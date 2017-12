DIANA BURSUC VA PARTICIPA LA EUROPENELE DE CANOTAJ

Şapte echipaje româneşti de canotaj, patru de fete şi trei de băieţi, vor încerca să şteargă, la Europenele de la Varese (14-16 septembrie), imaginea negativă lăsată la Jocurile Olimpice de la Londra, unde pentru prima oară după mulţi ani nu s-a cucerit nicio medalie. „Avem ca obiectiv trei medalii, dintre care două de aur. Sperăm ca de data asta să nu mai fie surprize neplăcute”, a declarat antrenorul coordonator al lotului feminin, Mircea Roman. Vineri şi sâmbătă sunt programate seriile, semifinalele şi recalificările, iar duminică au loc finalele A şi B. România va participa în probele feminine de dublu rame fără cârmaci (Georgeta Andrunache - Nicoleta Albu), dublu vâsle, patru vâsle (din echipaj face parte şi Diana Bursuc, de la Farul Constanţa) şi 8+1 şi în cele masculine de patru rame fără cârmaci, patru vâsle şi 8+1. La a VI-a ediţie a Campionatelor Europene de seniori se vor alinia 162 de echipaje din 32 de ţări.

A MURIT SID WATKINS, FOSTUL MEDIC AL FORMULEI 1

Britanicul Sid Watkins, fost medic al Formulei 1 între 1978 şi 2004, a murit la vârsta de 84 de ani, după ce în cei 26 de ani petrecuţi în Marele Circ a salvat viaţa unor piloţi ca Didier Pironi, Rubens Barrichello sau Mika Hakkinen. În cariera sa, chirurgul britanic a lucrat pentru îmbunătăţirea instalaţiilor medicale de pe circuite, reducând astfel numărul deceselor şi accidentărilor grave produse cu ocazia Marilor Premii. Pe Twitter, pilotul brazilian Rubens Barrichello l-a omagiat pe Watkins, amintind că el i-a salvat viaţa la Imola, în 1994, şi i-a mulţumit pentru tot ce a făcut în vederea asigurării securităţii piloţilor. Legendarul brazilian Ayrton Senna a fost ultimul pilot care a murit într-un Mare Premiu de F1, în 1994.

IRINA-CAMELIA BEGU, ÎN SEMIFINALE LA TAŞKENT

Jucătoarea de tenis Irina-Camelia Begu, locul 87 WTA, s-a calificat, ieri, în semifinalele turneului de la Taşkent (Uzbekistan), dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. Românca a învins-o în sferturile de finală, după două ore şi 43 de minute, cu 3-6, 7-6, 7-5, pe a opta favorită şi poziţia 77 WTA, sportiva Galina Voskoboeva (Kazahstan). Begu o va întâlni în semifinale pe jucătoarea poloneză Urszula Radwanska, cap de serie nr. 2 şi locul 40 WTA. În schimb, Alexandra Cadanţu, cap de serie nr. 5 şi locul 85 WTA, a ratat prezenţa în semifinalele turneului, fiind învinsă cu 6-3, 4-6, 6-2, după două ore şi nouă minute, de sportiva cehă Eva Birnerova, locul 133 WTA. Pentru parcursul la acest turneu, Cadanţu va primi 70 de puncte WTA şi un cec în valoare de 5.340 de dolari. Şi perechea Irina-Camelia Begu şi Monica Niculescu, cap de serie nr. 1, a ratat accederea în finala probei de dublu, fiind învinsă în semifinale, cu 6-1, 6-0, după 41 de minute, de cuplul Anna Şakvetadze (Rusia) şi Vesna Dolonc (Serbia).

DEL POTRO JOACĂ ACCIDENTAT ÎN CUPA DAVIS

Tenismanul argentinian Juan Martin del Potro, locul 8 ATP, a anunţat că va juca în semifinalele Cupei Davis, împotriva Cehiei, deşi are probleme la încheietura mâinii stângi şi i s-a recomandat o perioadă de repaus. “Voi fi acolo pentru suporteri. Medicul mi-a spus că am nevoie de o perioadă de repaus pentru a mă vindeca, dar mă voi odihni mai târziu”, a afirmat Del Potro. Argentinianul s-a declarat încântat de faptul că va juca în semifinala cu Cehia la Buenos Aires, în acest week-end: “Este extraordinar că jucăm aici. Voi face acest efort pentru fani şi voi încerca să dau tot ce pot”. Medaliat cu bronz la simplu, la Jocurile Olimpice de la Londra, Del Potro are probleme la încheietura mâinii stângi de mai multe săptămâni. El face parte din echipa de Cupa Davis a Argentinei, alături de Juan Monaco (nr.11), Carlos Berlocq (nr.45) şi Eduardo Schwank (nr.144). Din echipa Cehiei fac parte Tomas Berdych, locul 6 mondial, Radek Stepanek (nr.40), Lukas Rosol (nr.88) şi Ivo Minar (nr.187).

KRISTIN ARMSTRONG A RĂMAS FĂRĂ BICICLETE

Două biciclete ale campioanei olimpice americane la contratimp Kristin Armstrong au fost furate, valoarea unuia dintre modele fiind de aproximativ 30.000 de dolari, a anunţat presa din SUA. Poliţia germană şi cea americană au deschis o anchetă comună în legătură cu acest furt. O bicicletă dintre cele furate este chiar cea cu care Armstrong a câştigat proba de contratimp de la Londra. Bicicletele au fost expediate în colete din Germania în SUA, la Boise, însă la sosire cutiile erau goale. Kristin Armstrong a câştigat, la 1 august, medalia de aur în proba de contratimp de la Jocurile Olimpice de la Londra. Americanca şi-a păstrat astfel titlul olimpic cucerit în 2008, la Beijing.