Ultimul peremist din Mangalia

Cu siguranţă, Ion Anghel, alintat, de ziua îndrăgostiţilor, cu numele de John, şi-a propus să rămînă ultimul mohican peremist la Mangalia şi chiar de-a lungul şi de-a latul judeţului Constanţa. În calitatea sa de lider pe viaţă al PRM Mangalia, domnul Anghel este adeptul principiului mingicar “Eu centrez, eu dau cu capul”. În bară, oriunde, nu contează! Exigent din fire, ca orice politician care a învăţat să tăvălească bine mititeii graşi pe grătar, şeful de partid şi-a trasat o ideologie personală, propunîndu-se pe sine însuşi ca model unic de viaţă şi activitate revoluţionară. Într-un fel, exigenţele sale sînt de înţeles. În definitiv, toată lumea vorbeşte despre reformarea clasei politice şi despre necesitatea preluării unor modele care să conducă la însănătoşirea societăţii noastre multilateral capitaliste. Ion Anghel s-a hotărît să dea partidului pe care îl reprezintă chipul şi asemănarea sa, performanţă pe care nu au reuşit-o nici marii conducători ai lumii. Cu alte cuvinte, cine nu seamănă cu Ion Anghel nu are ce căuta în PRM! Sigur, mulţi naivi în ale politichiei au crezut că treaba asta o face Corneliu Vadim Tudor, dar s-au înşelat de-a binelea. Ca lider de partid cu vechi state, pentru că, în cazul managerilor de foişoare, elementul ăsta se trece în cartea de muncă, Ion Anghel a preluat modelul lui Ion Anghel, brav şi neobosit conducător. Nu putem numi epurare ceea ce se întîmplă în organizaţia judeţeană a PRM. Dintr-un motiv cît se poate de simplu şi de elocvent. Nu găseşti la tot pasul politicieni de talia lui John. Ion Anghel este extrem de exigent cu propria sa persoană. El spune că dacă Ion Anghel nu-l egalează pe Ion Anghel, după principiile sale democratice, o să-şi dea demisia din partid. Excluderea sa din PRM de către Biroul Judeţean Constanţa nu se pune, pentru că Ion Anghel este, deocamdată, Ion Anghel. În ritmul în care sînt eliminaţi din partid cei care nu îndeplinesc condiţiile de bază prezentate mai sus, mister John are toate şansele să rămînă ultimul peremist cu carnet din Mangalia. Se pare că, de fapt, asta şi urmăreşte. Anul trecut, în urma unei scrisori trimise de domnia sa ziarului “Tricolorul”, evident, bine meşteşugită, pentru a scoate în evidenţă vigilenţa care îl caracterizează, a reuşit să-l excludă din partid pe Eugen Pricopie, căruia i-a luat locul în Consiliul Local Mangalia. Acum, după o nouă manevră de culise, l-a “săpat” adînc pe preşedintele PRM Constanţa, căruia i-a luat repejor locul! E tare în şale mister John! Dacă a reuşit domnia sa să-l pună bine pînă şi pe Spirea Florea, pînă mai ieri, unul dintre sfătuitorii de bază ai lui Vadim Tudor, trecut şi el pe tuşă! Ion Anghel vrea ca partidul să se rezume doar la el. Dînsul nu procedează ca Emil Boc, premierul care şi-a angajat cu neruşinare nepoata la Guvern. Ion Anghel este în toate cele ce sînt. Liderul organizaţiei judeţene a PRM, şef de partid la Mangalia, omul de lîngă urechea lui Vadim, dovadă că ce spune el aia e, consilier local, simplu activist, manager de foişor pe timp de vară, perioadă în care se străduieşte să facă mici ca la “ Cocoşatul”. Ion Anghel este partidul. În curînd, cînd Vadim va face prezenţa la Constanţa, o să răspundă la apel doar mister John. Domnul Anghel este la un pas de a realiza o mare performanţă în materie de muncă de partid. Prin persoana sa, ca gest suprem al sacrificiului de care este în stare, o să asigure unitatea de monolit a partidului. PRM egal Ion Anghel. Mă tem că o să-i fie mai greu în ce priveşte păstrarea postului de consilier local. A făcut el tărăboi, nu-i vorbă, ca să tulbure apele în Mangalia, dar toată gălăgia asta se poate întoarce împotriva sa. Dacă se dizolvă Consiliul Local şi se organizează din nou alegeri, nu mai pupă John ce a pupat de pe urma muncii depuse în campania electorală de Eugen Pricopie! Ion Anghel nu-şi face iluzii că va mai prinde trenul Consiliului Local, chestiune pe care au realizat-o şi ceilalţi tovarăşi ai săi implicaţi în nesfîrştele scandaluri politice care au marginalizat Mangalia. Credeţi că întîmplător au schimbat macazul, încercînd să-l convingă pe Tusac să renunţe la acţiunea înaintată de domnia sa în instanţă! Dacă vor fi organizate noi alegeri, sînt convins că ultimul peremist în cîmpul muncii are toate şansele să rămînă pe afară. Abia atunci ne vom convinge cît de mult îşi iubeşte el partidul…