SEMIFINALELE CUPEI ROMÂNIEI-TIMIŞOREANA LA FOTBAL

Vineri, la Casa Fotbalului din Bucureşti, s-a desfăşurat tragerea la sorţi a partidelor din semifinalele Cupei României-Timişoreana la fotbal. În penultimul act al competiţiei vor avea loc următoarele confruntări: Dinamo Bucureşti - Gaz Metan Mediaş şi FC Vaslui - Rapid Bucureşti. Jocurile din semifinale se vor desfăşura tur-retur, prima echipă extrasă fiind organizatoarea meciului tur. Semifinalele sunt programate pe 28 martie (turul) şi 11 aprilie (returul).

SERIA A 2-A A LIGII A II-A LA FOTBAL

Sâmbătă sunt programate meciurile din etapa a 16-a din Seria a 2-a a Ligii a II-a la fotbal, după următorul program - ora 11.00: FC Argeş - FC Maramureş, Mureşul Deva - Luceafărul Oradea, Juventus Bucureşti - UTA, CSM Rm. Vîlcea - Unirea Alba Iulia, ALRO Slatina - FC Olt; ora 13.00: FC Bihor - FC Timişoara (în direct la Digi Sport 1). Meciul Gloria Bistriţa - Chindia Tîrgovişte, scor 1-0, s-a jucat vineri. Jocul Arieşul Turda - Gaz Metan Severin, scor 0-3, s-a decis la “masa verde”, gazdele fiind excluse din campionat din cauza problemelor financiare. Clasament: 1. Gloria Bistriţa 34p (golaveraj: 30-13), 2. FC Timişoara 34p (26-10), 3. Gaz Metan Severin 26p (24-17), 4. Chindia Tîrgovişte 24p (15-11), 5. FC Argeş 23p (20-20).

PLAY-OFF CN JUNIORI REPUBLICANI ŞI E

Prima etapă din play-off-ul Campionatului Naţional al juniorilor republicani are loc astfel - juniori A, duminică, ora 12.00: Oţelul Galaţi - CF Brăila (de la ora 14.00 juniorii B), FC Farul Constanţa - Unirea Slobozia, FC Viitorul Constanţa - Dunărea Galaţi. Duminică, de la ora 10.00, într-o partidă în devans din prima etapă a play-off-ului Campionatului Naţional al juniorilor E, Academia Hagi 2002 Constanţa va întâlni, la baza sportivă a Academiei de Fotbal “”Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, pe CS Eolica Baia.

ETAPA A 13-A ÎN CN DE JUNIORI C ŞI D

Programul etapei 13-a în Campionatul Naţional al juniorilor C şi D. Juniori C, sâmbătă, ora 10.00: Metalul Constanţa - ACSSF Farul 2010 Constanţa (în continuare are loc partida juniorilor D), FC Farul Constanţa - Săgeata Năvodari, Elpis Constanţa - Callatis Mangalia; duminică, ora 10.00: CSS Medgidia - CS Eforie, CS Agigea - Academia Hagi Constanţa. Partidele FC Viitorul Constanţa - CS Eolica Baia, 14-0 la juniori C şi 11-0 la juniori D, s-au disputat miercuri.

ETAPA A 14-A ÎN CUPA HAGI-DANONE

Programul etapei a 14-a în Cupa Hagi-Danone - duminică: Metalul Constanţa - ACSSF Farul 2010 Constanţa, GSIB Mangalia - CSS Medgidia. Partidele FC Constanţa - Academia Hagi Constanţa 0-10 şi FC Viitorul Constanţa - Săgeata Năvodari 8-4 s-au disputat săptămâna trecută. Restanţă din etapa a 13-a: Săgeata Năvodari - FC Constanţa (duminică, ora 13.00).

BARCELONA VA AVEA ECHIPAMENT PORTOCALIU

FC Barcelona şi-a prezentat echipamentul pentru sezonul viitor, iar cel de rezervă este cu adevărat inedit. După ce anii precedenţi au folosit tricouri galbene sau verzulii, din 2012-2013 catalanii se vor îmbrăca în portocaliu. Noile tricouri sunt în degrade, dar specialiştii de la Nike apreciază că ele vor face senzaţie pe piaţă.

ŞAHTIOR A REFUZAT 20 DE MILIOANE DE EURO PENTRU WILLIAN

Şahtior Doneţk a fost foarte aproape de a încheia o super-afacere cu gruparea patronată de Roman Abramovici, Chelsea Londra, care a vrut să-l transfere pe cel mai bun jucător al echipei ucrainene, mijlocaşul brazilian Willian. „Din motive financiare nu s-a mai realizat transferul. Ei ofereau doar 20 de milioane de euro, iar noi doream 30. Sub această sumă nici nu discutam, Willian este o bijuterie, nu îl putem da pe orice sumă doar pentru că cei care îl vor au un nume. Şahtior are nevoie de el şi nici nu se pune problema să-l lăsăm să plece pe mai puţin de 30 de milioane de euro”, a declarat Mircea Lucescu, antrenorul formaţiei din Doneţk.

REAL MADRID A PUS OCHII PE WITSEL

Devine din ce în ce mai sigur faptul că Jose Mourinho va continua pe banca lui Real Madrid, iar antrenorul portughez se gândeşte deja la campania de achiziţii pe care echipa sa o va aborda la vară. Presa din Portugalia scrie despre interesul galacticilor pentru Axel Witsel, mijlocaşul celor de la Benfica Lisabona, transferat anul trecut de la Standard Liege pentru 8 milioane de euro. Witsel este mijlocaş defensiv, însă poate juca şi lateral. Are 23 de ani, iar cariera profesionistă şi-a început-o în 2006, la Standard Liege. În cele cinci sezoane jucate în tricoul belgienilor a strâns 194 de partide şi a marcat 45 de goluri. În acest sezon, la Benfica, Witsel a bifat 34 de apariţii şi a înscris 4 goluri.

ABIDAL ŞTIA DE TREI SĂPTĂMÂNI CĂ ARE NEVOIE DE TRANSPLANT DE FICAT

Fundaşul francez Eric Abidal a jucat ultimele două meciuri din acest sezon, cu FC Barcelona şi naţionala Franţei, deşi ştia că are nevoie de un transplant de ficat, a scris, vineri, cotodianul El Mundo Deportivo. Abidal ştia de trei săptămâni că are nevoie de transplant, dar a cerut medicilor să-i dea acceptul să evolueze în încă două meciuri foarte importante pentru el. Astfel, el a jucat în meciul cu Atletico de Madrid, câştigat de FC Barcelona, scor 2-1, şi în amicalul Franţei cu Germania, tot 2-1. Clubul catalan a anunţat, joi, că Eric Abidal va fi supus unui transplant de ficat în perioada următoare. „În săptămânile următoare, jucătorul va fi supus unui transplant de ficat, având în vedere evoluţia situaţiei sale hepatice. Transplantul era o opţiune deja indicată la începutul tratamentului, în urmă cu un an. La dorinţa expresă a jucătorului, clubul solicită respectarea dreptului la confidenţialitate”, se arată într-un comunicat al serviciului medical al FC Barcelona. Eric Abidal a fost operat, pe 17 martie 2011, pentru înlăturarea unei tumori la ficat. El s-a refăcut atunci în câteva săptămâni, iar la două luni după intervenţia chirurgicală a fost titular în finala Ligii Campionilor, cu Manchester United, fiind şi primul jucător al Barcelonei care a ridicat trofeul.