FC Viitorul II debutează în Liga a III-a la fotbal

Astăzi, de la ora 18.00, pe stadionul „Orășenesc” din Ovidiu, se va disputa întâlnirea dintre formațiile FC Viitorul II și ACS Gloria Popești Leordeni, din prima etapă a Ligii a III-a la fotbal, Seria a 2-a. Echipa antrenată de Cristi Cămui speră să debuteze cu dreptul în al treilea eșalon al fotbalului românesc, mai ales că vine după frumoasa victorie obținută în Cupa României, 3-0 cu Dunărea Călărași. Sâmbătă, de la ora 18.00, tot în cadrul primei etape din Liga a 3-a, Seria a 2-a, este programată și partida CS Petrolistul Boldești - CS FC Callatis Mangalia.

Liga a IV-a la fotbal, etapa a 2-a

Programul partidelor din etapa a 2-a a Ligii a IV-a la fotbal - toate meciurile se vor disputa sâmbătă, 29 august - ora 10.00 (juniorii) și ora 12.00 (seniorii): Axiopolis Cernavodă - Farul Tuzla, CFR Constanța - Victoria Cumpăna, CS Eforie - CS Agigea; ora 11.00 și 13.00: Sparta Techirghiol - Gloria Băneasa, Dunărea Ostrov - CS Mihail Kogălniceanu; ora 14.30 și 16.30: Avântul Comana - Voința Valu lui Traian; ora 15.00 și 17.00: CSO Ovidiu - Unirea Topraisar, Portul Constanța - Viitorul Fântânele, Victoria Mihai Viteazu - Știința Poarta Albă.

Liga a V-a la fotbal, etapa a 2-a

Programul meciurilor din etapa a 2-a a Ligii a V-a la fotbal - sâmbătă, 29 august, ora 17.00: Perla Murfatlar - Voința Siminoc; duminică, 30 august, ora 11.00: Danubius Rasova - Viitorul Pecineaga, Viitorul Cobadin - CS Năvodari, Atletic 2 Mai - Litoral Corbu, Castelanii Castelu - Gloria Seimeni; ora 14.00: Progresul CSȘ Medgidia - Speranța Nisipari, Dacia Mircea Vodă - Recolta Nicolae Bălcescu. Partida Voința Săcele - Gloria Albești a fost amânată.

Academia Hagi, selecții la categoriile 2001, 2002 și 2003

Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” organizează o acțiune de selecție la nivel național la categoriile de vârstă 2001, 2002 și 2003, în perioada 7-9 septembrie, de la ora 17.00, la Academia Hagi de la Ovidiu. Selecțiile vor fi supervizate de o comisie, care va lua deciziile finale. În funcție de calitățile fiecărui jucător, acțiunea se poate extinde pe o perioadă cuprinsă între o zi și trei zile. Copiii vor avea echipament sportiv adecvat și ghete de fotbal pentru teren sintetic. Cazarea sportivilor se face pe cont propriu. Documente obligatorii: aviz medical („apt pentru performanță“). Înscrierea se va face la locul de desfășurare.

HC Dobrogea Sud participă la turneul de la Bacău

Astăzi, de la ora 13.00, formația de handbal masculin HC Dobrogea Sud Constanța va susține primul meci din cadrul turneului de la Bacău, urmând să întâlnească echipa CSU Suceava. Tot azi, de la ora 15.00, se vor întâlni CS Știința Municipal Bacău și CS Politehnica Unistil Iași. Sâmbătă, de la ora 10.00, este programată finala mică, iar de la ora 12.00 se va disputa finala competiției, Cupa Municipiului Bacău ajungând la a zecea ediție.

Halep, văzută campioană la US Open de peste 30 la sută dintre participanţii la un vot pe site-ul WTA

