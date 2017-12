CAMPIONATUL NAŢIONAL DE JUNIORI

Meciurile din cadrul Campionatului Naţional de juniori au loc astfel - juniori A, astăzi, ora 12.00, etapa a 2-a: CS Otopeni - FC Viitorul (juniorii B de la ora 14.00), duminică ora 12.00: Săgeata Năvodari - Oţelul Galaţi (juniorii B de la ora 14.00), Delta Tulcea - Juventus Bucureşti, Steaua Bucureşti - Rapid Bucureşti, LPS Galaţi - CF Brăila, FC Farul - Dunărea Galaţi; juniori C, prima etapă: Eolica Dobrogea - Elpis Constanţa (vineri, ora 16.00, teren Techirghiol), ACSSF Farul - Metalul Constanţa (vineri, ora 16.00, Complex Farul), FC Farul - CS Agigea (vineri, ora 16.30, Voinţa), Săgeata Năvodari - Academia Hagi (sâmbătă, ora 10.00), GSIB Mangalia - FC Viitorul II (sâmbătă, ora 16.00, teren GSIB), FC Viitorul - Portul Constanţa (sâmbătă, ora 10.00, stadion \"Orăşenesc\" Ovidiu); juniori D, prima etapă: Eolica Dobrogea - Elpis Constanţa (vineri, ora 17.30, teren Techirghiol), FC Farul - CS Agigea (vineri, ora 14.00, Complex Farul), ACSSF Farul - Metalul Constanţa (vineri, ora 17.30, Complex Farul), Săgeata Năvodari - Academia Hagi (sâmbătă, ora 8.30, Complex Academia Hagi), GSIB Mangalia - Arsenal Constanţa (sâmbătă, ora 17.30, teren GSIB). FC Viitorul stă; juniori E, prima etapă: ACSSF Farul 2010 - Eolica Dobrogea (vineri, ora 10.00, Complex Farul), FC Farul - Săgeata Năvodari 2002 (vineri, ora 9.00, Complex Farul), FC Viitorul 2002 - Arsenal Constanţa (sâmbătă, ora 11.30, Complex Academia Hagi), Metalul Constanţa - Mangalia, Academia Hagi 2003 - GSIB Mangalia (sâmbătă, ora 9.30, Complex Academia Hagi), Săgeata Năvodari 2003 - Academia Hagi 2002 (sâmbătă, ora 9.30, teren Legmas).

EMOŢII PENTRU FARUL ŞI VIITORUL

Luni, la ora 16.00, la Casa Fotbalului va avea loc tragerea la sorţi a 16-imilor de finală ale Cupei României - Timişoreana. Echipele calificate în 16-mile de finală vor fi împărţite în trei urne valorice, după cum urmează - Urna A: CFR Cluj, FC Vaslui, Steaua Bucureşti, Rapid Bucureşti, Dinamo Bucureşti, Oţelul Galaţi; Urna B: Pandurii Târgu Jiu, Universitatea Cluj, Concordia Chiajna, FC Braşov, Ceahlăul Piatra Neamţ, Astra Ploieşti, Gaz Metan Mediaş, Petrolul Ploieşti, Gloria Bistriţa, CSMS Iaşi, Viitorul Constanţa, CS Turnu Severin; Urna C: FC Botoşani, CF Brăila, Farul Constanţa, Delta Tulcea, Sportul Studenţesc, Damila Măciuca, CS Mioveni, Voinţa Sibiu, FCM Târgu Mureş, FC Zagon, ACS Berceni, FC Caracal, CS Şoimii Pâncota, Olimpia Satu Mare. Se împerechează echipe din urna A cu echipe din urna C (6 jocuri) şi, în continuare, echipe din urna B cu echipe din urna C (8 jocuri). Cele 4 echipe rămase în urna B se împerechează între ele. Jocurile din 16-imile de finală se desfăşoară în sistem eliminatoriu într-o singură manşă, pe terenul clubului stabilit prin tragere la sorţi. În cazul jocurilor care se televizează în direct şi sunt programate în nocturnă, în cazul în care clubul organizator nu dispune de un stadion dotat cu instalaţie de iluminat, jocul se va programa pe terenul celeilalte echipe, dacă aceasta dispune de instalaţie de nocturnă (situaţie în care clubul organizator se schimbă), în caz contrar urmând ca FRF să programeze jocul pe un alt stadion dotat cu instalaţie de nocturnă, pe cât posibil în apropierea sediului clubului care a fost desemnat ca organizator prin tragere la sorţi. Jocurile din cadrul 16-imilor de finală vor avea loc miercuri, 26 septembrie, cu începere de la ora 16.30, cu excepţia jocurilor televizate în direct, acestea urmând să aibă loc la datele de 25/26/27 septembrie.

