LIGA A II-A LA FOTBAL, SERIA 1

Rezultatele înregistrate în etapa a 17-a a Ligii a II-a la fotbal, Seria 1 - sâmbătă: Callatis Mangalia - Gloria Buzău 2-1, Astra II Giurgiu - Săgeata Năvodari 1-0, CSMS Iaşi - Delta Tulcea 0-1, FCM Bacău - Dinamo II Bucureşti 3-0, CS Otopeni - Dunărea Galaţi 1-0, FC Snagov - CF Brăila 0-2, FC Viitorul Constanţa - FC Farul Constanţa 1-1, FC Botoşani - Victoria Brăneşti 3-0 (la “masa verde”). Clasament: 1. Viitorul Constanţa 32p (golaveraj: 24-11), 2. Săgeata Năvodari 29p (28-15), 3. Delta Tulcea 29p (20-15), 4. CF Brăila 29p (22-19), 5. Astra II Giurgiu 25p (23-24), 6. FC Snagov 24p (26-21), 7. CSMS Iaşi 24p (15-18), 8. Callatis Mangalia 23p (26-22), 9. FC Botoşani 23p (21-19), 10. FC Farul Constanţa 23p (23-24), 11. FCM Bacău 22p (17-18), 12. CS Otopeni 21p (18-19), 13. Dinamo II Bucureşti 20p (17-21), 14. Dunărea Galaţi 20p (19-23), 15. Victoria Brăneşti 15p (17-28), 16. Gloria Buzău 13p (13-31).

LIGA A II-A LA FOTBAL, SERIA A 2-A

Rezultatele înregistrate în etapa a 17-a a Ligii a II-a la fotbal, Seria a 2-a - vineri: FC Timişoara - ALRO Slatina 2-0; sâmbătă: Chindia Tîrgovişte - Mureşul Deva 5-0, Luceafărul Oradea - FC Argeş Piteşti 0-0, FC Maramureş - Juventus Bucureşti 2-1, Unirea Alba Iulia - FC Bihor Oradea 3-1, Gaz Metan Severin - CSM Rm. Vîlcea 2-1; duminică: FC Olt - Gloria Bistriţa 1-3, UTA - Arieşul Turda 3-0 (la “masa verde”). Clasament: 1. FC Timişoara 40p (golaveraj: 30-10), 2. Gloria Bistriţa 40p (33-14), 3. Gaz Metan Severin 29p.

ACADEMIA HAGI, ELIMINATĂ DIN CUPA HAGI-DANONE

Echipa de juniori a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” (copii născuţi după 1 ianuarie 2000), pregătită de Doru Carali, a participat la sfârşitul săptămânii trecute la faza zonală a Cupei Hagi-Danone de la Galaţi. În meciurile din grupă, Academia Hagi 2000 a înregistrat următoarele rezultate: 0-1 cu LPS Buzău şi 12-0 (au marcat: Dimciu Halep 3, Paul Sabangeanu 2, Dragoş Penescu 2, Mihael Onişa 2, Sebastian Ignat, Mario Gândac şi Ilie Petrică) cu Delta Tulcea. În semifinale, Academia Hagi a pierdut, scor 0-3, partida cu Oţelul Galaţi, echipă care a obţinut calificarea la turneul final al Cupei Hagi Danone, care va avea loc la Cluj-Napoca, în perioada 29 mai - 1 iunie, după ce a trecut în finală, cu 4-3, după executarea loviturilor de la 7 m, de Luceafărul Brăila.

