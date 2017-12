Uma Thurman aşteaptă barza

La 41 de ani, actriţa americană Uma Thurman este, din nou, însărcinată şi va deveni mamă pentru a treia oară, în a doua jumătate a acestui an, a confirmat agentul artistei. Acesta va fi primul copil al actriţei americane cu actualul ei partener de viaţă, magnatul din lumea finanţelor Arpad Busson. Uma Thurman mai are doi copii, o fiică, Maya, de 13 ani, şi un fiu, Levon, de zece ani, cu fostul ei soţ actorul Ethan Hawke, cu care a fost căsătorită între anii 1998 - 2004. Uma a mai fost căsătorită cu actorul Gary Oldman, între anii 1990 - 1992. Actriţa are o relaţie intermitentă cu Arpad Busson, în vârstă de 49 de ani, care a început în 2007. După o scurtă despărţire în 2009, cei doi au hotărât să se împace şi de atunci formează din nou un cuplu. Uma Thurman este cunoscută pentru roluri precum cele din „Pulp Fiction”, pentru care a fost nominalizată la premiile Oscar, sau seria „Kill Bill”. Actriţa urmează să apară în cinci episoade din serialul „Smash”, produs şi difuzat de postul NBC.