BOXERUL ARSEN MUSTAFA, ELIMINAT ÎN SFERTURILE CE DE BOX PENTRU JUNIORI

Pugilistul constănţean Arsen Mustafa, legitimat la CS Farul şi antrenat de Mihai Constantin, a fost eliminat în sferturile de finală ale Campionatelor Europene de box pentru juniori (sportivi de 15-16 ani), de la Sofia (Bulgaria). Mustafa a pierdut la puncte, scor 9-15, meciul cu Shamil Ibrahimzade (Azerbaidjan), decisiv pentru cucerirea unei medalii. În aceeaşi fază a competiţiei a fost învins şi celălalt boxer român rămas în competiţie, Sorin Claudiu Dobondi (52 kg), care a cedat la puncte, scor 8-12, în faţa lui Vitali Solyanik (Ucraina). Alţi trei componenţi ai lotului nostru, Ninel Gheorghe (63 kg), Andrei Arădoaie (70 kg) şi Leonard Nicolae (75 kg), au pierdut în faza optimilor de finală, astfel că delegaţia României se întoarce fără medalii de la această competiţie!

SPERANŢE CONSTĂNŢENE LA CN DE ATLETISM JUNIORI II

Timp de două zile, astăzi şi mâine, stadionul “Iolanda Balaş Soter” din Bucureşti va găzdui Campionatele Naţionale de atletism rezervate juniorilor II. La startul întrecerii va fi prezentă şi o numeroasă delegaţia constănţeană, printre sportivii cotaţi cu şanse la medalie numărându-se Andreea Lefecenco (triplusalt, antrenor Lenuţa Dragomir), Nicoleta Zăvelcă (400 mg, antrenori Alin Larion şi Gevat Cecilia), Alexandru Stan (400 m şi 800 m, antrenor Stana Mihăilescu), Alexandru Călin (10 km marş, antrenor Stana Mihăilescu), David Spiridon (lungime, triplusalt, antrenor Alin Larion şi Gevat Cecilia) şi Valentin Scanghel (lungime, triplusalt, Alin Larion şi Gevat Cecilia), toţi legitimaţi la CS Farul.

ROMÂNIA ARE 102 SPORTIVI CALIFICAŢI LA JO 2012

România are în prezent 102 sportivi calificaţi la Jocurile Olimpice de la Londra (27 iulie - 12 august), a anunţat preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), Octavian Morariu. „Numărul exact de sportivi îl vom cunoaşte în ziua plecării. Mai sunt sportivi cu şanse de calificare, pot apărea accidentări, însă pe hârtie sunt în prezent 102 de sportivi români calificaţi pentru Londra”, a afirmat Morariu, care estimează că delegaţia României, cu tot cu oficiali, va avea circa 150 de persoane.

COSR NU ŞTIE PE CINE SĂ DESEMNEZE PORTDRAPEL AL ROMÂNIEI LA JO

Preşedintele COSR, Octavian Morariu, a declarat că e destul de dificil să aleagă un sportiv care să poarte drapelul României la ceremonia de deschidere a JO de la Londra, întrucât festivităţile vor începe târziu, iar componenţii lotului olimpic vor intra în competiţie foarte repede. „Am vorbit cu o parte dintre ei şi sportivii sunt foarte lucizi. Niciunul dintre ei nu va risca nici măcar unu la un milion pentru chestiunea asta. Ei se pregătesc patru ani pentru a deveni campioni olimpici, că poartă drapelul sau nu îl poartă. Am vorbit cu ei, nu acest lucru e pe locul unu. Pe primul loc e medalia. Şi îi înţeleg foarte bine, sunt toţi profesionişti, trecuţi prin competiţii. Vom alege marţi, după ce vom discuta şi cu ei. Şi eu dacă aş fi în locul lor aş prefera să câştig o medalie. O ceremonie de deschidere necesită un foarte mare efort fizic”, a declarat Morariu, care a semnat ieri cu Groupama Asigurări un parteneriat prin care societatea devine asiguratorul oficial al delegaţiei României la Jocurile Olimpice de la Londra.

CÎRSTEA ŞI CADANŢU, ELIMINATE ÎN PRIMUL TUR AL PROBEI DE DUBLU LA WIMBLEDON

Perechile Sorana Cîrstea / Ayumi Morita (România / Japonia) şi Alexandra Cadanţu / Saisai Zheng (România / China) au ratat, ieri, calificarea în turul al doilea al probei de dublu de la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Cîrstea şi Morita au fost învinse în primul tur, cu 6-3, 6-2, de cuplul Casey Dellacqua / Samantha Stosur (Australia), iar Cadanţu şi Zheng au pierdut, scor 5-7, 0-6, în faţa perechii americane Liezel Huber / Lisa Raymond, cap de serie nr. 1. În cazul în care ar fi trecut de primul tur, în runda secundă cele două românce ar fi fost adversare.

HANDBALISTA ELISEI-ARDEAN ESTE ÎNSĂRCINATĂ

Purtătoarea banderolei de căpitan al echipei naţionale de handbal feminin, Valentina Elisei-Ardean, a anunţat că este însărcinată şi îşi va întrerupe cariera la nivel de performanţă în următorul an. Handbalista care a împlinit 30 de ani pe 5 iunie nici nu se gândeşte să renunţe la handbal, după ce va naşte. Valentina Elisei-Ardean a evoluat în ultimele şase sezoane la campioana Oltchim Rm. Vîlcea, cu care a cucerit şase titluri naţionale, două Cupe ale României, Supercupa României, Cupa Cupelor, Trofeul Campioanelor şi a jucat finala Ligii Campionilor, în 2010.

