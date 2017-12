PRIMA ETAPĂ ÎN LN DE HANDBAL MASCULIN

Rezultate complete înregistrate în prima etapă de handbal masculin: CSM Bucureşti - Politehnica Timişoara 28-25, Energia Tg. Jiu - CSM Ploieşti 27-25, HCM Constanţa - Dinamo Bucureşti 32-20, Potaissa Turda - Ştiinţa Bacău 22-23 şi CS Caraş Severin - Bucovina Suceava 30-23. Meciul U. Cluj - HC Odorhei se va disputa miercuri, de la ora ora 18.00.

HC ODORHEI S-A CALIFICAT ÎN TURUL SECUND AL CUPEI EHF

Echipa HC Odorhei a reuşit să obţină calificarea în turul secund al Cupei EHF la handbal masculin. Sâmbătă, în manşa retur, jucătorii pregătiţi de Vlad Caba au învins, pe teren propriu, scor 31-15 (10-10), pe European University Cyprus. HC Odorhei câştigase şi partida tur, din Cipru, scor 30-28. În turul secund al competiţiei, HC Odorhei va întâlni pe Besiktas.

DIANA BURSUC A URCAT PE PODIUM LA EUROPENELE DE CANOTAJ

Ieri, la Varese, s-au încheiat Campionatele Europene de canotaj pentru seniori, competiţie la care România a deplasat 7 echipaje, iar 6 au concurat în finalele A ale probelor respective (doar barca masculină de 4 vâsle a ratat calificarea). Delegaţia noastră a reuşit să cucerească în total cinci medalii (băieţii de la 8+1 au sosit ultimii în finală), dintre care două de aur, una de argint şi două de bronz. Printre sportivii de pe podium s-a numărat şi Diana Bursuc, de la Farul Constanţa, care alături de Adelina Cojocariu a obţinut medalia de bronz la dublu vâsle, sosind după Belarus şi Italia. Titlurile europene au fost obţinute de fete, la 8+1 (Roxana Cogianu, Viorica Susanu, Cristina Grigoraş, Irina Dorneanu, Georgeta Andrunache, Andreea Boghian, Rodica Şerban, Ioana Rotaru şi Talida-Teodora Gidoiu) şi la dublu rame (Camelia Lupaşcu şi Nicoleta Albu). Echipajul masculin de 4 rame (Marius-Vasile Cozmiuc, George Palamariu, Cristi-Ilie Pârghie şi Florin Curuea) a cucerit medalia de argint, iar al doilea bronz a fost adus de echipajul feminin de 4 vâsle (Ionela Zaharia, Ioana Crăciun, Camelia Lupaşcu şi Nicoleta Albu).

BEGU A CÂŞTIGAT PRIMUL SĂU TITLU WTA LA TAŞKENT

Jucătoarea de tenis Irina-Camelia Begu, locul 87 mondial, a câştigat, sâmbătă, turneul de la Taşkent (Uzbekistan), dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari, obţinând astfel primul său titlu WTA din carieră. Begu a învins-o în finală, cu 6-4, 6-4, după o oră şi 20 de minute, pe croata Donna Vekici, 183 WTA, în vârstă de 16 ani, venită din calificări. Românca în vârstă de 22 de ani a obţinut un premiu de 37.000 de dolari şi 280 de puncte WTA. „Este minunat să câştigi un titlu, voi pleca de la Taşkent cu amintiri frumoase. Mă bucur că am decis în ultimul moment să particip la turneu şi cu siguranţă voi reveni aici ca să îmi apăr titlul. Serviciul meu a fost cel care m-a făcut să câştig. Donna a jucat foarte bine şi mă bucur că m-am impus în faţa ei în ambele seturi. Eram puţin îngrijorată când Donna a egalat de la 2-4 la 4-4 în setul doi, dar am reuşit să preiau din nou conducerea cu 5-4 iar apoi am câştigat setul”, a spus Begu.

VICTOR HĂNESCU, ÎN FINALĂ LA BANJA LUKA

Tenismanul Victor Hănescu, cap de serie nr. 3 şi locul 81 ATP, s-a calificat în finala turneului challenger de la Banja Luka (Bosnia-Herţegovina), dotat cu premii în valoare totală de 64.000 de euro. Românul l-a învins, în semifinale, cu 6-4, 7-5, pe italianul Simone Vagnozzi, poziţia 232 în ierarhia mondială, după ce trecuse în turul secund de bosnianul Aldin Setkici, cu 7-6, 6-2, iar în sferturi de croatul Nikola Metkici, cu 6-0, 6-2. În finală, Hănescu îl va întâlni pe austriacul Andreas Haider-Maurer, al şaptelea favorit al competiţiei şi locul 102 ATP, care l-a depăşit, cu 6-2, 6-3, de Ivan Sergeiev (Ucraina), poziţia 160 în clasamentul mondial.

