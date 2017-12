CANADA

Români arestaţi

Şapte români romi solicitanţi de azil în Canada, care au fost reţinuţi pentru furturi într-un magazin din Dudswell, au atacat un poliţist din cadrul Siguranţei din Quebec, după care au încercat să fugă. În timp ce unul dintre membrii grupului atrăgea asupra sa atenţia vânzătorului, ceilalţi, mai ales femeile, umpleau compartimentele unor fuste lungi. În total, poliţia a reţinut şapte persoane, şi anume patru femei şi trei bărbaţi, de origine română, provenind din regiunea Montreal, Laval şi Toronto. Poliţia verifică, la serviciile de migrare, dacă cei şapte se află în Canada în mod legal. Niciunul nu are cetăţenie canadiană, cei şapte fiind refugiaţi în aşteptarea deciziei autorităţilor. Însă Cleopatra Oana, Ilena Miclescu, Redford Odina, Valentin şi Daniela Dimitru, Ionuţ Sardaru şi Mirela Velcu vor răspunde în faţa unui judecător, între altele pentru furt, furt calificat, posesie de unelte pentru spargere, obstrucţionarea poliţiei şi atac asupra unui agent.

GRECIA

Apel respins

Curtea de Apel de la Atena a respins cererea de eliberare condiţionată a egumenului Mănăstirii Vatoped din Sfântul Munte Athos, arhimandritul Efrem, care se află în arest preventiv de la sfârşitul lunii decembrie în închisoarea Korydallo din capitala elenă. Părintele Efrem a solicitat pe 30 ianuarie comutarea detenţiei sale preventive în eliberare condiţionată, făcând referire în cererea sa la starea sănătăţii şi la faptul că locul său de reşedinţă este cunoscut şi, prin urmare, nu poate fi bănuit că ar putea să fugă din ţară\'. În cererea sa, părintele Efrem a evocat, din nou, nevinovăţia sa în cazul schimbului de proprietăţi imobiliare dintre mănăstire şi statul elen. Mai există acum posibilitatea ca o cerere similară să fie înaintată Consiliului Curţii.

Părintele Efrem, considerat unul din cei mai cunoscuţi si apreciaţi duhovnici din Sfântul Munte Athos, a fost arestat în ajunul Sărbătorii Crăciunului şi plasat în arest preventiv, fiind acuzat de comiterea unor ilegalităţi într-o afacere de schimb de terenuri între mănăstire şi stat, ce ar fi adus mari prejudicii statului elen. Arestarea în ajunul Crăciunului a egumenului Efrem a provocat multă îngrijorare şi nedumerire şi a ridicat mai multe semne de întrebare în lumea creştin-ortodoxă, mai mulţi ierarhi din Grecia, Rusia, Bulgaria, România reacţionând faţă de gestul autorităţilor elene.

SPANIA

Arestare

Un bărbat suspectat de implicare în asasinarea, în 2003, a premierului sârb Zoran Djindjic a fost arestat în Spania. Autorităţile spaniole au spus că Luka Bojovic a fost reţinut joi, într-un restaurant din oraşul Valencia. Bărbatul este suspectat că ar face parte din cunoscutul clan balcanic Zemun. Poliţia a anunţat că bărbatul este căutat pentru 20 de asasinate comise în Serbia, Olanda şi Spania. Un alt bărbat, Sretko Kalinic, ispăşeşte în prezent o pedeapsă de 30 de ani de detenţie pentru complot în vederea asasinării lui Djindjic. Moartea premierului Zoran Djindjic a provocat un şoc în Serbia, unde sute de mii de oameni au asistat la înmormântarea sa. Acesta a fost ales la conducerea primului Guvern sârb reformist după căderea regimului lui Slobodan Milosevic şi a decis mai ales predarea sa la Tribunalul Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie. Premierul reformator a fost ucis în martie 2003 de un lunetist în capitala sârbă, Belgrad.

