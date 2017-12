CN DE VOLEI REZERVAT CADETELOR ŞI CADEŢILOR

La sfârşitul săptămânii trecute a început ediţia 2012-2013 a Campionatului Naţional de volei rezervat cadetelor şi cadeţilor (jucătoare şi jucători născuţi în 1996 şi mai mici). La feminin, echipa CS SLEN ’90 Medgidia a susţinut primul meci în noua sală de sport “Dan Spătaru”, situată lângă Şcoala Generală Nr. 2 din Medgidia. În derby-ul, cu CSS 1 Constanţa (antrenor Radu Buzan), CS SLEN ’90 (antrenori Lenuţa şi Gheorghe Iordache) s-a impus cu 3:0 (25:6, 25:8, 25:8). La masculin, CVM Tomis Constanţa (antrenori Răzvan Parpală şi Iulian Rădulescu) a câştigat în prima etapă, în deplasare, scor 3:0 (25:15, 25:18, 25:13), partida cu CSS Galaţi. Reamintim că la finalul sezonului 2011-2012, CVM Tomis a devenit campioană naţională în întrecerea cadeţilor. CSS 1 Constanţa (antrenor Gheorghe Brînză) a pierdut, în deplasare, jocul din prima etapă, 1:3 (26:24, 20:25, 19:25, 20:25) cu CSS Buzău.

TECĂU ŞI LINDSTEDT, ÎN TURUL SECUND LA CHINA OPEN

Perechea formată din constănţeanul Horia Tecău şi suedezul Robert Lindstedt, cap de serie nr. 3, a învins, ieri, cu 7-6 (7/3), 6-3, cuplul spaniol David Marrero / Fernando Verdasco şi s-a calificat în turul al doilea al turneului de la Beijing, turneu dotat cu premii în valoare totală de 2,2 milioane de dolari. În sferturile de finală, Tecău şi Lindstedt, care şi-au asigurat un cec în valoare totală de 16.120 de dolari şi 90 de puncte ATP, vor înfrunta perechea învingătoare din meciul Yu Chang / Zhe Li (China, wild card) - Colin Fleming / Ross Hutchins (Marea Britanie).

NICULESCU, ELIMINATĂ DE LA CHINA OPEN

Jucătoarea Monica Niculescu, locul 44 WTA, a fost învinsă, ieri, cu 6-2, 6-1, de Jelena Jankovic (Serbia, locul 26 WTA), în turul al doilea al China Open, turneu dotat cu premii în valoare totală de 4,8 milioane de dolari, turneu la care anul trecut românca a a ajuns în semifinale. Jankovic a avut nevoie de puţin mai mult de 75 de minute pentru a trece de Niculescu. Pentru prezenţa în turul dsecundoi la simpu, Niculescu va primi 80 de puncte WTA şi un cec în valoare de 21.815 dolari. La Beijing, singura jucătoare română rămasă în competiţie la simplu este Sorana Cîrstea, care va juca împotriva rusoaicei Maria Şarapova, tot în turul secund. Tot la Beijing, perechea Monica Niculescu / Olga Govorţova a ratat, ieri, calificarea în turul al doilea al probei de dublu. Niculescu şi Govorţova au fost învinse, în runda inaugurală, cu 6-3, 6-2, după o oră şi trei minute, de cuplul Daniela Hantuchova / Shuai Peng (Slovacia / China).

HANDBALISTELE TRICOLORE AU ÎNVINS OLANDA

Naţionala de handbal feminin a României a învins, ieri, la Oradea, reprezentativa Olandei, scor 36-29 (18-15), în primul meci amical din cele două programate. A doua partidă cu Olanda va avea loc azi, la Arad, pentru ca de vineri, din nou la Oradea, echipa României să fie gazda Trofeului Carpaţi. Lotul de 32 de jucătoare, antrenat de Gheorghe Tadici, va fi împărţit în două echipe, acestora urmând să li se alăture reprezentativele Ungariei şi Ucrainei. Următoarea reunire a naţionalei României este programată pe 20 noiembrie, la Timişoara, pentru turneul final al CE din luna decembrie. Jucătoarele vor efectua un cantonament până pe 1 decembrie, interval în care au programată şi o deplasare la Dortmund, pentru două meciuri amicale cu Germania. La turneul final al CE din Serbia, România va juca în Grupa D, în ordine, cu Rusia (4 decembrie), cu Islanda (5 decembrie) şi cu Muntenegru (7 decembrie).