CN DE JUNIORI LA FOTBAL

Rezultate înregistrate în Campionatul Naţional de fotbal rezervat juniorilor - juniori A, play-off, etapa a 3-a: FC Farul Constanţa - CF Brăila 2-0 (3-0 la juniori B), FC Viitorul Constanţa - Oţelul Galaţi 3-2 (1-0), Dunărea Galaţi - Unirea Slobozia 6-0 (meciul juniorilor B are loc luni); juniori C, etapa a 14-a: ACSSF Farul 2010 Constanţa - FC Farul Constanţa 3-0 (0-3 la juniori D), Săgeata Năvodari - Elpis Constanţa 0-3 (0-3), Callatis Mangalia - Academia Hagi Constanţa 0-3 (0-16), FC Viitorul Constanţa - CS Agigea 27-0 (10-0). Partidele CS Eolica Baia - CSS Medgidia şi CS Eforie - Metalul Constanţa au fost amânate; juniori E, play-ff, prima etapă: Academia Hagi 2001 Constanţa - GSIB Mangalia 15-1, Metalul Constanţa - FC Farul Constanţa 2-2, Academia Hagi 2002 Constanţa - CS Eolica Baia 7-1 (meci disputat săptămâna trecută). Meci în devans pentru etapa a 4-a din play-ff: CS Eolica Baia - Academia Hagi 2002 Constanţa 0-7. Play-out: Palatul Copiilor Constanţa - ACSSF Farul 2010 Constanţa 5-0, Săgeata Năvodari - Callatis Mangalia 4-0, Steaua RTS Cogealac - FC Viitorul 2001 Constanţa 1-2.

ASOCIAŢIA SUPORTERILOR ROMÂNI PROTESTEAZĂ

Asociaţia Suporterilor Români a calificat drept “abuziv” şi “nejustificat” modul în care au intervenit jandarmii la mitingul de sâmbătă, din Piaţa Victoriei, precizând, într-un comunicat că forţele de ordine au refuzat “cu îndârjire” dialogul cu fanii. Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Capitalei, Georgian Enache, a declarat, sâmbătă, că 37 de persoane au fost reţinute la mitingul din Piaţa Victoriei al suporterilor Universităţii Craiova, la care au participat şi fani ai echipelor bucureştene. Suporterii au protestat faţă de dezafilierea Universităţii Craiova şi faţă de Legea 4 (legea privind prevenirea şi combaterea violenţei pe stadioane).

DINU GHEORGHE, NUMIT ADMINISTRATOR DELEGAT LA RAPID

Dinu Gheorghe a fost numit administrator delegat la clubul de fotbal Rapid Bucureşti, la care a mai îndeplinit funcţia de preşedinte, până toamna anului trecut. „Domnul Dinu Gheorghe va fi administrator delegat între 23 martie şi 23 mai 2012. M-a asigurat că împreună cu Răzvan Lucescu poate să îndeplinească obiectivele, participarea în Europa League şi câştigarea Cupei României”, a declarat acţionarul principal George Copos. În schimb, Dinu Gheorghe a anunţat că nu a luat încă decizia de a reveni la Rapid.

NAŢIONALA DE FUTSAL A ÎNVINS GRECIA DE DOUĂ ORI

În ultimele două meciuri amicale jucate înaintea “dublei” din barajul cu Ucraina pentru calificarea la Campionatul Mondial, echipa naţională de futsal a României a învins Grecia cu 4-3 şi 7-1. În primul joc au marcat pentru tricolori Tony Safar (2), Mimi Stoica şi Florin Matei, iar în al doilea Marian Şotîrcă (2), Emil Răducu (2), Ion Al Ioani, Mimi Stoica şi Robert Lupu. Naţionala României va susţine barajul de calificare la CM Thailanda 2012 împotriva Ucrainei. Primul joc este programat mâine, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor din Tg. Mureş, iar returul în deplasare, la Harkov, pe 8 aprilie. Echipa care se va impune în această dublă manşă se califică la turneul final, alături de învingătoarele din meciurile Norvegia - Italia, Slovenia - Cehia, Azerbaidjan - Rusia, Slovacia - Spania, Ungaria - Serbia şi Belarus - Portugalia.

