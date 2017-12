CVM TOMIS - EXPLORĂRI BAIA MARE, ÎN SFERTURILE CUPEI ROMÂNIEI LA VOLEI MASCULIN

Vicecampioana României la volei masculin, CVM Tomis Constanţa, va întâlni echipa Ştiinţa Explorări Baia Mare în sferturile de finală ale Cupei României. Meciurile vor avea loc pe 7 şi 28 noiembrie 2012, turul la Constanţa, iar returul la Baia Mare. În optimi, maramureşenii au eliminat pe Steaua Bucureşti, după 2:3 în turul din deplasare şi 3:0 în retur. Alte rezultate din returul optimilor: Phoenix Şimleul Silvaniei - VCM LPS Piatra Neamţ 3:1 şi 15:9 în setul de aur (1:3 în tur); Universitatea Cluj - CSM Agronomia Bucureşti 2:3 (2:3 în tur). În sferturi s-a calificat şi SCM U. Craiova, a cărei adversară (LPS CSŞ Bihorul Oradea) nu s-a mai înscris în Divizia A1. Programul sferturilor: CVM Tomis Constanţa - Ştiinţa Explorări Baia Mare; Dinamo Bucureşti - Phoenix Şimleul Silvaniei; Remat Zalău - CSM Agronomia Bucureşti; Unirea Dej - SCM U. Craiova. Primele patru clasate din campionatul precedent (reprezentantele României în Cupele Europene) au fost exceptate de la primul tur (optimi de finală) şi vor juca direct în sferturi.

CV 2004 TOMIS - CSU TG. MUREŞ, ÎN SFERTURILE CUPEI ROMÂNIEI LA VOLEI FEMININ

Campioana României la volei feminin, CV 2004 Tomis Constanţa, va întâlni formaţia CSU Medicina Tîrgu Mureş în sferturile de finală ale Cupei României. Meciurile vor avea loc pe 7 şi 28 noiembrie 2012, turul la Constanţa, iar returul la Tîrgu Mureş. În optimi, mureşencele au trecut de CSM Lugoj, după 3:0 în tur pe teren propriu şi 2:3 în retur. Alte rezultate din returul optimilor: SCM U. Craiova - CSM CSŞ Terezianum Sibiu 2:3 şi 12:15 în setul de aur (3:2 în tur): SCM CSU Argeş Volei Piteşti - CS Volei Alba-Blaj 0:3 (0:3 în tur). În sferturi s-a calificat şi VC Unic LPS Piatra Neamţ, fără să joace, pentru că adversara ei, CSM Comision Brăila, s-a desfiinţat. Programul sferturilor: Dinamo Romprest Bucureşti - CSM CSŞ Terezianum Sibiu; CV 2004 Tomis Constanţa - CSU Medicina Tîrgu Mureş; Şiinţa Bacău - CS Volei Alba-Blaj; CSM Bucureşti - VC Unic LPS Piatra Neamţ. Primele patru clasate din campionatul precedent (reprezentantele României în Cupele Europene) au fost exceptate de la primul tur (optimi de finală) şi vor juca direct în sferturi.

MONICA NICULESCU, ÎN TURUL SECUND LA BEIJING

Jucătoarea de tenis Monica Niculescu, locul 47 WTA, s-a calificat, ieri, în turul al doilea al turneului de la Beijing (China), dotat cu premii în valoare totală de 4.828.050 de dolari. Niculescu a învins-o, în primul tur, cu 6-2, 6-0, după o oră şi două minute, pe Lucie Safarova (Cehia), cap de serie nr. 16 şi poziţia 17 în ierarhia mondială. În turul secund, Monica Niculescu o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre Jelena Jankovic (Serbia), locul 24 WTA, şi Andrea Petkovici (Germania), poziţia 62 în clasamentul mondial. Pentru calificarea în turul al doilea, Niculescu va primi 80 de puncte WTA şi un cec în valoare de 21.815 dolari.

HSC MIERCUREA CIUC, CALIFICATĂ ÎN TURUL II AL CUPEI CONTINENTALE

HSC Miercurea Ciuc s-a calificat în turul II al Cupei Continentale la hochei pe gheaţă, după ce a surclasat sâmbătă formaţia israeliană Maccabi Metulla cu scorul de 15-0 (6-0, 6-0, 3-0), pe patinoarul Lajos Vakar din Miercurea Ciuc, care găzduieşte meciurile din Grupa A. Vineri, ciucanii trecuseră tot cu 15-0 (8-0, 2-0, 5-0) de formaţia turcă Başkent Yildizlari Ankara. Aseară, HSC a jucat cu Vitez. Câştigătoarea turneului va evolua în Grupa B (la Landshut, Germania), în perioada 19-21 octombrie, alături de Landshut Cannibals, Belfast Giants (Marea Britanie) şi Eaters Geleen (Olanda).