AMICALE TARI PENTRU NAŢIONALA ANGLIEI ÎN 2013

Reprezentativa Angliei va disputa în 2013 meciuri amicale cu Brazilia, Irlanda şi Scoţia, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Federaţiei Engleze de Fotbal. Naţionala din Albion va juca împotriva selecţionatei braziliene, în data de 6 februarie, pe stadionul Wembley, apoi se va deplasa în iunie în Brazilia, pentru încă un amical cu această naţionala acestei ţări. Pe 29 mai 2013, englezii vor disputa un meci cu Irlanda, tot pe stadionul Wembley, primul dintre cele două naţiuni după 1995, an în care la o partidă de la Dublin jocul a fost suspendat din cauza incidentelor între suporteri. De asemenea, în 2014 naţionala Angliei se va deplasa în Irlanda pentru un nou amical.

INIESTA VA LIPSI DOUĂ SĂPTĂMÂNI

Mijlocaşul echipei FC Barcelona, Andres Iniesta, va fi indisponibil timp de 10 până la 15 zile din cauza unei accidentări la piciorul drept, suferită la meciul Georgia - Spania 0-1. Iniesta a suferit marţi o întindere la aductori şi va rata partida Barcelonei cu Getafe, de sâmbătă, din etapa a patra a campionatul Spaniei, şi meciul de miercuri cu Spartak Moscova, din Liga Campionilor. De asemenea, Iniesta va lipsi şi de la jocul Barcelona - Granada, din 22 septembrie.

ALBELDA VA ABSENTA APROXIMATIV O LUNĂ

Mijlocaşul echipei FC Valencia, David Albelda, a suferit o leziune musculară la antrenamentul de marţi şi va absenta de pe gazon aproximativ o lună. Fostul internaţional spaniol, în vârstă de 35 de ani, va rata meciurile cu Bayern Munchen şi OSC Lille, din primele două etape ale grupelor Ligii Campionilor. Albelda se alătură altor jucători ai Valenciei care sunt accidentaţi. Atacantul Pablo Piatti şi-a fracturat mâna, iar mijlocaşul Fernando Gago se află internat într-un spital din Peru după ce a fost lovit la cap în timpul unui meci al naţionalei Argentinei. De asemenea, Ever Banega şi Sergio Canales nu sunt complet refăcuţi după accidentări mai vechi.

ARSENAL ÎI OFERĂ LUI WENGER UN NOU CONTRACT

Conducerea clubului Arsenal Londra îi va oferi antrenorului Arsene Wenger, în vârstă de 62 de ani, un nou contract, deşi echipa engleză nu a mai câştigat niciun trofeu în ultimele şapte sezoane. Actualul contract al lui Wenger este valabil până în 2014, iar tehnicianul are un salariu anual de şapte milioane de lire sterline. Francezul antrenează echipa Arsenal din 1996 şi a câştigat cu aceasta de trei ori campionatul Angliei, de patru ori Cupa şi de patru ori Supercupa Angliei. Ultimul trofeu al formaţiei londoneze sub conducerea lui Wenger este Cupa Angliei, câştigată în 2005.

HOENESS CRITICĂ PROGRAMUL MECIURILOR STABILIT DE FIFA

Preşedintele Consiliului de Supraveghere al clubului Bayern München, Uli Hoeness, a criticat programarea meciurilor internaţionale ale Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA). „Este o glumă că suntem la mijlocul lunii septembrie şi am jucat doar două meciuri de campionat, dar deja trei partide internaţionale. Este ridicol”, a declarat Hoeness la Sky News. Karl Heinz Rummenigge, preşedintele clubului bavarez, a criticat în repetate rânduri programul meciurilor internaţionale, subiect al discuţiilor între Bundesliga şi federaţia germană (DFB). Naţionala Germaniei a disputat trei jocuri de la mijlocul lunii august: cu Argentina (1-3), cu Feroe (3-0) şi cu Austria (2-1). Bundesliga s-a reluat la 24 august şi începând de astăzi au loc partidele etapei a treia.

MAKELELE, GĂSIT NEVINOVAT ÎNTR-UN PRESUPUS CAZ DE VIOLENŢĂ

Fostul fotbalist Claude Makelele, acum antrenor secund la Paris Saint-Germain, a fost găsit nevinovat de Justiţia franceză într-un presupus caz de violenţă petrecut în 2010 împotriva fostei sale prietene de origine britanică. Acuzaţia făcută de Thandi Ojeer, în vârstă de 37 de ani, a fost declarată inadmisibilă de Tribunalul din Versailles, femeia fiind condamnată la plata a 2.000 de euro pentru „abuz de constituire ca parte civilă”. Nici Makelele şi nici Ojeer, care locuieşte în Marea Britanie, nu au fost prezenţi la citirea sentinţei. Cazul datează din octombrie 2010, atunci când după o dispută în casa fotbalistului de lângă Paris, Thandi Ojeer a depus o plângere pentru violenţă. Iniţial, Makelele primise un avertisment, dar fosta prietenă a francezului a făcut o citaţie directă la tribunalul corecţional pentru „violenţă voluntară”, ceea ce a condus la un proces început în luna iunie. Respingând legitima apărare invocată de avocatul fotbalistului, procurorul a cerut cinci luni de închisoare cu suspendare pentru Makelele şi obligarea acestuia la plata unor despăgubiri.