şah din România, ajuns la cea de-a şasea ediţie, urma să se desfăşoare la Mediaş, în perioada 23 iunie - 4 iulie, însă a fost amânat, spuneau atunci organizatorii, „din cauza crizei economice globale şi a situaţiei politice instabile din România”.

O NOUĂ VICTORIE PENTRU HSC MIERCUREA CIUC ÎN LIGA MOL

HSC Miercurea Ciuc a învins echipa slovacă HC Nove Zamky cu scorul de 2-1 (2-0, 0-1, 0-0), într-un meci din Liga MOL la hochei pe gheaţă disputat duminică seară. Tihamer Becze (01:33) şi Zsolt Molnar (02:12) au marcat pentru gazde, golul oaspeţilor fiind reuşit de Andrej Sucharda (36:43). ASC Corona Braşov a suferit un nou eşec, acasă, cu formaţia maghiară Miskolci Jegesmedvek, care s-a impus cu 5-3 (0-1, 2-1, 3-1). În clasament conduce Dab.Docler, cu 57 de puncte acumulate în 21 de jocuri, urmată de HC Nove Zamky 38p (21j), Miskolci Jegesmedvek 34p (20j), HSC Miercurea Ciuc 31p (18j), ASC Corona Braşov 22p (18j), Ferencvaros-ESMTK 20p (21j), Ujpesti TE 8p (21j).

TURNEUL CAMPIONILOR LA TENIS

Tenismanul britanic Andy Murray, cap de serie nr. 3, l-a învins, ieri, cu 3-6, 6-3, 6-4, pe cehul Tomas Berdych, al cincilea favorit al competiţiei, în primul meci din Grupa A de la Turneul Campionilor de la Londra. Murray s-a impus după două ore şi 16 minute. Aseară s-a disputat şi cel de-al doilea meci din Grupa A, între sârbul Novak Djokovic, cap de serie nr. 1, şi francezul Jo-Wilfried Tsonga, al şaptelea favorit al competiţiei.

FEDERER A CERUT MAI MULTE CONTROALE ANTIDOPING ÎN TENIS

Tenismanul elveţian Roger Federer a cerut mai multe controale antidoping în tenis, subliniind că până şi el a fost “mai puţin testat decât în urmă cu şase sau şapte ani”. „Sunt mai puţin testat ca în urmă cu şase sau şapte ani şi nu ştiu de ce”, a declarat elveţianul într-o conferinţă de presă la Londra, înainte de începerea Mastersului. Federer se alătură astfel britancului Andy Murray, care a cerut un mai bun control în afara competiţiei, în special în decembrie, când au loc antrenamentele dinaintea sezonului. „Sunt de acord cu Andy, nu face multe teste în timpul anului. Este vital ca sportul să rămână curat, trebuie să fie. Avem o reputaţie bună şi vrem să ne asigurăm că aşa va rămâne”, a spus tenismanul elveţian.

NADIA PETROVA A CÂŞTIGAT ”MASTERS-BIS” DE LA SOFIA

Jucătoarea rusă de tenis Nadia Petrova, a 13-a în ierarhia mondială, a câştigat turneul de la Sofia, aşa-numitul “Masters-bis”, învingând-o în finală cu 6-2, 6-1 pe daneza Caroline Wozniacki (nr. 11). În precedentele lor confruntări, Wozniacki, fostă nr. 1 mondial, a câştigat de patru ori, Petrova nereuşind să învingă decât la primul loc meci, în 2008, la Moscova. “Masters-bis” este un turneu la care evoluează şase jucătoare care au câştigat cel puţin un turneu în anul respectiv şi care sunt cel mai bine clasate după cele opt participante la Turneul Campioanelor, veritabilul Masters, disputat anul acesta la Istanbul şi câştigat duminica trecută de americanca Serena Williams. La turneul încheiat duminică la Sofia au luat parte Nadia Petrova, Maria Kirilenko, Zheng Jie, Ţvetana Pironkova (în Grupa Sredets), respectiv Caroline Wozniacki, Roberta Vinci, Hsieh Su-Wei, Daniela Hantuchova (Grupa Serdika). Au lipsit de la Sofia franţuzoaica Marion Bartoli, locul 12 WTA, şi sârboaica Ana Ivanovic, câştigătoare a precedentelor două ediţii ale acestui “Masters-bis”, absentă deoarece nu a câştigat niciun turneu în acest sezon. Alte două jucătoare, Maria Kirilenko şi bulgăroaica Ţvetana Pironkova, au beneficiat de o invitaţie. Aceasta a fost a patra ediţie a acestui turneu, care până acum se disputa în Bali (Indonezia).

