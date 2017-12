PRIMUL EŞEC PENTRU EXPERT MEDIA TEAM

La sfârşitul săptămânii trecute au avut loc meciurile contând pentru etapa a 5-a a Cupei “Friends”, competiţie care se desfăşoară în cadrul Campionatului Naţional de minifotbal. Iată rezultatele - Grupa A: FBT & Valea Dacilor - Tomis Juniors 13-9; Poarta 6 - Flamengo Boys 14-2; Arsenal Inel II - Crazy Team 10-4; Macul Roşu - Expert Media Team 4-3; Triumf - Cariocas 6-5; Palas - Black Sea 9-5; CFR - Juventus 10-3; în clasament conduce CFR, cu 15 puncte, urmată de Poarta 6, cu 13p, Expert Media Team şi Palas, ambele cu câte 12p, departajate de golaveraj. Grupa B: Tiki Taka - Auto Garage 10-3; Store - Cetăţenii 14-4; Excelsior - Victoria Cumpăna 3-0; Dorally Mall - Km 4-5 12-8; Tomis Nord - Detectors 16-9; Soveja - Club Auto Tomis 10-5; Easy - Blue Team 13-3; în clasament conduc Tiki Taka, Dorally Mall şi Tomis Nord, cu câte 15 puncte fiecare, departajate de golaveraj.

CONSTĂNŢEANUL ONIŢA, ASISTENT LA PARTIDA PSV EINDHOVEN - NAPOLI

Arbitrul Alexandru Tudor va conduce la centru partida dintre PSV Eindhoven şi Napoli, care se va disputa, joi, de la ora 22.05, în etapa a doua a Grupei F din UEFA Europa League. Tudor va fi ajutat de Cristian Nica şi de constănţeanul Aurel Oniţă, în timp ce rezervă va fi Octavian Şovre. Asistenţii suplimentari au fost desemnaţi Ovidiu Haţegan şi Sebastian Colţescu.

ANDREI LUDUŞAN A ÎNSCRIS PENTRU ROMÂNIA

România U17 a debutat cu o remiză la primul turneu de calificare la Campionatul European de anul viitor. În Macedonia, gazda turneului preliminar, România under 17 a întâlnit în meciul de debut echipa gazdă, Macedonia, întâlnirea încheindu-se nedecis, 1-1. Golul României U17 a fost înscris, în min.31, de Andrei Luduşan, jucătorul Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”. Gazdele au salvat un punct în partea a doua a întâlnirii, Tauljant Sulejmanov marcând în min. 51. În afara lui Luduşan, care a evoluat până în min. 49, a mai jucat contra Macedoniei un alt jucător al Academiei Hagi, Răzvan Marin. Acesta a fost titular şi a evoluat până în min. 69. Pe banca de rezerve s-a aflat şi Cătălin Torişte, fundaşul Academiei Hagi nefiind introdus pe teren. În celălalt joc al grupei: Irlanda - Suedia 1-1. România va mai întâlni Suedia (2 octombrie, ora 15.00) şi Irlanda (4 octombrie, ora 15.00). Primele două clasate se vor califica la Turul de Elită.

BRIGADĂ ITALIANĂ LA MECIUL STEAUA - FC COPENHAGA

Meciul Steaua Bucureşti - FC Copenhaga, contând pentru etapa a doua a Grupei E din UEFA Europa League, va fi condusă de o brigadă din Italia, avându-l la centru pe Luca Banti, informează site-ul oficial al grupării steliste. Luca Banti va fi ajutat de asistenţii Riccardo di Fiore şi Luca Maggiani, în timp ce arbitri adiţionali vor fi Andrea Gervasoni şi Domenico Celi. Rezervă a fost desemnat Giorgio Niccolai, în timp ce arbitrii vor fi supervizaţi de către observatorul austriac Fritz Stuchlik. Delegatul UEFA pentru această partidă este maghiarul Marton Esterhazy. Banti este născut în 1974, a început cariera în 1991 şi a obţinut, patru ani mai târziu, premiul pentru cel mai bun arbitru debutant in Serie A. A fost inclus pe listele UEFA şi FIFA în 2009 şi a oficiat, până în prezent, peste 100 de jocuri din prima liga italiană. Steaua va juca în compania echipei FC Copenhaga joi, la Bucureşti, de la ora 22.05, şi pe 6 decembrie, în Danemarca.

