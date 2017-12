ITALIA

Români înjunghiaţi

Doi cetăţeni români au fost înjunghiaţi de un italian, într-un hotel din oraşul Pescara, la malul Mării Adriatice. Incidentul a avut loc joi seara, la Hotelul Piccolo Royal din cartierul Porta Nuova. Cei doi români, soţ şi soţie, au fost înjunghiaţi şi vor rămâne spitalizaţi între patru şi opt zile, relatează site-ul de ştiri IlPescara.it. Autorul agresiunii este un italian de 40 de ani, care frecventa hotelul respectiv. Italianul, care are antecedente penale, a fost arestat.

AUSTRIA

Tată ucigaş

Un austriac a pătruns, vineri, în şcoala fiului său de 10 ani şi l-a împuşcat în cap, după care a reuşit să fugă şi să se sinucidă pe o autostradă. Din fericire, copilul a supravieţuit atacului dar se află internat în stare gravă la spital. Incredibilul episod s-a petrecut la Sankt Polten, în nordul Austriei. Potrivit postului austriac de televiziune Orf, bărbatul l-ar fi scos pe fiul său din clasă, după care l-a împuşcat cu sânge rece şi a fugit, lăsându-l într-o baltă de sânge. Poliţia a găsit abia după o oră maşina criminalului, cu cadavrul acestuia.

TURCIA

Atentat sângeros

Cinci persoane şi-au pierdut viaţa, vineri dimineaţă, într-un atentat sinucigaş, în faţa unei secţii de poliţie la Pinarbasy, oraş din provincia Kayseri, situată în centrul Turciei. Victimele sunt doi poliţişti şi cei trei terorişti aflaţi în maşina-capcană pe care au detonat-o în faţa secţiei de poliţie. Deflagraţia deosebit de puternică a provocat şi rănirea a 20 de persoane, printre care şi câţiva copii. Informaţia a fost dată publicităţii de ministrul turc de Interne, Naim Sahin. Potrivit acestuia, cei trei atentatori intenţionaseră să comită atentatul într-unul din marile oraşe ale Turciei, dar au detonat bomba în faţa comisariatului de poliţie din Pinarbasy, după ce fuseseră priviţi cu suspiciune de un poliţist din localitate. Se bănuieşte că atentatorii erau membri ai Partidului Muncitoresc din Kurdistan.

SUA

Şi-a pierdut o uşă în zbor

Un avion de clasă medie a pierdut uşa principală a cabinei, în zbor, obiectul căzând pe un teren de golf din statul american Florida, relatează CNN. Avionul de tip business, Canadair CL600, zbura pe ruta Opa-Locka - Pompano Beach (Florida) dar după căderea uşii a fost redirecţionat spre aeroportul Fort Lauderdale. La verificarea efectuată imediat după aterizare s-a constatat că uşa principală a cabinei aeronavei căzuse în timpul zborului. Incidentul nu a afectat presiunea cabinei, dat fiind că aeronava încă nu luase altitudine. Uşa a fost descoperită pe un teren de golf din Hallandale.

VATICAN

Scandal de spionaj

O persoană a fost arestată la Vatican, deoarece deţinea ilegal documente secrete, în cadrul unei anchete a jandarmeriei, privind o serie de scurgeri de informaţii neplăcute, a anunţat, vineri, preotul Federico Lombardi, purtător de cuvânt al Sfântului Scaun. Întrebat de ziarişti, preotul iezuit a recunoscut că ancheta lansată de jandarmeria Vaticanului, în conformitate cu instrucţiunile Comisiei Cardinalilor şi sub conducerea promotorului de justiţie al Vaticanului (procuror) a permis localizarea unei persoane care deţinea ilegal documente confidenţiale.

