TECĂU ŞI MATTEK-SANDS SE GÂNDESC LA UN NOU SUCCES

Tenismanul constănţean Horia Tecău va evolua alături de sportiva americană Bethanie Mattek-Sands în proba de dublu mixt de la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. Tecău şi Mattek-Sands vor întâlni, în runda inaugurală, cuplul Iaroslava Şvedova / David Marrero (Kazahstan / Spania). Horia Tecău şi Bethanie Mattek-Sands au câştigat la începutul anului proba de dublu mixt de la Australian Open.

BEGU, ÎN TURUL SECUND LA ROLAND GARROS

Jucătoarea română de tenis Monica Niculescu, cap de serie nr. 32 şi locul 33 WTA, a ratat, luni seară, calificarea în turul al doilea la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. Niculescu a fost învinsă, în runda inaugurală, cu 0-6, 6-3, 6-3, de Nina Bratşikova (Rusia, 109 ETA). Pentru participarea la Roland Garros, Niculescu va primi 18.000 de euro. Şi Alexandra Cadanţu (78 WTA) a părăsit ieri competiţia în primul tur, fiind învinsă fără drept de apel de Maria Şarapova (Rusia, nr. 2 WTA), cap de serie nr. 2, cu 6-0, 6-0. Pentru participarea la Roland Garros, Niculescu şi Cadanţu vor primi câte 18.000 de euro. Aseară, Irina-Camelia Begu (59 WTA) a obţinut calificarea în turul secund, după ce a depăşit-o, cu 7-5, 5-7, 6-2, pe Aravane Rezai (Franţa, 130 WTA, beneficiara unui wild-card).

HANDBALISTELE TRICOLORE ÎNFRUNTĂ PORTUGALIA

După ratarea calificării la Jocurile Olimpice de la Londra, reprezentativa feminină de handbal a României va înfrunta în această seară, în deplasare, de la ora 21.00 (în direct la Digi Sport 3), echipa Portugaliei, în preliminariile Campionatului European. România şi Serbia sunt pe primul loc în grupă, la egalitate de puncte, şase, Portugalia are două puncte, iar Grecia, niciunul. Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica la turneul final din Olanda, programat la finalul acestui an, în perioada 2-16 decembrie.

ADVERSARELE POLOIŞTILOR ROMÂNI ÎN PRELIMINARIILE CE 2014

Naţionala de polo a României va evolua în Grupa D a preliminariilor Campionatului European din 2014, alături de Slovenia şi Israel, în urma tragerii la sorţi care a avut loc la Debrecen. Partidele din grupe se vor desfăşura după sistemul fiecare cu fiecare, iar primele două clasate vor merge în faza eliminatorie a preliminariilor (tur - retur), câştigătoarele din play-off urmând să obţină calificarea la turneul final al Campionatului European, găzduit de Budapesta. Sunt calificate direct la turneul final Serbia, Muntenegru, Ungaria, Italia, Germania, Ungaria (ţara organizatoare) şi Grecia.

FROCH SE CONSIDERĂ CEL MAI BUN PUGILIST BRITANIC LA SUPERMIJLOCIE DIN TOATE TIMPURILE

Pugilistul britanic Carl Froch a declarat că după victoria obţinută prin KO, sâmbătă noapte, în meciul cu Lucian Bute, că performanţele sale le eclipsează pe cele ale conaţionalilor săi care au luptat de-a lungul vremii la supermijlocie, Joe Calzaghe, Chris Eubank şi Nigel Benn. Froch a devenit pentru a treia oară campion mondial după ce l-a învins pe Bute, pugilistul român punându-şi în joc centura IBF la categoria supermijlocie pentru a zecea oară.

TRICOUL GALBEN PENTRU ANDY SCHLECK

Ciclistul luxemburghez Andy Schleck a primit, ieri, tricoul galben de câştigător al Turului Franţei în 2010, după ce spaniolul Alberto Contador, învingător pe şosea, a fost declasat după ce a fost depistat pozitiv. În faţa a 150 de invitaţi, în oraşul său natal Mondorf-les-Bains, Andy Schleck a primit tricoul galben de la Christian Prudhomme, directorul Turului Franţei. Rutierul luxemburghez a fost declarat câştigătorul Turului Franţei în 2010, după declasarea lui Alberto Contador, depistat pozitiv cu clembuterol. Schleck, în vârstă de 26 de ani, a terminat Turul Franţei de trei ori pe locul secund, în 2009, 2010 şi 2011.