GAZ METAN MEDIAŞ, ÎN GRUPELE FIBA EUROCHALLENGE

Echipa de baschet masculin Gaz Metan Mediaş s-a calificat în Grupa D a FIBA Eurochallenge, după ce ieri a învins în manşa retur din preliminarii, în deplasare, formaţia rusă Ural Ekaterinburg, scor 97-92 (42-38). Marcatorii echipei antrenate de Marcel Ţenter au fost Graham 26 de puncte, Dundjerski 19, Ivanovici 18, Mandache 13, Mitchell 12, St. John 8, Guţoaia 1, în timp ce pentru Ural s-au remarcat Glazunov 26 puncte, Nikolaev 22 şi Monroe 21. În jocul tur, disputat la Sibiu, ruşii au câştigat cu 69-67, diferenţă insuficientă însă în faţa echipei ardelene, care a reuşit un meci excepţional în retur. Gaz Metan va juca în grupa D cu Khimik (Ucraina), University Tartu (Estonia) şi SASP JDA Dijon (Franţa). Alte trei echipe masculine româneşti sunt calificate direct în faza grupelor, după cum urmează: Grupa B - CSU Ploieşti, Krasnye Krylia Samara (Rusia), Keravnos (Cipru) şi câştigătoarea din preliminarii dintre Aliaga şi Joensuu; Grupa E - BCM U Piteşti, Mons-Hainaut şi Okapi Aalstar (Belgia), Paris Levallois (Franţa); Grupa F - BC Timişoara, Szolnoki Olaj (Ungaria), EWE Oldenburg (Germania) şi Fortress-Lami (Ungaria). Startul competiţiei se va da pe 6 noiembrie.

CIOBANU - POTURAK, MAIN EVENT-UL GALEI SUPERKOMBAT DE LA ARAD

Sebastian Ciobanu şi bosniacul Dzevad Poturak se vor lupta în main event-ul galei Superkombat World Grand Prix de la Arad pentru un loc în semifinala celui mai puternic circuit de arte marţiale din Europa. Gala va avea loc pe 20 octombrie, de la ora 21.00, urmând ca 16 luptători din 9 ţări să se înfrunte în gala transmisă în direct în 75 de ţări prin intermediul Eurosport. Cel mai greu luptător de stand up din lume, Alexandru Lungu (165 kg), va lupta cu americanul din Samoa Deutsch Pu’u, la rândul său un colos de 125 kg. Noua vedetă a kick-boxing-ului european, Andrei Stoica, îl va avea ca adversar pe croatul Toni Milanovici. În piramidă se vor duela sportivi de pe trei continente: cehul Roman Kleibl, cel care l-a învins pe Daniel Ghiţă în trecut, va lupta cu americanul Steve Banks, iar marocanul Fikri Ameziane cu muntenegreanul Goran Radonjici. Învingătorul turneului se va califica la gala semifinală Superkombat Final Elimination de pe 10 noiembrie, la fel ca şi câştigătorul dintre Ciobanu şi Poturak. Ceilalţi luptători din programul galei de la Arad sunt Răzvan Ghiţă, Claudiu Bădoi, Adrian Mitu şi Miodrag Olar.

PREMII RECORD LA AUSTRALIAN OPEN

Organizatorii Australian Open au anunţat, ieri, că premiile în bani pentru ediţia din 2013 a competiţiei vor ajunge la 30 de milioane de dolari australieni (24 de milioane de euro), cu 15 la sută mai mult decât cele din acest an. Premiile au crescut cu patru milioane de dolari australieni (3,2 milioane de euro) într-un an, ceea ce face ca turneul de la Melbourune, programat între 14 şi 27 ianuarie 2013, să fie cel mai “bogat” din tenisul mondial. „Am fost mereu primii în ceea ce priveşte recompensele pentru aceşti sportivi extraordinari şi vrem să fim siguri că Openul Australiei va continua să contribue la prosperitatea jucătorilor profesionişti”, a declarat Steve Wood, preşedintele federaţiei australiene de tenis. Această decizie a fost luată în special pentru a mări premiile jucătorilor eliminaţi în primul tur, un subiect discutat de multe ori de reprezentanţii sportivilor. Comparând valoarea premiilor în dolari americani la cele patru turnee de Grand Slam, Australian Open ajunge la 31,1 milioane în 2013, în timp ce ediţiile din 2012 ale celorlalte trei competiţii majore de tenis au oferit recompense totale de 25,5 milioane - US Open, 26 de milioane - Wimbledon şi 24,1 milioane - French Open. Organizatorii Australian Open au mai anunţat că, din 2015, turneul va beneficia de un ale treilea teren, “Margaret Court Arena”, dotat cu un acoperiş retractabil.

