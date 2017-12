Uma Thurman pune familia pe primul loc

Cu puternice legături budiste şi tibetane din partea tatălui său, scriitorul Robert Thurman, actriţa americană este nelipsită de la evenimentele anuale organizate de Casa Tibet, o organizaţie nonprofit fondată de părintele său alături de Richard Gere. Specializat în studii indo-tibetane, Robert Thurman este profesor în cadrul Universităţii Columbia din New York şi primul american care a devenit călugăr tibetan. Toţi cei patru copii ai săi au primit pe lîngă o educaţie tibetană şi nume inspirate din filosofia budistă. De exemplu, prenumele complet al actriţei Uma Karuna înseamnă Minunata Cale de Mijloc. Devotată cultului budist şi culturii tibetane, actriţa îşi dedică cea mai mare parte a timpului său liber activităţilor de caritate menite a atrage atenţia asupra acestora. De această dată, Uma Thurman s-a implicat în organizarea unei licitaţii pentru strîngerea de fonduri, fiind considerată unul dintre cele mai importante evenimente mondene ale sfîrşitului de an de la New York. Uma Thurman este membră a comitetului cultural al organizaţiei, alături de alte nume celebre, printre care Christy Turlington, Yoko Ono, Martin Scorsese sau Sting.