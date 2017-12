Ultimul zbor pentru naveta spaţială Endeavour

Naveta spaţială americană Endeavour a pornit ieri dimineaţă în ultimul ei zbor, ataşată pe spatele unui avion Boeing 747 modificat, care a decolat din Florida spre California, unde va fi expusă într-un muzeu. Avionul a decolat fără probleme, după două amânări cauzate de vremea nefavorabilă. Endeavour, cea mai nouă dintre cele trei navete rămase în funcţiune după ce au zburat în spaţiu, va ajunge la aeroportul din Los Angeles mâine, după mai multe escale. Naveta americană, care a efectuat ultima ei misiune în spaţiu în perioada mai - iunie 2011, a părăsit Centrul Spaţial Kennedy din apropiere de Cape Canaveral, Florida, pentru a fi expusă în muzeul California Science Center din Los Angeles.

Flota de navete a NASA a fost retrasă din circulaţie, anul trecut, după trei decenii de activitate. Naveta Enterprise, care a servit ca prototip, din 1976, pentru alte navete, este expusă la Intrepid Sea, Air and Space Museum din New York, naveta Atlantis este expusă la Kennedy Space Center din Florida, iar Discovery se află în apropiere de Washington, la Centrul Steven F. Udvar-Hazy, o anexă a National Air and Space Museum. Alte două navete ale programului au pierit în urma unor accidente teribile: Challenger, în 1986, la puţin timp după lansarea sa, iar Columbia în 2003, la reintrarea în atmosferă. În total, 13 astronauţi au murit în cele două accidente.