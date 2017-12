DĂNCIULESCU A DOBORÂT RECORDUL LUI ŞTEFĂNESCU

La 24 de ani şi 15 săptămâni de la ultimul meci jucat de Costică Ştefănescu în prima divizie, atacantul dinamovist Ionel Dănciulescu a doborât recordul de 490 de meciuri disputate în primul eşalon al fotbalului românesc, bifând în remiza cu Gaz Metan Mediaş, scor 2-2, din etapa a 11-a a Ligii 1, partida cu numărul 491, informează site-ul oficial al FRF. De asemenea, site-ul UEFA prezintă în detaliu performanţa lui Danciu-gol, care ar putea deveni primul jucător care atinge bariera a 500 de partide în primul eşalon. Dănciulescu a evoluat în 31 de meciuri pentru Electroputere Craiova, în 129 pentru Steaua Bucureşti şi în 331 pentru Dinamo Bucureşti. Echipa Petrolul Ploieşti a urcat pe locul 8 în clasamentul all-time, depăşind formaţia FCM Bacău. Atacantul Marius Niculae (FC Vaslui) a ajuns la meciul 200 în Liga 1, fundaşul Iasmin Latovlevici (Steaua Bucureşti) a jucat partida cu numărul 100 în prima ligă, iar jucătorii Raul Ciupe (U. Cluj), Gheorghe Grozav (Petrolul Ploieşti) şi Viorel Nicoară (CFR Cluj) au evoluat pentru a 50-a oară în Liga 1. Atacantul echipei Steaua Bucureşti, Raul Rusescu, a marcat al 50-lea gol al Stelei în meciurile cu CFR Cluj. Patru jucători au debutat în etapa a 11-a în Liga 1: Kello (Astra Giurgiu), Florin Ilie (Concordia Chiajna), Greab (Gaz Metan Mediaş) şi Durimel (CS Turnu Severin).

PARTIDA BELARUS - SPANIA NU SE VA TRANSMITE ÎN SPANIA

Nici o televiziune spaniolă nu a fost de acord să achite suma de trei milioane de euro pentru a transmite în direct partida Belarus - Spania, din preliminariile CM 2014. Firma germană Sportfive, deţinătoarea drepturilor TV pentru meciurile de pe teren propriu ale naţionalei de la Minsk, a solicitat această sumă pentru difuzarea disputei de vineri în peninsula iberică. Până marţi la prânz, deţinătorii drepturilor anunţaseră că ar fi dispuşi să-şi reducă aproape la jumătate pretenţiile, dar nici aşa nu s-a arătat interesat vreun post de televiziune să preia meciul! TVE, televiziunea de stat care transmite jocurile de pe teren propriu ale Spaniei, nu poate achiziţiona aceste drepturi, având buget limitat din cauza crizei.

LAMPARD, MOMIT CU UN SALARIU FABULOS DE ECHIPE DIN CHINA

Internaţionalul englez Frank Lampard îşi poate încheia cariera în China. Două cluburi asiatice sunt gata să-i ofere contracte de excepţie mijlocaşului intrat în ultimul an de contract cu Chelsea Londra. Lampard i-ar putea călca pe urme lui Didier Drogba, plecat în vară de la Chelsea la Shanghai Shenhua. Chinezii i-au pregătit un contract în valoare de 14,5 milioane de euro pe an mijlocaşului de 34 de ani, al cărui contract cu londonezii expiră în 2013. Şi o altă echipă din China, Beijing Guoan, e gata să-i ofere acelaşi salariu lui Lampard, jucător de care mai sunt interesaţi şi americanii de la Los Angeles Galaxy.

ARSENAL ÎL PIERDE PE WALCOTT

Preşedintele clubului Arsenal, Peter Hill-Wood, a declarat că gruparea londoneză nu-şi va schimba politica în materie de salarii pentru a-l păstra pe atacantul Theo Walcott, al cărui contract expiră la finalul sezonului. „Noi avem o politică şi aceasta nu se va schimba în funcţie de vreun jucător, indiferent de numele acestuia. I-am făcut ofertă şi dacă nu-i convine, asta este. Noi credem însă că este o ofertă rezonabilă”, a declarat oficialul londonez. Walcott, în vârstă de 23 de ani, joacă la Arsenal din 2006 şi a refuzat luna trecută un nou contract cu un salariu de 75.000 de lire sterline (94.000 euro) pe săptămână. Potrivit presei, el ar dori 100.000 de lire sterline pe săptămână (126.000 euro).

