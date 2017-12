MIHAIL MARIAN SPUNE CĂ NU A EXAGERAT ÎN RAPORT

Directorul tehnic al Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Mihail Marian, a declarat, ieri, că nu a exagerat nimic în raportul pe care l-a întocmit despre incidentele de la lotul naţional Under 19 şi că Gheorghe Hagi nu are de ce să fie supărat. „Hagi nu mi-a reproşat nimic personal. Gică Hagi nu ar trebui să fie supărat mai mult decât necesită un astfel eveniment, ci bucuros că în cazul în care aceste fapte nu se întâmplă şi la el la Academie, atunci jucătorii sunt capabili de lucruri pe care nu le arată în mod regulat. Sunt lucruri care pot fi benefice pentru viitorul Academiei, pentru că faptele nu au fost exagerate. Au fost relatate aşa cum s-au desfăşurat acolo”, a spus Mihai Marian, într-o conferinţă de presă, care a adăugat că sancţiunile propuse de el au fost mai mici decât cele dictate de Comitetul Executiv al FRF, dar preşedintele Mircea Sandu a propus mărirea pedepselor. Jucătorii Andrei Vaştag (Midia Năvodari), Ionuţ Puţanu şi Cristian Gavra (ambii de la Viitorul Constanţa), Ştefan Popescu, Laurenţiu Brănescu, Alin Dobrosavlevici şi Alexandru Ioniţă au fost suspendaţi timp de un an de la orice acţiune a loturilor naţionale, iar Andrei Manole, Cristian Iancu şi Alexandru Buzbuchi (ambii de la Viitorul Constanţa) au fost suspendaţi timp de şase luni de la orice acţiune a loturilor naţionale. Antrenorului Ovidiu Stîngă, care a favorizat prin deciziile luate săvârşirea unor abateri disciplinare grave şi nu a informat niciun membru al conducerii delegaţiei în acest sens, nu i se va reînnoi contractul de muncă cu FRF, scadent în luna august.

ŞTEFAN RADU, DEFERIT COMISIEI DE DISCIPLINĂ

Fundaşul echipei Lazio Roma, Ştefan Radu, a fost deferit Comisiei de Disciplină pentru că a salutat galeria echipei romane cu un gest asemănător salutului nazist, la meciul cu formaţia SSC Napoli, disputat pe 7 aprilie, în etapa a 31-a din Serie A, informează site-ul lalaziosiamonoi.it. „Procurorul Federal l-a deferit Comisiei de Disciplină pe fotbalistul echipei Lazio, Ştefan Radu, pentru că şi-a salutat fanii cu mâna dreaptă ridicată şi întinsă, la fel ca salutul nazist. De asemenea, şi împotriva clubului a fost declanşată o procedură disciplinară pentru responsabilitatea avută în acest caz”, se arată în comunicatul Federaţiei Italiene de Fotbal. „Printre atâtea gesturi de bucurie, a fost fotografiat şi salutul fundaşului Ştefan Radu către Curva Nord. Românul i-a salutat pe tifosi cu braţul drept ridicat, într-un fel de salut roman”, a scris atunci agenţia Ansa. Pe 8 aprilie, Lazio Roma a dat publicităţii un comunicat, pe site-ul oficial, în care susţinea că gestul lui Ştefan Radu de la finalul meciului cu Napoli nu face apologia fascismului, fundaşul doar sărbătorind victoria alături de fani. Ştefan Radu a fost audiat, pe 18 aprilie, timp de o oră şi jumătate, de procurorul federal Stefano Palazzi în legătură cu acest caz.

ANA MARIA PRODAN PREIA U. CLUJ

Noul acţionar majoritar al Universităţii Cluj, Ana Maria Prodan, a declarat că va începe activitatea la clubul studenţesc doar după încheierea unui audit efectuat de o firmă germană şi că preţul de cumpărare a fost de aproximativ 3,5 milioane de euro. Ea a preluat absolut tot ce înseamnă U. Cluj, nu doar echipa, ci şi o societate comercială, în urma înţelegerii cu fostul patron Florian Walter. „Auditul va debuta pe 1 iulie. Într-o lună, maximum o lună şi jumătate, va fi încheiat şi abia atunci voi putea începe activitatea. Dar, între timp, voi vedea şi dacă sunt dorită şi sprijinită la Cluj-Napoca. Vreau să fac treabă ca lumea, să organizăm clubul ca în Vest şi să scoatem la vânzare minimum 30.000 de acţiuni”, a declarat Ana Maria Prodan. Claudiu Niculescu va rămâne antrenor, iar primii jucători care au semnat cu echipa clujeană sunt Viorel Dinu şi Roberto Iancu.

