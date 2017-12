CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL ÎN SALĂ

Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) Constanţa organizează în lunile ianuarie şi februarie ediţia 2012 a Campionatului Judeţean de fotbal în sală. Echipele care doresc să participe se pot înscrie la sediul AJF din strada Ion Bănescu nr. 2, de luni pînă vineri, între orele 9.00 şi 13.00. Relaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 0241/613.533 şi 0721/028.663. Meciurile vor avea loc în Sala Sporturilor din Techirghiol.

ŞEDINŢĂ TEHNICĂ LA CUPA DE IARNĂ LA FOTBAL-TENIS

Clubul Eden organizează Cupa de Iarnă la fotbal-tenis, competiţie care se va desfăşura în sala din bd-ul Aurel Vlaicu nr. 70. Echipele vor fi formate din trei jucători, iar loturile din şase jucători. Înscrierile se fac la sediul clubului sau la numerele de telefon 0241/58.58.85, 0720/50.22.60 şi 0723/33.72.29. Astăzi, de la ora 18.00, este programată şedinţa tehnică a competiţiei.

FR DE BASCHET, 80 DE ANI DE ISTORIE

Federaţia Română de Baschet va organiza Gala Aniversară la Palatul Parlamentului, pe 30 ianuarie, pe lista invitaţilor numărându-se nume mari ale baschetului autohton şi internaţional. FR Baschet a anunţat, ieri, că la evenimentul din 30 ianuarie va sărbători 80 de ani de la semnarea, ca membru fondator, a actului constitutiv al forului internaţional de profil. Printre invitaţii de marcă se vor număra fostul preşedinte FIBA, Aldo Vitale, actualul conducător al FIBA Europe, Olafur Rafnsson şi secretarul general al forului, Nar Zanolin, Kosta Iliev, director FIBA, Jordi Bertomeu, CEO Euroligă, Miguel Betancor şi Richard Stokes, directori FIBA Europe sau Ron Coppenrath, secretar general IWBF. Foşti jucători de renume ai continentului vor fi şi ei prezenţi la gala de la Bucureşti, precum Dino Meneghin şi Georgi Gluşkov, dar şi personalităţi ale baschetului şi sportului românesc.

PRIMA VICTORIE PENTRU FRANŢA LA CE DE HANDBAL MASCULIN

Campioana olimpică, mondială şi europeană, Franţa, a câştigat, miercuri, primul meci de la Campionatul European din Serbia, după ce a învins, în a doua partidă din Grupa C, reprezentativa Rusiei, scor 28-24. În celălalt meci din Grupa C: Spania - Ungaria 24-24. Clasament: 1. Spania 3p, 2. Franţa 2p (golaveraj: 54-53), 3. Ungaria 2p (55-55), 4. Rusia 1p. În Grupa D s-au înregistrat următoarele rezultate: Islanda - Norvegia 34-32 şi Slovenia - Croaţia 29-31. Clasament: 1. Croaţia 4p, 2. Islanda 2p (63-63), 3. Norvegia 2p (60-61), 4. Slovenia 0p. Ieri, în primele meciuri ale zilei, am consemnat următoarele rezultate: Polonia - Danemarca 27-26 (Grupa A) şi Germania - Suedia 29-24 (Grupa B). Aseară, după închiderea ediţiei, au avut loc alte două partide: Serbia - Slovacia (Grupa A) şi Cehia - Macedonia (Grupa B).

DJOKOVIC, PROVOCAT ŞI ÎNVINS LA MELBOURNE DE O FATĂ DE 12 ANI

Tenismanul sârb Novak Djokovic, nr. 1 mondial, a declarat, ieri, după ce s-a calificat în turul al treilea la Australian Open, că în urmă cu o zi a fost provocat şi învins de o fată în vârstă de 12 ani. „Se numeşte Sasha”, i-a spus Djokovic fostului campion american Jim Courier, care îl intervieva în faţa publicului, pe teren, după victoria din meciul cu columbianul Santiago Giraldo, scor 6-3, 6-2, 6-1. „Ea m-a învins ieri (n.r. - miercuri), la finalul antrenamentului. Mama ei a venit la mine şi mi-a spus: Sunt sigură că fiica mea poate să vă învingă. I-am răspuns: Să vedem. Am jucat şi ea a câştigat cu trei puncte la două, a explicat tenismanul sârb, care a confirmat pentru Courier şi faptul că va apărea în filmul “The Expendables 2”: „Nu cred că am cine ştie ce talent pentru cinema, dar de ce să nu încerc?”

SERENA WILLIAMS, LA A 500-A VICTORIE DIN CARIERĂ

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams a înregistrat, ieri, a 500-a sa victorie din carieră, calificându-se în turul al treilea al turneului Australian Open, după ce a învins-o în runda secundă pe sportiva cehă Barbora Zahlavova Strycova, scor 6-0, 6-4. Meciul a durat doar o oră şi opt minute, iar acest succes reprezintă şi a 210-a victorie a Serenei Williams la turneele de Grand Slam. „Este super. Primul lucru pe care vreau să îl întreb este: A ajuns cineva până la cifra 1000? Presupun că nu. Nici eu nu voi ajunge niciodată acolo, a spus Serena Williams glumind. „Însă este cool. 500 sunt multe meciuri, ca să nu ne mai gândim la victorii, astfel că este cool. Obiectivul meu este doar acela de a continua. Nu m-am gândit că voi ajunge la 500. După Brisbane am realizat că eram la cifra 498, abia atunci m-am gândit că vreau să ajung la 500”, a precizat cvintupla câştigătoare la Australian Open (2003, 2005, 2007, 2009 şi 2010). Serena Williams nu a părut să aibă probleme la glezna stângă, la care a suferit o entorsă la Brisbane la începutul lunii. „Totul este în regulă, doar mi-au tremurat puţin gleznele. Nu am fost făcută să fiu balerină”, a glumit ea. „Mi s-a sucit, dar am un bandaj şi asta m-a ajutat foarte mult. Totul este foarte bine, am două glezne în regulă”, a menţionat sportiva americană. În vârstă de 30 de ani, Serena Williams a înregistrat 16 victorii consecutive la Melbourne. Ea a câştigat competiţia în 2003, 2005, 2007, 2009 şi 2010, dar în 2011 a lipsit din cauza unei accidentări.