CLUBUL AC MILAN, AMENDAT PENTRU COMPORTAMENTUL SUPORTERILOR

Clubul italian AC Milan a fost amendat cu suma de 8.000 de euro pentru comportamentul suporterilor săi la meciul cu Internazionale Milano, pierdut cu 0-1 duminică seară. AC Milan a fost sancţionată pentru cinci sticle de plastic aruncate pe teren şi în apropierea sa de către suporteri şi pentru un banner jignitor la adresa atacantului Antonio Cassano, care s-a transferat în august chiar la rivala Inter. Căpitanul echipei rossonera, Massimo Ambrosini, a fost suspendat un meci pentru faptul că a protestat împotriva arbitrajului la finalul meciului.

GALLETTI A PĂRĂSIT SPITALUL DUPĂ UN TRANSPLANT DE RINICHI

Atacantul argentinian Luciano Galletti a primit aprobarea medicilor de a părăsi spitalul după ce a suferit un transplant de rinichi. Jucătorul a fost operat marţea trecută, iar donator a fost tatăl său, fostul fotbalist Ruben Horacio Galletti. Luciano Galletti suferea de insuficienţă renală, boală care l-a obligat să se retragă în 2010, pe când juca la Olympiakos Pireu, şi care s-a agravat cu o infecţie care l-a constrâns să renunţe şi la activitatea la echipa naţională. Luciano Martin Galletti şi-a început cariera de jucător profesionist la Estudiantes La Plata, jucând ulterior în Italia la echipe precum Parma şi Napoli, dar şi în Spania, la Real Zaragoza şi Atletico Madrid.

MALLORCA A RĂMAS FĂRĂ JOAO VICTOR PENTRU MINIM ŞASE LUNI

Mijlocaşul formaţiei Real Mallorca, Joao Victor, victima unei rupturi de ligament încrucişat anterior la genunchiul drept, va fi indisponibil între şase şi şapte luni. „Testele medicale au confirmat că Joao Victor, care a părăsit terenul accidentat la meciul cu Granada de duminică, suferă de o ruptură de ligament încrucişat anterior la genunchiul drept. Acest tip de accidentare necesită o recuperare cuprinsă între 6 şi 7 luni”, a anunţat clubul spaniol. Jucătorul brazilian de 23 de ani a ajuns la Mallorca în 2010, de la clubul uzbek Bunyodkor.

ALEN HALILOVIC, CEL MAI TÂNĂR MARCATOR DIN CAMPIONATUL CROAŢIEI

Mijlocaşul echipei Dinamo Zagreb, Alen Halilovic, fiul fostului fotbalist Sead Halilovic, a devenit cel mai tânăr marcator din campionatul Croaţiei, la 16 ani şi 113 zile, după ce a înscris în partida câştigată de formaţia sa, scor 4-1, cu Slaven Koprivnica, a anunţat site-ul UEFA. Cu opt zile înainte, Alen Halilovic a devenit cel mai tânăr fotbalist care a debutat în campionatul croat, cu ocazia derby-ului cu Hajduk Split. „Sunt fericit că pot juca la Dinamo Zagreb. Este ceea ce mi-am dorit încă de când m-am apucat de fotbal. Vreau să joc cât mai mult şi cât mai bine pentru Dinamo Zagreb, aşa cum a făcut-o şi tatăl meu”, a declarat Alen Halilovic. Presa croată a scris că formaţiile de renume din Europa îl urmăresc pe Alen Halilovic, considerat marele produs de export al Croaţiei după Luka Modric.

