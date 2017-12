Publicaţia deţinută de Rupert Murdoch ”The News of The World” riscă noi acuzaţii, după ce s-a aflat că până şi convorbirile telefonice ale rudelor soldaţilor britanici morţi în misiune ar fi fost interceptate. Potrivit ”Daily Telegraph”, numerele de telefon ale rudelor unor militari morţi au fost descoperite în dosarele detectivului Glenn Mulcaire. ”The News of the World” ar fi interceptat şi convorbirile telefonice ale rudelor victimelor atentatelor din iulie 2005, din Londra. Un avocat care reprezintă o parte a rudelor a spus că o familie a fost contactată de poliţie şi i s-a spus că telefonul ar fi fost interceptat în 2005. Au apărut informaţii şi că unii poliţişti ar fi fost mituiţi de publicaţie.

Şi cariera premierului David Cameron pare compromisă iremediabil de scandal. Deşi acesta a anunţat demararea unei anchete publice privind acuzaţiile de interceptare ilegală a convorbirilor, David Cameron a făcut nu una, ci mai multe greşeli fatale, întreţinând relaţii cu persoane implicate în scandal. Nu ar fi trebuit niciodată să îl angajeze ca director de comunicare pe fostul editor al publicaţiei, Andy Coulson, nu ar fi trebui să cultive o relaţie apropiată cu magnatul media Rupert Murdoch şi nu ar fi trebuit să accepte o relaţie de prietenie cu Rebekah Brooks, director la News International.

La rândul său, Rupert Murdoch, proprietarul publicaţiei, a calificat acuzaţiile drept ”deplorabile”. În cele din urmă, fiul magnatului Rupert Murdoch, James, a anunţat că duminica viitoare va fi publicat ultimul număr al publicaţiei.