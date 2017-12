FRF A DAT LICENŢĂ TUTUROR CLUBURILOR DIN LIGA 1

Comisia de licenţiere a cluburilor a acordat licenţa pentru Liga 1 la fotbal, în sezonul 2012-2013, tuturor celor 18 grupări care au solicitat acest lucru, a anunţat, ieri, Federaţia Română de Fotbal (FRF). „Deciziile pronunţate nu au fost atacate cu apel în termenul stabilit de Regulamentul de licenţiere, astfel că acestea au rămas definitive şi irevocabile prin neapelare”, se arată în comunicatul postat pe site-ul frf.ro. FRF precizează că, în cazul cluburilor participante în campionatul Ligii a II-a care au solicitat licenţa pentru Liga 1 în sezonul 2012-2013, Comisia de licenţiere a cluburilor va funcţiona în perioada 15-25 mai 2012. Deciziile pronunţate de Comisia de fond vor putea fi atacate cu apel la Comisia de Apel, care va analiza eventualele contestaţii în perioada 31 mai - 8 iunie 2012. Deciziile Comisiei de Apel sunt definitive şi executorii pe plan naţional. Deciziile Comisiei de Apel pot fi atacate cu recurs la TAS.

O NOUĂ VICTORIE PENTRU ROMÂNIA U19

Miercuri, la Centrul de Fotbal de la Buftea, s-a desfăşurat a doua partidă amicală dintre echipele naţionale de juniori sub 19 ani ale României şi Israelului. După ce în primul meci, disputat luni, tricolorii au câştigat cu 2-1, formaţia antrenată de Ovidiu Stîngă s-a impus cu 2-0, prin golurile marcate de Alexandru Ioniţă (min. 35) şi Florin Andone (min. 60). Pentru formaţia noastră au evoluat doi jucători de la Viitorul Constanţa. Portarul Alexandru Buzbuchi a jucat tot meciul, iar fundaşul Bogdan Ţîru a fost utilizat în prima repriză.

MUTU A RATAT UN PENALTY ÎN MECIUL CU UDINESE

Atacantul Adrian Mutu a ratat un penalty în partida pe care echipa sa, AC Cesena, a pierdut-o, miercuri, pe teren propriu, scor 0-1, în fata formaţiei Udinese, în etapa a 35-a a campionatului Italiei. Internaţionalul român a ratat lovitura de pedeapsă în min. 21 şi a fost schimbat la pauză. „Mutu era dezamăgit şi distrus pentru penalty-ul ratat, dar nu l-am schimbat din cauza faptului că a fost fluierat, ci pentru că aveam nevoie de cineva proaspăt”, a spus antrenorul Mario Beretta.

ROBBEN RĂMÂNE LA BAYERN

Mijlocaşul olandez Arjen Robben şi-a prelungit cu doi ani, până în iunie 2015, contractul cu gruparea Bayern Munchen, a anunţat, ieri, clubul bavarez. „Suntem încântaţi că am prelungit contractul lui Arjen până în 2015. Arjen este un jucător foarte important, garanţia unui viitor strălucit pentru club”, a declarat preşedintele Karl Heinz Rummenigge. În vârstă de 28 de ani, Robben joacă la Bayern din 2009, când a fost transferat de la Real Madrid. Contractul său iniţial era valabil până în iunie 2013.

ANTRENORUL FIORENTINEI, DEMIS DUPĂ CE ŞI-A AGRESAT UN JUCĂTOR

Antrenorul echipei Fiorentina, Delio Rossi, a fost demis după ce l-a agresat pe unul dintre jucătorii săi, Adem Ljajic, miercuri seară, la meciul cu Novara, imediat după ce l-a înlocuit cu alt fotbalist. Rossi a fost demis pentru un “act grav”, a spus preşedintele Fiorentinei, Andrea Della Valle. În min. 32, când echipa era condusă cu scorul de 2-0, Rossi l-a schimbat pe sârb cu Oliveira. Ajungând pe banca de rezerve, Ljajic l-a aplaudat ironic pe antrenor, care l-a văzut şi s-a repezit la el furios. Delio Rossi şi-a pus mâinile pe faţa lui Ljajic şi a încercat să îl lovească. Rossi şi Ljajic au fost separaţi de cei prezenţi pe banca de rezerve. Rossi era antrenor la Fiorentina din 7 noiembrie.

REAL MADRID, PENTRU A 32-A OARĂ CAMPIOANĂ ÎN SPANIA

Echipa Real Madrid a câştigat al 32-lea titlu de campioană în Spania, după ce a învins miercuri, în deplasare, cu scorul de 3-0 (Higuain 16, Ozil 20, Cristiano Ronaldo 50), formaţia Athletic Bilbao. Cu două etape înainte de finalul sezonului, Real Madrid a acumulat 94 de puncte şi nu mai poate fi ajunsă de următoarea clasată, FC Barcelona, care are 87p. Este primul titlu în Spania pentru Jose Mourinho, care mai câştigase Cupa Spaniei în sezonul trecut cu Real Madrid. Mourinho a mai câştigat două titluri în Portugalia cu FC Porto, două în Anglia cu Chelsea Londra şi două în Italia cu Internazionale Milano. Sărbătorirea câştigării titlului a avut loc aseară, în Piaţa “Cibeles” din Madrid.

