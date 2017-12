CUPA DE VARĂ LAKE VIEW LA BOWLING

Centrul de Distracţie Lake View din Constanţa organizează săptămâna aceasta Cupa de Vară Lake View la bowling, ediţia 2012. Competiţia are loc pe arena Lake View, din Bd-ul Mamaia nr. 283, Constanţa, în sistem open. Acesta este primul turneu open de bowling organizat la Lake View, dintr-o serie lunară de turnee ce se încheie cu unul master. Participă şi membrii lotului naţional al României, antrenat de Joe Slowinski, al patrulea antrenor de bowling nivelul gold. Există trei categorii de concurs: jucători de categoria A (legitimaţi în Divizia A sau nu, care au depăşit în competiţii anterioare media de 170 puncte), jucători de categoria B (legitimaţi în Divizia B sau nu, care nu au depăşit în competiţii anterioare media de 170 puncte) şi jucători de categoria C (care nu au fost vreodată legitimaţi la un club sportiv de bowling). Premiile sunt în valoare totală de 2.325 lei (cat. A), 1.400 lei (cat. B), respectiv 1.200 lei (cat. C). Finala turneului va fi televizată. Astăzi, de la ora 13.00, organizatorii vor prezenta competiţia în cadrul unei conferinţe de presă.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A AJF

Comunicat din partea Biroului Executiv al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Constanţa: Conform art. 29 aliniat 1 şi art. 29 aliniat 4 din Statutul AJF Constanţa se convoacă Adunarea Generală Extraordinară pe data de 16 iunie 2012, ora 14.00, la Restaurantul Sport din Constanţa, cu următoarea ordine de zi: Aprobarea noului statut al Asociaţiei Judeţene de Fotbal, conform normelor UEFA şi FRF.

ADVERSARELE ECHIPELOR ROMÂNEŞTI ÎN CUPELE EUROPENE LA VOLEI

Cinci echipe româneşti de volei, trei feminine şi două masculine, şi-au aflat, ieri, primii adversari din viitoarele ediţii ale Cupei CEV şi Cupei Challenge - Cupa CEV, feminin: ZOK Split 1700 (Croaţia) - Ştiinţa Bacău; Cupa CEV, masculin: Dinamo Bucureşti - Landstede Zwolle (Olanda); Cupa Challenge, feminin: Peelpush Meijel (Olanda) - CSU Medicina Tg. Mureş şi CSM Bucureşti - VC Oudegem (Belgia); Cupa Challenge, masculin: Unirea Dej - Studenti Tirana (Albania). Tragerea la sorţi din Liga Campionilor va avea loc pe 29 iunie, la Viena. În această competiţie, România va fi reprezentată de CV 2004 Tomis Constanţa şi Dinamo Bucureşti (la feminin), Remat Zalău şi CVM Tomis Constanţa (la masculin).

LIGA EUROPEANĂ LA VOLEI FEMININ

Naţionala de volei feminin a României va juca la sfârşitul acestei săptămâni în turneul al doilea din cadrul Ligii Europene 2012, găzduit de capitala Ungariei, Budapesta. Tricolorele vor întâlni, în ordine, Serbia (astăzi, ora 17.00), Ungaria (sâmbătă, ora 20.00) şi Spania (duminică, ora 20.00). Toate partidele naţionalei noastre vor fi transmise în direct pe Digi Sport. Din lotul României face parte şi o jucătoare de la campioana CV 2004 Tomis Constanţa, extrema Cristina Cazacu.

LIGA EUROPEANĂ LA VOLEI MASCULIN

De astăzi şi până duminică, la Jablonec (Cehia) este programat al treilea turneu din cadrul Grupei B a Ligii Europene la volei masculin. Naţionala României va întâlni, în ordine, Turcia (astăzi, ora 18.00), Austria (sâmbătă, ora 18.00) şi Cehia (duminică, ora 16.15, în direct pe Digi Sport 1). Din grupa României, Olanda nu evoluează la acest turneu. Clasament după primele două turnee: 1. Olanda 11p (setaveraj: 13:8); 2. Cehia 9p (9:1); 3. Austria 7p (8:4); 4. Turcia 6p (8:12); 5. ROMÂNIA 3p (3:16).

ÎNCEPE IRB NATIONS CUP

În perioada 8-17 iunie, pe stadionul Arcul de Triumf din Bucureşti se va desfăşura a VII-a ediţie a IRB Nations up la rugby, competiţie găzduită pentru a VI-a oară de România. Din lotul convocat face parte un singur rugbyst de la RCJ Farul Constanţa, centrul Constantin Gheară. Iată programul competiţiei - astăzi: România - Uruguay (ora 16.00), Rusia - Italia A (ora 18.00), Portugalia - Argentina Jaguars (ora 20.00); marti: Portugalia - Italia A (ora 16.00), România - Argentina Jaguars (ora 18.00), Rusia - Uruguay (ora 20.00); duminică, 17 iunie: Rusia - Argentina Jaguars (ora 16.00), Portugalia - Uruguay (ora 18.00), România - Italia A (ora 20.00).

