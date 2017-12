BUTE, PROVOCAT DE ANDRE DIRRELL

Unul dintre participanţii la turneul Super Six, Andre Dirrell, îşi doreşte să lupte în 2012 cu Lucian Bute, pentru titlul mondial la categoria supermijlocie, versiunea IBF. Cu 19 victorii în palmares, dintre care 13 prin KO, Dirrell nu este impresionat de cartea de vizită a românului. „Este campion, nu e nicio îndoială în această privinţă. Este foarte rapid şi are un excelent joc de picioare. Este un boxer bun, însă ştim cu toţii că n-a înfruntat până acum decât pugilişti de rangul doi. Nu a avut o opoziţie veritabilă în ring”, a declarat Dirrell. El a participat anul acesta la Super Six, unde a disputat două meciuri: l-a învins prin descalificare pe Arthur Abraham şi a pierdut cu Carl Froch. Din cauza unei accidentări, a fost nevoit să declare forfait pentru meciul cu bunul său prieten Andre Ward, recent câştigător al Super Six.

DOUĂ ECHIPAJE ROMÂNEŞTI ÎN RALIUL MONTE CARLO 2012

Inaugurat în 1911, Raliul Monte Carlo a fost reintegrat în calendarul Campionatului Mondial de raliuri (WRC) începând cu anul 2012. Iar la start se vor afla două echipaje din ţara noastră: Marco Tempestini - Dorin Pulpea (Subaru Impreza R4), respectiv Edwin Keleti - Victor Ponta (Mitsubishi Lancer Evo X). Printre cele 89 de echipaje înscrise la cursa programată între 17 şi 22 ianuarie 2012 se numără şi cel alcătuit din campionii mondiali Sebastien Loeb şi Daniel Elena (Citroen). În 1936, Ion Zamfirescu şi Petre G. Cristea s-au impus în prestigioasa întrecere la bordul unui automobil Ford V8.

DJOKOVIC L-A ÎNVINS PE FEDERER ÎN... 44 DE MINUTE

Liderul clasamentului ATP, Novak Djokovic, l-a învins, vineri, în semifinalele turneului demonstrativ de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), pe elveţianul Roger Federer, nr. 3 ATP, cu 6-2, 6-1, după un meci care a durat 44 de minute. Djokovic îl va înfrunta în finala competiţiei, pe spaniolul David Ferrer, care a trecut, tot vineri, în penultimul act, cu 6-3, 6-2, de Rafael Nadal.

LA 50 DE ANI, VREA LA JOCURILE OLIMPICE

Germanca Birgit Fischer, de opt ori campioană olimpică la kaiac, va aniversa 50 de ani în luna februarie a anului viitor, dar se pregăteşte pentru o revenire spectaculoasă în competiţiile de nivel înalt, ea exprimându-şi dorinţa de a participa la Jocurile Olimpice de vară din 2012. „Vreau să-mi testez limitele. De ce ar trebui ca la 50 de ani să nu-mi mai fixez obiective? Am băşici şi la mâini şi la picioare, mă antrenez din greu, dar nimic nu este mai presus de competiţia în sine”, a declarat Birgit Fischer pentru cotidianul Bild. În cazul în care va obţine calificarea la JO, Fischer, campioană olimpică la simplu la Moscova, în 1980, când avea 18 ani, ar deveni prima sportivă germană care va participa la şapte ediţii ale JO. Birgit Fischer a câştigat 12 medalii olimpice de aur şi de argint, în 1988, 1992, 1996, 2000 şi 2004, la care a adăugat 27 de titluri mondiale.

MICHAEL JORDAN S-A LOGODIT

Michael Jordan, legenda baschetului mondial, s-a logodit cu iubita sa, manechinul de origine cubaneză Yvette Prieto, a anunţat purtătorul de cuvânt al fostului jucător. În vârstă de 48 de ani, Jordan a cerut-o în căsătorie pe Yvette Prieto, în vârstă de 32 de ani, de Crăciun. Deocamdată nu se cunoaşte data căsătoriei. Michael Jordan a mai fost căsătorit cu Juanita Jordan, timp de 17 ani. Cei doi, care au împreună trei copii, au divorţat în 2006.

SE RETRAGE ANGELA RUGGIERO

Cvadruplă medaliată olimpică la hochei pe gheaţă cu echipa SUA, Angela Ruggiero a anunţat că se retrage din activitate. În vârstă de 31 de ani, absolventă a Universităţii Harvard, fosta hocheistă va deveni membră a Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), în Comisia Sportivilor. Angela Ruggiero, originară din Simi Valley (California), se retrage din activitate după ce a jucat 16 ani în naţionala de hochei pe gheaţă a SUA. Ea a evoluat în defensivă, reuşind totuşi să acumuleze 208 puncte (goluri şi pase decisive), şi a susţinut 256 de meciuri pentru USA Hockey, record absolut. Ruggiero a câştigat prima sa medalie olimpică, de aur, în 1998, după care a mai obţinut două arginturi şi un bronz. A jucat hochei şi alături de fratele său, într-o ligă nord-americană masculină de rang inferior.

MARII DISPĂRUŢI DIN LUMEA SPORTULUI ÎN 2011

2011 a fost anul care marcat de dispariţia a doi campioni de legendă, americanul Joe Frazier (67 de ani), primul pugilist care l-a învins pe Muhammad Ali în 1971, şi spaniolul Severiano Ballesteros (54 de ani), considerat cel mai bun jucător de golf european din istorie. Lumea sportului i-a plâns şi pe legendarul halterofil sovietic Vassili Alexeiev (69 de ani), deţinătorul a 80 de recorduri mondiale, şi pe fotbalistul brazilian Socrates (57 de ani). Decesele italianului Marco Simoncelli (24 de ani), campion mondial la 250 cc, al englezului Dan Wheldon (33 de ani), dublu câştigător la cursa de 500 de mile de la Indianapolis la automobilism, precum şi al rutierului belgian Wouter Weylandt (26 de ani), victima unei căzături în Turul ciclist al Italiei, au reamintit de pericolele oricărei competiţii.