NORVEGIA

Seism puternic

Un cutremur de pământ cu magnitudinea 6,2 grade s-a produs în noaptea de joi spre vineri, în Marea Norvegiei, transmite Institutul american de Geofizica (USGS). Epicentrul mişcării telurice a fost localizat la 601 km nord-vest de oraşul Tromso şi la 1.000 km distanţă de Murmansk (nord-vestul Rusiei), la o adâncime de 8,8 kilometri. În acelaşi timp, Centrul american pentru alerte de tsunami în Pacific a evaluat la 6,5 grade cutremurul din Marea Norvegiei, subliniind necesitatea instituirii unei alerte de val seismic local.

UCRAINA

Dispozitiv explozibil

Forţele de ordine ucrainene au dezamorsat, vineri, un dispozitiv explozibil descoperit într-o localitate din vestul ţării. Dispozitivul a fost descoperit de un bărbat din localitatea Ujgorodo, situată la circa 600 de kilometri vest de Kiev. Geniştii s-au deplasat la faţa locului şi au descoperit că dispozitivul explozibil artizanal avea o putere echivalentă cu 200 de grame de TNT. Incidentul intervine cu două săptămâni înaintea Campionatului European de Fotbal, organizat în comun de Ucraina şi Polonia. Săptămâna trecută, un dispozitiv similar a fost descoperit la Kiev, în apropierea unei staţii de metrou.

BULGARIA

Clădiri demolate

Premierul bulgar, Boiko Borisov, a anunţat că circa 50 de clădiri afectate de seismul de săptămâna aceasta vor fi demolate. Premierul a dat asigurări că, în cazul în care printre aceste clădiri se află şi locuinţe, proprietarii vor primi compensaţii din partea statului. De asemenea, el a anunţat că autorităţile naţionale au inspectat circa 14.400 de clădiri avariate din regiunea Pernik, cea mai grav afectată. În timpul seismului de marţi dimineaţă, cel puţin o casă s-a prăbuşit, mai multe acoperişuri au fost avariate iar coşuri de fum şi bucăţi mari de tencuială de pe mai multe clădiri au căzut.

GERMANIA

Încă un an în Kosovo

Parlamentul Germaniei a votat, vineri, în favoarea extinderii cu un an a contribuţiei acestei ţări la misiunea condusă de NATO în Kosovo (KFOR). Sub mandatul aprobat, Germania poate trimite până la 1.850 de soldaţi în Kosovo, unde are însă staţionaţi doar circa 1.200, plănuind să reducă acest număr la 700, în următoarele săptămâni. Kosovo şi-a declarat unilateral independenţa faţă de Serbia în 2008, recunoscută până la acest moment de 90 din cele 193 de ţări membre ale ONU şi 22 din cele 27 de state UE. Ea este ferm respinsă de Serbia. UE a anunţat că va reduce, în această vară, cu 25%, efectivele misiunii sale Eulex de poliţie şi justiţie în Kosovo, o decizie ce nu va afecta continuarea luptei împotriva crimei organizate şi anchetele privind crimele de război şi traficul cu organe.

SPANIA

Tranzacţionare suspendată

Tranzacţionarea acţiunilor băncii spaniole Bankia a fost suspendată la Madrid, înainte unei întâlniri a Consiliului de Admnistraţie, vineri după-amiază, vizând revizuirea situaţiei contabile pentru 2011 şi pregătirea unui plan pentru consolidarea financiară. Au fost suspendate de la tranzacţionare şi acţiunile companiei-mamă a Bankia, Banco Financiero y de Ahorros (BFA). Potrivit BBC, banca a cerut Guvernului un pachet de salvare de peste 15 miliarde de euro. Spania a preluat recent 45% din Bankia. În aprilie, FMI avertizase că Bankia prezintă cel mai mare risc pentru stabilitatea sectorului bancar spaniol şi a recomandat măsuri rapide şi decisive. Orice alte fonduri guvernamentale alocate Bankia se vor alătura împrumutului de 4,5 miliarde de euro pe care Executivul l-a transformat în acţiuni, în cadrul procesului de naţionalizare parţială. Spargerea bulei imobiliare din Spania a afectat băncile, care au fost nevoite să confişte proprietăţi ipotecate şi să reducă creditele. Cu aproximativ 10% din depozitele locale, Bankia este una dintre cele mai expuse bănci la această situaţie.