EMERICH IENEI A FOST EXTERNAT

Emerich Ienei, fostul antrenor al echipei naţionale de fotbal a României şi al echipei Steaua Bucureşti, a fost externat, luni, de la Institutul Inimii “Nicolae Stăncioiu” din Cluj-Napoca, unde fusese operat pe cord, Soţia lui Ienei, Ileana, a declarat, ieri, că fostul antrenor a fost externat şi se simte bine. Ienei a plecat spre Oradea, , unde locuieşte, cu maşina familiei sale, fiind însoţit de soţia sa, de fiica sa şi de ginere. Ienei a fost internat, pe 21 septembrie, la Institutul Inimii “Nicolae Stăncioiu” din Cluj-Napoca, iar pe 23 septembrie a fost operat pe cord, intervenţia durând aproape şapte ore. Medicul Adrian Molnar, care a condus echipa de medici ce l-a operat pe fostul antrenor, declara că au fost făcute trei by-pass-uri, iar în timpul intervenţiei nu au existat complicaţii. Potrivit medicului, după externare Ienei va urma o perioadă de recuperare de aproximativ o lună şi jumătate. În vârstă de 75 de ani, Ienei a fost antrenorul care a câştigat Cupa Campionilor Europeni, în 1986, cu Steaua Bucureşti. De asemenea, Ienei a fost selecţionerul României la turneul final al Cupei Mondiale din 1990 şi la Campionatului European din 2000.

CORNEL DINU ŞI-A NEGLIJAT TRATAMENTUL

Administratorul delegat al FC Dinamo Bucureşti, Cornel Dinu, şi-a neglijat tratamentul prescris de medici, este deshidratat şi va rămâne internat la Floreasca, pentru investigaţii şi reechilibrare, cel puţin până luni, au declarat duminică seară, surse medicale. Potrivit surselor citate, Dinu a acuzat şi o stare lipotimică şi i se fac perfuzii, pentru a fi hidratat. Administratorul delegat al FC Dinamo se află într-un salon al Clinicii de chirurgie cardiovasculară de la Floreasca, unde va rămâne sub observaţie. Totodată, medicii îi fac lui Dinu mai multe analize şi investigaţii. În vârstă de 64 de ani, Cornel Dinu a fost transportat, duminică după-amiază, la Spitalul de Urgenţă Floreasca din Capitală şi internat în Clinica de chirurgie cardiovasculară, după ce a acuzat o stare de rău şi a sunat la ambulanţă, au declarat reprezentanţii unităţii sanitare. Purtătorul de cuvânt al spitalului, dr. Bogdan Opriţa, a precizat că Dinu a fost adus la spital cu o ambulanţă SMURD şi internat în secţia condusă de medicul Şerban Brădişteanu, cel care l-a operat anterior din pricina problemelor cardiace. Pe 12 august 2011, Dinu a fost supus la Floreasca unei intervenţii de by-pass coronarian. Operaţia de by-pass coronarian este o intervenţie de revascularizare folosită pentru a îmbunătăţi fluxul sanguin al inimii la pacienţii cu afecţiuni severe ale arterelor coronariene. Pe 19 iulie 2011, Dinu a suferit un infact miocardic acut, fiindu-i montat un stent.

ROBBEN NU VA EVOLUA ÎN MECIUL CU BATE BORISOV

Internaţionalul olandez Arjen Robben, care se confruntă cu probleme musculare, nu va evolua pentru Bayern Munchen în meciul cu BATE Borisov, din grupele Ligii Campionilor, programat astăzi. În vârstă de 29 de ani, Robben a rămas la Munchen pentru a-şi pregăti revenirea la meciul cu Hoffenheim, de sâmbătă, din etapa a 7-a a campionatului Germaniei. Bayern şi se vor întâlni în Grupa F a Ligii Campionilor, în etapa a 2-a, cele două echipe debutând cu victorii: Bayern - Valencia 2-1 şi OSC Lille - BATE 1-3.

SCHIMB NANI - SNEIJDER ÎNTRE MANCHESTER UNITED ŞI INTER?