SIGMA OLOMOUC, EXCLUSĂ DE UEFA EUROPA LEAGUE

Echipa Sigma Olomouc, deţinătoarea Cupei Cehiei, a primit din partea UEFA interdicţia de a participa în UEFA Europa League, sezonul 2012-2013, din cauza implicării într-un caz de meci aranjat în 2009, a anunţat, ieri, Federaţia Cehă de Fotbal (FACR). „Comisia de Apel a UEFA a decis că Sigma Olomouc nu poate participa în ediţia 2012-2013 a Ligii Europa. Această hotărâre este definitivă”, a anunţat FACR, într-un comunicat. Comisia de Apel a UEFA s-a bazat pe concluziile Comisiei de Disciplină a forului ceh, care a penalizat, anul trecut, echipa Sigma Olomouc cu nouă puncte şi a amendat gruparea cu patru milioane de coroane (157.000 de euro). Potrivit comisiei FACR, clubul din Olomouc a încercat să corupă jucători de la Bohemians Parga cu 300.000 de coroane (11.750 de euro), înaintea unui meci de campionat, disputat în mai 2009 şi câştigat cu 3-0 de Olomouc, întâlnire cu miză pentru un loc în cupele europene. Comunicatul nu precizează dacă gruparea Sigma Olomouc va fi înlocuită de un alt club ceh în UEL.

DROGBA A SEMNAT CU SHANGHAI SHENHUA

Atacantul ivorian Didier Drogba a anunţat ieri, pe site-ul său oficial, că va evolua din sezonul viitor la gruparea chineză Shanghai Shenhua. „Am plăcerea să vă confirm că am semnat cu Shanghai Shenhua FC. Am semnat un contract pe două sezoane şi jumătate (până la 31 decembrie 2014) şi mă voi alătura echipei în luna iulie”, a scris Drogba pe site. Jucătorul în vârstă de 34 de ani anunţase în luna mai că va părăsi Chelsea, după opt ani petrecuţi la Londra şi după ce echipa a câştigat Liga Campionilor. Shanghai Shenhua ocupă locul 9 în clasamentul primei ligi chineze, după 12 etape.

ZUBIZARRETA RĂMÂNE LA FC BARCELONA PÂNĂ ÎN 2014

Fostul internaţional spaniol Andoni Zubizarreta a fost reconfirmat în postul de director sportiv al clubului de fotbal FC Barcelona, semnând o prelungire a contractului cu gruparea catalană până pe 30 iunie 2014. Fostul portar, care ocupă această funcţie din 2010, a parafat noul acord la sediul clubului, în prezenţa preşedintelui Sandro Rosell. În vârstă de 50 ani, Zubizarreta a jucat pentru FC Barcelona între 1986 şi 1994, îmbrăcând de 126 ori tricoul reprezentativei Spaniei, cu care a participat la 4 turnee finale de CM şi la 2 de CE.

UNZUE, NOUL ANTRENOR AL LUI RACING SANTANDER

Fostul antrenor cu portarii al FC Barcelona, Juan Carlos Unzue, a fost numit în funcţia de tehnician al echipei Racing Santander, a anunţat presa spaniolă. Racing Santander a ocupat ultimul loc în sezonul trecut al primei ligi spaniole şi va juca anul viitor în Segunda Division. Tehnicianul în vârstă de 45 de ani a mai avut o experienţă de antrenor principal la Numancia, în sezonul 2010-2011.

MARVIN MARTIN VA JUCA LA OSC LILLE

Mijlocaşul echipei Sochaux, Marvin Martin, care face parte din lotul naţionalei Franţei de la Campionatul European, a semnat, ieri, un contract pe cinci sezoane cu formaţia OSC Lille. „Sunt foarte fericit. Am vrut să semneze cu Lille, deoarece este un club ambiţios şi care m-a vrut de mult timp. Sper să pot să-mi aduc contribuţia la succesele viitoare ale clubului”, a declarat Martin, în vârstă de 24 de ani, care este prima achiziţie din această vară pentru OSC Lille, care l-a cedat pe internaţionalul belgian Eden Hazard la Chelsea Londra.

FOTBALISTUL MAHMOUD SARSAK VA FI ELIBERAT

Fotbalistul palestinian Mahmoud Sarsak, aflat în închisoare în Israel, a ajuns la un acord cu administraţia penitenciarului în care este prizonier, acceptând să înceteze greva foamei în schimbul eliberării sale pe 10 iulie. „El va fi transferat într-un spital civil, pentru tratament, şi pe 10 iulie va putea reveni în Fîşia Gaza”, a declarat avocatul său, Mohammad Jabbarine. Mai multe organizaţii pentru apărarea drepturilor omului au atras atenţia asupra jucătorului în vârstă de 25 de ani, care a fost arestat fără a fi acuzat de ceva anume şi fără a avea un proces, în timp ce se îndrepta către un meci. Sarsak provine din tabăra de refugiaţi de la Rafah, din Gaza, şi a fost arestat pe 22 iulie 2009, la punctul de control din Erez, când se îndrepta spre Nablus, în Cisiordania, unde urma să evolueze într-un meci al echipei naţionale palestiniene. După 30 de zile de interogatorii, el a fost întemniţat fără un proces şi fără să i se aducă la cunoştinţă acuzaţiile, fiind considerat “combatant ilegal”. El se afla în greva foamei de aproape trei luni.