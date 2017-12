ÎNSCRIERI LA CUPA “FRIENDS”, EDIŢIA A 4-A

Pe 1 şi 2 septembrie 2012 vor avea loc primele meciuri din cadrul ediţiei 2012-2013 a Cupei “Friends” la fotbal pe teren redus. Ajunsă la ediţia a 4-a, competiţia va fi găzduită tot de terenul bazei sportive “Friends” din Constanţa (Bd. Aurel Vlaicu, vizavi de Silozul Traian). Cupa “Friends” este inclusă în Liga “Bergenbier”, primul campionat de fotbal pe teren redus rezervat amatorilor, şi va desemna reprezentanta oraşului de la ţărmul mării pentru turneul final pe ţară, organizat de Asociaţia Română de Minifotbal. La competiţie pot participa jucători care nu evoluează în Liga 1, Liga a II-a şi Liga a III-a la fotbal, precum şi în Liga I şi Liga a II-a de futsal. Mai multe amănunte pot fi obţinute la numărul de telefon 0752.312204. Persoană de contact: Tudor Miron.

DAN PETRESCU A DEMISIONAT DE LA KUBAN KRASNODAR

Antrenorul Dan Petrescu a demisionat de la conducerea tehnică a echipei Kuban Krasnodar, urmând să dea curs unei oferte venite de la un alt club, informează site-ul oficial al grupării din prima ligă din Rusia. „Am nevoie de o schimbare, de o nouă provocare. Aşa că am cerut conducerii clubului să mă lase să plec şi le sunt recunoscător că m-au înţeles. Sunt convins că va fi o nouă provocare şi pentru echipă”, a declarat Dan Petrescu într-o scrisoare deschisă adresată suporterilor şi publicată pe site-ul oficial al clubului Kuban. Pe 29 decembrie 2009, Dan Petrescu a semnat un contract pe cinci ani cu Kuban Krasnodar, care evolua atunci în liga a doua. El a reuşit promovarea echipei după primul sezon, iar anul trecut a fost foarte aproape de a termina cu formaţia Kuban pe un loc care să-i asigure participarea în UEFA Europa League. Principalul finanţator al grupării Kuban Krasnodar, Oleg Mkrtcian, a declarat, ieri, că Dan Petrescu este cel mai bun antrenor din istoria clubului. În ultima etapă a campionatului Rusiei, Kuban a învins, vineri, pe teren propriu, pe FC Krasnodar, cu scorul de 2-1. În primele patru etape, echipa antrenată de Dan Petrescu a obţinut două victorii şi două înfrângeri. Dan Petrescu ar putea prelua pe CSKA Moscova sau Dinamo Moscova.

STAREA LUI SÂRGHI ESTE BUNĂ

Fundaşul echipei Oţelul Galaţi, Cristian Sârghi, a suferit o fractură de piramidă nazală şi mai multe răni în zona capului în meciul cu CFR Cluj, scor 1-2, disputat luni seară, în etapa a 4-a a Ligii 1 la fotbal, el fiind în prezent internat în Spitalul de Urgenţă din Galaţi. Potrivit unor surse medicale, nu au fost afectate funcţiile vitale ale lui Sârghi. Fotbalistul mai are, pe lângă fractura de piramidă nazală, leziuni la pomete, ochiul tumefiat şi o rană la gură. Cristian Sârghi a fost transportat la spital după ce, spre finalul meciului cu CFR Cluj, s-a ciocnit cap în cap cu colegul său Sergiu Costin. Sârghi a rămas un timp întins pe gazon, cu capul însângerat, suferind şi o comoţie cerebrală. Luni seară, s-au deplasat la spital pentru a fi alături de Sârghi familia sa, colegii de echipă, Marius Stan şi Narcis Răducan.

ANORTHOSIS FAMAGUSTA, EXCLUSĂ DIN UEL

UEFA a confirmat, ieri, excluderea echipei cipriote Anorthosis Famagusta din turul al treilea preliminar al UEFA Europa League în favoarea georgienilor de la Dila, după incidentele de la meciul retur din Cipru, întrerupt, în min. 83, săptămâna trecută. Anorthosis Famagusta va juca următoarele trei meciuri de pe teren propriu într-o competiţie europeană cu porţile închise şi va plăti şi o amendă de 50.000 euro. Clubul are trei zile la dispoziţie pentru a face apel. Meciul dintre ciprioţii de la Anorthosis Famagusta şi georgienii de la Dila a fost întrerupt în min. 83, joia trecută, din cauza incidentelor produse de fanii echipei din Cipru. Anorthosis câştigase în tur cu 1-0, dar era condusă pe teren propru cu scorul de 3-0. Dila Gori va juca în play-off cu portughezii de la Maritimo Funchal.

