Ultimul test pentru FC Farul

Cu o săptămână înaintea reluării campionatului Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanța susține sâmbătă, de la ora 11.00, ultima partidă de verificare. Echipa pregătită de Marian Dinu va întâlni, în deplasare, liderul Seriei a 2-a din Liga a III-a, Dunărea Călărași, echipă pregătită de fostul tehnician al grupării de pe litoral, Ion Răuță. Adversara și locul de desfășurare au fost alese de constănțeni, care și-au dorit să facă o repetiție în condițiile primului meci oficial din acest an, programat sâmbăta viitoare, în fieful celor de la ACS Berceni, în etapa a 17-a a ligii secunde. „Dunărea se apropie ca stil de adversarul din prima etapă. ACS Berceni este o echipă agresivă, cu jucători care au evoluat în primul eșalon, cum ar fi Epaminonda Nicu, și are doi fundaşi centrali masivi. Am luat informaţii despre această echipă şi vom mai lua. Sper să fim pregătiţi. Am vorbit cu băieţii încă de la începerea pregătirilor. Contează mai puţin ce va face adversarul, important este ceea ce vom face noi”, a explicat antrenorul principal al echipei constănțene, Marian Dinu. Tehnicianul Farului ar putea avea pentru prima oară la dispoziție cele mai importante achiziții din această iarnă, fundașul central Florin Pătrașcu și mijlocașul Alexandru Grigoraș, care au scăpat de răceala care i-a chinuit în ultimele două săptămâni. În aceste condiții, Farul va începe partida cu o formulă de start apropiată de cea pe care o va alinia săptămâna viitoare, în jocul cu ACS Berceni.