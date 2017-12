Ultimul rege al României se întoarce definitiv acasă!

06:57:29 / 13 Decembrie 2017

De ce?

Am citit ieri programul funeraliilor regelui Mihai si am ramas surprins ca inmormantarea se face cand afara este intuneric! N-am pana acum explicatiile pentru asa ceva si mi se pare foarte suspect. As fi vrut sa fie o inmormantare normala,pe zi. Chiar daca practic n-a fost si regele meu din cauza comunistilor si a neocomunistilor el a fost regele parintilor si bunicilor mei care atunci cand a fost cazul mi-au vorbit foarte frumos despre rege si regalitate