ITALIA

Fără asistenţă financiară

Prim-ministrul italian, Mario Monti, a dat asigurări la Washington că ţara sa nu are nevoie de asistenţă financiară. „Italia nu are nevoie de asistenţă financiară, dar are nevoie de o mai bună guvernanţă”, a declarat premierul italian în cadrul unei conferinţe la Institutul Peterson, un organism ce realizează cercetări în domeniul economic. „Cred că FMI-ul joacă un rol esenţial şi foarte constructiv în Zona Euro. Consider că are dreptate atunci când spune că Europa trebuie să se achite de partea sa de sarcini şi să construiască un mecanism de protecţie”, a mai afirmat Mario Monti. „Dar, dacă am un sfat pentru FMI, acesta este să înţeleagă mai bine circumstanţele în care adeziunea strictă la principii poate împiedica rezolvarea pragmatică a problemelor”, a adăugat oficialul italian.

UCRAINA

Consult în puşcărie

Medici germani şi canadieni, alături de colegii lor ucraineni, vor merge luni în Ucraina pentru a o examina pe Iulia Timoşenko, condamnată la închisoare pentru abuz de putere. În octombrie 2011, fostul premier, în prezent lider al opoziţiei, a fost condamnat la şapte ani de detenţie pentru abuz de putere în semnarea unor contracte de livrare de gaz cu Moscova. La sfârşitul lunii decembrie, Iulia Timoşenko a fost transferată într-o închisoare din regiunea Harkov. Avocaţii săi susţin că starea ei de sănătate de degradează de la o zi la alta şi că are nevoie de tratament. Fostul premier cere să fie examinată de medici independenţi, pentru că nu are încredere în Ministerul ucrainean al Sănătăţii.

SLOVENIA

Un nou Guvern

Parlamentul sloven a aprobat, ieri, componenţa noului Guvern de centru-dreapta condus de Janez Jansa, a cărui prioritate declarată va fi impunerea măsurilor de austeritate în mica ţară aflată în Zona Euro. „Această echipă se confruntă cu o mare şi dificilă provocare. Trebuie să reducem cheltuielile bugetare în acest an cu 10 %, comparativ cu anul trecut”, a declarat, înainte de votul în parlament, Janez Jansa, care a mai fost prim-ministru în perioada 2004-2008. Dintr-un total de 82 de deputaţi prezenţi, 50 au votat în favoarea noului guvern de coaliţie, format din 12 miniştri, zece s-au pronunţat împotrivă şi ceilalţi s-au abţinut. Parlamentul şi-a dat deja acordul în urmă cu două săptămâni în legătură cu numirea lui Janez Jansa în funcţia de prim-ministru

BOSNIA-HERŢEGOVINA

Învestirea Guvernului

Parlamentul Bosniei-Herţegovina a învestit, ieri, noul Guvern central al ţării după şaisprezece luni de gravă criză politică, apărută după alegerile generale din octombrie 2010 şi care a blocat apropierea ţării de UE. „Am învestit Consiliul de Miniştri”, a declarat preşedintele Parlamentului, Milorad Zivkovic, după încheierea votului aleşilor.

GERMANIA

Condamnare

Justiţia germană a condamnat, ieri, la închisoare pe viaţă un tânăr kosovar, care a ucis doi soldaţi americani pe aeroportul din Frankfurt, în martie 2011, în cadrul primului atentat islamist comis pe teritoriul german. Arid Uka, de 22 de ani, a fost găsit vinovat de uciderea a doi militari americani şi de alte trei tentative de omucidere, de un tribunal din Frankfurt. Acesta a deschis focul la 2 martie 2011 asupra unor soldaţi americani care plecau în Afganistan, în faţa unui terminal al aeroportului din acest oraş din vestul Germaniei. Arid Uka părea destins în momentul prezentării sentinţei şi chiar a zâmbit. Parchetul federal ceruse închisoarea pe viaţă cu responsabilitate agravată, pentru a exclude o eliberare după 15 ani. Parchetul a apreciat că acuzatul voia să-şi aducă propria contribuţie la Războiul Sfânt.

ISRAEL

A treia zi de grevă

O grevă generală a continuat, ieri, în Israel pentru a treia zi consecutiv, în absenţa unui acord între Guvern şi sindicate, a declarat un purtător de cuvânt al Confederaţiei sindicatelor Histadrut. Conflictul se referă la statutul şi condiţiile de încadrare în muncă a 300.000 de muncitori pe perioadă determinată din sectorul public şi privat, defavorizaţi în comparaţie cu colegii lor titulari. Greva a afectat în special birourile guvernamentale şi spitalele, autorităţile locale, Poşta, compania de electricitate, casele naţionale de asigurări, băncile, căile ferate, porturile, Bursa şi o parte a instituţiilor de învăţământ. Aeroportul internaţional Ben Gurion din Tel Aviv, precum şi porturile au continuat cu toate acestea să funcţioneze până la începerea shabbat-ului, ziua de odihnă săptămânală, care se încheie sâmbătă seara.