EGALITATE ÎN MECIUL PENTRU TITLUL MONDIAL LA ŞAH

Indianul Viswanathan Anand, campion mondial en titre, şi challengerul israelian Boris Gelfand vor decide soarta titlului mondial în partide de şah rapid, “moarte subită”, după ce au terminat la egalitate după cele 12 partide disputate la Galeria Tretiakov din Moscova. În ultima partidă, marele maestru indian, cu albele, a acceptat remiza după numai 22 de mutări. În meciul care a debutat pe 11 mai, cei doi şahişti au înregistrat 10 remize şi câte o victorie fiecare. Miercuri se dispută patru partide de şah rapid, de câte 25 minute, cu câte zece secunde pentru fiecare mutare. În caz că egalitatea se menţine, se trece la două partide blitz de câte cinci minute, cu câte trei secunde pentru fiecare mutare. Dacă nici aşa nu se decide câştigătorul, meciul continuă cu alte două partide blitz. Ultima soluţie pentru departajare este partida cunoscută sub denumirea “Armaghedon”, în care albul are la dispoziţie cinci minute, iar negrul, patru minute. Dacă şi aici se consemnează remiza, negrul este declarat campion. Anand îşi apără titlul pentru a treia oară din 2008 şi era mare favorit înaintea meciului de la Moscova. Bursa este de 2,55 milioane dolari, din care 60% revin învingătorului.

SERENA WILLIAMS: „DACĂ AŞ FI FOST BĂRBAT, AŞ FI FOST HOMOSEXUAL”

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams, a cincea jucătoare a lumii, a declarat că dacă ar fi fost bărbat ar fi fost homosexual, deoarece îi place să poarte tocuri şi haine strâmte, informează As. Serena Williams a mai spus că mereu i-a plăcut că este afroamericană şi nu a deranjat-o culoarea pielii sale. „Mereu mi-a plăcut să fiu o femeie neagră. Reprezint afroamericanii şi oamenii de culoare care nu vor să schimbe asta. Sunt mândră de culoarea mea. Ştiu că mulţi negrii ar prefera să fie albi. Mi se pare o nebunie. Sunt mândră de ceea ce sunt”, a precizat jucătorarea născută la Saginaw, în Michigan. Aflată de 14 ani în circuitul profesionist, Serena susţine că nu şi-a dorit niciodată un soţ, un câine, trei copii şi o viaţă normală. Cu peste 36 de milioane de dolari câştigate, Serena Williams găseşte plăcere în micile momente de libertate, aşa cum a fost în urmă cu câteva luni. „În ianuarie sau în februarie am dansat toată noaptea. Mi-a plăcut. Mă simt liberă dansând, mă simt ca toată lumea”, a declarat Serena, care şi-a mărturisit admiraţie pentru sora sa Venus, dorindu-şi să fie ca ea deoarece aceasta este mai mare cu 15 luni şi mai înaltă cu zece centimetri. Serena Williams nu-şi aduce aminte când s-a îndrăgostit prima oară: „Îmi aduc aminte însă că în urmă cu patru ani am iubit un bărbat. Ne-am despărţit. Nu este uşor să ai o viaţă amoroasă când eşti în circuit. Atunci am fost tristă, cu inima frântă, dar a trebuit să-mi văd de treabă. O despărţire este grea, dar asta este viaţa”, a adăugat sportiva americană, care mai crede că bărbaţii, în general, sunt slabi. „Nu îmi plac bărbaţii slabi. Îmi plac cei puternici, cei care nu plâng niciodată”, a adăugat Serena Williams, care a asigurat că niciodată nu dă frâu liber emoţiilor, totul rămânând în sufletul ei.

PLAY-OFF ÎN NBA

După Spurs şi cealaltă echipă gazdă - Heat a reuşit să câştige meciul inaugural al finalei Conferinţei Estice din play-off-ul NBA: Miami Heat - Boston Celtics 93-79 (1-0 la general). Gazdele au dominat meciul cu autoritate graţie lui LeBron James - autor a 32 de puncte, 13 recuperări şi trei pase decisive - şi s-au impus fără probleme. De la oaspeţi nu a jucat la adevărata sa valoare decât Kevin Garnett, autor a 23p şi zece recuperări. Meciul al doilea al seriei se joacă în această noapte tot în Florida.