SUCCES PENTRU BUZĂRNESCU LA MONT-DE-MARSAN

Perechea Mihaela Buzărnescu şi Timea Bacsinszky (Elveţia), cap de serie nr. 3, a câştigat proba de dublu din cadrul turneului ITF de la Mont-De-Marsan (Franţa), dotat cu premii în valoare totală de 25.000 de dolari. Cel două au învins, în finală, cu 6-4, 6-1, cuplul Aleksandrina Naidenova (Bulgaria) şi Teliana Pereira (Brazilia), cap de serie nr. 2. Cristina-Andreea Mitu, cap de serie nr. 5, s-a calificat în finala turneului ITF de la Sofia (Bulgaria), dotat cu premii în valoare totală de 25.000 de dolari. Mitu a învins-o, în semifinale, cu 6-2, 6-1, pe Raluca-Ioana Olaru şi va juca, în ultimul act, cu Sharon Fichman (Canada), a şasea favorită a competiţiei. În proba de dublu, perechea Raluca-Ioana Olaru şi Marina Melnikova (Rusia), cap de serie nr. 1, a fost învinsă, în finală, cu 7-5, 6-1, de cuplul polonez Katazyna Piter şi Barbora Sobaszkiewicz. Ana Bogdan, cap de serie nr. 6, s-a calificat în finala turneului ITF de la Istanbul (Turcia), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Bogdan a învins-o, în semifinale, cu 6-3, 7-6, pe Basak Eraydin (Turcia), a treia favorită a competiţiei, şi va juca, în ultimul act, cu Ganna Poznihirenko (Ucraina)

CORONA BRAŞOV ESTE LIDER ÎN LIGA MOL LA HOCHEI

ASC Corona Braşov a surclasat echipa maghiară Ferencvaros-ESMTK Budapesta cu scorul de 6-1 (2-0, 2-0, 2-1), vineri seară, în deplasare, într-un meci din Liga MOL la hochei pe gheaţă. Robert Peter (2), Joshua Bonar (2), Csanad Virag şi Kevin Wehrs au marcat pentru braşoveni, golul de onoare al gazdelor fiind semnat de Attila Hoffmann pe final. În alt meci, formaţia slovacă Ice Tigers Nove Zamky a dispus de HSC Miercurea Ciuc cu scorul de 5-3 (2-2, 2-0, 1-1). În clasament, pe primul loc se află Corona, cu 10 puncte (4 jocuri), urmată de Dab.Docler 9p (3j) şi Ice Tigers Nove Zamky 8p (3j).

TURNEUL CELOR PATRU NAŢIUNI LA RUGBY

Rezultate înregistrate în meciurile disputate sâmbătă în etapa a patra a Turneului celor Patru Naţiuni la rugby, competiţia reprezentativelor majore din emisfera sudică, în care a fost inclusă în acest an şi Argentina: Noua Zeelandă - Africa de Sud 21-11 şi Australia - Argentina 23-19. Clasament: 1. Noua Zeelandă 16 puncte; 2. Australia 8p; 3. Africa de Sud 7p; 4. Argentina 3p. Etapa următoare programează pe 29 septembrie meciurile Africa de Sud - Australia şi Argentina - Noua Zeelandă.

NOU RECORD MONDIAL LA 200 M BRAS MASCULIN

Înotătorul japonez Akihiro Yamaguchi a stabilit sâmbătă un nou record mondial în proba de 200 m bras, la Gifu, parcurgând distanţa în două minute, şapte secunde şi o sutime. Yamaguchi, în vârstă de 18 ani, a îmbunătăţit cu 27 de sutimi precedentul record mondial, 2:07.28, stabilit de Daniel Gyurta (Ungaria) la Jocurile Olimpice de la Londra. „Sincer, eu aveam ca obiectiv un timp de două minute şi şase secunde. Îmi doresc să particip la Campionatele Mondiale de la Barcelona, anul viitor, şi vreau să fiu cel care îi succede lui Kosuke Kitajima, pe care îl admir mult”, a declarat japonezul, făcând referire la compatriotul său, triplu campion mondial şi cvadruplu campion olimpic. Yamaguchi nu a participat la JO de la Londra, deoarece s-a clasat pe locul trei la selecţiile japoneze în probele de 100 şi 200 m bras.

MUHAMMAD ALI A PRIMIT MEDALIA LIBERTĂŢII

Fostul campion mondial la box Muhammad Ali a fost recompensat, la Philadelphia, cu Medalia Libertăţii (Liberty Medal), pentru implicarea sa de-a lungul timpului în acţiuni umanitare, promovarea drepturilor civile şi a libertăţii religioase. Fostul pugilist în vârstă de 70 de ani, care suferă de aproape 30 de ani de maladia Parkinson, nu a făcut nicio declaraţie la ceremonia ce a avut loc joi. El a fost însoţit la eveniment de fiica sa, Laila Ali, primind medalia chiar din mâinile ei. Ali a privit câteva momente medalia, iar apoi a făcut cu mâna publicului. Medalia primită de Muhammad Ali vine împreună cu un premiu de 100.000 de dolari. Potrivit L\'Equipe, Ali a aflat că locuinţa copilăriei sale a fost cumpărată de un om de afaceri din Las Vegas, americanul Jared Weiss, cu 70.000 de dolari. Pentru a-l onora pe fostul sportiv, Weiss vrea să mobileze casa în stilul anilor \'50 şi să o deschidă publicului.

UN SPECTATOR A MURIT LA RALIUL PRINŢUL DE ASTURIA

Organizatorii Raliului Prinţul de Asturia, a şaptea etapă a campionatului Spaniei, au anunţat că un spectator a murit sâmbătă, după ce a fost lovit de una dintre maşinile participante. Potrivit cotidianului AS, accidentul a fost provocat de cehul Antonin Tlustak (Skoda). Maşina acestuia a ieşit de pe şosea, a trecut de un parapet şi a lovit un grup de spectatori. Tlustak era prezent la raliu deoarece această ediţie contează şi pentru Campionatul European.