Puţin utilizat în acest start de sezon de către Alex Ferguson, mijlocaşul portughez Nani, care a refuzat să-şi prelungească înţelegerea cu Manchester United, ar putea ajunge la Internazionale Milano. Conform cotidianului portughez A Bola, managerul scoţian este interesat de olandezul Wesley Sneijder, de la Inter, astfel că e posibil un schimb de jucători între cele două cluburi. Schimbul s-ar putea produce în ianuarie 2013, în perioada de mercato hivernal. Şi Juventus s-a înscris în cursa pentru obţinerea semnăturii lui Nani, făcând o ofertă de 12 milioane de lire sterline.

STOICIKOV, AUDIAT ÎN LEGĂTURĂ CU MECIURILE TRUCATE

Autorităţile bulgare îl vor audia pe fostul fotbalist Hristo Stoicikov în legătură cu afirmaţiile sale referitoare la meciurile din fotbalul intern aranjate pentru pariuri. Stoicikov ar urma să fie audiat joi, de serviciul pentru combaterea crimei organizate. Autorităţile doresc mai multe lămuriri de la fosta vedetă a echipei FC Barcelona, cu privire la declaraţiile sale potrivit cărora statul bulgar şi federaţia de fotbal din această ţară au eşuat în lupta pentru combaterea activităţilor ilegale în campionatul intern.

LLORENTE S-A CERTAT CU BIELSA

Atacantul spaniol al echipei Athletic Bilbao, Fernando Llorente, a părăsit şedinţa de antrenament de luni, după o altercaţie cu antrenorul Marcelo Bielsa. „Llorente a părăsit terenul de antrenament într-un mod neaşteptat, după un schimb de replici cu Marcelo Bielsa, care nu părea mulţumit de randamentul atacantului la această şedinţă matinală”, scrie cotidianul Marca. Acest episod arată tensiunea care există de la începutul sezonului între antrenorul argentinian şi internaţionalul spaniol de 27 de ani, care a anunţat că nu-şi va mai prelungi contractul cu gruparea bască. De atunci, Llorente a jucat foarte puţin, el intrând în minutul 65 al derby-ului basc de sâmbătă, 2-0 cu Real Sociedad.

THIAGO ALCANTARA LIPSEŞTE DOUĂ LUNI

Fotbalistul echipei FC Barcelona, Thiago Alcantara, va fi indisponibil opt săptămâni din cauza unei rupturi de ligament la genunchiul drept, a anunţat clubul catalan. Examenele medicale au relevat o ruptură de ligament colateral intern la genunchiul drept al jucătorului. Thiago va rata 11 partide, mai exact toate meciurile echipei sale din octombrie (cu Benfica, Real Madrid, Deportivo, Celtic şi Rayo) şi din noiembrie (Celta, Celtic, Mallorca, Zaragoza, Spartak, Levante).

ALEX ŞI-A REZILIAT CONTRACTUL CU FENERBAHCE

Fotbalistul brazilian Alex de Souza, căpitanul echipei Fenerbahce, a anunţat că şi-a reziliat contractul cu clubul turc, ieri, la scurt timp după ce a fost exclus din lot, decizia venind după înfrângerea din weekend, din meciul cu Kasimpaşa, scor 0-2, în etapa a 6-a a campionatului Turciei. Presa turcă notase, după ce Fenerbahce a anunţat excluderea din lot a lui Alex, că brazilianul se va pregăti cu echipa a doua a clubului. Alex de Souza a precizat însă, pe contul său de Twitter, că a pus capăt colaborării cu Fenerbahce. „Am reziliat contractul. A fost cea mai tristă semnătură din viaţa mea. Fenerbahce a pierdut un jucător, dar a câştigat un fan. Mulţumesc pentru tot”, a fost mesajul fotbalistului. Alături de Alex, au fost sancţionaţi, tot luni, încă doi jucători ai echipei turce după partida cu Kasimpaşa, Miroslav Stoch şi Cristian Baroni, aceştia fiind amendaţi. La partida cu Kasimpaşa, Alex de Souza a fost scos din joc de tehnicianul Aykut Kocaman la finalul primei reprize. Fotbalistul, care a urmărit repriza a doua de la peluză, ar fi râs atunci când adversarii au înscris. La finalul jocului, preşedintele clubului, Aziz Yildirim, a făcut o şedinţă în vestiar cu jucătorii şi staff-ul tehnic, la care, conform presei, în timp ce ceilalţi fotbalişti îl ascultau cu seriozitate pe oficial, brazilianul a avut o atitudine nepăsătoare. Alex de Souza era legitimat la Fenerbahce din 2004. El a câştigat cu echipa din Istanbul de trei ori campionatul Turciei, o dată Cupa Turciei şi de două ori Supercupa.

