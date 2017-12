CARPO VA JUCA LA TIMIŞOARA

Căpitanul echipei Rugby Club Judeţean Farul Constanţa, Daniel Carpo, declarat cel mai bun rugbyst român în 2010 şi 2011, va juca în acest sezon pentru echipa Rugby Club Municipal Timişoara. „Plec dezamăgit că nu am reuşit să câştig niciun titlu cu Farul în cei zece ani în care am activat la acest club de suflet pentru mine. Sunt la o vârstă la care îmi doresc foarte mult să câştig un titlu şi sper să pot reuşi acest lucru cu Timişoara. A contat foarte mult şi faptul că voi putea lucru cu antrenorul Chester Williams, campion mondial ca jucător cu Africa de Sud“, a declarat Carpo.

TECĂU PARTICIPĂ ŞI LA DUBLU MIXT LA AUSTRALIAN OPEN

Tenismanul constănţean Horia Tecău va face pereche cu Bethanie Mattek-Sands (SUA) în proba de dublu mixt de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, informează site-ul oficial al competiţiei. Tecău şi Mattek-Sands, cap de serie nr. 8, vor juca, în primul tur, cu perechea cehă Lucie Hradecka / Frantisek Cermak. Tecău este singurul român înscris pe tabloul de dublu mixt de la Australian Open.

NICULESCU, ÎN TURUL 3 LA AUSTRALIAN OPEN

Jucătoarea română de tenis Monica Niculescu s-a calificat pentru a doua oară consecutiv în turul al treilea de la Australian Open. Cap de serie nr. 31, românca a depăşit-o în runda secundă pe franţuzoaica Pauline Parmentier, jucătoare clasată pe locul 70 WTA, cu 4-6, 6-4, 6-1. În turul 3, Niculescu va da piept cu liderul clasamentului mondial, Caroline Wozniacki, care a învins-o, ieri, pe Anna Tatishvili (Georgia), cu 7-6, 6-1. Niculescu ar putea provoca schimbări în vârful ierarhiei jucătoarelor profesioniste dacă va reuşi să o învingă pe Wozniacki, care ocupă în acest moment primul loc în clasamentul WTA, cu 7.485 de puncte. Prin calificarea în turul 3, Niculescu, locul 32 WTA, şi-a egalat performanţa de anul trecut, cea mai bună din carieră la Australian Open, asigurându-şi 160 de puncte WTA şi un cec în valoare de 54.625 de dolari australieni (aproximativ 44.000 de euro).

SERBIA, PUNCTAJ MAXIM LA CE DE HANDBAL MASCULIN

Naţionala Serbiei, gazda Campionatului European de handbal masculin, a obţinut a doua victorie în Grupa A de la turneul final, învingând, cu 24-22, reprezentativa Danemarcei. Iată şi celelalte rezultate înregistrate marţi: Slovacia - Polonia 24-41 (Grupa A), Macedonia - Germania 23-24, Cehia - Suedia 29-33 (ambele în Grupa B). Ieri, în primele meciuri ale zilei, am consemnat următoarele rezultate: Rusia - Franţa 24-28 (Grupa C) şi Slovenia - Croaţia 29-31 (Grupa D). Aseară, după închiderea ediţiei, au avut loc alte două partide: Spania - Ungaria (Grupa C) şi Islanda - Norvegia (Grupa D).