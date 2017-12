BC FARUL, O NOUĂ ÎNFRÂNGERE ÎN LIGA NAŢIONALĂ

Ieri, într-un meci disputat în devans pentru etapa a 11-a Ligii Naţionale de baschet masculin, la Pireşti, formaţia locală BCM Universitatea a învins, cu 96-74 (27-14, 20-19, 25-19, 24-22), echipa Baschet Club Farul Constanţa. Principalii marcatori au fost Barac 20 şi Popovici 13 puncte - pentru gazde, respectiv Booth 19, Mathis şi McFarlanda, câte 14 puncte - pentru BC Farul. Tot ieri, Gaz Metan Mediaş s-a impus, în deplasare, cu 109-86 (57-43), în disputa cu BC Miercurea Ciuc. Aceste partide s-au jucat în devans, deoarece BCM U. Piteşti şi Gaz Metan Mediaş vor juca, începând din 6 noiembrie, şi în grupele FIBA Eurochallenge, având un program încărcat. La sfârşitul acestei săptămâni sunt programate meciurile din etapa a 5-a - vineri: CSM Bucureşti - Timba Timişoara, CSM Oradea - BC Timişoara; sâmbătă: BC Farul Constanţa - SCM U. Craiova, BC Mureş - CSS Giurgiu, Dinamo Bucureşti - CSU Atlassib Sibiu, BCM U. Piteşti - BC Miercurea Ciuc; duminică: Energia Rovinari - Gaz Metan Mediaş, U. Mobitelco Cluj - CSU Asesoft Ploieşti.

CSM TÎRGOVIŞTE, DEBUT CU STÂNGUL ÎN EUROLIGA FEMININĂ DE BASCHET

Echipa CSM Tîrgovişte, campioana României la baschet feminin, participantă în premieră în Euroligă, a debutat cu o înfrângere în Grupa B a competiţiei, cedând, ieri, pe teren propriu, la limită, scor 75-76 (40-42), în duelul cu Famila Schio (Italia). În următorul meci din Euroligă, CSM Tîrgovişte va înfrunta, pe 31 octombrie, în deplasare, pe Fenerbahce Istanbul.

TURNEUL CAMPIOANELOR LA TENIS

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams, cap de serie nr. 3, a învins-o, ieri, cu 7-6 (7/2), 6-3, pe sportiva chineză Na Li, a şaptea favorită a competiţiei, în Grupa Roşie de la Turneul Campioanelor de la Istanbul. În celălalt meci disputat ieri în Grupa Roşie, Victoria Azarenka (Belarus, nr. 1) a învins-o, cu 6-7 (11/13), 7-6 (7/2), 6-4, pe Angelique Kerber (Germania, nr. 5). Ieri, Petra Kvitova (Cehia, nr. 6), deţinătoarea trofeului, s-a retras de la Turneul Campioanelor, fiind victima unui virus. Kvitova va fi înlocuită în Grupa Albă de prima rezervă, australianca Samantha Stosur. Kvitova a fost învinsă, marţi, în primul meci de la Istanbul, cu 6-3, 6-2, de poloneza Agnieszka Radwanska, a patra favorită a competiţiei.

FERRERO, LA ULTIMUL SĂU MECI ÎN CIRCUITUL PROFESIONIST

Tenismanul spaniol Juan Carlos Ferrero, învins în primul tur la Openul Valenciei de compatriotul său Nicolas Almagro, a jucat ultimul său meci ca profesionist, el retrăgându-se la 32 de ani, după 16 titluri câştigate în carieră. Ferrero a anunţat încă de la mijlocul lunii septembrie că se va retrage după turneul de la Valencia. Fost număr 1 mondial în 2003, Ferrero are în palmares 16 titluri, între care şi Roland Garros în 2003.

FERRARI, MESAJ DE SUSŢINERE PENTRU DOI MILITARI REŢINUŢI ÎN INDIA

Echipa Ferrari va imprima emblema marinei italiene pe monoposturile sale la Marele Premiu de Formula 1 care va avea loc în acest weekend la New Delhi, ca un mesaj de susţinere pentru doi militari italieni reţinuţi în India din luna martie, a anunţat ieri scuderia. Prin această iniţiativă, Ferrari speră ca autorităţile italiene şi indiene să găsească o soluţie în cazul celor doi militari. Ministrul italian al Afacerilor Externe, Giulio Terzi, a felicitat Ferrari, pe Twitter, pentru această iniţiativă, care va arăta militarilor reţinuţi că “toată ţara îi susţine”. Massimiliano Latorre şi Salvatore Girone, agenţi de securitate pe un petrolier care naviga în sud-vestul Indiei, au fost arestaţi în luna martie, după ce au împuşcat doi pescari pe care i-au confundat cu piraţi. Inculpaţi pentru uciderea celor doi pescari, militarii au fost puşi în libertate la finalul lunii mai, în schimbul unei cauţiuni în valoare de 143.000 de euro pentru fiecare. Totodată, ei au fost obligaţi şi la alte constrângeri, fiindu-le reţinute paşapoartele. Acest caz a declanşat tensiuni diplomatice între India şi Italia, Roma considerând că incidentul s-a produs în apele internaţionale şi, astfel, justiţia indiană nu are nicio competenţă. La rândul lor, autorităţile de la New Delhi susţin că incidentul a avut loc în apele statului Kerala.