EGIPT

Răpiri

Un grup de beduini egipteni a răpit joi 19 poliţişti, inclusiv doi ofiţeri, în Sinai, în urma morţii unui beduin într-un schimb de focuri cu poliţia, a anunţat o sursă din domeniul securităţii. Beduinii i-au răpit pe poliţişti după ce le-au atacat postul, în apropiere de frontiera israeliano-palestiniană, a precizat această sursă.

Răpitorii, care i-au condus pe poliţişti într-un loc deşertic nu departe de postul de poliţie, i-au eliberat pe cei 19 poliţişti după ce au obţinut de la autorităţi ca victima să fie recunoscută ca martir şi ca familia acesteia să aibă dreptul la o indemnizaţie financiară. De la revolta în urma căreia a fost îndepărtat de la putere fostul preşedinte egiptean Hosni Mubarak, în februarie 2011, Egiptul este teatrul unor violenţe sporadice, uneori sângeroase, şi unei importante creşteri a infracţiunilor. Situaţia este deosebit de dificilă în Peninsula Sinai, unde populaţia beduină este puternic înarmată.

OSEŢIA DE SUD

Probleme de sănătate

Lidera opoziţiei din Oseţia de Sud, Alla Djioieva, a suferit un atac de cord în timpul unui interogatoriu şi a fost internată joi seară, au anunţat autorităţile. Departamentul pentru investigaţii al biroului procurorului general a deschis un caz penal vizând-o pe Alla Djioieva, care este suspectată de pregătire a unei preluări prin violenţă a puterii, a anunţat Alan Pliev, anchetatorul însărcinat cu dosarul, fără a preciza data când a fost lansat cazul. Anunţul contravine unei declaraţii anterioare a procurorul general adjunct al teritoriul separatist, Gheorghi Kabulov, care a afirmat că lidera opoziţiei fusese convocată pentru interogare ca martor. Alan Pliev a precizat şi că Alla Djioieva a fost internată în timpul interogatoriului, deşi autorităţile anunţaseră interior că acesteia i s-a făcut rău atunci când forţele de ordine au intrat în casa sa pentru a o aduce la interogatoriu.

RUSIA

Condamnare

Un inginer de la staţia spaţială rusă Peseţk a fost condamnat la 13 ani de detenţie, pentru că a vândut CIA date ale testelor ruse cu rachete. Locotenent-colonelul Vladimir Nestereţ, inginer de teste la bază, a fost condamnat pentru trădare, au anunţat serviciile ruse de informaţii FSB. Acesta a recunoscut că a transmis informaţii despre teste cu rachete strategice efectuate recent de Rusia. FSB nu a dat alte detalii despre cazul Nestereţ. Programul de rachete al Moscovei a fost afectat recent de aparente probleme de proiectare. Pleseţk, o bază din nord-vestul Rusiei, în apropiere de Centrul Arctic, este folosită de armată pentru lansarea de sateliţi şi pentru teste balistice.

CROAŢIA

Creştere de TVA

Autorităţile croate vor creşte, începând din 1 martie 2012, TVA-ul de la 23% la 25%, a anunţat ministrul croat de Finanţe Slavko Linic. Pentru a atenua impactul creşterii TVA-ului, Guvernul va reduce cu 10% taxele pe uleiuri şi grăsimi alimentare, pe alimentele pentru copii şi pe alimente bazate pe cereale procesate pentru bebeluşi şi copii. Începând din 1 ianuarie 2013, taxa pe activităţi legate de turism va fi, de asemenea, redusă cu 10%. În această categorie intră şi mâncarea servită la restaurant, sucuri, vin şi bere. Slavko Linic a precizat că pachetul legislativ vizează consolidarea economiei, dar şi menţinerea standardului de viaţă pentru cetăţenii afectaţi de criză. Pachetul complet de măsuri va fi anunţat luni.

