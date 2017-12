Ultra S Rock, lecţie de muzică bună de Oscar

„Patrioţi\" prin repertoriu, la un pas de nominalizarea la Oscar, foştii colaboratori ai legendarei trupe Phoenix, Adrian Naidin (voce şi violoncel) şi Ionuţ Micu (tobe), au făcut un spectacol unic, sâmbătă seară, pe scena clubului Phoenix. Concertul s-a bucurat de un public select, „acompaniat\" şi de câţiva „cârcotaşi”, care se aşteptau la un gen de muzică mai familiar. Însă talentul de excepţie al lui Adrian, susţinut de rebelul percuţionist Ionuţ, a transformat seara într-o gală a vechiului cântec popular românesc, pus pe ritmurile... îndrăcite ale rock-ului.

Deşi au ajuns în urbe după un lung turneu prin ţară, i-am surprins pe cei doi membri Ultra S Rock în holul de la intrarea în club, unde fixau pe ciorne ultimele detalii ale concertului. Adrian şi Ionuţ au recunoscut încărcătura emoţională de dinaintea primului lor spectacol la malul mării. „Ultra S Rock înseamnă multe şi puţin\", ne-a mărturisit Adrian. „Asta înseamnă că am realizat multe lucruri din ce ne-am propus, în puţinul timp de la înfiinţarea trupei\", a explicat el. Restul s-a văzut pe scenă: doine şi balade populare, pe care Adrian a ştiut să le aleagă din ucenicia lui ca student al inegalabilului Grigore Leşe, au căpătat sonoritate şi ritm, provocând publicul să cânte după cum le-au dictat violoncelul şi tobele. În sală, s-a aflat şi jazzmanul Corneliu Stroe, care ne-a mărturisit curiozitatea de a vedea „ceva cu totul nou, care prinde excelent la public\".

Ardeleano-olteano-moldoveanul Adrian Naidin şi constănţeanul Ionuţ Micu au la activ colaborări de excepţie. La un pas de a fi nominalizat la Oscar, pentru coloana sonoră a unui film, supervizată de celebrul Moby, Adrian Naidin a declarat, după concert: „Avem un nume de scenă experimental, asta după ce m-am bătut cu jandarmii, alături de ultraşii bucureşteni, în apărarea SMURD-ului. Muzica noastră a prins bine pe toate scenele pe care am cântat, dar şi în străinătate, unde se caută îmbinarea de jazz, rock şi filon autohton, elemente care nasc un „feeling” universal valabil. Am avut emoţii pentru Constanţa, oraş în care am mai cântat cu Phoenix. Dar ca orice muzicieni care se respectă, noi eram convinşi că vom ţine spectacolul şi pentru un singur om. Dacă acel om a plătit biletul, el merită să-i cântăm până la capăt. Chiar şi cu bis!\".