HANDBALIŞTII IMPLICAŢI ÎN CAZUL MONTPELLIER, AUDIAŢI DE JUDECĂTORI

Fraţii Karabatic şi prietenele lor, precum şi ceilalţi jucători ai echipei Montpellier şi kinetoterapeutul formaţiei suspecţi în cazul unui meci presupus a fi fost aranjat au părăsit arestul din Nanterre, ieri dimineaţă, pentru a compărea în faţa unor judecători de instrucţie la Montpellier. Luni, procurorul Republicii Brice Robin a declarat că în afacerea privind pariurile sportive litigioase efectuate pe meciul Cesson - Montpellier disputat pe 12 mai, 18 persoane, printre care nouă jucători ce evoluau la acea dată la Montpellier, au fost plasaţi în arest preventiv, informează AFP. Cei nouă jucătorii sunt Luka şi Nikola Karabatic, Mickael Robin, Primoz Prost, Samuel Honrubia, Wissem Hmam, Dragan Gajici, Mladen Bojinovici şi Vid Kavticnik. Dintre aceştia, cinci handbalişti nu au jucat în partida respectivă, inclusiv fraţii Karabatic, fiind accidentaţi. Luni seară, trei dintre ei, Mickael Robin, Vid Kavticnik şi Wissem Hmam, au fost puşi în libertate la Nanterre, în timp ce un alt handbalist, Issam Tej, a fost arestat preventiv la Montpellier. În cadrul unei conferinţe de presă, procurorul Robin a declarat, luni, că “suspiciuni foarte mari” privind încălcarea eticii sportive planează în cazul acelui meci. Unele dintre personajele cheie ale acestei afaceri sunt prietenele fraţilor Karabatic, care au fost audiate, ieri, primele. Potrivit procurorului, numai Jeny Priez, animatoare TV, prietena lui Luka Karabatic, a recunoscut, duminică, în faţa anchetatorilor, că a pariat pentru prietenul ei, la cererea lui şi cu banii lui. Alţi suspecţi au păstrat tăcerea, preferând să vorbească în faţa judecătorilor. Potrivit avocaţilor jucătorilor, sportivii au pariat, deşi le era interzis acest lucru, dar nu au trucat meciul. Conform unor surse apropiate dosarului, ascultarea unor convorbiri telefonice a permis anchetatorilor să afle că jucătorii suspecţi au decis să câştige bani pe 12 mai, fiind siguri că echipa lor va pierde meciul (scorul a fost 31-28, cu 15-12 la pauză pentru Cesson), fără consecinţe majore deoarece îşi asigurase deja titlul de campioană naţională. Potrivit RTL, interceptările telefonice au arătat şi panica apărută în rândul handbaliştilot şi apropiaţilor lor odată ce afacerea a ieşit la lumină. Pariurile incriminate s-au ridicat la 87.880 de euro şi au generat un câştig net de 252.880 de euro. Sume de bani de 40 de ori mai mari decât de obicei au fost plasate în proporţie de 99,4% pe un scor defavorabil echipei Montpellier la pauză, ceea ce a alertat autoritatea franceză în domeniu. Pariurile au fost efectuate doar în trei zone (Montpellier, Rennes şi regiunea Parisului) şi au fost achitate cash cu câte o sută de euro, ceea ce permite pariorilor să-şi păstreze anonimatul în momentul în care îşi încasează câştigul.

BUTTON, DECLASAT CINCI LOCURI PE GRILA DE START A MP AL JAPONIEI

Pilotul britanic Jenson Button va fi penalizat cu 5 locuri pe grila de start a Marelui Premiu al Japoniei de duminică, din cauza schimbării cutiei de viteze. Button, învingător anul trecut pe circuitul de la Suzuka, s-a clasat al doilea în ultima cursă, Marele Premiu al Singapore. La verificarea monopostului după cursă, tehnicienii au constatat existenţa unor probleme la cutia de viteze, similare cu cele care l-au forţat pe Lewis Hamilton să abandoneze în timp ce era în frunte. Campionul mondial din 2009 are şanse reduse la titlu în acest an, ocupând locul 6 în clasamentul piloţilor, la 75 puncte de liderul Fernando Alonso (Ferrari). Hamilton, aflat la 52 puncte de Alonso, va scăpa de penalizare şi va putea utiliza o cutie nouă de viteze, pentru că a abandonat în Singapore.

BOX FEMININ ŞI ÎN PROGRAMUL JOCURILOR COMMONWEALTH 2014

După debutul la Jocurile Olimpice 2012 de la Londra, boxul feminin va figura şi în programul Jocurilor Commonwealth 2014 de la Glasgow. „Această includere demonstrează continua creştere în popularitate a boxului feminin şi îmi doresc promovarea lui în continuare. Boxul feminin a ajuns la o clasă mondială în ultimii ani şi Jocurile Commonwealth vor fi altă oportunitate pentru aceste pugiliste să-şi arate talentul”, a declarat preşedintele AIBA, Ching-Kuo Wu. La competiţia din Glasgow, pugilistele vor lupta pentru medaliile de aur la categoriile 50 kg, 60 kg şi 75 kg, în timp ce programul masculin cuprinde opt categorii. Jocurile Commonwealth se dispută la câte patru ani cu participarea a peste 70 de ţări, majoritatea din fostul imperiu britanic. Preşedintele AIBA a anunţat că va încerca să convingă CIO să introducă cel puţin şase categorii la turneul feminin olimpic de la Rio de Janeiro, după ce la Londra au fost doar trei.