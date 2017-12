PERECHEA TECĂU / PAES, ÎN SEMIFINALE LA BANGKOK

Perechea Horia Tecău / Leander Paes (România / India), cap de serie nr. 1, s-a calificat, ieri, în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la Bangkok (Thailanda), dotat cu premii în valoare totală de 608.500 de dolari. Tecău şi Paes au învins, în sferturile de finală, cu 6-0, 3-6, 10-5, după o oră şi 13 minute, cuplul Janko Tipsarevic / Alexander Waske (Serbia / Germania). În semifinale Tecău şi Paes vor întâlni învingătorii partidei dintre perechea Eric Butorac / Paul Hanley (SUA / Australia), cap de serie nr. 4, şi cuplul Christopher Kas / Viktor Troicki (Germania / Serbia).

CUPA “ION GEMBĂŞANU” PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂŢI

Asociaţia Judeţeană Constanţa a Sportului pentru Persoane cu Handicap (AJCSPH), cu spijinul Direcţia Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa, Fundaţia pentru Promovarea Sportului Constănţean, Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţie a copilului Constanţa, Patronatul Medicinei Integrative Constanţa, dar şi alţi susţinători, organizează, astăzi şi mâine, prima ediţie a Cupei “Ion Gembăşanu”. Vor avea loc întreceri de table (vineri, de la ora 14.00) şi rummy (sâmbătă, de la ora 14.00), care se vor desfăşura la Clubul Persoanelor cu Dizabilităţi din Piaţa Tomis III.

OLTCHIM A ÎNVINS NAŢIONALA ROMÂNIEI

Campioana României la handbal feminin, Oltchim, a învins joi, la Rm. Vîlcea, naţionala României, scor 25-23 (10-11), în primul meci amical din cele două programate. Antrenorul naţionalei, Gheorghe Tadici, are la dispoziţie 32 de jucătoare pentru prima acţiune a toamnei, iar vineri, de la ora 11.00, va folosi şi alte jucătoare din lotul lărgit, în al doilea meci amical cu Oltchim. La finalul săptămânii, echipa României se va afla la Oradea, unde va susţine alte două partide amicale, cu Olanda, pe 3 şi 4 octombrie, stagiul tricolorelor urmând să se încheie în aceeaşi locaţie, la Trofeul Carpaţi, programat în perioada 5-7 octombrie, turneu la care au mai fost invitate reprezentativele Ungariei şi Ucrainei. La acest turneu, lotul României va fi împărţit în două. Următoarea reunire a naţionalei României este programată pe 20 noiembrie, la Timişoara, pentru turneul final al CE din luna decembrie. Jucătoarele vor sta în cantonament până pe 1 decembrie, interval în care au programată şi o deplasare la Dortmund, pentru două meciuri amicale cu Germania. La turneul final al CE din Serbia, România va juca în Grupa D, în ordine, cu Rusia (4 decembrie), cu Islanda (5 decembrie) şi cu Muntenegru (7 decembrie).

LUPTA PENTRU EUROLEAGUE

În cea de-a doua zi a turneului de calificare pentru grupele Euroleague la baschet masculin s-au înregistrat rezultatele: Unics Kazan - Ratiopharm Ulm 91-73; Le Mans Sarthe Basket - BC Donetsk 61-55. Învingătoarele din partidele de miercuri şi-au disputat al doilea loc din finala turneului programată astăzi. Aseară au avut loc semifinalele turneului, care acordă un singur loc în grupele Euroleague: CEZ Nymburk - Mapooro Cantu 83-89; Unics Kazan - Le Mans Sarthe Basket 78-86.

ALAIN PROST, DEMONSTRAŢIE LA VOLANUL UNUI MONOPOST RED BULL

Pilotul Alain Prost, de patru ori campion mondial de Formula 1, va conduce la sfârşitul acestei săptămâni un monopost Red Bull pe circuitul Paul Ricard, în cadrul manifestărilor legate de competiţia automobilistică World Series by Renault. Prost, 57 de ani, va pilota o maşină RB6, cu care germanul Sebastian Vettel a devenit prima dată campion mondial, în 2010. Anul trecut, tot la Paul Ricard, francezul s-a aflat la volanul unui monopost Renault RE40 din 1983, an în care el a terminat pe locul 2 în clasamentul piloţilor, pierzând titlul la două puncte, în faţa brazilianului Nelson Piquet. La ediţia din acest an a World Series by Renault, piloţii de Formula 1 Romain Grosjean şi Jerome d’Ambrosio (ambii Lotus-Renault) vor efectua demonstraţii cu legendarul Lotus Renault 98T, pilotat în 1986 de Ayrton Senna, dar şi cu monopostul Renault R30, din 2010.

LOEB NU VA PARTICIPA LA ÎNTREGUL SEZON 2013 AL CM DE RALIURI

Pilotul francez de raliuri Sebastian Loeb, aflat în cursa pentru câştigarea celui de-al 9-lea său titlu mondial, nu va participa la întreaga ediţie 2013 a Campionatului Mondial de raliuri (WRC), a anunţat ieri echipa sa, Citroen, în cadrul Salonului Mondial al Automobilului. În ultimele luni, Loeb a lăsat loc la speculaţii în privinţa viitorului său în WRC. În sezonul viitor, el va participa la Raliul Monte Carlo, una dintre cursele sale preferate, după care va mai lua startul doar în „trei sau patru raliuri”, conform copilotului său, monegascul Daniel Elena. În vârstă de 38 ani, Loeb poate intra în posesia unui nou titlu mondial dacă se clasează pe locul 2 în Raliul Franţei, a 11-a etapă a sezonului, care va avea loc între 4 şi 7 octombrie în Alsacia. Singurul contracandidat este finlandezul Mikko Hirvonen, coechipierul său de la Citroen, aflat la 61 de puncte distanţă, cu trei etape înainte de finalul sezonului.