UCRAINA

Bătaie în Parlament

O bătaie a izbucnit în Parlamentul ucrainean, joi, înainte de discutarea unei legi care vizează extinderea folosirii limbii ruse în ţară. Cel puţin un deputat a fost dus la spital. Înainte de începrea votului, deputaţii opoziţiei au forţat intrarea în clădire şi au început să se bată cu membri au formaţiunii proprezidenţiale Partidul Regiunilor. Preşedintele Parlamentului, Volodimir Litvin, a anunţat sfârşitul şedinţei. Opoziţia susţine că legea va tensiona şi mai mult relaţile dintre rusofoni şi cei care vorbesc ucraineană. Potrivit estimărilor, între 30% şi 50% dintre ucraineni consideră rusa, limba lor maternă.

SUA

Fost militar, complotist

Un fost militar american a fost găsit vinovat de plănuirea unui atentat într-un restaurant situat în apropierea bazei militare Fort Hood din Texas, anunţă surse judiciare. Naser Abdo, de 21 de ani, era acuzat că a procurat materiale pentru fabricarea unei bombe, în scopul atacării militarilor şi familiilor acestora de la baza militară Fort Hood. Într-un alt incident, un psihiatru militar a omorât 13 persoane, în 2009, la baza militară din Texas. Naser Abdo a fost arestat în iulie 2011. El riscă o condamnare la închisoare pe viaţă. În afară de materialele pentru fabricarea unei bombe, Abdo avea, în locuinţa sa, un pistol, muniţie şi un număr al revistei ”Inspire”, publicată de reţeaua teroristă al-Qaida.

CANADA

Noi proteste

Mii de persoane au protestat din nou, joi, pe străzile din Quebec, faţă de o nouă lege ce restricţionează manifestaţiile şi faţă de creşterea taxelor de şcolarizare. Mii de studenţi au ieşit pe străzi, în jurul orei locale 20, lovind oale şi tigăi. Lor li s-au alăturat pensionari, dar şi familii cu copii. Toţi au mărşăluit într-o atmosferă aproape festivă. Parlamentul din Quebec a adoptat, săptămâna trecută, la inițativa Guvernului condus de Jean Charest, o lege specială care prevede o serie de amenzi pentru organizatorii de manifestaţii, cuprinse între 1.000 şi 125.000 de dolari. De asemenea, o asociaţie de studenţi care organizează o manifestaţie sau lansează un apel la blocarea accesului într-o universitate riscă să plătească între 25.000 şi 125.000 de dolari iar suma poate fi dublată, în caz de recidivă. Textul legii mai prevede că organizatorii manifestaţiilor trebuie să comunice autorităților, cu cel puţin opt ore înainte de începerea acţiunilor, data, ora, durata, locul şi traseul demonstrației.

EGIPT

Fraţii Musulmani, în turul doi

Candidatul Fraţilor Musulmani la preşedinţia Egiptului, Mohammed Morsi, se va confrunta, în cel de-al doilea tur de scrutin, cu ultimul premier al regimului lui Hosni Mubarak, Ahmad Shafiq, a declarat un purtător de cuvânt al mişcării Fraţii Musulmani, Murad Ali. Acesta a explicat că, potrivit datelor obţinute după numărarea voturilor în 90% din secţiile de votare, Mohammed Morsi continuă să fie pe primul loc şi, aproape sigur, va fi un al doilea tur împotriva lui Shafiq. Dacă se confirmă aceste rezultate, Shafiq a eliminat din cursă doi candidaţi care se prezentau drept favoriţi, islamistul moderat Abdel Moneim Aboul Foutouh şi fostul secretar general al Ligii Arabe, Amr Moussa.