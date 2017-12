Ultimul sezon al „Game of Thrones“, amânat de o grevă a scenariștilor?

O grevă a scenariștilor de la Hollywood ar putea duce la oprirea producțiilor tuturor programelor de televiziune din SUA care se bazează pe scenarii, precum sezonul final al "Game of Thrones", dar și serialele "The Walking Dead" sau "American Horror Story", relatează „The Telegraph“. Dacă nu se ajunge la un acord între Asociația Scenariștilor din America (Writers Guild of America) și Alianța Producătorilor de Filme și Programe de Televiziune (Alliance of Motion Picture and Television Producers) înainte de 1 mai, producțiile tuturor programelor de televiziune americane din SUA care au la bază scenarii, dar și ale emisiunilor de seară vor fi oprite imediat, fapt ce ar putea pune în pericol seriale precum "Game of Thrones" și "The Walking Dead".

În prezent există mai multe emisiuni și mai mult conținut original decât oricând, dar vechile reguli, făcute înainte de dezvoltarea spectaculoasă a serviciilor de streaming, duc la pierderi financiare pentru scenariști. Alături de episoade mai puține (de la 8 la 13 episoade, în comparație cu standardul anterior de 22 de episoade, când au fost definite mare parte a regulilor), există ferestre foarte mari între sezoanele emisiunilor americane de televiziune, uneori chiar pauze de un an, ceea ce creează probleme financiare scenariștilor. În plus, contractele stipulează că scenariștii serialelor nu au voie să lucreze la alte producții TV, chiar dacă jobul lor primar este amânat, rezultând în pierderi financiare. De asemenea, scenariștii își doresc și pachete de asigurări de sănătate mai bune.

În această săptămână, organizația Writers Guild a acordat permisiunea de a organiza o grevă dacă producătorii nu sunt de acord să negocieze, ceea ce înseamnă că serialele care se află în prezent în producție, precum „The Walking Dead“, „American Horror Story“ și „Star Trek: Discovery“, sau care urmează să intre în curând în producție, precum „Game of Thrones“, ar putea fi amânate până se ajunge la un acord.

Producția la următorul sezon al „Game of Thrones“, cel de-al 7-lea, programat să înceapă în iulie, a fost deja finalizată, dar o grevă ar putea afecta scrierea scenariului celui de-al 8-lea sezon, și cel din urmă, programată să înceapă înainte de filmările din luna septembrie. Cu toate acestea, se crede că greva nu va avea loc, pentru că în prezent reprezintă un risc major pentru Hollywood, mai grav decât era în 2007, când Writers Guild a avut permisiunea să intre în grevă. Greva din 2007 a cauzat pierderi majore industriei de divertisment, aproximativ 1,5 miliarde de dolari, și a dus la o scădere drastică a numărului de episoade ale emisiunilor care au fost difuzate în perioada sezonului 2007-2008 de televiziune din SUA.

La acea dată, alianța producătorilor avea un atu: publicul era de acord să se uite la redifuzări, iar emisiunile tip reality show (care nu solicită scenariști) puteau lua cu ușurință locul emisiunilor TV care se bazau pe scenarii. Astăzi, când publicul are mult mai multe opțiuni în privința programelor de televiziune, iar popularitatea reality show-urilor a scăzut, producătorii americani de televiziune sunt puși în fața unor riscuri mai mari.