FRANŢA

Revenire la normal

Traficul a revenit la normal de vineri pe aeroporturile pariziene Roissy şi Orly, după patru zile de grevă la care au participat mai ales piloţii companiei Air France, şi care a provocat anulări şi întârzieri de curse, a anunţat administraţia aeroportuară din Paris. Air France a anunţat joi că se pregăteşte pentru reluarea programului normal de zbor pentru ziua de 10 februarie, fiind totuşi previzibile întârzieri, din cauza condiţiilor de ger din regiunea pariziană. Greviştii resping un proiect legislativ vizând limitarea dreptului la grevă în transportul aerian, adoptat deja de deputaţi. Textul prevede obligativitatea depunerii unui preaviz individual de grevă cu 48 de ore înaintea fiecărei zile de protest, iar pentru angajatori, de a face previziuni de trafic cel târziu cu 24 de ore înainte de perturbarea acestuia. Senatul va examina proiectul la 15 februarie Ministrul Transporturilor, Thierry Mariani, i-a primit, ieri, pe reprezentanţii sindicatelor din transportul aerian, în tentativa de evitare a unei noi greve. Sindicatele ameninţă cu o nouă încetare a lucrului din 15 februarie, timp de patru zile.

ARGENTINA

Insultă la adresa preşedintelui

Un ziar din Insulele Falkland (Malvine) a numit-o din greşeală „căţea” pe preşedinta Argentinei, Cristina de Kirchner. Argentinienii au reacţionat în mod agresiv după ce ziarul „Penguin News” a difuzat o fotografie a Cristinei Fernandez de Kirchner care avea titlul „căţea”. În urma incidentului, care pare a fi o greşeală, la redacţia ziarului au fost primite numeroase emailuri cu insulte la adresa redactorului-şef. Fotografia a fost publicată după ce preşedintele de Kirchner a declarat că Argentina va formula o cerere adresată Naţiunilor Unite în legătură cu disputatul arhipelag. În replică, premierul britanic, David Cameron, a declarat că Argentina nu trebuie să aibă niciun dubiu că Marea Britanie va apăra insulele Falkland în cazul unui conflict militar.

RUSIA

Corupţie „civilizată”

Rusia a revenit la un nivel al corupţiei „normal şi civilizat” după dezastrul din anii \'90, în urma destrămării URSS, a apreciat ieri cineastul rus Stanislav Govoruhin, care conduce campania premierului Vladimir Putin pentru prezidenţiale. „În prezent, am revenit din nou la o corupţie normală, civilizată, care există şi în China (acolo este adevărat că te împuşcă pentru asta), în Italia sau în America”, a declarat Govoruhin într-un interviu pentru ziarul „Trud”. „La noi, corupţia este mai naturală decât în aceste ţări, dar suntem pe cale să ieşim dintr-o situaţie monstruoasă de jaf”, a adăugat acesta, referindu-se la privatizările controversate din anii \'90. În Rusia, corupţia este „un viciu de care este dificil să scapi rapid”, a apreciat cineastul, subliniind că acest flagel exista deja în perioada ţarilor. „În schimb, sub regimul lui Stalin nu exista corupţie”, a adăugat Stanislav Govoruhin, fără a face alte precizări.

SUA

Incident neplăcut

Membrii unui grup de puşcaşi marini care s-au fotografiat cu un steag nazist, o fotografie care circulă foarte mult pe Internet, au primit doar un avertisment şi nu vor fi sancţionaţi, a anunţat baza militară americană Camp Pendleton. Autorităţile militare au fost informate despre acest caz în noiembrie 2011, după ce fotografia, realizată în septembrie 2010, a fost postată pe Internet.

„Incidentul nu era motivat de consideraţii rasiale. Persoanele vizate au recunoscut că simbolul nazist putea fi prost interpretat şi că nu este conform valorilor Corpului Puşcaşilor Marini”, se arată într-un comunicat al Camp Pendleton. „Comandantul a apreciat că nu este necesară nicio acţiune disciplinară. Dar el le-a transmis tuturor (membrilor trupelor) Marines ai unităţii că un asemenea comportament nu va fi tolerat şi că orice recidivă va fi pedepsită”, se mai arată în comunicat.