ANCELOTTI ÎL VREA PE CHIVU LA PSG

Fundaşul Cristian Chivu, care îşi va încheia în această vară contractul cu Internazionale Milano, este în atenţia conducerii clubului Paris Saint-Germain, unde este dorit de antrenorul Carlo Ancelotti, un mare admirator al fostului internaţional român. Directorul general al clubului PSG, brazilianul Leonardo, a luat deja legătura cu Chivu, dar jucătorul a amânat demararea negocierilor pentru câteva săptămâni, aşteptând încă o ofertă de prelungire a contractului cu Inter, după cum scrie Le Parisien. Cristian Chivu, 32 de ani, reprezintă o atracţie pe piaţa transferurilor, deoarece el poate fi achiziţionat gratis la vară, dacă nu îşi prelungeşte actuala înţelegere, dar şi pentru că poate evolua atât ca fundaş central cât şi ca fundaş stânga. Napoli, Juventus şi Manchester City sunt câteva dintre grupările care îl curtează pe jucătorul român.

TORJE A MARCAT PENTRU UDINESE

Fotbalistul echipei Udinese, Gabriel Torje, a înscris golul egalizator în meciul disputat sâmbătă seară, în deplasare, cu Palermo, scor 1-1, în etapa a 29-a a campionatului Italiei. Palermo a deschis scorul în minutul 31, prin Miccoli, iar Torje, intrat pe teren în minutul 66, în locul lui Pazienza, a marcat în minutul 84. Acesta a fost al doilea gol al românului pentru echipa din Udine.

12 MILIOANE DE EURO PE AN PENTRU GUARDIOLA

Pep Guardiola va deveni cel mai bine plătit antrenor din lume dacă va accepta oferta lui Roman Abramovici, patronul clubului Chelsea Londra. Spaniolul l-ar depăşi în acest clasament pe Jose Mourinho, care încasează 10 milioane de euro pe an de la Real Madrid. Guardiola încă nu şi-a prelungit contractul cu Barcelona, care îi expiră în această vară, iar marile cluburi ale lumii încearcă să profite de acest lucru. Acum, Pep câştigă la Barca 7,5 milioane de euro pe an. Dacă Guardiola va refuza oferta lui Abramovici, pe lista rusului se mai află Mourinho, Blanc, Capello sau Benitez.

PROBLEME DE LOT PENTRU MILAN

AC Milan are multe probleme de lot înaintea meciului tur din sferturile Ligii Campionilor cu FC Barcelona. Astfel, antrenorul Maximiliano Allegri are o lungă listă de indisponibilități şi va trebui să improvizeze destul de mult pentru întâlnirea cu catalanii. Van Bommel este suspendat pentru cumul de cartonaşe galbene, Abate şi Pato sunt accidentaţi, veteranul Inzaghi va sta pe tuşă între două şi trei săptămâni, iar Cassano încă nu şi-a revenit după intervenţia chirurgicală suferită anul trecut la inimă. În plus, Maxi Lopez şi Thiago Silva s-au lovit în partida cu AS Roma, de sâmbătă seară (scor 2-1), şi nu se ştie dacă vor putea juca.

PATRU FOŞTI JUCĂTORI ÎN NAŢIONALA CHINEI, ARESTAŢI PENTRU CORUPŢIE

Patru foşti jucători din echipa naţională a Chinei au fost arestaţi pentru că au acceptat mită cu scopul de a truca un meci din campionatul chinez în 2003, a anunţat, sâmbătă, cotidianul XinminWanbao. Jiang Jin, Qiu Hong, Shen Si şi Li Ming sunt bănuiţi că au primit 8 milioane de yuani (957.000 euro) pentru ca echipa lor, Shanghai International, să piardă meciul cu Tianjin Teda. Publicaţia Xinmin Wanbao adaugă că acest caz de corupţie a apărut după arestarea unor foşti responsabili ai federaţiei chineze, între care şi fostul vicepreşedinte Nan Yong, precum şi fostul preşedinte al clubului Tianjin Teda, Zhang Yifeng.