PARTICIPARE SELECTĂ LA CUPA DE VARĂ FIS

La Cupa de vară FIS la sărituri cu schiurile, care va avea loc sâmbătă, de la ora 15.00, la Rîşnov, şi-au confirmat prezenţa 35 de săritori cu schiurile din nouă ţări, printre care Thomas Morgenstern, Robert Kranjec şi Roman Koudelka. Austriacul Morgenstern este multiplu campion mondial şi olimpic şi unul dintre cei mai valoroşi săritori cu schiurile din toate timpurile, slovenul Kranjec este campion mondial en-titre la zbor cu schiurile, iar Koudelka este cel mai bine clasat săritor ceh al momentului. Sportivi din România (10 săritori), Austria (4), Cehia (6), Slovenia (2), Olanda (4), Bulgaria (2), Belarus (2), Ucraina (4) şi Ungaria (1) se vor întrece pe trambulina K-64, cea mai mare dintre cele trei trambuline din complexul de sărituri cu schiurile de la Rîşnov.

ŞARAPOVA - ERANI, FINALA FEMININĂ LA ROLAND GARROS

Jucătoarea rusă Maria Şarapova, cap de serie nr. 2, s-a calificat, ieri, în finala turneului de la Roland Garros, trecând în semifinale de a patra favorită, Petra Kvitova (Cehia), scor 6-3, 6-3, victorie care îi asigură revenirea pe primul loc în clasamentul mondial, unde s-a aflat timp de 17 săptămâni în 2008. Şarapova va juca în finală cu italianca Sara Errani (nr. 21), aflată pentru prima dată în ultimul act al unui turneu de Grand Slam. Sportiva rusă va disputa prima sa finală la Paris, după ce de două ori a fost eliminată în semifinale, în 2007 de Ana Ivanovic şi anul trecut de Na Li. Şarapova ar putea realiza sâmbătă Grand Slam-ul carierei sale, impunându-se deja la Wimbledon în 2004, US Open în 2006 şi Australian Open în 2008. Şarapova ar deveni, în cazul unui succes, a zecea jucătoare din istorie care reuşeşte acest lucru, a şasea din era Open (din 1968). Sara Errani (locul 23 WTA) a învins-o, tot ieri, cu 7-5, 1-6, 6-3, pe Samantha Stosur (Australia, 6 WTA). Prezenţa în ultimul act la Roland Garros îi asigură jucătoarei italiene un cec în valoare de 625.000 de euro (aproape 800.000 de dolari), cu care va ajunge la 1,6 milioane de dolari câştigaţi în acest an, ceea ce reprezintă jumătate din banii încasaţi în întreaga carieră. Învingătoarea turneului de la Roland Garros va primi un premiu de 1,25 de milioane de euro şi 2.000 de puncte WTA.

SCANDAL ÎN LOTUL OLIMPIC DE ÎNOT AL AUSTRALIEI

Înotătorii australieni Nick D’Arcy şi Kenrick Monk, selecţionaţi pentru JO de la Londra şi care s-au mai remarcat anterior prin comportamentul lor, negativ, au fost criticaţi de Comitetul Olimpic din Australia, după ce au postat pe internet o fotografie în care apar înarmaţi. În poza respectivă, postată pe Facebook şi Twitter, D’Arcy are în mână un pistol şi Monk ţine două puşti, „ceva stupid şi evident necorespunzător pentru membrii echipei olimpice australiene”, conform oficialului australian Nick Green. Cei doi sportivi în vârstă de 24 de ani, specialişti în proba de 200 de metri liber (Monk a fost recordman mondial în bazin scurt), au mai avut anterior probleme în afara bazinului. D’Arcy a fost suspendat şi exclus din lotul pentru JO 2008 după o bătaie într-un bar, iar Monk a minţit în 2011 că a fost lovit de o maşină, pentru a explica o fractură la cot, accidentare suferită de fapt după ce a căzut de pe skateboard.

FINALA CUPEI STANLEY

Devils a supravieţuit primei “mingi de meci” din finala Cupei Stanley, impunându-se în meciul al patrulea, jucat în deplasare: Los Angeles Kings - New Jersey Devils 1-3 (1-3 la general). După trei partide în care californienii au făcut legea, Brodeur a reuşit o partidă de excepţie, ţinându-şi echipa în joc până în repriza a treia, atunci când Devils a deschis scorul. Gazdele au reuşit să egaleze, dar oaspeţii au preluat conducerea încă o dată cu cinci minute înainte de final, golul înscris de Kovalchuk cu 20 de secunde înainte de final confinţind o victorie care a stricat sărbătoarea “regilor”. Meciul al cincilea este programat în Newark, sâmbătă noaptea, dar să nu uităm că LA Kings n-a pierdut nici un meci în deplasare în acest play-off, având zece victorii consecutive - record al NHL.

THUNDER AJUNGE ÎN FINALA NBA

Oklahoma City Thunder este prima echipă calificată în finala NBA, după ce a câştigat meciul al şaselea al finalei Conferinţei Vestice: Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 107-99 (4-2 la general). Kevin Durant a făcut un nou meci de excepţie reuşind 34 de puncte şi 14 recuperări, fiind secondat cu brio de Russell Westbrook, autor a 25p, opt recuperări şi cinci pase decisive. Tony Parker a revenit la forma din debutul play-off-ului, reuşind 29p şi 12 pase decisive, dar a fost prea târziu pentru Spurs, care - după 20 de victorii consecutive - a înregistrat patru înfrângeri consecutive! Thunder se califică în finala NBA pentru prima oară din 1996, atunci când echipa se numea Seattle SuperSonics.