TITLURILE MONDIALE AU COSTAT ECHIPA RED BULL 245 DE MILIOANE DE EURO ÎN 2011

Echipa Red Bull a avut un buget de 245 de milioane de euro în 2011, an în care team-ul cu sediul la Milton Keynes a câştigat atât titlul mondial la piloţi în F1 prin germanul Sebastian Vettel cât şi pe cel la constructori, informează publicaţia germană Auto Motor und Sport, citată de motorsport.com. Auto Motor und Sport a obţinut această sumă din datele financiare anunţate de firmele din Marea Britanie, printre care se numără şi Red Bull Technology, compania-mamă a echipei de Formula 1. Comparativ cu 2010, când tot Red Bull şi Vettel şi-au adjudecat laurii de campioni, bugetul de anul trecut al team-ului patronat de omul de afaceri austriac Dietrich Mateschitz a fost mai mare cu 42 de milioane de euro. Echipa Mercedes, care are sediul la Brackley, a cheltuit anul trecut 145 de milioane de euro, în timp ce Lotus-Renault (Enstone) a avut un buget de 155 de milioane de euro. În aceeaşi perioadă, Williams (cu sediul la Grove) a avut un buget de 111 milioane de euro. Publicaţia germană a notat că McLaren-Mercedes nu şi-a publicat încă cifrele financiare.

BOLT VREA SĂ DEVINĂ FOTBALIST DUPĂ JO 2016

Atletul jamaican Usain Bolt, dublu campion olimpic în probele de 100, 200 şi 4x100 m, a declarat că vrea să devină fotbalist după ce va participa la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, din 2016. „Îmi place să joc fotbal, am făcut-o în meciuri de caritate, iar după Jocurile Olimpice din 2016 vreau să-mi încerc şansa în acest sport”, a declarat Bolt, care în 2016 vrea să-şi apere cele trei titluri olimpice câştigate la Londra. De asemenea, el se gândeşte să participe la proba de săritură în lungime, însă antrenorul său e îngrijorat de faptul că atletul ar putea avea probleme la genunchi din cauza acestei probe. Bolt, în vârstă de 26 de ani, îşi va sărbători cea de-a 30-a aniversare în ultima zi de concurs a JO de la Rio de Janeiro.

EDIŢIA CENTENARĂ A TURULUI FRANŢEI SE VA ÎNCHEIA SEARA

Directorul Turului Franţei, Christian Prudhomme, a anunţat, ieri, că ediţia centenară a Marii Bucle, care va avea loc anul viitor, se va încheia seara, pe 21 iulie 2013, pe Bulevardul Champs-Elyses din Paris. Turul Franţei, care va începe în premieră din Corsica, la 29 iunie, va trece de două ori în aceeaşi etapă peste muntele Alpe d’Huez. În cea de-a doua săptămână de cursă, cicliştii vor trece prin Marea Britanie şi vor avea parte de o altă căţărare legendară pe Mont Ventoux. Ediţia din 2013 a Turului Franţei va avea două contratimpuri individuale, de 33 şi 32 de km, şi un contratimp pe echipe de 25 de km. În ediţia viitoare a Marii Bucle au fost incluse 28 de ascensiuni, cu trei mai multe decât în 2012. Ultima etapă a Turului Franţei din 2013 va începe la Versailles şi se va încheia seara pe Bulevardul Champs-Elyses din Paris. În total, cicliştii vor parcurge 3.360 de km în Turul Franţei. Prezentarea etapelor a avut loc ieri, în prezenţa ultimilor patru câştigători ai cursei, Alberto Contador, Andy Schleck, Cadel Evans şi Bradley Wiggins, şi în plin scandal de dopaj, în care este implicat fostul rutier american Lance Armstrong.

INDURAIN NU CREDE CĂ ARMSTRONG ESTE VINOVAT

Fostul ciclist spaniol Miguel Indurain, care a câştigat de cinci ori Turul Franţei, între 1991 şi 1995, nu crede că americanul Lance Armstrong este vinovat de dopaj. „Nu cred că Armstrong este vinovat. Cred şi acum în nevinovăţia sa, deoarece a respectat mereu toate normele. A urmat toate regulile care existau în perioada respectivă şi n-a avut nicio problemă. A trecut cu bine de toate controalele. Şi a câştigat toate procesele pe care le-a avut. A fost mereu un luptător şi sunt mirat de faptul că a renunţat să mai lupte tocmai când regulamentele au fost ignorate. Cred că va face apel şi va încerca să demonstreze că a lucrat bine în toţi aceşti ani”, a declarat Indurain pentru Radio Marca.