BOXERUL CRISTIAN CIOCAN, CAMPION EUROPEAN WBO

Boxerul român Cristian Ciocan, alias Christian Hammer, l-a învins prin KO tehnic în repriza a patra pe britanicul Danny Williams şi a devenit noul campion european la categoria grea în versiunea WBO. Ciocan, care a împlinit joi 25 de ani, a dominat meciul disputat vineri seară, în cadrul galei profesioniste care are loc la Goettingen (Germania), şi l-a trimis la podea pe Williams în prima rundă şi în a patra, chiar înainte de a fi declarat învingător. Campionul internaţional al Germaniei a obţinut a 12-a victorie la profesionişti (8 prin KO), având şi 3 înfrângeri (2 prin KO). Williams (39 ani), care a luptat în carieră cu nume grele precum Dereck Chisora, Mike Tyson, pe care l-a învins în iulie 2004 prin KO, şi Vitali Kliciko, la care a pierdut prin KO în 2004, a suferit a 12-a înfrângere (8 prin KO), dar are şi 44 de victorii (33 prin KO).

POVETKIN ŞI-A PĂSTRAT TITLUL WBA LA CATEGORIA GREA

Boxerul rus Alexandr Povetkin şi-a conservat centura mondială WBA a greilor, după ce l-a învins prin KO tehnic în repriza a 2-a pe americanul Hasim Rahman, într-un meci disputat sâmbătă seară la Hamburg (Germania). Meciul nu a avut istoric şi s-a oprit în repriza a doua, când Rahman, 39 ani, fost campion WBC şi IBF, nu s-a mai putut opune loviturilor lansate de rusul Povetkin, care şi-a apărat pentru a 3-a oară titlul WBA cucerit după meciul cu uzbekul Ruslan Chagaev, în august 2011. Rahman a fost departe de boxerul care l-a învins în 2001 pe Lennox Lewis, iar palmaresul său cuprinde acum 50 victorii, 8 înfrângeri şi 2 egaluri. Povetkin, 33 ani, rămâne neînvins după 25 de meciuri şi doreşte un meci cu Vladimir Kliciko, campion IBF şi WBO, dar şi ”supercampion” al versiunii WBA.

MAPOORO CANTU S-A CALIFICAT ÎN EUROLEAGUE

Organizând pe teren propriu turneul de calificare pentru grupele Euroleague la baschet masculin, italienii au profitat din plin de situaţie, Mapooro Cantu obţinând singurul bilet disponibil pentru cea mai importantă competiţie de club din baschetul european. În finala disputată contra vicecampioanei Franţei, fosta câştigătoare a competiţiei (în 1982 şi 1983!) s-a impus destul de clar: Mapooro Cantu - Le Mans Sarthe Basket 80-66. Mapooro Cantu devine a treia echipă italiană care va juca în acest sezon al Euroleague, alături de Montepaschi Siena şi EA7 Emporio Armani Milano.

NOUA ZEELANDĂ A CÂŞTIGAT TURNEUL FOUR NATIONS LA RUGBY

Echipa de rugby a Noii Zeelande a dovedit şi în acest an că este cea mai valoroasă din lume, ea fiind campioana mondială de anul trecut şi ocupând primul loc în ierarhia mondială. Victorioşi într-o manieră impresionantă, 54-15 (32-8) în Argentina, All Blacks au câştigat prima ediţie a Four Nations (Turneul celor 4 Naţiuni) cu o etapă înainte de finalul competiţiei. În celălalt meci al rundei, disputat sâmbătă la Pretoria, Africa de Sud a întrecut Australia cu 31-8 (14-3). Clasament: 1. Noua Zeelandă 21p; 2. Africa de Sud 12p; 3. Australia 8p; 4. Argentina 3p. În ultima etapă, programată pe 6 octombrie, vor avea loc partidele Argentina - Australia şi Africa de Sud - Noua Zeelandă.

PURITO RODRIGUEZ, ÎNVINGĂTOR ÎN TURUL LOMBARDIEI

Rutierul iberic Joaquim Purito Rodriguez (Katiuşa) a câştigat sâmbătă ediţia a 106 a Turului ciclist al Lombardiei, una dintre marile clasice ale sezonului, fiind primul spaniol care se impune, din 1905 până în prezent, în „clasica frunzelor moarte”. Pe o ploaie în rafale, Rodriguez s-a impus detaşat după 251 km, fiind cronometrat între Bergamo şi Lecco, pe malul lacului Como, în 6 ore, 36 de minute şi 27 de secunde. El a fost urmat la 9 secunde de un grup al cărui sprint a fost câştigat de un alt spaniol, Samuel Sanchez, locul 3 revenind columbianului Rigoberto Uran. Cu acest succes, Purito (poreclă care s-ar putea traduce prin “chiştoc”, găsită de prieteni datorită gabaritului de buzunar al catalanului), în vârstă de 33 de ani, a preluat conducerea clasamentului mondial UCI WorldTour, cu 692 de puncte. El este virtual învingător, fiind urmat de britanicul Bradley Wiggins, cu 601p, şi de belgianul Tom Boonen, cu 410p.

CAMPIONUL OLIMPIC LA FLORETĂ SE RETRAGE LA 27 DE ANI

Benjamin Kleibrink, primul campion olimpic german la floretă individual în 2008 la Beijing, şi-a anunţat retragerea din activitate la 27 de ani, a anunţat Federaţia Germană de Scrimă (DFeB). Vicecampion al Europei în iunie, Kleibrink şi-a adăugat bronzul pe echipe la JO de la Londra într-un palmares în care avea deja şapte medalii mondiale şi individuale pe echipe. Sportivul a afirmat că vrea să se concentreze asupra studiilor.