Jucătoarea constănțeană de tenis Simona Halep, cap de serie nr. 2 şi locul 2 WTA, este văzută campioană la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, de peste 30 la sută dintre participanţii la un vot pe site-ul oficial al WTA. Întrebaţi în ce fază cred că va ajunge Simona Halep la US Open, 30,23 la sută dintre participanţii la vot au răspuns că jucătoarea din Constanţa va câştiga turneul de la New York. Celelalte procente la vot sunt următoarele: finală - 29,01 la sută, semifinale - 19,34 la sută, sferturi de finală - 10,32 la sută, optimi de finală - 4,96 la sută, turul trei - 2,37 la sută, turul doi - 2,73 la sută şi primul tur - 1,04 la sută. Ion Ţiriac a declarat, ieri, că Halep este „un produs al României” şi aparţine întregii naţiuni, precizând că speră ca jucătoarea de tenis să îi bucure pe toţi românii cu performanţele ei. Fostul jucător de tenis Ion Ţiriac a făcut aceste afirmaţii în cadrul unui eveniment în care a primit cheile automobilului Porsche 918 Spyder, comandat anul trecut şi fabricat special pentru omul de afaceri, modelul fiind cea mai scumpă maşină din portofoliul constructorului german. Vehiculul hibrid a fost produs într-o serie limitată de 918 exemplare - toate sold out - şi are numărul 378.

Copil, în turul secund al calificărilor la US Open

Tenismanul Marius Copil, locul 184 ATP, s-a calificat în turul al doilea al calificărilor la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Copil l-a învins în primul tur al calificărilor, cu scorul de 6-2, 4-6, 6-4, după o oră şi 52 de minute, pe francezul Edouard Roger-Vasselin, poziţia 161 în ierarhia mondială. Noaptea trecută, în turul secund al calificărilor, Copil l-a întâlnit pe columbianul Alejandro Gonzalez, cap de serie nr. 15 şi locul 117 ATP.

Atletul Marian Oprea, locul 6 în finala probei de triplusalt de la CM

Atletul Marian Oprea s-a clasat pe locul 6, cu o săritură de 17,06 metri, în finala probei de triplusalt de la Campionatele Mondiale de la Beijing (China). Oprea a sărit 17,06 metri din prima încercare, la a doua încercare a sărit 16,23 m, următoarele trei sărituri nu le-a efectuat, iar la ultima încercare a călcat linia roşie şi rezultatul nu i s-a omologat. Medalia de aur în proba de triplusalt i-a revenit americanului Christian Taylor, cu o săritură de 18,21 m, la doar opt centimetri de recordul mondial deţinut de britanicul Jonathan Edwards. Argintul a fost câştigat de cubanezul Pedro Pichardo (17,73 m), iar bronzul i-a revenit portughezului Nelson Evora (17,52 m). Tot ieri, atletele Alina Rotaru şi Florentina Marincu au ratat calificarea în finala probei de săritură în lungime din cadrul CM. Rotaru s-a clasat pe locul 8 în Grupa B, cu o săritură de 6,58 m, şi a fost prima sportivă sub linia calificării în finală, în timp ce Marincu nu a reuşit nicio săritură valabilă.

Usain Bolt, aur la 200 de metri la CM de la Beijing

Atletul jamaican Usain Bolt a câştigat, ieri, titlul mondial în proba de 200 de metri de la Campionatele Mondiale de la Beijing, după ce duminică s-a impus şi la 100 de metri. Usain Bolt a încheiat cursa de 200 m în 19 secunde şi 22 de sutimi, fiind urmat de americanul Justin Gatlin, cronometrat cu timpul de 19 secunde și 74 de sutimi. Pe locul 3 s-a clasat sud-africanul Anaso Jobodwana, cu timpul de 18 secunde şi 87 de sutimi.

Baschetbalistul Derrick Rose, acuzat de viol

Derrick Rose, baschetbalistul american al echipei Chicago Bulls, a fost acuzat de o fostă prietenă că a violat-o împreună cu doi amici în august 2013, a anunţat cotidianul francez „L'Equipe”, citând site-ul american TMZ. Conform sursei citate, Rose a invitat-o pe femeie la o petrecere, i-ar fi turnat droguri în băutură, ar fi dus-o acasă şi ar fi violat-o împreună cu cei doi prieteni ai săi. Purtătorul de cuvânt al baschetbalistului a negat acuzaţiile. „Acuzaţiile reclamantului sunt false şi nu au nicio bază reală. Este o încercare disperată de a scoate bani de la un sportiv respectat”, a declarat purtărul de cuvânt al lui Derrick Rose pentru „Sport Bussiness Journal“. În vârstă de 26 de ani, Derrick Rose evoluează din 2008 la Chicago Bulls şi a fost selecţionat de trei ori pentru All-Star-Game.