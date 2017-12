Ultimul weekend cu timp frumos. Se strică vremea!

Spunem adio temperaturilor de vară. Doar sâmbătă, 17 septembrie, vom mai avea parte de vreme călduroasă în Dobrogea. După această dată sunt anunțate ploi și temperaturi în scădere, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie. Dacă sâmbătă cerul va fi variabil, iar maxima zilei va ajunge la 33 de grade Celsius, de duminică, 18 septembrie, vremea întoarce foaia. Maximele se vor situa între 22 și 29 de grade C și va ploua. Săptămâna viitoare va debuta cu vreme mohorâtă. Vor fi ploi, însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 25 de grade C, iar cele minime între 16 și 20 de grade C.