“Meci împotriva sărăciei”, cu Ronaldo şi Zidane, la Porto Alegre

Cea de-a zecea ediţie a “meciului împotriva sărăciei”, cu Ronaldo, Zinedine Zidane şi alte vedete ale fotbalului internaţional, va avea loc la Porto Alegre, pe 19 decembrie, a anunţat, ieri, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Ronaldo şi Zidane sunt ambasadori ai PNUD şi vor fi căpitanii celor două echipe la meciul amical organizat în scopul sensibilizării publicului cu privire la lupta împotriva sărăciei. “Lupta împotriva sărăciei nu este o joacă”, a declarat Ronaldo, care în urmă cu zece ani a contribuit alături de Zidane la organizarea primului meci împotriva sărăciei. “Prin acest meci vrem să strângem fonduri şi să atragem atenţia asupra faptului că soluţia este în mâinile tuturor. Muncind împreună vom câştiga acest meci împotriva sărăciei”, a adăugat brazilianul. Zidane, care va evolua pentru prima dată în Brazilia, a afirmat că se bucură că va juca împotriva unui “vechi prieten”, la Porto Alegre. Precedentele ediţii ale meciului împotriva sărăciei au avut loc la Basel (Elveţia), Madrid (Spania), Dusseldorf (Germania), Marsilia (Franţa), Malaga (Spania), Fez (Maroc), Lisabona (Portugalia), Atena (Grecia) şi Hamburg (Germania). Partida din decembrie va fi arbitrată de italianul Pierluigi Collina, aflat la a noua participare.

MOURINHO URĂŞTE VIAŢA SA SOCIALĂ

Tehnicianul echipei Real Madrid, Jose Mourinho, a declarat, într-un interviu acordat postului CNN, că succesele pe care le are în plan profesional şi faptul că este celebru au un efect negativ asupra vieţii sale personale, precizând chiar că urăşte viaţa sa socială, informează cnn.com. „Urăsc viaţa mea socială. Urăsc că nu sunt un tată normal, care merge cu fiul său la meciul de fotbal al acestuia şi urmăreşte jocul alături de ceilalţi 20 de taţi. Sunt la un meci al copiilor, trebuie să fiu acolo. Oamenii vin să facă fotografii, vin pentru autografe, vin să mă insulte, merg în spatele porţii copilului meu în vârstă de 12 ani şi îl insultă...”, a spus Mourinho, care Mourinho a precizat că este o persoană diferită faţă de cum e caracterizat de presă. „Oamenii nu mă ştiu ca prieten, ca familist, ca un manager în echipă, nu ştiu relaţia pe care o am cu oamenii care muncesc la club. Nu mă plâng spunând că oamenii greşesc, că mă înţeleg greşit. Nu, aceşti oameni văd ce văd. Mie mi-ar plăcea să merg pe stradă cu familia mea ca o persoană normală şi nu pot. Sunt o persoană total diferită în viaţa privată. Păstrez asta pentru mine şi pentru oamenii care îmi sunt apropiaţi, iar atunci când îmi voi încheia cariera sper că voi mai avea câţiva ani în care să fiu o persoană nomală, pentru că vreau să mă retrag din activitate la 70 sau 75 de ani”, a adăugat tehnicianul portughez. Mourinho are o relaţie foarte bună cu antrenorul echipei Manchester United, Alex Ferguson, pe care îl consideră “The Boss”. „Îi spun astfel pentru că este boss-ul antrenorilor şi sper că atunci când mă voi întoarce în fotbalul englez el va fi tot la Manchester United. După Real Madrid, Inter, Italia, Spania, Chelsea, Anglia, Porto, Portugalia, după acest proiect, următorul pas va fi Anglia din multe motive, dar nu ştiu când. În acest moment sunt fericit că sunt antrenorul celei mai bune echipe din lume”, a afirmat Mourinho.