VENUS WILLIAMS A ÎNVINS-O PE... SERENA WILLIAMS

Jucătoarea americană de tenis Venus Williams a învins-o pe sora ei Serena într-un meci demonstrativ susţinut în Nigeria. Venus a câştigat cu 6-4, 7-5 partida ce a avut loc pe zgură la Lagos, cel mai mare oraş al Nigeriei, pe o temperatură de 33 de grade Celsius. Venus a părut relaxată în timpul meciului, a dansat la un moment dat, în timpul unei pauze, a glumit cu arbitrul şi şi-a tachinat în glumă sora. În schimb, Serena a fost frustrată de jocul ei şi a îngenuncheat de mai multe ori pe teren. Totuşi, ea a izbucnit în râs când un spectator a declarat că este „soţul ei nigerian”. După meciul demonstrativ de la Lagos, surorile au plecat în Africa de Sud. Turneul lor în cele două ţări africane are ca scop promovarea drepturilor femeilor.

TREI CANDIDAŢI LA TITLUL DE ATLETUL ANULUI 2012

Jamaicanul Usain Bolt, kenyanul David Rudisha şi americanul Aries Merritt sunt candidaţi pentru titlul de atletul anului 2012, a anunţat, ieri, Federaţia Internaţională de Atletism. Bolt şi-a păstrat “tripla coroană” olimpică (100, 200, 4x100 m) la Londra, Rudisha şi Merritt au câştigat aurul la 800 m, respectiv 100 m garduri. Numele învingătorului va fi dezvăluit pe 24 noiembrie, la Barcelona, cu ocazia centenarului IAAF.

CHAD LE CLOS, SPORTIVUL ANULUI 2012 ÎN AFRICA DE SUD

Campionul olimpic la înot Chad Le Clos a fost desemnat sportivul anului 2012 în Africa de Sud, fiind recompensat cu un premiu în valoare de un milion de ranzi (114.000 dolari) şi o maşină nouă. În vârstă de 20 ani, Chad Le Clos a cucerit aurul olimpic la 400 m fluture, în cadrul Jocurilor Olimpice de la Londra, probă în finala căreia a reuşit să-l învingă pe celebrul înotător american Michael Phelps. De asemenea, sud-africanul a mai cucerit şi o medalie olimpică de argint, la 100 m fluture. La feminin, titlul de sportivă a anului în Africa de Sud i-a revenit atletei Caster Semenya, medaliată cu argint în proba de 800 m. La rândul său, Oscar Pistorius a intrat în posesia premiului rezervat sportivul anului cu dizabilităţi, după ce a devenit primul alergător din istorie cu picioarele amputate care a participat la Jocurile Olimpice. La feminin, sportiva anului cu dizabilităţi în Africa de Sud a fost desemnată înotătoarea Natalie Du Toit. Echipajul masculin de patru rame fără cârmaci categoria uşoară (James Thompson, Matthew Brittain, John Smith şi Sizwe Ndlovu), medaliat cu aur la Londra, a fost desemnat echipa anului.

CURSĂ NEOFICIALĂ DE MARATON LA NEW YORK

Peste 2.000 atleţi s-au strâns, duminică, şi au alergat pe aleile Central Park din New York, unii dintre ei chiar distanţa de 42 km, aceştia purtând numerele de concurs sau tricourile oficiale pe care aveau înscrise diferite mesaje, în majoritate cu caracter umanitar. O parte dintre alergători şi-au propus ca după încheierea cursei lor neoficiale să continue să facă muncă voluntară în zonele afectate de uragan sau să strângă fonduri pentru ajutorarea celor aflaţi la ananghie. Mesajul majorităţii a fost că înţeleg motivele care au dus la anularea maratonului, chiar dacă nu au fost de acord cu ele. Primarul oraşului New York, Michael Bloomberg, a anunţat, vineri seară, anularea celebrului maraton din localitate, după îndelungi polemici, organizarea acestuia fiind considerată de unii drept un afront faţă de victimele uraganului Sandy. Circa 47.000 de alergători ar fi trebuit să participe duminică la cursă. Decizia a venit ca urmare a numeroaselor proteste privind organizarea competiţiei, în contextul în care oraşul este afectat de trecerea uraganului Sandy, care s-a soldat cu moartea a 41 de persoane. Maratonul aduce anual circa 340 de milioane de dolari oraşului New York.