Umbra lui Mincă la Mangalia

Zilele trecute, un cititor mi-a atras atenţia că Ion Anghel, zis şi John, se află de aproape 17 ani în fruntea PRM Mangalia! Dacă informaţia primită este exactă, atunci, cu siguranţă, recordul lui Ceauşescu se află realmente în pericol! Cu o vechime atît de mare, John ar fi trebuit să se numere printre vedetele politichiei locale, dar dumnealui a preferat anonimatul. Poate aşa se explică de ce Vadim Tudor l-a uitat în fruntea unei organizaţii politice la fel de anonime ca şi conducătorul său iubit! În definitiv, în politică, precum se întîmplă şi în alte domenii de activitate, nu contează prea mult vechimea, ci faptele. Din păcate pentru domnia sa, Ion Anghel nu excelează la acest capitol, fiind preocupat mai mult de soarta afacerilor sale personale, ceea ce, pînă la un punct, este de înţeles. Eşecurile înregistrate în serie de PRM Mangalia, o filială ca şi pulverizată după alegerile locale de anul trecut, ar fi trebuit să constituie subiectul unor analize, pentru că ceea ce s-a întîmplat în campania electorală este de-a dreptul strigător la cer. Am mai comentat, în cadrul acestei rubrici, cazul lui Eugen Pricopie, pus să plătească pe nedrept oalele sparte de mister John, mare lider peste nimic, după ce, în urma voturilor primite, ar fi trebuit să ocupe postul de consilier în CL Mangalia. E frumos să stai să faci cîrnaţi, pentru că, în timpul verii, John este cîrciumar, chiar apreciat, pot spune, şi altul să transpire pentru un loc în Consiliul Local, pe care, după aceea, să-l revendici pentru simplul motiv că tu eşti şeful! Cunosc explicaţiile lui John. M-ar fi convins că e corect şi are dreptate dacă, să zicem, fiind obligatorie excluderea din partid a lui Eugen Pricopie, ar fi propus un alt membru al organizaţiei să reprezinte PRM Mangalia în Consiliul Local. Mister John a trăit tot timpul în umbra cuiva. Cu ani în urmă, era complexat de personalitatea impunătoare a lui Ion Mincă, astăzi, liderul organizaţiei judeţene Constanţa a Partidului Conservator. Din cîte îmi amintesc, într-o nebuloasă totală, părea că Mincă, sigur, şi prin felul lui de a fi, conduce PRM Mangalia. Foarte puţini, evident, cu excepţia celor apropiaţi şi a mocangiilor care pofteau la o chiftea la “Foişor”, aveau habar că “înalta funcţie în partid” este deţinută de domnul Anghel. Fac o paranteză. S-a spus de multe ori că, la Mangalia, Zanfir Iorguş este cel care face, desface şi îmbîrligă în politică, aducîndu-se în discuţie, ca principal argument, capacitatea sa de a combina toate doctrinele politice în aşa fel încît să-i fie lui bine. După ultimele evoluţii pe scena politică locală, bag de seamă că Ion Mincă este mult mai abil decît fostul primar, pentru că, din cîte constat, el este cel care stîrneşte şi opreşte furtuna. Rămîn la convingerea că Iorguş a pierdut alegerile locale ca efect direct al campaniei orchestrate împotriva sa de liderul conservator. Dacă această campanie, bine pusă la punct şi cu ţinte precise, ar fi continuat şi la alegerile parlamentare, domnul Iorguş nu ne-ar mai fi arătat, astăzi, dantura sa de parlamentar. Mincă s-a aflat întotdeauna în fruntea nucleelor de opozanţi ori de cîte ori a fost deranj mare în Primărie. Să ne aducem aminte de scandalurile declanşate cu puţin timp înainte ca mandatul de primar al lui Zanfir Iorguş să expire. Cu alte cuvinte, cînd a vrut, Mincă i-a făcut zile fripte. Mă întorc la Ion Anghel. Domnia sa este dublat din nou de umbra lui Mincă, întorcîndu-se în tabăra lăudătorilor de conjunctură ai lui Iorguş. Miza este mare, începînd chiar cu postul de viceprimar rămas liber după ce Oleniuc şi-a dat demisia. În acest vîrtej, contează foarte mult şi votul lui John. Se pare că acesta este motivul pentru care gruparea ostilă primarului Tusac îi suflă în pînze, intervenind, cu vorbe dulci şi ademenitoare, pentru menţinerea bătrînului John în PRM atunci cînd, la un moment dat, Radu Comănici era hotărît să facă iute curăţenie în partid. Cert este că, de la alegerile locale încoace, diverşi politicieni de tinichea tulbură fără încetare apele la Mangalia, motiv pentru care activitatea Primăriei a fost paralizată. E trist că unii dintre domnii consilieri vor să-i plătească primarului Tusac diverse poliţe. Şi eu care credeam că John s-a cocoţat pe scaunul de consilier pentru binele şi prosperitatea urbei! Sînt un naiv!