INIESTA, MESSI ŞI RONALDO, ÎN LUPTA PENTRU CEL MAI BUN FOTBALIST

Andres Iniesta, Lionel Messi (ambii de la Barcelona) şi Cristiano Ronaldo (Real Madrid) sunt cei trei fotbalişti care îşi vor disputa titlul de cel mai bun jucător care a evoluat în Europa sezonul trecut, care va fi acordat de UEFA, pe baza votului jurnaliştilor sportivi, pe 30 august. Acest premiu onorific va fi decernat de forul european pentru a două oară, cu ocazia tragerii la sorţi a grupelor Ligii Campionilor, care va avea loc la Monaco. Pe 16 iulie, UEFA a nominalizat 32 de jucători, iar cei trei finalişti au fost desemnaţi de jurnalişti din cele 53 de ţări membre UEFA. Acest premiu a fost creat de preşedintele UEFA, Michel Paltini, Messi fiind desemnat primul câştigător. În urma anchetei din acest an, locurile 4-10 au fost ocupate în ordine de Andrea Pirlo (Italia / Juventus Torino), Xavi Hernandez (Spania / FC Barcelona), Iker Casillas (Spania / Real Madrid), Didier Drogba (Coasta de Fildeş / Chelsea Londra - transferat în vară la Shanghai Shenhua), Petr Cech (Cehia / Chelsea Londra), Radamel Falcao (Columbia / Atletico Madrid) şi Mesut Ozil (Germania / Real Madrid).

HULK, PREGĂTIT SĂ PLECE DE LA FC PORTO

Atacantul echipei FC Porto, brazilianul Hulk, a declarat agenţiei Lancepress că este pregătit să plece de la gruparea portugheză, deşi contractul său expiră în 2016. „Este momentul potrivit să plec. Aş prefera să joc în Anglia sau Spania, sunt cele mai urmărite campionate din lume”, a declarat Hulk. Brazilianul a fost desemnat de două ori cel mai bun jucător din campionatul Portugaliei şi este medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Londra cu naţionala Braziliei. Conform presei portugheze, clauza sa de reziliere este de 123 de milioane de euro.

SHAKIRA ŞI PIQUE VOR AVEA UN COPIL

Cântăreaţa Shakira şi fotbalistul echipei FC Barcelona, Gerard Pique, vor deveni părinţii unui băieţel, care se va naşte la sfârşitul lunii ianuarie 2013. Potrivit revistei columbiene Gente, cele două vedete, care nu cunosc deocamdată sexul bebeluşului, îşi alintă viitorul copil cu două porecle: Ulicito - dacă va fi băiat - şi Ulicita - dacă va fi fetiţă. Jurnaliştii de la publicaţia sud-americană afirmă că au văzut rezultatele ecografiei pe care Shakira a făcut-o la Miami în urmă cu zece zile. În articolul din Gente sunt postate şi câteva fotografii ale cuplului, aflat în vizită la Miami, dar şi o declaraţie a medicului Victor H. Gonzalez-Quintero, care a consultat-o pe Shakira. „Există o probabilitate de optzeci la sută ca bebeluşul să fie un băieţel“, a spus medicul.

“UNICUL”, NU “THE SPECIAL ONE”

Antrenorul Jose Mourinho a sugerat, într-un interviu acordat televiziunii portugheze Sic, să fie numit “Unicul”, în loc de “The Special One”, aşa cum i se spune adeseori, deoarece a câştigat trei dintre principalele campionate europene. „Singurul care a câştigat cele mai mari trei campionate din lume sunt eu. Aşa că, indiferent dacă vă place sau nu, indiferent dacă îmi recunoaşteţi valoarea sau nu...ar trebui să mi se spună Unicul, în loc de Specialul, până când mai apare cineva să câştige cele trei campionate“, a declarat Mourinho, care antrenează echipa Real Madrid, alături de care a câştigat campionatul Spaniei, el reuşind să-şi includă în palmares titluri în patru ţări diferite (Portugalia, Anglia, Italia şi Spania). De asemenea, el este singurul antrenor care a câştigat de două ori Liga Campionilor cu două echipe diferite (FC Porto - în 2004 şi Internazionale Milano - în 2010). El a antrenat FC Porto (campion al Portugaliei - în 2003 şi 2004 şi câştigător al Ligii Campionilor - în 2004), Chelsea Londra (campion al Angliei - în 2005 şi 2006) apoi Inter (campion în 2009 şi 2010).

SHAY GIVEN ŞI-A ANUNŢAT RETRAGEREA DIN NAŢIONALA IRLANDEI

Portarul echipei Aston Villa, Shay Given, şi-a anunţat retragerea din naţionala Irlandei, pentru care a evoluat în 125 de meciuri, un record. „A fost o decizie foarte dificilă. Am dedicat ţării mele 16 ani din viaţă şi mă înţeleg bine cu staff-ul lui Giovanni Trapattoni. Voi continua să fiu cel mai mare suporter al Irlandei şi le urez noroc băieţilor în următoarea campanie”, a declarat Given, selecţionat pentru prima dată în 1996, la un meci cu Rusia. Portarul în vârstă de 36 de ani a făcut parte din naţionala Irlandei eliminată în primul tur de la EURO 2012.