BALLACK VA OBŢINE ÎN CURÂND DIPLOMA DE ANTRENOR

Fostul căpitan al echipei de fotbal a Germaniei, Michael Ballack, care şi-a anunţat săptămâna trecută retragera din activitate, a declarat pentru presa germană că va obţine în curând diploma de antrenor, pentru a vedea fotbalul din perspectiva unui tehnician. „Îmi voi lua diploma de antrenor în viitorul apropiat, fără să mă gândesc neapărat să devin antrenor. Ceea ce mă interesează este să văd fotbalul din perspectiva tehnicianului, este formarea”, a spus Ballack pentru Sport Bild. Ballack a precizat că încă nu a stabilit o dată pentru începerea cursurilor de formare ca antrenor. Deocamdată, el doreşte să se dedice familiei. „Vreau să petrec mai mult timp cu cei trei copii ai mei”, a explicat fostul fotbalist. Pe 2 octombrie, Ballack, a anunţat că s-a retras din activitate.

MAVUBA, OPERAT CU SUCCES LA MENISC

Internaţionalul francez al echipei OSC Lille, Rio Mavuba, a fost operat cu succes la meniscul extern al genunchiului stâng, a anunţat clubul din Ligue 1. „Rio Mavuba, care a suferit o leziune la meniscul extern, în data de 28 septembrie, la meciul Rennes - LOSC (n.r. - scor 2-0), a fost operat luni dimineaţă. Intervenţia chirurgicală s-a desfăşurat bine”, se arată în comunicatul OSC Lille. Clubul francez a precizat că Mavuba va fi indisponibil cel puţin şase săptămâni. „Nu sunt medic, dar în astfel de situaţii perioada de indisponibilitate este între şase săptămâni şi trei luni. Uneori există complicaţii în cazurile privind meniscul extern, depinde de jucător”, a declarat, săptămâna trecută, tehnicianul Rudi Garcia.

RIVER PLATE, INTRĂ ÎN CARTEA RECORDURILOR

Clubul argentinian River Plate a intrat în Cartea Recordurilor cu un steag alb-roşu de 7.829 de metri lungime, confecţionat de fani şi desfăşurat în Buenos Aires, între locul unui fost stadion al echipei şi arena Monumental, informează cotidianul As. Ideea realizării celui mai mar steag a pornit de la un grup de suporteri şi s-a extins pe reţelele sociale, materializându-se prin confecţionarea unui uriaş drapel alb-roşu, cu sprijinul membrilor şi simpatizanţilor clubului. Mii de fani au participat la caravana ce a desfăşurat steagul, luni, o zi de sărbătoare pentru “millonarios”. River Plate a depăşit recordul ce era deţinut până acum de Rosario Central, club care a confecţionat un steag cu lungimea de 4.300 de metri la împlinirea a 120 de ani de la înfiinţare.

ANTRENORUL ECHIPEI DE FOTBAL JUNIORI A CLUBULUI NEW YORK RED BULLS A FOST UCIS

Antrenorul englez al echipei de fotbal juniori a clubului New York Red Bulls, Mike Jones, în vârstă de 25 de ani, a fost ucis în Manhattan, duminică dimineaţă, a anunţat poliţia americană, informează BBC. Potrivit sursei citate, Jones a primit mai multe lovituri de cuţit, el fiind declarat mort la spitalul Bellevue din New York. Un purtător de cuvânt al poliţiei din New York (NYPD) a declarat că tehnicianul avea o ureche secţionată şi mai multe răni la cap şi la gât. Tatăl lui Jones a declarat că a fost alertat să contacteze NYPD de către unul dintre prietenii fiului său prin intermediul reţelei de socializare Facebook. “Am contactat poliţia şi am fost în stare de şoc. Mă aşteptam să aud că a fost rănit într-un accident. Nu ne vine să credem”, a afirmat el. Bărbatul a menţionat că fiul său petrecea zece luni pe an în SUA şi tocmai cumpărase un apartament, împreună cu doi prieteni. Mike Jones era antrenor în cadrul clubului New York Red Bulls de cinci ani. La echipa de seniori a clubului New York Red Bulls evoluează, între alţii, francezul Thierry Henry, mexicanul Rafael Marquez şi australianul Tim Cahill.