AJAX, CAMPIOANĂ A OLANDEI PENTRU A 31-A OARĂ

Ajax Amsterdam şi-a asigurat al 31-lea titlu de campioană a Olandei la fotbal din istorie, în urma victoriei cu 2-0 (Siem de Jong 8, 58) din partida cu VVV Venlo, contând pentru etapa a 33-a. Cu o etapă înainte de încheierea competiţiei, echipa lui Frank de Boer a acumulat 73 de puncte, cu şase mai mult decât formaţia de pe locul secund, Feyenoord Rotterdam (67p), astfel că Ajax nu mai poate fi ajunsă.

MESSI A DEPĂŞIT RECORDUL LUI GERD MULLER

Atacantul argentinian al echipei FC Barcelona, Lionel Messi, a depăşit, miercuri seară, recordul de 67 de goluri înscrise într-un sezon în toate competiţiile, stabilit de germanul Gerd Muller la Bayern Munchen, în sezonul 1972-1973. În partida cu Malaga, din campionatul Spaniei, Messi a transformat două penalty-uri, în min. 35 şi 59, iar în min. 64 a mai înscris un gol. Messi a ajuns astfel la 68 de reuşite, dintre care 46 în campionat.

FC LIVERPOOL, PIERDERI DE 49,4 MILIOANE DE LIRE STERLINE

FC Liverpool a înregistrat pierderi de 49,4 milioane de lire sterline (60,6 milioane de euro) în ultimul exerciţiu financiar, din cauza cheltuielilor legate de un proiect ratat privind un nou stadion şi de concedierea tehnicianului Roy Hodgson, a anunţat Companies House. Potrivit organismului britanic, clubul a pierdut 35 de milioane de lire sterline cu proiectul de construire a stadionului “HKS-Stanley Park”. În plus, gruparea Liverpool a fost nevoită să plătească o compensaţie de 8,4 milioane de lire sterline după demiterea lui Hodgson, la doar şase luni de la semnarea contractului. Grupul american Fenway Sports Group, care a cumpărat clubul Liverpool în octombrie 2010 şi are în proprietate şi echipa de base-ball Boston Red Sox, a şters deja o datorie de 200 de milioane de lire sterline. Potrivit directorului executiv al clubului, Ian Ayre, situaţia financiară a grupării ar fi fost echilibrată dacă nu ar fi existat cheltuielile legate de proiectul noului stadion.

FLAMINI A REVENIT LA AC MILAN

Victimă a unei rupturi de ligamente încrucişate la genunchiul drept, în august anul trecut, exact înainte de startul campionatului, mijlocaşul francez Mathieu Flamini a debutat pentru AC Milan abia la finalul acestui sezon. Internaţionalul francez a intrat în min. 73 al meciului de miercuri, AC Milan - Atalanta Bergamo 2-0 (), contând pentru etapa a 36-a din Serie A, în locul ghanezului Kevin-Prince Boateng.

MARADONA RĂMÂNE LA AL-WASL

Legenda fotbalului mondial, Diego Maradona, s-a angajat să-şi respecte contractul de antrenor al echipei Al-Wasl din Dubai, care expiră la finalul sezonului viitor, a anunţat clubul. Maradona, care a ameninţat recent că va părăsi echipa dacă nu i se aduc noi jucători, a recunoscut, conform comunicatului, că această „ieşire nu a fost în interesul echipei”. Pe 25 aprilie, Maradona a ameninţat că va pleca de la gruparea Al-Wasl din Dubai la finalul sezonului, dacă oficialii nu-i transferă jucătorii de care are nevoie. „Am promisiuni de la oficialii de la Al-Wasl că-mi vor aduce jucători de calitate. Această promisiune trebuie ţinută, dacă nu se întâmplă aşa, mă întorc în Argentina”, a declarat Maradona, care a mai precizat: „Nu am primit nicio ofertă de la vreun alt club. Am un contract până în sezonul viitor şi eu îmi respect contractele. Însă, dacă oficialii nu răspund solicitărilor mele, atunci voi fi obligat să plec”.

INCIDENTE ÎN HONDURAS

O persoană a murit, iar alte cinci au fost rănite, miercuri, în Honduras, în urma unor schimburi de focuri între suporteri, la începutul uneia dintre semifinalele campionatului naţional de fotbal, a anunţat poliţia locală. Incidentele au izbucnit la San Pedro Sula, al doilea oraş al ţării, între fanii echipelor Marathon şi Motagua. Poliţia a oferit detalii despre acest schimb de focuri în timpul meciului, încheiat la egalitate, scor 0-0. Meciul retur este programat, sâmbătă, la Tegucigalpa. În cealaltă semifinală, Real Espana de Tegucigalpa va înfrunta deţinătoarea titlului, Olimpia.