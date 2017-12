TRICOLORII AU COBORÂT UN LOC ÎN IERARHIA FIFA

Echipa naţională de fotbal a României a coborât un loc şi se află pe poziţia 53, cu 573 de puncte, în clasamentul FIFA-Coca Cola pe luna martie, dat publicităţii, ieri, pe site-ul oficial al forului fotbalistic mondial. Adversarele României în Grupa D a preliminariilor Campionatului Mondial din 2014 ocupă următoarele poziţii: Olanda - locul 2 (1.379p), Turcia - locul 32 (747p), Ungaria - locul 37 (658p), Estonia - locul 47 (585p), Andorra - locul 205 (fără niciun punct). Primele zece locuri în clasamentul FIFA sunt ocupate de următoarele reprezentative: 1. Spania 1.561p, 2. Olanda 1.379p, 3. Germania 1.332p, 4. Uruguay 1.289p, 5. Brazilia 1.157p, 6. Anglia 1.121p, 7. Portugalia 1.106p, 8. Argentina 1.102p, 9. Italia 1.062p, 10. Croaţia 1.049p. Următorul clasament va fi dat publicităţii pe 11 aprilie.

SMOLAREK A MURIT LA 54 DE ANI

Fostul internaţional polonez Wlodzimierz Smolarek a murit la vârsta de 54 de ani, a anunţat ieri Federaţia Poloneză de Fotbal, cauza decesului fiind deocamdată necunoscută. „Am pierdut unul dintre cei mai mari jucători din istoria fotbalului polonez”, a declarat preşedintele federaţiei, Grzegorz Lato. Smolarek a strâns 60 de selecţii în perioada 1980-1990 şi a câştigat medalia de bronz la CM 1982, din Spania. El a marcat 13 goluri pentru echipa naţională. Fost atacant la Widzew Lodz, alături de care a câştigat de două ori campionatul Poloniei, şi la Legia Varşovia, a jucat 199 de meciuri în prima ligă poloneză şi a marcat 65 de goluri. În 1986, a plecat din Polonia la Eintracht Frankfurt, apoi la Feyenoord Rotterdam şi FC Utrecht. După ce şi-a încheiat cariera de jucător, a antrenat juniorii de la Feyenoord, fiind apoi angajat al federaţiei poloneze. Fiul său Euzebiusz (Ebi) Smolarek este de asemenea internaţional polonez.

ZIDANE, CEL MAI BUN FOTBALIST DIN ISTORIA LUI REAL MADRID

Ziarul spaniol Marca a publicat ieri rezultatele unui sondaj la care au participat 160.000 de votanţi. Fanii au ales cel mai bun prim 11 din istoria lui Real Madrid, cu ocazia împlinirii a 110 ani de la înfiinţarea clubului. Echipa de aur a galacticilor arată astfel: Casillas - Sergio Ramos, Hierro, Roberto Carlos - Michel, Zidane, Redondo, Puskas - Cristiano Ronaldo, Di Stefano, Raul. Rezerve: Zamora, Betancourt - Camacho, Sanchis, Santamaria, Salgado, Chendo, Marquitos - Pirri, Gordillo, Zoco, Stielike, Martin Vazquez, Molowny, Velazquez, Rial - Ronaldo, Hugo Sanchez, Juanito, Butragueno, Gento, Amancio, Kopa. Fotbalistul care a strâns cele mai multe voturi este francezul Zidane, acesta fiind desemnat de fani cel mai bun fotbalist din istoria lui Real Madrid.

CHELSEA S-A CALIFICAT ÎN SFERTURILE CUPEI ANGLIEI

Echipa Chelsea Londra s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Angliei la fotbal, după ce a învins marţi, scor 2-0 (Juan Mata 55, Raul Meireles 61), formaţia Birmingham City. Acest meci din optimile competiţiei a fost primul fără antrenorul Andre Villas-Boas pe bancă, demis duminică şi înlocuit cu secundul său Roberto Di Matteo. În sferturi de finală, Chelsea va întâlni pe Leicester City.

STADIONUL VICENTE CALDERON VA GĂZDUI FINALA CUPEI SPANIEI

Stadionul Vicente Calderon din Madrid va găzdui finala Cupei Spaniei, care se va disputa pe 25 mai, între FC Barcelona şi Athletic Bilbao. Decizia a fost adoptată de Federaţia Spaniolă de Fotbal, cu 22 de voturi în favoarea stadionului echipei Atletico Madrid, dorit de FC Barcelona, şi cu 14 pentru arena La Cartuja din Sevilla, opţiunea grupării basce. Federaţia a trebuit să ia o decizie după ce cluburile au avut două reuniuni în care nu au ajuns la niciun acord în privinţa stadionului pentru finală. Iniţial au dorit să joace pe Santiago Bernabeu, dar Real Madrid a pretextat că face lucrări în acea perioadă.

VILLAS BOAS, DORIT DE INTER DIN VARĂ

Dat afară de Roman Abramovici de la Chelsea după mai puţin de un an de mandat, tehnicianul portughez Andre Villas-Boas ar putea ajunge la Internazionale Milano, acolo unde e considerat varianta perfectă de către patronul Massimo Moratti. Actualul antrenor al lui Inter, Claudio Ranieri, are zilele numărate la Milano. Italianul, venit oricum într-un moment dificil, n-a reuşit să redreseze corabia şi, după ce a năruit orice speranţe la titlu în Serie A, a pierdut prima manşă din optimile Ligii Campionilor, 0-1 la Marseille. Dacă nu va califica echipa în sferturi, va fi înlocuit imediat, mai mult ca sigur, cu antrenorul de la Inter Primavera, Andrea Stramaccioni. Pentru sezonul viitor însă, Moratti a demarat deja negocierile cu Villas-Boas, căruia i-a oferit un salariu anual de 3 milioane de euro pe an, pentru un contract pe două sezoane.