BASCHETBALISTELE TRICOLORE, VICTORIOASE ÎN BULGARIA

Naţionala de baschet feminin a României a învins miercuri seară, în deplasare, reprezentativa Bulgariei, scor 68-70 (28-31), în a patra partidă din Grupa D a preliminariilor Campionatului European din 2013. Tricolorele au reuşit un meci excelent pe teren advers, conducând trei sferturi din cele patru, dar mai ales, în ultimul, cel mai important. Stoenescu şi Mărginean au fost imposibil de oprit de echipa Bulgariei, care nu a găsit antidot pentru reuşitele celor două jucătoare din tabăra română. Părău a fost eroina echipei tricolore, marcând punctele victoriei. În primele trei partide din Grupa D, România a obţinut următoarele rezultate: 66-59 cu Suedia, 60-70 cu Germania şi 51-68 cu Spania. Echipa României va avea în continuare următorul program - 30 iunie 2012: Suedia - România (Sodertalje, ora 16.00); 4 iulie: România - Germania (Tîrgovişte, ora 18.00); 11 iulie: Spania - România (Madrid, ora 20.00); 14 iulie: România - Bulgaria (Tîrgovişte, ora 18.00). Primele două clasate se vor califica la turneul final din Franţa, programat în perioada 15-30 iunie 2013.

CORINA CÎRLESCU VA LUPTA PENTRU TITLUL MONDIAL WBO

Corina Cîrlescu este prima pugilistă română care va lupta pentru un titlu mondial la box profesionist, cel de campioană WBO la categoria super-muscă. În meciul programat pe 6 iulie, la Buenos Aires, Cîrlescu, opt victorii la profesionişti (cinci prin KO), patru înfrângeri şi un egal, va încrucişa mănuşile cu o sportivă argentiniană, Carolina Raquel Duer, care are 11 victorii (patru prin KO) şi trei eşecuri. Meciul este programat pe durata a zece reprize de câte două minute. Pe 24 martie, Cîrlescu, în vârstă de 25 de ani, a devenit prima campioană europeană a României la box feminin, după ce a învins-o pe belgianca Yolaine Lin De Lauf în meci pentru titlul vacant EBU la categoria muscă, desfăşurat la Hainaut (Belgia).

TRUPA MUSE A COMPUS CÂNTECUL OFICIAL AL JO DE LA LONDRA

Trupa Muse a compus piesa “Survival”, care va fi cântecul oficial al Jocurilor Olimpice de la Londra, au anunţat membrii acestei formaţii britanice de muzică rock. Matt Bellamy, solistul trupei, a compus această piesă spunând că a avut în minte competiţiile sportive de la Jocurile Olimpice. „Este un cântec despre convingerea totală şi despre hotărârea de a câştiga”, se afirmă într-un comunicat postat pe site-ul trupei britanice. Piesa se va auzi pe întreaga durată a Jocurilor Olimpice, în perioada 27 iulie - 12 august, inclusiv atunci când atleţii intră pe stadion pentru ceremoniile de acordare a medaliilor. Piesa va fi şi tema muzicală a emisiunilor sportive difuzate de posturile de televiziune străine care transmit evenimentul. “Survival” nu este singura piesă compusă special pentru Jocurile Olimpice de la Londra. Ceilalţi artişti implicaţi în acest eveniment sunt Elton John şi Pnau, al căror duet va fi lansat pe 16 iulie, Delphic (23 iulie), Chemical Brothers (30 iulie) şi Dizzee Rascal (6 august).

ANCHETĂ PRELIMINARĂ LA ECHIPA EUROPCAR, CU DOUĂ ZILE ÎNAINTE DE TURUL FRANŢEI

O anchetă preliminară a fost deschisă împotriva echipei Europcar, cu privire în principal la posibila folosire de corticoizi la ediţia din 2011 a Turului Franţei, a anunţat, ieri, o sursă oficială citată de AFP sub protecţia anonimatului. „Nu este vorba de o anchetă judiciară, ci de una preliminară”, a precizat sursa citată, cu două zile înainte de startul în ediţia din acest an a Turului Franţei, sâmbătă, la Liege. Potrivit altei surse, ancheta a fost deschisă în luna august, iar acum este în curs de desfăşurare. L’Equipe notează că informaţii privind posibila folosire de “perfuzii de recuperare” şi consumul de corticoizi la finalul etapelor au fost transmise Oclaesp (Biroul central de luptă împotriva atingerilor aduse mediului şi sănătăţii publice). Folosirea de corticoizi este interzisă sub anumite forme, în special sub formă de perfuzii.

CAMPIONUL MONDIAL DE ATLETISM EZEKIEL KEMBOI, ACUZAT CĂ A ÎNJUNGHIAT O FEMEIE

Campionul mondial în proba de 3.000 m obstacole, kenyanul Ezekiel Kamboi, a fost pus sub acuzare de autorităţile din Kenya pentru că ar fi înjunghiat o femeie, miercuri seară. Anne Njeri Otieno susţine că sportivul a atacat-o după ce ea i-a refuzat avansurile sexuale. Kemboi le-a spus însă poliţiştilor că o conducea pe femeie acasă, în oraşul Eldoret, când au fost atacaţi de câteva persoane şi că ea a fost rănită atunci. Sportivul a fost arestat şi eliberat ulterior pe cauţiune, după ce a plătit 595 de dolari. El se va prezenta în justiţie în septembrie. „Fac parte din lotul pentru Jocurile Olimpice. Mi-aş dori să îmi oferiţi timpul necesar pentru a participa la competiţie”, a spus Kemboi. Anne Njeri Otieno se află la spital, în stare stabilă. Ezekiel Kemboi, care este poliţist de meserie, se pregăteşte pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Londra, unde are ocazia să câştige încă o dată titlul obţinut în 2004, în proba de 3.000 m obstacole.